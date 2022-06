Svizzera: al Monte Generoso la sostenibilità si fa in quattro

Poco dopo aver superato il confine tra l’Italia e la Svizzera si incontra la Ferrovia Monte Generoso: una cremagliera nata nel 1890 e ancora attiva grazie all’impegno del fondatore della Migros Gottlieb Duttweiler, che la acquistò nel 1941 per salvarla dallo smantellamento a cui era destinata a causa della necessità di materiali della Seconda Guerra Mondiale. La Ferrovia e il vicino Camping sono da allora economicamente sostenuti dal Percento culturale Migros, che ha affidato all’architetto ticinese Mario Botta la progettazione del suggestivo “Fiore di pietra” in vetta al Monte Generoso: un’accogliente struttura con ristoranti e sale meeting.

Uno dei focus prioritari della Ferrovia Monte Generoso è diventare un’azienda equa e sostenibile. «La filosofia green e la sostenibilità fanno parte del nostro dna – spiega Monica Besomi, head of marketing & communication and vice director della Ferrovia -. La nostra strategia di sviluppo sostenibile si diversifica in quattro aree: Clima & Energia, Economia circolare, Assortimento e Coesione sociale».

La salvaguardia delle zone verdi intorno alla Ferrovia e il loro rinverdimento, insieme con l’ottimizzazione energetica – data dalla riduzione delle emissioni di CO2 e dall’installazione di pannelli solari – rientrano nell’area “Clima & Energia”. L’”Economia Circolare” riguarda la raccolta differenziata dei rifiuti e la loro pesatura, con l’obiettivo di ottenere il terzo livello del label “Swisstainable” di Svizzera Turismo. L’utilizzo di prodotti a km zero e una proposta enogastronomica attenta alle peculiarità del territorio sono legate al tema dell’”Assortimento”, mentre la “Coesione sociale” parla dell’attenzione al tema della disabilità e dell’impegno nei confronti dei collaboratori. Il simbolo di questa strategia di sviluppo sostenibile per il 2022 è la Tisana Monte Generoso: una miscela di erbe biologiche e stelle alpine coltivate ai piedi del Monte Generoso e poi trasformate in una bevanda unica da aziende locali.