Svizzera sempre più Swisstainable: fra Grand Train Tour e un’offerta urbana fuori dagli schemi La Svizzera punta una volta di più i riflettori su Swisstainable, manifesto del turismo sostenibile e filo conduttore di una promozione che mantiene l’ambiente sempre al centro. Novità di quest’anno l’offerta urbana, nella nuova veste di turismo fuori dagli schemi e trasformativo con tendenze e novità tutte da scoprire all’interno delle città svizzere. Al suo esordio per il 2023 il nuovo prodotto Grand Train Tour of Switzerland. La strategia è rivolta a soggiorni più lunghi e ad attrarre nuovi Paesi. Da sempre nel dna della Svizzera, la campagna del 2023 punta fortemente ai viaggi in treno verso le città e la montagna e ai treni panoramici. Prosegue per tutto l’anno la collaborazione con Ferrovie Federali Svizzere e Trenitalia seguito da un rilancio periodico di offerte speciali sui treni Eurocity, una per ogni stagione. “L’attenzione all’ambiente è diventato un asset importante per la scelta delle vacanze. – spiega Christina Glaeser, direttrice di Svizzera Turismo Italia – Gli italiani apprezzano molto la bellezza dei paesaggi svizzeri e la possibilità di vivere esperienze in contesti naturali sia per una vacanza in montagna sia per un weekend in una delle nostre città e i numeri di arrivi degli ultimi mesi lo confermano. La Svizzera è percepita dagli italiani come una destinazione per il turismo di prossimità per la vicinanza e ben collegata all’Italia. La capillarità dei trasporti ferroviari favorisce la mobilità green”. Gli italiani dunque amano le città svizzere. A dicembre 2022 Zurigo, Ginevra, Zermatt, Basilea, St. Moritz e Berna sono state tra le mete preferite nella classifica delle località più gettonate con più del 60% di pernottamenti insieme alle città di piccole dimensioni, immerse nel verde, come Lugano, Losanna e Lucerna, facilmente raggiungibili in treno. Novità dell’offerta sarà la destinazione città come esperienza fuori dagli schemi, la visita all’IRB di Bellinzona o la visita alla base Rega di Magadino o la visita della città in compagnia di un esperto professionista guidati dall’architetto alla scoperta del patrimonio immobiliare della città. A maggio partirà la campagna con Roger Federer, ambasciatore globale, sul Grand Train Tour, il percorso circolare della Svizzera che unisce tutte le città, i più bei percorsi panoramici e le più belle attrazioni.

Articoli che potrebbero interessarti:

