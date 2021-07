Svizzera: Michelle Hunziker è la nuova ambasciatrice del turismo

Michelle Hunziker presenta la sua parte svizzera in Italia, prestando la sua popolarità, assieme a Svizzera Turismo, per la promozione di questo meraviglioso territorio, giusto al di là delle montagne, che pare nato, come l’Italia, per accogliere viaggiatori, turisti e persone che amano il bel vivere.

La direttrice dell’Ufficio del turismo Svizzero in Italia, Christina Gläser, afferma: «E’ un’emozione presentare questa nostra nuova strategia. Siamo certi che la scelta caduta su una persona così nota, riconoscibile, frizzante, poliedrica e al contempo seria e “svizzera” possa presentare il nostro paese e le sue attrattive al pubblico italiano in maniera più che convincente. Lo sappiamo che agli italiani, soprattutto quelli di prossimità, piace la Svizzera, il paese dalla mobilità dolce e sostenibile, dalle mille offerte turistiche durante tutto l’anno».

E’ stato recentemente lanciato il manifesto per il turismo sostenibile, Swisstainable, che valorizza l’amore per la propria terra e l’attenzione per l’ambiente, parte integrante della cultura rossocrociata.

«E’ stato entusiasmante sapere che il mio paese di nascita abbia pensato a me per promuoversi nella mia patria adottiva e per questo ho accettato con gioia la proposta di Svizzera Turismo: è l’occasione per far conoscere ad un pubblico più ampio possibile la bellezza delle montagne, il suo patrimonio culturale e la cura per il territorio che contraddistingue i suoi abitanti – sorride compiaciuta mentre lo dice Michelle Hunziker -. Dalla scuola svizzera e dai miei genitori ho ereditato la perseveranza, la costanza, la disciplina, il fatto di non spaventarmi di fronte alle sfide mentre la mia parte più libera, più goliardica e più pazzerella è assolutamente di matrice italiana. La sostenibilità è sempre stata importante: da piccola, con la scuola, ci mandavano nelle case con un carrettino a raccogliere la carta e la plastica per sensibilizzarci già da bambini. Vorrei scoprire con chi ci seguirà le cose che nemmeno io conosco del mio splendido paese, e condividerle con il pubblico italiano per dare sempre più forza ad un legame che credo di rappresentare. Sostenibilità e autenticità sono oggi imprescindibili. Anche nel turismo. Ricerchiamo il contatto con la natura, siamo affascinati dalle persone che si prendono cura di ciò che li circonda e che tramandano il sapere artigianale. Nell’era del fake, abbiamo bisogno di autenticità, sia nelle relazioni personali sia nei viaggi».