Spagna: 30,2 milioni di turisti stranieri nel primo semestre. Aumentano spesa e durata del soggiorno

Gli arrivi internazionali in Spagna si avvicinano sempre più ai livelli pre-pandemia: nel primo semestre 2022 il Paese ha accolto infatti 30,2 milioni di turisti internazionali che hanno speso 35.769 milioni di euro, l’89% dei livelli pre-pandemia. Secondo i dati elaborati dall’Istituto Nazionale di Statistica (Ine) nel solo mese di giugno sono arrivati in Spagna 7,5 milioni di turisti internazionali, con una spesa totale di 8.993 milioni di euro (93% rispetto a giugno 2019). Inoltre, la spesa media e la durata del soggiorno per viaggiatore superano i livelli raggiunti nello stesso mese pre-pandemia, attestandosi a 1.205 euro, il 10% in più rispetto al 2019, e a 6,9 giorni (6,7 nel 2019).

“I dati dimostrano che, nonostante il contesto di incertezza internazionale, la Spagna mantiene la sua competitività e un buon tasso di ripresa e continua a essere la destinazione preferita di milioni di turisti – ha dichiarato il ministro dell’Industria, del Commercio e del Turismo, Reyes Maroto -. Inoltre, manteniamo l’impegno che stiamo portando avanti dal Governo per attrarre un visitatore di qualità superiore, che trovi nuovi spunti e motivazioni durante il suo viaggio ed esperienze, per aumentare la spesa e rimanere più a lungo nel nostro Paese”.

A giugno, dei 7,5 milioni di visitatori internazionali, praticamente un visitatore su quattro (24,2% del totale) proveniva dal Regno Unito, che è stato il principale mercato di provenienza con quasi 1,8 milioni di turisti, seguito da Germania e Francia.

Nei primi sei mesi dell’anno, le località più gettonate per gli arrivi di turisti internazionali sono state la Catalogna con 6 milioni, le Isole Canarie (5,7 milioni) e le Isole Baleari con quasi 5,2 milioni. Per quanto riguarda la spesa totale accumulata nei primi sei mesi, le Isole Canarie rappresentano il 22,6% del totale, seguite dalla Catalogna (17,4%) e dalle Isole Baleari (16,3%).