Array ( [0] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 441655 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => The Cocoon Collection è nata solo un anno fa ma ha già le idee chiare e obiettivi ambiziosi. Il brand alberghiero, creato dalla famiglia Azzola per raccogliere la propria offerta ricettiva alle Maldive, a Zanzibar e dallo scorso autunno anche in Sri Lanka, mira infatti a passare dalle attuali cinque strutture a dieci-dodici entro i prossimi tre-quattro anni, con tre aperture in pipeline in un solo anno. "L'idea è sempre la stessa - racconta il fondatore e sales director della compagnia, Attilio Azzola -: trovare una location e qualcosa di nuovo da dire, su cui inserire il nostro concept di ospitalità fatto di uno stile italiano meticciato con le peculiarità del territorio". A Zanzibar in arrivo due one-island-one-resort Un compito non facile, che presuppone una selezione attenta di territori e opportunità. "Come per esempio è avvenuto a Zanzibar - aggiunge Azzola -. Una meta in cui da tempo cercavamo un'occasione per aggiungere un prodotto nuovo al nostro Gold: una struttura unica nel suo genere, dotata di 74 camere in un'area dove ne avremmo potute realizzare 200 e soprattutto situata in uno dei pochi luoghi di Zanzibar non toccato dal fenomeno delle maree, che spesso in questo paese può condizionare l'esperienza sun&each degli ospiti". Da tali presupposti è nato quindi il progetto di trovare una location dove replicare il modello one-island-one-resort già adottato con tanto successo alle Maldive. "Siamo i primi a introdurre questo concept a Zanzibar - sottolinea sempre Azzola - E partiremo subito forte con due nuovi 5 stelle in pipeline su altrettante isole differenti. Il primo si chiamerà Bawe: dovrebbe aprire a fine di quest'anno - inizi 2024, sarà caratterizzato da un afro-design dai tratti contemporanei e disporrà di 70 ville tutte con piscina privata. Il secondo sorgerà su Prison Island, avrà uno stile African-chic con un forte accento sulla sostenibilità e sarà provvisto di 50 camere, suite e ville. Prevediamo di inaugurarlo nella primavera del prossimo anno, con i lavori per la sua costruzione che inizieranno a giugno. La location è particolare, perché si tratta dell'isola dove venivano convogliate le persone appena catturate e destinate a essere vendute a Zanzibar, ossia su quello che, fino agli anni '30 del secolo scorso, era considerato uno dei principali mercati di schiavi al mondo. Non solo: sulla stessa isola c'era anche lo zoo personale del sultano che includeva, tra l'altro, una collezione di testuggini giganti ancora oggi esistente. Per questo motivo stiamo pensando di realizzare un doppio ambiente: uno dedicato a un museo e alla visita delle testuggini, aperto anche al pubblico esterno, e l'altro riservato al resort adults-only vero e proprio, con un concept per certi versi simile al nostro You & Me alle Maldive". Alle Maldive apre il Joy: prima di tre strutture in pipeline. Focus anche sullo Sri Lanka Ed è proprio qui che è destinata a sorgere la terza struttura già in pipeline: "Il Joy, un 5 stelle dai tratti lifestyle, aprirà i propri battenti il prossimo 1° settembre sull'atollo di Male Nord. Ma non non è tutto, perché contiamo di aggiungere un quarto albergo alle Maldive entro la fine del 2024. Gli altri due progetti che abbiamo in mente riguardano invece lo Sri Lanka. Si aggiungeranno al nostro boutique hotel da 16 suite (da minimo 120 metri quadrati di superficie) e tre ville con piscina privata da 300 metri quadrati acquisito lo scorso autunno". In Italia l'esclusiva è di Azemar ma i resort puntano forte sull'internazionalizzazione La distribuzione in Italia rimarrà per il momento un'esclusiva Azemar, il to di famiglia, "ma nel futuro mai dire mai", mentre la politica di commercializzazione continuerà ad avere un approccio globale: "In realtà dalla nostra Penisola arriva circa il 20% della nostra clientela - conclude Azzola -. In alcune strutture gli ospiti tricolori non sono neppure la maggioranza. Al Gold Zanzibar per esempio il primo mercato è rappresentato dai francesi, seguiti dagli spagnoli. Prima erano i viaggiatori provenienti dai Paesi di lingua tedesca (i cosiddetti Dach), che sono convinto presto torneranno a essere il bacino di provenienza principale". Una strategia, quella dell'internazionalizzazione, pensata per non dipendere da nessun mercato e che "durante la pandemia ci ha consentito di reggere alle difficoltà". [post_title] => The Cocoon Collection: obiettivo una dozzina di hotel entro quattro anni [post_date] => 2023-03-16T13:49:31+00:00 [category] => Array ( [0] => alberghi ) [category_name] => Array ( [0] => Alberghi ) [post_tag] => Array ( [0] => in-evidenza ) [post_tag_name] => Array ( [0] => In evidenza ) ) [sort] => Array ( [0] => 1678974571000 ) ) [1] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 441652 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => Nel Regno Unito gli scioperi in aeroporti come Heathrow e nei porti continuano. Sebbene il governo del Regno Unito miri a ridurre al minimo i disagi, avverte che coloro che viaggiano il 15 e all'inizio del giorno successivo devono essere preparati ad affrontare tempi di attesa più lunghi al controllo di frontiera del Regno Unito. Come per gli scioperi dell'anno scorso, i dipendenti governativi e il personale militare sono stati addestrati a effettuare controlli alle frontiere durante gli scioperi, uno schema che in precedenza aveva suscitato critiche per aver messo a repentaglio la sicurezza. L'azione di sciopero in Francia coinciderà con gli scioperi delle forze di frontiera del 15 marzo, che potrebbero portare a interruzioni e code anche nei porti francesi. Heathrow si sta preparando per ancora più caos il mese prossimo, con i membri del sindacato britannico Unite che votano per lo sciopero durante le vacanze di Pasqua ad aprile. I motivi Lo sciopero fa parte di una più ampia azione coordinata di migliaia di dipendenti pubblici. 100.000 membri del PCS in 214 dipartimenti governativi e altri enti pubblici hanno votato per agire I membri chiedono un aumento di stipendio del 10% , citando un'inflazione da far venire l'acquolina in bocca del 10,6%. Mark Serwotka, il segretario generale del PCS, ha affermato che lo sciopero causerà "significativi disagi" - ma ha aggiunto che la crisi del costo della vita ha lasciato i lavoratori "disperati" senza altra scelta che scioperare. «Non abbiamo altra scelta che intraprendere un'azione sindacale perché i nostri membri utilizzano banchi alimentari e non sono in grado di accendere il riscaldamento in questo momento - e ha aggiunto che - Il governo può fermare questi scioperi domani se mette i soldi sul tavolo». [post_title] => UK: Scioperi ad Heathrow dal 15 marzo, il sindacato difende i propri impiegati [post_date] => 2023-03-16T13:18:24+00:00 [category] => Array ( [0] => trasporti ) [category_name] => Array ( [0] => Trasporti ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1678972704000 ) ) [2] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 441630 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => La Svizzera punta una volta di più i riflettori su Swisstainable, manifesto del turismo sostenibile e filo conduttore di una promozione che mantiene l’ambiente sempre al centro. Novità di quest’anno l’offerta urbana, nella nuova veste di turismo fuori dagli schemi e trasformativo con tendenze e novità tutte da scoprire all’interno delle città svizzere. Al suo esordio per il 2023 il nuovo prodotto Grand Train Tour of Switzerland. La strategia è rivolta a soggiorni più lunghi e ad attrarre nuovi Paesi. Da sempre nel dna della Svizzera, la campagna del 2023 punta fortemente ai viaggi in treno verso le città e la montagna e ai treni panoramici. Prosegue per tutto l’anno la collaborazione con Ferrovie Federali Svizzere e Trenitalia seguito da un rilancio periodico di offerte speciali sui treni Eurocity, una per ogni stagione. “L’attenzione all’ambiente è diventato un asset importante per la scelta delle vacanze. - spiega Christina Glaeser, direttrice di Svizzera Turismo Italia – Gli italiani apprezzano molto la bellezza dei paesaggi svizzeri e la possibilità di vivere esperienze in contesti naturali sia per una vacanza in montagna sia per un weekend in una delle nostre città e i numeri di arrivi degli ultimi mesi lo confermano. La Svizzera è percepita dagli italiani come una destinazione per il turismo di prossimità per la vicinanza e ben collegata all’Italia. La capillarità dei trasporti ferroviari favorisce la mobilità green”. Gli italiani dunque amano le città svizzere. A dicembre 2022 Zurigo, Ginevra, Zermatt, Basilea, St. Moritz e Berna sono state tra le mete preferite nella classifica delle località più gettonate con più del 60% di pernottamenti insieme alle città di piccole dimensioni, immerse nel verde, come Lugano, Losanna e Lucerna, facilmente raggiungibili in treno. Novità dell’offerta sarà la destinazione città come esperienza fuori dagli schemi, la visita all’IRB di Bellinzona o la visita alla base Rega di Magadino o la visita della città in compagnia di un esperto professionista guidati dall’architetto alla scoperta del patrimonio immobiliare della città. A maggio partirà la campagna con Roger Federer, ambasciatore globale, sul Grand Train Tour, il percorso circolare della Svizzera che unisce tutte le città, i più bei percorsi panoramici e le più belle attrazioni. [post_title] => Svizzera sempre più Swisstainable: fra Grand Train Tour e un'offerta urbana fuori dagli schemi [post_date] => 2023-03-16T10:39:37+00:00 [category] => Array ( [0] => estero ) [category_name] => Array ( [0] => Estero ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1678963177000 ) ) [3] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 441583 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => Un nuovo modo di vivere la discoteca a bordo delle