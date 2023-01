Tutto pronto per la Nyc Winter Outing 2023: sconti fino al 12 febbraio per ristoranti e attrazioni Conto alla rovescia per la Nyc Winter Outing 2023: prenotazioni aperte per la kermesse che si svolgerà dal dal 17 gennaio al 12 febbraio, e offrirà sconti per molte esperienze invernali in tutti i cinque distretti della Grande Mela. Tra questi menù a prezzo fisso per la Nyc Restaurant Week in circa 500 ristoranti, biglietti 2X1 per gli spettacoli della Nyc Broadway Week e per l’ingresso in oltre 40 musei, oltre ad attrazioni, tour e performance per la Nyc Must-See Week. Sempre nell’ambito Winter Outing, è in corso fino al 12 febbraio la Nyc Hotel Week, con sconti del 23% sulle tariffe standard di oltre 140 hotel. Le prenotazioni per i programmi sono disponibili sul sito nycgo.com/winterouting. “La Nyc Winter Outing propone offerte straordinarie su un’ampia gamma di esperienze in tutti e cinque i distretti, che si traduce in un aumento delle prenotazioni per ristoranti, attrazioni, teatri, piccole imprese e hotel durante la stagione invernale”, ha affermato Fred Dixon, presidente e ceo di Nyc & Company, l’organizzazione ufficiale di destination marketing e convention and visitors bureau per i cinque distretti di New York City -. Invitiamo i viaggiatori da tutto il mondo a esplorare il meglio di New York City questo inverno, approfittando degli sconti fino al 23% per gli hotel, delle offerte in ristoranti e locali e dei biglietti 2X1 per Broadway, musei, attrazioni, performance artistiche e tour”.

