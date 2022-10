Repubblica Dominicana, il 2022 chiuderà con 7,2 milioni di turisti In occasione dell’incontro promosso da Fiavet nei giorni del Ttg di Rimini, la Repubblica Dominicana, uno dei primi paesi ad aprire dopo il Covid, ha evidenziato alcuni risultati importanti, grazia ad una intensa attività di comunicazione su diversi mercati. «Chiuderemo il 2022 con 7.2 milioni di turisti (5 milioni nel 2019)- sottolinea Neyda Garcia Castillo, direttrice Ufficio Turismo Repubblica Dominicana – Il 76% del mercato è occupato dagli Usa ed il 23% dall’Europa. L’Italia è al 5° posto (vale a dire il 7% del totale) ma prevediamo una crescita». Fino ad agosto la destinazione ha registrato 4 milioni 900 mila viaggiatori e a settembre i risultati sono andati oltre le aspettative.