navi della sua flotta. E' il format Silent disco appena lanciato da Cunard. "L'introduzione di questa novità sulle nostre navi riflette il nostro impegno a offrire esperienze contemporanee a tutti gli ospiti - racconta il vice president sales & marketing della compagnia di crociere, David Jones -. Alcuni potrebbero essere sorpresi di sapere che a bordo delle nostre unità si trovi la discoteca, come la G32 sulla Queen Mary2. Figuriamoci la Silent disco... E questa è solo una delle tante esperienze inaspettate che ora troverete in un viaggio Cunard. Come azienda, siamo sempre stati aperti alle nuove tendenze e abbiamo continuamente adattato la nostra offerta all’evolvere dei tempi. E' nel nostro dna da quando inaugurammo il primo transatlantico al mondo nel 1840". “Quest'ultima innovazione dimostra il desiderio di Cunard di essere sempre all’avanguardia e consente alla compagnia di trasformare le zone più inaspettate come la Grand Lobby o il ponte esterno in feste improvvisate con dj”, aggiunge in una nota Gioco Viaggi, agente di vendita per l’Italia di Cunard. [post_title] => Cunard porta la Silent disco a bordo delle proprie navi [post_date] => 2023-03-16T09:35:32+00:00 [category] => Array ( [0] => tour_operator ) [category_name] => Array ( [0] => Tour Operator ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1678959332000 ) ) [4] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 441562 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => Dopo 5 anni di assenza torna a Milano l’Amazing Thailand Roadshow organizzato dall’Ente Nazionale per il Turismo Thailandese. «È un evento che, prima del covid, programmavamo ogni due anni, per favorire l’incontro tra gli albergatori thailandesi e gli operatori turistici italiani, ospitando anche 4 delle più importanti compagnie aeree operanti dal mercato italiano. - sottolinea Sandro Botticelli, marketing manager dell’Ente – C’è davvero tanta voglia di lavorare e di tornare a fare business e lo dimostra il fatto che, quando il nostro ufficio di Bangkok ha dato la possibilità di prenotare a 25 albergatori, i posti sono andati esauriti in pochi minuti. Grande la partecipazione anche da parte italiana, perché a Milano, abbiamo avuto 28 to giunti da Napoli, Roma, Rimini, dalla Toscana e da Torino. È un grande successo. 5 anni fa avevano partecipato al nostro roadshow 31 operatori e questo dimostra che, superata la pandemia, il mercato del tour operating italiano è vivace e tutti sono tornati a lavorare». Il trend delle presenze turistiche in Thailandia è positivo ed è rilevante il tema delle connessioni. «Ci aspettiamo un’estate 2023 con numeri superiori al 2022, grazie alla la ripresa del lungo raggio sul sud-est asiatico. - afferma infatti Andrea Tucci, v.p. Aviation business development di SEA - Ma non tutti i vettori sono ripartiti: Thai Airways lo farà il prossimo novembre e noi l’aspettiamo con ansia. La compagnia era entrata in Chapter 11, quindi l’aspetta un grande lavoro per ricostituire la flotta e i suoi asset. Ma la potenzialità c’è e il mercato è davvero enorme: il volo diretto è un plus come stimolo della domanda. Lo dicono le statistiche su Malpensa, che è un’area densamente abitata, abbastanza ricca e baricentrica su tante destinazioni, servendo anche il sud della Svizzera». Si stanno quindi aprendo numerosi gateways con collegamenti per la Thailandia e l’impegno di SEA riguarda anche la divulgazione. «Siamo un veicolo di promozione: sia per l’outbound che per l’inbound. - prosegue Tucci - All’interno dell’Aviation business development abbiamo un settore che si occupa di destinazione e di collaborazione con chi promuove l’outbound, per fare sinergia» Per questo nelle business lounge di Malpensa e Linate verrà distribuita in forma digitale una rivista monografica sulla Thailandia: un interessante progetto che ha richiesto 7 anni di lavoro e si è realizzato grazie all’impegno di Botticelli e dell’Ente. E, ancora, grande l’entusiasmo di Teerasil Tapen, executive director Europe, Africa and Middle East Region della Tourism Authority thailandese. «Abbiamo organizzato in due città l’Amazing Thailand Roadshow. - afferma infatti - Il primo è stato a Tel Aviv ed è andato molto bene, ma l’esperienza di Milano è stata un grande successo per l’entusiasmo e lo spirito di cooperazione dei buyers italiani. In tanti sono arrivati da lontano e siamo grati per il loro impegno. Ora ci aspettiamo molti turisti da questo mercato: per la fine dell’anno pensiamo di raggiungere i 200mila visitatori». E proprio i numeri sono interessanti, come ricorda in chiusura Botticelli: «A gennaio abbiamo raggiunto il 60% delle partenze pre-covid e a febbraio il 65%. Mancando il volo diretto, è un ottimo risultato. Contiamo di raggiungere nel 2025 il 100%, ma siamo contentissimi del dato attuale. Lavoriamo per tornare ai nostri 300mila arrivi annuali dall’Italia, secondo il dato pre-covid. Riusciremo a farlo con la ripartenza di Thai Airways: programmata il prossimo novembre a Milano e nel 2025 a Roma. Si completerà così l’offerta che c’era prima del 2020». [post_title] => L’Amazing Thailand Roadshow ritorna a Milano. Botticelli: "Ci aspettiamo un'estate positiva" [post_date] => 2023-03-15T14:00:21+00:00 [category] => Array ( [0] => estero ) [category_name] => Array ( [0] => Estero ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1678888821000 ) ) [5] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 441559 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => [caption id="attachment_441560" align="alignleft" width="300"] Da sinistra, Fabrizio Prete ed Egidio Ventimiglia[/caption] Un investimento da 1,5 milioni di euro, a cui si aggiungerà un ulteriore milione per rinnovare la struttura in cinque anni. E' l'operazione che ha permesso al gruppo Garibaldi Hotels di acquisire il Piaz di Pera di Fassa, in Trentino, struttura già in gestione della compagnia pugliese fondata nel 2013 dagli attuali direttore generale e amministratore delegato, Fabrizio Prete ed Egidio Ventimiglia. Proprio in Trentino - Alto Adige, il gruppo aveva peraltro già effettuato nel 2018 la prima operazione nel ramo del mattone, con l’acquisizione immobiliare dell’hotel Monzoni, in gestione dal 2015, per un investimento allora di circa 3 milioni di euro. Oggi la compagnia gestisce un portfolio di dieci strutture situate anche in Puglia, Sicilia, Sardegna, Umbria e Lazio. “Nel 2018, con la nascita della nostra business unit immobiliare, abbiamo tracciato la rotta da seguire per lo sviluppo in questo settore attraverso scelte e investimenti sostenibili - spiega lo stesso Prete -. Un progetto che ci ha portato a rilevare, in pochi anni, due delle nostre strutture storiche in un territorio, il Trentino, che in questi anni ci ha dato grandi soddisfazioni e l’impulso per continuare a credere nel turismo di montagna”. Partner finanziario dell’operazione immobiliare è stato Unicredit. Garibaldi Hotels nel 2022 ha raggiunto i risultati pre-pandemia con un fatturato aggregato di 10,5 milioni di euro. Lo scorso ottobre, la compagnia ha inoltre acquisito un immobile a Ostuni, dove ha trasferito il proprio nuovo quartier generale. L'obiettivo per il 2023 è di raggiungere un giro d'affari complessivo di 15 milioni di euro. [post_title] => Nuova operazione immobiliare per Garibaldi Hotels: acquisito l'albergo trentino Piaz [post_date] => 2023-03-15T13:55:22+00:00 [category] => Array ( [0] => alberghi ) [category_name] => Array ( [0] => Alberghi ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1678888522000 ) ) [6] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 441522 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => Oltre 320 milioni di euro di fatturato, generati da più di 4,2 milioni di presenze per circa 2,9 milioni di room nights con il 45% di ospiti internazionali. Il tutto condito da ricavi medi per camera disponibile (revpar) del 14% superiori a quelli del 2019 e pari a 168 euro per il segmento upper upscale, 130 euro per quello upscale, 85 euro per il midscale e 62 euro per le destinazioni regionali. Sono i numeri 2022 del gruppo Bwh, le cui cifre migliorano ulteriormente nei primi due mesi del 2023, quando il revpar delle strutture della compagnia è risultato del 29% superiore a quello del 2019, grazie alla contemporanea crescita delle tariffe (+21%) e dei tassi di occupazione (+5%). Particolarmente bene stanno andando soprattutto gli alberghi di Firenze e del Centro Italia, di Napoli, di Roma e delle destinazioni mare, tutte località in cui il revpar ha superato di oltre il 40% i livelli di quattro anni fa. Poggia dunque su dati incoraggianti il piano strategico 2023 del gruppo, presentato ieri dalla nuova chief executive officer, Sara Digiesi: un programma articolato su più capitoli, a cominciare da una serie di azioni volte a incrementare la componente internazionale della domanda, "mediamente dotata di budget più elevati e propensa a soggiorni più lunghi", ma soprattutto a far crescere la presenza della compagnia nelle destinazioni leisure e resort della Penisola. Una piccola rivoluzione copernicana per un gruppo che storicamente si è prevalentemente concentrato sulle mete urbane, tanto che oggi, su 170 strutture italiane in portfolio, ben 129 sono situate in location cittadine primarie o secondarie. "L'idea è quella di fornire servizi su misura, differenti da quelli che garantiamo agli urban hotel - ha spiegato la stessa Sara Digiesi -. Per competere con i mercati che già da tempo hanno cambiato il loro approccio all'offerta leisure, come la Spagna e i paesi Adriatici, occorre infatti un riposizionamento generale del prodotto con un conseguenze aumento della qualità dei servizi". Tra le misure messe in campo dalla compagnia a riguardo, la possibilità di siglare development deal pensati per i gruppi di gestione, ossia per quelle compagini di medio-piccole dimensioni nate proprio per incrementare la competitività