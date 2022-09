Le Seychelles propongono, per il quinto anno, il Festival del turismo che per l’edizione in calendario dal 24 settembre al 1° ottobre 2022 – tra Mahé, Praslin e La Digue – ruoterà attorno al tema “Ripensare al Turismo e celebrare la cultura”.

Per la prima volta, la cerimonia ufficiale di lancio del Festival del Turismo si terrà a La Digue sabato 24 settembre, con un evento chiamato Le Rendez-Vous Diguois a L’Union Estate. Il pubblico potrà godersi una giornata ricca di eventi come una fiera, la danza moutya, intrattenimento locale e un “Bal Kreole“.

Il calendario delle attività includerà l’inaugurazione del Biodiversity Café presso il Barbarons Biodiversity Center la mattina del 26 settembre. Diverse attività saranno organizzate per commemorare la Giornata Mondiale del Turismo, il 27 settembre, a cominciare da un messaggio turistico del Ministro degli Affari Esteri e del Turismo, Sylvestre Radegonde, trasmesso dalla televisione nazionale.