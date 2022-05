Repubblica Dominicana: 7 milioni di visitatori entro la fine del 2022

Con un totale di oltre 2,2 milioni di turisti nei primi quattro mesi dell’anno la Repubblica Dominicana punta dritto a raggiungere i sette milioni di visitatori entro la fine del 2022. L’obiettivo dichiarato è quello confermato da Rafael Blanco Tejera, presidente di Asonahores, Associazione Nazionale degli Alberghi e Ristoranti, tra gli organizzatori della recente Date svoltasi a Punta Cana, che ha visto anche la partecipazione del presidente della Repubblica, Luis Abinader.

In occasione della fiera, il ministro del turismo, David Collado, ha ricordato come “L’industria del turismo è il settore che genera il reddito più alto per l’economia della Repubblica Dominicana. Il successo del Paese nella ripresa del turismo è un segno di speranza, una risposta a ciò che accade quando tutti i settori lavorano insieme alla ricerca di un bene comune”.

“La ripresa del turismo è stata possibile grazie all’azione congiunta del Governo, del Ministero del Turismo e del settore privato, che hanno lavorato insieme per tornare sulla scena turistica e superare anche il periodo pre-pandemia – ha sottolineato il presidente Abinader -. Siamo arrivati ​​al Governo nel momento peggiore vissuto dal turismo per via del Covid. Quando abbiamo esaminato i dati economici ci siamo resi conto che se non avessimo recuperato il settore turistico non avremmo aiutato l’economia del Repubblica Dominicana a risalire la china e tornare florida”.

Il paese ha registrato dei numeri record: nell’ultimo mese di aprile sono stati 626.010 i visitatori non residenti che hanno scelto il paese per motivi di vacanza. “Sono estremamente ottimista, non solo perché aprile è stato il miglior mese come arrivi nella storia del turismo nella Repubblica Dominicana, ma prevediamo che anche maggio sarà altrettanto performante. Ci aspettiamo una grande estate e un ottimo autunno”, ha aggiunto il presidente.