di un'offerta ancora piuttosto frammentata. "Si tratta spesso di realtà interessanti, a cui manca però l'aggancio internazionale che il nostro gruppo, con i suoi oltre 200 sales manager sparsi per il mondo, è invece in grado di garantire", ha aggiunto Sara Digiesi. In tale contesto, un ruolo importante verrà giocato pure dalla consulenza in ambito design & positioning, mentre i brand su cui Bwh intende spingere con maggior forza sono i marchi lifestyle Aiden e WorldHotels Crafted: "Il primo più cool, fresco e accessibile, a vocazione millennials; il secondo più sofisticato, con un posizionamento di livello superiore". Ma la nuova strategia Bwh si occuperà anche di customer journey, con percorsi di qualità ad hoc che riguarderanno ogni momento della relazione con il cliente, pre, durante e post soggiorno. Un ruolo fondamentale sarà poi giocato dalla sostenibilità, con l'adozione tra le altre cose di un indice internazionale di misurazione delle emissioni nocive come l'Hcmi sviluppato dalla Sustainable Hospitality Alliance. "Non solo - ha raccontato Sara Digiesi -: agli alberghi del gruppo che si impegnano a ridurre il loro impatto ambientale offriamo pure una riduzione delle quote associative. Un'iniziativa a cui oggi hanno già aderito una settantina di strutture". Bwh sta inoltre lavorando alla trasformazione in società benefit, mentre sul tema della parità di genere e dell'accessibilità collabora da tempo, tra gli altri, con alcune delle principali organizzazioni Lgbtq+ e con chi si occupa di autismo. "Sempre su questi temi, stiamo inoltre progettando una resbonsible supply chain, che coinvolga tutti i nostri fornitori e che pensiamo di lanciare il prossimo autunno". Infine, un occhio anche alle generazioni future e alle risorse umane: il programma Next Generation coinvolge al momento una ventina di partecipanti, soprattutto hotelier di seconda e terza generazione destinati un giorno a prendere le redini delle strutture di famiglia. La compagnia infine eroga circa 200 giornate di formazione all'anno, per la crescita e la valorizzazione del personale. [post_title] => Digiesi, Bwh: superati i livelli del 2019, ora si punta su resort e mete leisure [post_date] => 2023-03-15T11:45:48+00:00 [category] => Array ( [0] => alberghi ) [category_name] => Array ( [0] => Alberghi ) [post_tag] => Array ( [0] => in-evidenza ) [post_tag_name] => Array ( [0] => In evidenza ) ) [sort] => Array ( [0] => 1678880748000 ) ) [7] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 441446 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => La compagnia di cruising&exploring di lusso Aqua Expeditions offre avventure di esplorazione a bordo di yacht e navi fluviali che trasportano verso destinazioni esclusive coppie, viaggi charter di famiglie con bambini dai 5 anni in su, gruppi di amici ed eventi mice ed incentive adatti agli amanti della natura e dei viaggi di scoperta. Nata 16 anni fa da un progetto dell’imprenditore italoamericano Francesco Galli Zugaro, incontra oggi il to Going, che completerà gli itinerari realizzando esperienze di viaggio pre e post crociera, secondo le esigenze del viaggiatore. «La proposta di Going continua ad arricchirsi di contenuti. - afferma Maurizio Casablanca, chief commercial operations officier del to. - Abbiamo deciso di portare in esclusiva sul mercato italiano Aqua Expeditions la cui forza, oltre all’esclusività delle imbarcazioni e delle esperienze, è data dagli itinerari che consentono di entrare in contatto con le destinazioni». I percorsi di Aqua Expeditions, frutto di anni di impegno e di interazione con le autorità locali delle destinazioni, raggiungono le Isole Galapagos, bracci incontaminati del Rio delle Amazzoni, a oriente portano sul Mekong, tra Cambogia e Vietnam e toccano l’Indonesia, il Parco Nazionale di Komodo, le Spice Island e il Raja Ampat con partenze tutto l’anno e base permanente a Bali. Luoghi da scoprire per la loro bellezza e storicità. «Proponiamo small-ship-cruising dalle 2 alle 7 alle 14 notti. - afferma Galli Zugaro - Oggi abbiamo 5 navi: 2 yacht e 3 eleganti battelli fluviali, che sono stati realizzati su misura e ospitano dai 16 ai 40 passeggeri ciascuno. Nella formula 1:1 guest-to-crew». Le imbarcazioni offrono esperienze luxury personalizzate, interni di design arricchiti con pezzi d’arte, la possibilità di vivere avventure nella natura e nella cultura, in gruppi di 4, 5 coppie con una guida. E poi c’è la cucina: un culinary journey affidato a top-chef locali di fama mondiale. «Vogliamo portare al mercato italiano il nostro brand e le nostre esperienze» afferma il fondatore di Aqua Expeditions e proprio grazie all’expertise della compagnia, ai suoi contatti e alla sua presenza nell’area geografica da anni, Maurizio Casablanca afferma: «potremo fare un grande lavoro sul territorio, quindi formeremo gli agenti di viaggio per fare da tramite per il cliente finale. Questo è un prodotto che Going manterrà b2b; stiamo mettendo a punto un calendario di webinar che sarà a disposizione degli agenti nelle prossime settimane». [post_title] => Going incontra Aqua Expeditions e apre nuove frontiere alle crociere luxury di scoperta [post_date] => 2023-03-14T11:57:46+00:00 [category] => Array ( [0] => tour_operator ) [category_name] => Array ( [0] => Tour Operator ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1678795066000 ) ) [8] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 441427 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => [caption id="attachment_357214" align="alignleft" width="300"] Nardo Filippetti fondatore di Lindbergh Hotel & Resorts[/caption] A seguito di una gara che ha coinvolto diverse agenzie di comunicazione, Lindbergh Hotel & Resorts, gruppo alberghiero fondato da Nardo Filippetti con hotel a 4 e 5 stelle presenti sul territorio italiano, sceglie come partner strategico per le attività di pubbliche relazioni e ufficio stampa PR & Go Up, agenzia milanese di comunicazione integrata con una expertise trentennale nella consulenza per i settori turismo, hospitality, lifestyle e luxury. Il gruppo alberghiero, dal forte cuore italiano, vanta ben 7 alberghi sparsi su tutto lo stivale: il Boutique Hotel 5* Excelsior Congress SPA & Lido e il Nautilus Family Hotel 4* a Pesaro, nelle Marche; La Meridiana Urban Hotel a Perugia in Umbria; il Grand Hotel San Pietro 5*L di Taormina, il Sikania Resort & SPA a Marina di Butera, il Modica Beach Resort a Marina di Modica, in Sicilia e il Cala della Torre Resort a Siniscola in Sardegna. Ogni struttura firmata Lindbergh è sinonimo di italianità, accoglienza e ospitalità ed è caratterizzata da un’identità forte e autonoma. Oltre a queste strutture, il gruppo proprio quest’anno amplierà il proprio portfolio con 2 nuove aperture: l’Hotel Cruiser di Pesaro rafforzerà la presenza di Lindbergh nel capoluogo marchigiano e Homie, a pochi passi dalla riviera romagnola, sarà la new entry di Lindbergh a Rimini. “Abbiamo scelto PR & Go Up Communication Partners, dopo aver incontrato e analizzato alcune tra le più importanti realtà specializzate nel mondo delle pubbliche relazioni e dell’ufficio stampa”, commenta Marco Filippetti, vice presidente di Lindbergh Hotels & Resorts. “Crediamo che la comunicazione sia un asset fondamentale per la crescita e il posizionamento strategico del gruppo, soprattutto alla luce dei nuovi progetti e degli importanti investimenti che solo in questo anno ci vedono ampliare il nostro portfolio da 7 a 9 strutture, con 2 nuove aperture”. PR & Go Up Communication si occuperà della promozione e valorizzazione del gruppo Lindbergh attraverso attività di ufficio stampa e media relations, nonché operazioni di comunicazione integrata, con l’obiettivo di affermarne l’awarness all’interno del mercato italiano. “Siamo orgogliosi di questa nuova collaborazione” afferma Albert Redusa Levy, ceo di PR & Go Up Communication Partners. “Il 2023 è iniziato in maniera positiva per l’azienda, altre due realtà nel mondo dell’hotellerie sono entrate a far parte del nostro portfolio e siamo entusiasti che anche Lindbergh Hotels & Resorts ci abbia scelto come agenzia di comunicazione in Italia. Grazie alla nostra esperienza nel mondo del turismo, riusciremo a essere dei veri e propri partner strategici per il Gruppo, intercettandone bisogni e necessità e accompagnandoli in un percorso di importanti cambiamenti.” [post_title] => Lindbergh Hotel & Resorts: pubbliche relazioni e ufficio stampa a Go Up [post_date] => 2023-03-14T10:53:54+00:00 [category] => Array ( [0] => alberghi ) [category_name] => Array ( [0] => Alberghi ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1678791234000 ) ) ) { "size": 9, "query": { "filtered": { "query": { "fuzzy_like_this": { "like_text" : "svizzera sempre piu swisstainable fra grand train tour e unofferta urbana fuori dagli schemi" } }, "filter": { "range": { "post_date": { "gte": "now-2y", "lte": "now", "time_zone": "+1:00" } } } } }, "sort": { "post_date": { "order": "desc" } } }{"took":90,"timed_out":false,"_shards":{"total":5,"successful":5,"failed":0},"hits":{"total":1234,"max_score":null,"hits":[{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"441655","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"The Cocoon Collection è nata solo un anno fa ma ha già le idee chiare e obiettivi ambiziosi. Il brand alberghiero, creato dalla famiglia Azzola per raccogliere la propria offerta ricettiva alle Maldive, a Zanzibar e dallo scorso autunno anche in Sri Lanka, mira infatti a passare dalle attuali cinque strutture a dieci-dodici entro i prossimi tre-quattro anni, con tre aperture in pipeline in un solo anno. \"L'idea è sempre la stessa - racconta il fondatore e sales director della compagnia, Attilio Azzola -: trovare una location e qualcosa di nuovo da dire, su cui inserire il nostro concept di ospitalità fatto di uno stile italiano meticciato con le peculiarità del territorio\".\r

