Repubblica Ceca: via le ultime restrizioni per gli ingressi Ue. Nuove ‘Pillole Ceche’

“Questa notizia ci fa ben sperare per la ripresa dei viaggi in Repubblica Ceca”: Lara Cereda, addetta Trade dell’Ente Nazionale Ceco per il Turismo commenta così la notizia relativa alla cancellazione per i cittadini Ue di tutte le restrizioni per entrare nel territorio della Repubblica Ceca. Non è più necessario compilare alcun formulario, né esibire alcun tipo di certificazione Covid. Per viaggiare è sufficiente essere muniti di un documento di viaggio valido (carta d’identità/passaporto).

“Nel frattempo – prosegue Lara Cereda – continua il nostro progetto promozionale tramite le ‘Pillole Ceche’ – la serie di brevi video che racconta in chiave divertente diverse regioni del paese dal punto di vista del patrimonio culturale e delle esperienze. Nella sezione “Itinerari” della nostra area b2b sono visibili i primi tre video con approfondimenti per gli agenti di viaggio interessati a programmare tour originali”.