Slovenia, destinazione boutique: esperienze e strutture ricercate, servizi sempre più smart

Focus sui boutique tour per lo Slovenian Incoming Workshop 2022, che si è svolto a Lubiana con la partecipazione di 253 compagnie di cui 120 straniere (italiana la rappresentanza più folta) per ben 24 paesi ospiti.

“E’ da tempo, ormai, che stiamo lavorando perché sia il settore sia il consumatore finale acquisiscano la consapevolezza di avere a che fare con una destinazione boutique, densa di esperienze particolari, uniche, di strutture ricettive ricercate e intime e di servizi sempre più funzionali e moderni – sottolinea il direttore dell’Ente Sloveno per il Turismo in Italia, Aljoša Ota -. Una qualità di prodotto che ci ha valso quest’anno una serie di riconoscimenti importanti, dal Best in Travel 2022 di Lonely Planet a Lubiana, eletta Best European Destination. Sicurezza, affidabilità, sostenibilità, green economy: questi i pilastri su cui abbiamo costruito e stiamo perseguendo i nostri programmi di sviluppo”.

Sviluppo turistico che passa attraverso step importanti: il primo, di carattere operativo con il lancio dei voli charter (in collaborazione con SloveniaVacanze) che dal prossimo 30 giugno 2022 collegheranno Maribor con Bolzano, Pisa e Napoli. Altro step fondamentale è quello legato all’innovazione, in particolare con I feel NFT, con un sito web dedicato – https://ifeelnft.si/ e le NFT Card.

“Guardiamo alla prossima estate con estrema fiducia – conclude il direttore. Una fiducia motivata, da un lato, dai prodotti e dai servizi che stiamo mettendo a disposizione dei nostri utenti e, dall’altro, dalla percezione netta di una crescente richiesta e interesse proveniente dal mercato nei confronti del nostro Paese.