\r

A Zanzibar in arrivo due one-island-one-resort\r

\r

Un compito non facile, che presuppone una selezione attenta di territori e opportunità. \"Come per esempio è avvenuto a Zanzibar - aggiunge Azzola -. Una meta in cui da tempo cercavamo un'occasione per aggiungere un prodotto nuovo al nostro Gold: una struttura unica nel suo genere, dotata di 74 camere in un'area dove ne avremmo potute realizzare 200 e soprattutto situata in uno dei pochi luoghi di Zanzibar non toccato dal fenomeno delle maree, che spesso in questo paese può condizionare l'esperienza sun&each degli ospiti\".\r

\r

Da tali presupposti è nato quindi il progetto di trovare una location dove replicare il modello one-island-one-resort già adottato con tanto successo alle Maldive. \"Siamo i primi a introdurre questo concept a Zanzibar - sottolinea sempre Azzola - E partiremo subito forte con due nuovi 5 stelle in pipeline su altrettante isole differenti. Il primo si chiamerà Bawe: dovrebbe aprire a fine di quest'anno - inizi 2024, sarà caratterizzato da un afro-design dai tratti contemporanei e disporrà di 70 ville tutte con piscina privata. Il secondo sorgerà su Prison Island, avrà uno stile African-chic con un forte accento sulla sostenibilità e sarà provvisto di 50 camere, suite e ville. Prevediamo di inaugurarlo nella primavera del prossimo anno, con i lavori per la sua costruzione che inizieranno a giugno. La location è particolare, perché si tratta dell'isola dove venivano convogliate le persone appena catturate e destinate a essere vendute a Zanzibar, ossia su quello che, fino agli anni '30 del secolo scorso, era considerato uno dei principali mercati di schiavi al mondo. Non solo: sulla stessa isola c'era anche lo zoo personale del sultano che includeva, tra l'altro, una collezione di testuggini giganti ancora oggi esistente. Per questo motivo stiamo pensando di realizzare un doppio ambiente: uno dedicato a un museo e alla visita delle testuggini, aperto anche al pubblico esterno, e l'altro riservato al resort adults-only vero e proprio, con un concept per certi versi simile al nostro You & Me alle Maldive\".\r

\r

Alle Maldive apre il Joy: prima di tre strutture in pipeline. Focus anche sullo Sri Lanka \r

\r

Ed è proprio qui che è destinata a sorgere la terza struttura già in pipeline: \"Il Joy, un 5 stelle dai tratti lifestyle, aprirà i propri battenti il prossimo 1° settembre sull'atollo di Male Nord. Ma non non è tutto, perché contiamo di aggiungere un quarto albergo alle Maldive entro la fine del 2024. Gli altri due progetti che abbiamo in mente riguardano invece lo Sri Lanka. Si aggiungeranno al nostro boutique hotel da 16 suite (da minimo 120 metri quadrati di superficie) e tre ville con piscina privata da 300 metri quadrati acquisito lo scorso autunno\".\r

\r

In Italia l'esclusiva è di Azemar ma i resort puntano forte sull'internazionalizzazione\r

\r

La distribuzione in Italia rimarrà per il momento un'esclusiva Azemar, il to di famiglia, \"ma nel futuro mai dire mai\", mentre la politica di commercializzazione continuerà ad avere un approccio globale: \"In realtà dalla nostra Penisola arriva circa il 20% della nostra clientela - conclude Azzola -. In alcune strutture gli ospiti tricolori non sono neppure la maggioranza. Al Gold Zanzibar per esempio il primo mercato è rappresentato dai francesi, seguiti dagli spagnoli. Prima erano i viaggiatori provenienti dai Paesi di lingua tedesca (i cosiddetti Dach), che sono convinto presto torneranno a essere il bacino di provenienza principale\". Una strategia, quella dell'internazionalizzazione, pensata per non dipendere da nessun mercato e che \"durante la pandemia ci ha consentito di reggere alle difficoltà\".","post_title":"The Cocoon Collection: obiettivo una dozzina di hotel entro quattro anni","post_date":"2023-03-16T13:49:31+00:00","category":["alberghi"],"category_name":["Alberghi"],"post_tag":["in-evidenza"],"post_tag_name":["In evidenza"]},"sort":[1678974571000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"441652","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Nel Regno Unito gli scioperi in aeroporti come Heathrow e nei porti continuano.\r

\r

Sebbene il governo del Regno Unito miri a ridurre al minimo i disagi, avverte che coloro che viaggiano il 15 e all'inizio del giorno successivo devono essere preparati ad affrontare tempi di attesa più lunghi al controllo di frontiera del Regno Unito.\r

Come per gli scioperi dell'anno scorso, i dipendenti governativi e il personale militare sono stati addestrati a effettuare controlli alle frontiere durante gli scioperi, uno schema che in precedenza aveva suscitato critiche per aver messo a repentaglio la sicurezza.\r

L'azione di sciopero in Francia coinciderà con gli scioperi delle forze di frontiera del 15 marzo, che potrebbero portare a interruzioni e code anche nei porti francesi. Heathrow si sta preparando per ancora più caos il mese prossimo, con i membri del sindacato britannico Unite che votano per lo sciopero durante le vacanze di Pasqua ad aprile. \r

I motivi\r

Lo sciopero fa parte di una più ampia azione coordinata di migliaia di dipendenti pubblici. 100.000 membri del PCS in 214 dipartimenti governativi e altri enti pubblici hanno votato per agire\r

