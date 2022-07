Ras Al Khaimah scommette sull’Italia e studia azioni di promozione con il trade

Ras Al Khaimah scommette sull’Italia, mercato dove la Tourism Development Authority dell’emirato (Raktda) intensificherà le attività di promozione della destinazione. L’obiettivo è quello di raggiungere quota 3 milioni di visitatori entro il 2030, per cui verranno lanciate una serie di azioni puntuali con i principali player del travel trade italiano, oltre a progetti di comunicazione per promuovere in Italia una destinazione che è relativamente nuova per il mercato, ma ha grande potenziale di crescita.



“Ras Al Khaimah è una delle destinazioni in più rapida crescita della Regione e il turismo ne rappresenta l’elemento chiave – afferma Iyad Rasbey, executive director of Destination Tourism Development & Mice di Ras Al Khaimah Tourism Development Authority -. All’interno del nostro piano di sviluppo turistico abbiamo scelto di includere l’Italia, un mercato potenziale che siamo certi risponderà positivamente alle nostre azioni. Ras Al Khaimah è l’Emirato della natura e delle esperienze outdoor e saprà sorprendere il viaggiatore italiano grazie alla presenza dei principali brand globali dell’ospitalità, alle attività disponibili nella destinazione e alla naturale ospitalità del Paese. È una destinazione in grado di soddisfare le esigenze di ogni visitatore: dalle famiglie alle coppie, dagli independent traveller ai viaggi Mice”.



L’emirato conta oggi 50 hotel per un totale di 8.130 camere – numero destinato ad aumentare grazie ai numerosi nuovi progetti in cantiere -, 64 km di costa con spiagge di sabbia, 7.000 anni di storia da scoprire – molteplici attività all’aria aperta. Infine, non mancano le più rilassanti Spa e i tanti ristoranti dove indugiare nei piaceri della cucina internazionale.



Ras Al Khaimah è facilmente raggiungibile dall’Italia e si trova a soli 45 minuti d’auto da Dubai.