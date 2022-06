Svizzera: un nuovo Mice Award per Il Fiore di pietra

Un nuovo riconoscimento per Il Fiore di pietra, l’edificio futuristico realizzato dal noto architetto ticinese Mario Botta sulla vetta del Monte Generoso. Anche quest’anno la struttura ha ottenuto lo Swiss Mice Location Award® 2022 come più bella location per meeting in Ticino e tra le più belle in tutta la Svizzera.

«Siamo davvero orgogliosi di questo Award. – afferma Monica Besomi head of marketing & communication e vice-director della Ferrovia Monte Generoso – Aver ottenuto per la seconda volta, come nel 2021, l’apprezzamento di 28.346 organizzatori di eventi e visitatori di location e di una giuria indipendente di esperti, premia anche il livello qualitativo del servizio e la presenza di un personale multilingue e altamente preparato».

Il Fiore di pietra permette di organizzare diverse tipologie di meeting grazie alla contiguità tra gli spazi interni ed esterni. La sala conferenze ‘Belvedere’, di 126 mq, può ospitare da 10 a 80 persone. Gli spazi per la ristorazione rispondono a tutte le esigenze e tante sono le attività out-door disponibili: dalle camminate lungo i 51 km di sentieri, al volo con parapendio, alle sessioni di yoga. «Sul Monte Generoso è possibile vivere un’esperienza unica e sostenibile. – conclude Besomi – Grazie all’iniziativa ‘Cause We Care’ della fondazione myclimate, il contributo volontario di 1 franco svizzero offerto dai visitatori viene raddoppiato dalla Ferrovia Monte Generoso e reinvestito in progetti sostenibili internazionali, sul territorio e nell’azienda stessa».