\r

I membri chiedono un aumento di stipendio del 10% , citando un'inflazione da far venire l'acquolina in bocca del 10,6%. \r

\r

Mark Serwotka, il segretario generale del PCS, ha affermato che lo sciopero causerà \"significativi disagi\" - ma ha aggiunto che la crisi del costo della vita ha lasciato i lavoratori \"disperati\" senza altra scelta che scioperare.\r

\r

«Non abbiamo altra scelta che intraprendere un'azione sindacale perché i nostri membri utilizzano banchi alimentari e non sono in grado di accendere il riscaldamento in questo momento - e ha aggiunto che - Il governo può fermare questi scioperi domani se mette i soldi sul tavolo».\r

\r

","post_title":"UK: Scioperi ad Heathrow dal 15 marzo, il sindacato difende i propri impiegati","post_date":"2023-03-16T13:18:24+00:00","category":["trasporti"],"category_name":["Trasporti"],"post_tag":[]},"sort":[1678972704000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"441630","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":" La Svizzera punta una volta di più i riflettori su Swisstainable, manifesto del turismo sostenibile e filo conduttore di una promozione che mantiene l’ambiente sempre al centro. Novità di quest’anno l’offerta urbana, nella nuova veste di turismo fuori dagli schemi e trasformativo con tendenze e novità tutte da scoprire all’interno delle città svizzere. Al suo esordio per il 2023 il nuovo prodotto Grand Train Tour of Switzerland.\r

\r

La strategia è rivolta a soggiorni più lunghi e ad attrarre nuovi Paesi. Da sempre nel dna della Svizzera, la campagna del 2023 punta fortemente ai viaggi in treno verso le città e la montagna e ai treni panoramici. Prosegue per tutto l’anno la collaborazione con Ferrovie Federali Svizzere e Trenitalia seguito da un rilancio periodico di offerte speciali sui treni Eurocity, una per ogni stagione.\r

\r

“L’attenzione all’ambiente è diventato un asset importante per la scelta delle vacanze. - spiega Christina Glaeser, direttrice di Svizzera Turismo Italia – Gli italiani apprezzano molto la bellezza dei paesaggi svizzeri e la possibilità di vivere esperienze in contesti naturali sia per una vacanza in montagna sia per un weekend in una delle nostre città e i numeri di arrivi degli ultimi mesi lo confermano. La Svizzera è percepita dagli italiani come una destinazione per il turismo di prossimità per la vicinanza e ben collegata all’Italia. La capillarità dei trasporti ferroviari favorisce la mobilità green”.\r

\r

Gli italiani dunque amano le città svizzere. A dicembre 2022 Zurigo, Ginevra, Zermatt, Basilea, St. Moritz e Berna sono state tra le mete preferite nella classifica delle località più gettonate con più del 60% di pernottamenti insieme alle città di piccole dimensioni, immerse nel verde, come Lugano, Losanna e Lucerna, facilmente raggiungibili in treno. Novità dell’offerta sarà la destinazione città come esperienza fuori dagli schemi, la visita all’IRB di Bellinzona o la visita alla base Rega di Magadino o la visita della città in compagnia di un esperto professionista guidati dall’architetto alla scoperta del patrimonio immobiliare della città.\r

\r

A maggio partirà la campagna con Roger Federer, ambasciatore globale, sul Grand Train Tour, il percorso circolare della Svizzera che unisce tutte le città, i più bei percorsi panoramici e le più belle attrazioni.","post_title":"Svizzera sempre più Swisstainable: fra Grand Train Tour e un'offerta urbana fuori dagli schemi","post_date":"2023-03-16T10:39:37+00:00","category":["estero"],"category_name":["Estero"],"post_tag":[]},"sort":[1678963177000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"441583","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Un nuovo modo di vivere la discoteca a bordo delle navi della sua flotta. E' il format Silent disco appena lanciato da Cunard. \"L'introduzione di questa novità sulle nostre navi riflette il nostro impegno a offrire esperienze contemporanee a tutti gli ospiti - racconta il vice president sales & marketing della compagnia di crociere, David Jones -. Alcuni potrebbero essere sorpresi di sapere che a bordo delle nostre unità si trovi la discoteca, come la G32 sulla Queen Mary2. Figuriamoci la Silent disco... E questa è solo una delle tante esperienze inaspettate che ora troverete in un viaggio Cunard. Come azienda, siamo sempre stati aperti alle nuove tendenze e abbiamo continuamente adattato la nostra offerta all’evolvere dei tempi. E' nel nostro dna da quando inaugurammo il primo transatlantico al mondo nel 1840\".\r

\r

“Quest'ultima innovazione dimostra il desiderio di Cunard di essere sempre all’avanguardia e consente alla compagnia di trasformare le zone più inaspettate come la Grand Lobby o il ponte esterno in feste improvvisate con dj”, aggiunge in una nota Gioco Viaggi, agente di vendita per l’Italia di Cunard.\r

\r

","post_title":"Cunard porta la Silent disco a bordo delle proprie navi","post_date":"2023-03-16T09:35:32+00:00","category":["tour_operator"],"category_name":["Tour Operator"],"post_tag":[]},"sort":[1678959332000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"441562","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Dopo 5 anni di assenza torna a Milano l’Amazing Thailand Roadshow organizzato dall’Ente Nazionale per il Turismo Thailandese. «È un evento che, prima del covid, programmavamo ogni due anni, per favorire l’incontro tra gli albergatori thailandesi e gli operatori turistici italiani, ospitando anche 4 delle più importanti compagnie aeree operanti dal mercato italiano. - sottolinea Sandro Botticelli, marketing manager dell’Ente – C’è davvero tanta voglia di lavorare e di tornare a fare business e lo dimostra il fatto che, quando il nostro ufficio di Bangkok ha dato la possibilità di prenotare a 25 albergatori, i posti sono andati esauriti in pochi minuti. Grande la partecipazione anche da parte italiana, perché a Milano, abbiamo avuto 28 to giunti da Napoli, Roma, Rimini, dalla Toscana e da Torino. È un grande successo. 5 anni fa avevano partecipato al nostro roadshow 31 operatori e questo dimostra che, superata la pandemia, il mercato del tour operating italiano è vivace e tutti sono tornati a lavorare».\r

Il trend delle presenze turistiche in Thailandia è positivo ed è rilevante il tema delle connessioni. «Ci aspettiamo un’estate 2023 con numeri superiori al 2022, grazie alla la ripresa del lungo raggio sul sud-est asiatico. - afferma infatti Andrea Tucci, v.p. Aviation business development di SEA - Ma non tutti i vettori sono ripartiti: Thai Airways lo farà il prossimo novembre e noi l’aspettiamo con ansia. La compagnia era entrata in Chapter 11, quindi l’aspetta un grande lavoro per ricostituire la flotta e i suoi asset. Ma la potenzialità c’è e il mercato è davvero enorme: il volo diretto è un plus come stimolo della domanda. Lo dicono le statistiche su Malpensa, che è un’area densamente abitata, abbastanza ricca e baricentrica su tante destinazioni, servendo anche il sud della Svizzera». Si stanno quindi aprendo numerosi gateways con collegamenti per la Thailandia e l’impegno di SEA riguarda anche la divulgazione.\r

«Siamo un veicolo di promozione: sia per l’outbound che per l’inbound. - prosegue Tucci - All’interno dell’Aviation business development abbiamo un settore che si occupa di destinazione e di collaborazione con chi promuove l’outbound, per fare sinergia» Per questo nelle business lounge di Malpensa e Linate verrà distribuita in forma digitale una rivista monografica sulla Thailandia: un interessante progetto che ha richiesto 7 anni di lavoro e si è realizzato grazie all’impegno di Botticelli e dell’Ente. E, ancora, grande l’entusiasmo di Teerasil Tapen, executive director Europe, Africa and Middle East Region della Tourism Authority thailandese.\r

