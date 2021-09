Rep. Dominicana, Garcia: «L’apertura dei corridoi è un nuovo inizio: torniamo a promuoverci in Italia»

«Un nuovo inizio»: Neyda Garcia, direttrice dell’Ente del Turismo della Repubblica Dominicana in Italia, commenta a caldo l’attesa apertura da parte del governo italiano dei corridoi turistici Covid-free verso alcune destinazioni extra-Ue. «Siamo molto felici di sapere che finalmente, dopo un anno e mezzo, la Repubblica Dominicana continuerà ad essere una delle mete turistiche scelte dai viaggiatori italiani. Aspettavamo da tanto questo momento anche perché il turismo internazionale ha riaperto da molto tempo con protocolli rigorosi. Molto bene che cada anche ogni obbligo di quarantena o isolamento fiduciario che agevolerà senz’altro gli spostamenti.

Siamo certi che tutto avverrà in sicurezza in quanto la destinazione è pronta per questo, sia per la campagna vaccinale avanzata (il personale turistico è completamente vaccinato ed è prevista per loro anche una terza dose), sia per i rigidi protocolli applicati fin da inizio pandemia in aeroporti, hotel, luoghi pubblici che consentono di trascorrere una vacanza in totale libertà e serenità.

Per noi questo rappresenta un nuovo inizio per poter promuovere la destinazione verso il mercato italiano che da sempre è importantissimo (il quinto mercato in Europa) e l’isola ha tanto ancora da offrire alle diverse tipologie di viaggiatori, dalle famiglie alle coppie, dagli sportivi agli amanti della natura, dai food lovers agli appassionati di storia e cultura fino a coloro che vogliono godere di un soggiorno relax nelle bellissime spiagge del paese.