«Abbiamo organizzato in due città l’Amazing Thailand Roadshow. - afferma infatti - Il primo è stato a Tel Aviv ed è andato molto bene, ma l’esperienza di Milano è stata un grande successo per l’entusiasmo e lo spirito di cooperazione dei buyers italiani. In tanti sono arrivati da lontano e siamo grati per il loro impegno. Ora ci aspettiamo molti turisti da questo mercato: per la fine dell’anno pensiamo di raggiungere i 200mila visitatori». E proprio i numeri sono interessanti, come ricorda in chiusura Botticelli: «A gennaio abbiamo raggiunto il 60% delle partenze pre-covid e a febbraio il 65%. Mancando il volo diretto, è un ottimo risultato. Contiamo di raggiungere nel 2025 il 100%, ma siamo contentissimi del dato attuale. Lavoriamo per tornare ai nostri 300mila arrivi annuali dall’Italia, secondo il dato pre-covid. Riusciremo a farlo con la ripartenza di Thai Airways: programmata il prossimo novembre a Milano e nel 2025 a Roma. Si completerà così l’offerta che c’era prima del 2020».","post_title":"L’Amazing Thailand Roadshow ritorna a Milano. Botticelli: \"Ci aspettiamo un'estate positiva\"","post_date":"2023-03-15T14:00:21+00:00","category":["estero"],"category_name":["Estero"],"post_tag":[]},"sort":[1678888821000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"441559","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"[caption id=\"attachment_441560\" align=\"alignleft\" width=\"300\"] Da sinistra, Fabrizio Prete ed Egidio Ventimiglia[/caption]\r

\r

Un investimento da 1,5 milioni di euro, a cui si aggiungerà un ulteriore milione per rinnovare la struttura in cinque anni. E' l'operazione che ha permesso al gruppo Garibaldi Hotels di acquisire il Piaz di Pera di Fassa, in Trentino, struttura già in gestione della compagnia pugliese fondata nel 2013 dagli attuali direttore generale e amministratore delegato, Fabrizio Prete ed Egidio Ventimiglia. Proprio in Trentino - Alto Adige, il gruppo aveva peraltro già effettuato nel 2018 la prima operazione nel ramo del mattone, con l’acquisizione immobiliare dell’hotel Monzoni, in gestione dal 2015, per un investimento allora di circa 3 milioni di euro. Oggi la compagnia gestisce un portfolio di dieci strutture situate anche in Puglia, Sicilia, Sardegna, Umbria e Lazio.\r

\r

“Nel 2018, con la nascita della nostra business unit immobiliare, abbiamo tracciato la rotta da seguire per lo sviluppo in questo settore attraverso scelte e investimenti sostenibili - spiega lo stesso Prete -. Un progetto che ci ha portato a rilevare, in pochi anni, due delle nostre strutture storiche in un territorio, il Trentino, che in questi anni ci ha dato grandi soddisfazioni e l’impulso per continuare a credere nel turismo di montagna”.\r

\r

Partner finanziario dell’operazione immobiliare è stato Unicredit. Garibaldi Hotels nel 2022 ha raggiunto i risultati pre-pandemia con un fatturato aggregato di 10,5 milioni di euro. Lo scorso ottobre, la compagnia ha inoltre acquisito un immobile a Ostuni, dove ha trasferito il proprio nuovo quartier generale. L'obiettivo per il 2023 è di raggiungere un giro d'affari complessivo di 15 milioni di euro.","post_title":"Nuova operazione immobiliare per Garibaldi Hotels: acquisito l'albergo trentino Piaz","post_date":"2023-03-15T13:55:22+00:00","category":["alberghi"],"category_name":["Alberghi"],"post_tag":[]},"sort":[1678888522000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"441522","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Oltre 320 milioni di euro di fatturato, generati da più di 4,2 milioni di presenze per circa 2,9 milioni di room nights con il 45% di ospiti internazionali. Il tutto condito da ricavi medi per camera disponibile (revpar) del 14% superiori a quelli del 2019 e pari a 168 euro per il segmento upper upscale, 130 euro per quello upscale, 85 euro per il midscale e 62 euro per le destinazioni regionali. Sono i numeri 2022 del gruppo Bwh, le cui cifre migliorano ulteriormente nei primi due mesi del 2023, quando il revpar delle strutture della compagnia è risultato del 29% superiore a quello del 2019, grazie alla contemporanea crescita delle tariffe (+21%) e dei tassi di occupazione (+5%). Particolarmente bene stanno andando soprattutto gli alberghi di Firenze e del Centro Italia, di Napoli, di Roma e delle destinazioni mare, tutte località in cui il revpar ha superato di oltre il 40% i livelli di quattro anni fa.\r

\r

Poggia dunque su dati incoraggianti il piano strategico 2023 del gruppo, presentato ieri dalla nuova chief executive officer, Sara Digiesi: un programma articolato su più capitoli, a cominciare da una serie di azioni volte a incrementare la componente internazionale della domanda, \"mediamente dotata di budget più elevati e propensa a soggiorni più lunghi\", ma soprattutto a far crescere la presenza della compagnia nelle destinazioni leisure e resort della Penisola. Una piccola rivoluzione copernicana per un gruppo che storicamente si è prevalentemente concentrato sulle mete urbane, tanto che oggi, su 170 strutture italiane in portfolio, ben 129 sono situate in location cittadine primarie o secondarie. \"L'idea è quella di fornire servizi su misura, differenti da quelli che garantiamo agli urban hotel - ha spiegato la stessa Sara Digiesi -. Per competere con i mercati che già da tempo hanno cambiato il loro approccio all'offerta leisure, come la Spagna e i paesi Adriatici, occorre infatti un riposizionamento generale del prodotto con un conseguenze aumento della qualità dei servizi\".\r

\r

Tra le misure messe in campo dalla compagnia a riguardo, la possibilità di siglare development deal pensati per i gruppi di gestione, ossia per quelle compagini di medio-piccole dimensioni nate proprio per incrementare la competitività di un'offerta ancora piuttosto frammentata. \"Si tratta spesso di realtà interessanti, a cui manca però l'aggancio internazionale che il nostro gruppo, con i suoi oltre 200 sales manager sparsi per il mondo, è invece in grado di garantire\", ha aggiunto Sara Digiesi. In tale contesto, un ruolo importante verrà giocato pure dalla consulenza in ambito design & positioning, mentre i brand su cui Bwh intende spingere con maggior forza sono i marchi lifestyle Aiden e WorldHotels Crafted: \"Il primo più cool, fresco e accessibile, a vocazione millennials; il secondo più sofisticato, con un posizionamento di livello superiore\".\r

\r

Ma la nuova strategia Bwh si occuperà anche di customer journey, con percorsi di qualità ad hoc che riguarderanno ogni momento della relazione con il cliente, pre, durante e post soggiorno. Un ruolo fondamentale sarà poi giocato dalla sostenibilità, con l'adozione tra le altre cose di un indice internazionale di misurazione delle emissioni nocive come l'Hcmi sviluppato dalla Sustainable Hospitality Alliance. \"Non solo - ha raccontato Sara Digiesi -: agli alberghi del gruppo che si impegnano a ridurre il loro impatto ambientale offriamo pure una riduzione delle quote associative. Un'iniziativa a cui oggi hanno già aderito una settantina di strutture\".\r

\r

Bwh sta inoltre lavorando alla trasformazione in società benefit, mentre sul tema della parità di genere e dell'accessibilità collabora da tempo, tra gli altri, con alcune delle principali organizzazioni Lgbtq+ e con chi si occupa di autismo. \"Sempre su questi temi, stiamo inoltre progettando una resbonsible supply chain, che coinvolga tutti i nostri fornitori e che pensiamo di lanciare il prossimo autunno\". Infine, un occhio anche alle generazioni future e alle risorse umane: il programma Next Generation coinvolge al momento una ventina di partecipanti, soprattutto hotelier di seconda e terza generazione destinati un giorno a prendere le redini delle strutture di famiglia. La compagnia infine eroga circa 200 giornate di formazione all'anno, per la crescita e la valorizzazione del personale.\r

\r

","post_title":"Digiesi, Bwh: superati i livelli del 2019, ora si punta su resort e mete leisure","post_date":"2023-03-15T11:45:48+00:00","category":["alberghi"],"category_name":["Alberghi"],"post_tag":["in-evidenza"],"post_tag_name":["In evidenza"]},"sort":[1678880748000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"441446","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":" \r

\r

La compagnia di cruising&exploring di lusso Aqua Expeditions offre avventure di esplorazione a bordo di yacht e navi fluviali che trasportano verso destinazioni esclusive coppie, viaggi charter di famiglie con bambini dai 5 anni in su, gruppi di amici ed eventi mice ed incentive adatti agli amanti della natura e dei viaggi di scoperta. Nata 16 anni fa da un progetto dell’imprenditore italoamericano Francesco Galli Zugaro, incontra oggi il to Going, che completerà gli itinerari realizzando esperienze di viaggio pre e post crociera, secondo le esigenze del viaggiatore.\r

\r

«La proposta di Going continua ad arricchirsi di contenuti. - afferma Maurizio Casablanca, chief commercial operations officier del to. - Abbiamo deciso di portare in esclusiva sul mercato italiano Aqua Expeditions la cui forza, oltre all’esclusività delle imbarcazioni e delle esperienze, è data dagli itinerari che consentono di entrare in contatto con le destinazioni».\r

\r

I percorsi di Aqua Expeditions, frutto di anni di impegno e di interazione con le autorità locali delle destinazioni, raggiungono le Isole Galapagos, bracci incontaminati del Rio delle Amazzoni, a oriente portano sul Mekong, tra Cambogia e Vietnam e toccano l’Indonesia, il Parco Nazionale di Komodo, le Spice Island e il Raja Ampat con partenze tutto l’anno e base permanente a Bali. Luoghi da scoprire per la loro bellezza e storicità.\r

\r

«Proponiamo small-ship-cruising dalle 2 alle 7 alle 14 notti. - afferma Galli Zugaro - Oggi abbiamo 5 navi: 2 yacht e 3 eleganti battelli fluviali, che sono stati realizzati su misura e ospitano dai 16 ai 40 passeggeri ciascuno. Nella formula 1:1 guest-to-crew». Le imbarcazioni offrono esperienze luxury personalizzate, interni di design arricchiti con pezzi d’arte, la possibilità di vivere avventure nella natura e nella cultura, in gruppi di 4, 5 coppie con una guida. E poi c’è la cucina: un culinary journey affidato a top-chef locali di fama mondiale.\r

\r

«Vogliamo portare al mercato italiano il nostro brand e le nostre esperienze» afferma il fondatore di Aqua Expeditions e proprio grazie all’expertise della compagnia, ai suoi contatti e alla sua presenza nell’area geografica da anni, Maurizio Casablanca afferma: «potremo fare un grande lavoro sul territorio, quindi formeremo gli agenti di viaggio per fare da tramite per il cliente finale. Questo è un prodotto che Going manterrà b2b; stiamo mettendo a punto un calendario di webinar che sarà a disposizione degli agenti nelle prossime settimane».\r

\r

","post_title":"Going incontra Aqua Expeditions e apre nuove frontiere alle crociere luxury di scoperta","post_date":"2023-03-14T11:57:46+00:00","category":["tour_operator"],"category_name":["Tour Operator"],"post_tag":[]},"sort":[1678795066000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"441427","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"[caption id=\"attachment_357214\" align=\"alignleft\" width=\"300\"] Nardo Filippetti fondatore di Lindbergh Hotel & Resorts[/caption]\r

A seguito di una gara che ha coinvolto diverse agenzie di comunicazione, Lindbergh Hotel & Resorts, gruppo alberghiero fondato da Nardo Filippetti con hotel a 4 e 5 stelle presenti sul territorio italiano, sceglie come partner strategico per le attività di pubbliche relazioni e ufficio stampa PR & Go Up, agenzia milanese di comunicazione integrata con una expertise trentennale nella consulenza per i settori turismo, hospitality, lifestyle e luxury.\r

Il gruppo alberghiero, dal forte cuore italiano, vanta ben 7 alberghi sparsi su tutto lo stivale: il Boutique Hotel 5* Excelsior Congress SPA & Lido e il Nautilus Family Hotel 4* a Pesaro, nelle Marche; La Meridiana Urban Hotel a Perugia in Umbria; il Grand Hotel San Pietro 5*L di Taormina, il Sikania Resort & SPA a Marina di Butera, il Modica Beach Resort a Marina di Modica, in Sicilia e il Cala della Torre Resort a Siniscola in Sardegna. Ogni struttura firmata Lindbergh è sinonimo di italianità, accoglienza e ospitalità ed è caratterizzata da un’identità forte e autonoma. Oltre a queste strutture, il gruppo proprio quest’anno amplierà il proprio portfolio con 2 nuove aperture: l’Hotel Cruiser di Pesaro rafforzerà la presenza di Lindbergh nel capoluogo marchigiano e Homie, a pochi passi dalla riviera romagnola, sarà la new entry di Lindbergh a Rimini.\r

“Abbiamo scelto PR & Go Up Communication Partners, dopo aver incontrato e analizzato alcune tra le più importanti realtà specializzate nel mondo delle pubbliche relazioni e dell’ufficio stampa”, commenta Marco Filippetti, vice presidente di Lindbergh Hotels & Resorts. “Crediamo che la comunicazione sia un asset fondamentale per la crescita e il posizionamento strategico del gruppo, soprattutto alla luce dei nuovi progetti e degli importanti investimenti che solo in questo anno ci vedono ampliare il nostro portfolio da 7 a 9 strutture, con 2 nuove aperture”.\r

PR & Go Up Communication si occuperà della promozione e valorizzazione del gruppo Lindbergh attraverso attività di ufficio stampa e media relations, nonché operazioni di comunicazione integrata, con l’obiettivo di affermarne l’awarness all’interno del mercato italiano.\r

“Siamo orgogliosi di questa nuova collaborazione” afferma Albert Redusa Levy, ceo di PR & Go Up Communication Partners. “Il 2023 è iniziato in maniera positiva per l’azienda, altre due realtà nel mondo dell’hotellerie sono entrate a far parte del nostro portfolio e siamo entusiasti che anche Lindbergh Hotels & Resorts ci abbia scelto come agenzia di comunicazione in Italia. Grazie alla nostra esperienza nel mondo del turismo, riusciremo a essere dei veri e propri partner strategici per il Gruppo, intercettandone bisogni e necessità e accompagnandoli in un percorso di importanti cambiamenti.”\r

","post_title":"Lindbergh Hotel & Resorts: pubbliche relazioni e ufficio stampa a Go Up","post_date":"2023-03-14T10:53:54+00:00","category":["alberghi"],"category_name":["Alberghi"],"post_tag":[]},"sort":[1678791234000]}]}}