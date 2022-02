Portogallo: stop al test d’ingresso per gli europei vaccinati contro il Covid

Anche il Portogallo allenta le restrizioni per i viaggiatori in possesso del Certificato digitale Covid – il green pass europeo – da oggi, 7 febbraio: chi è vaccinato, quindi, non dovrà presentare alcun test prima di entrare nel Paese.

I viaggiatori in “possesso di un certificato digitale Covid dell’Ue” o di qualsiasi altra “prova riconosciuta di vaccinazione” saranno esentati dal presentare un test negativo all’arrivo sul territorio nazionale, si legge nel decreto del governo di Lisbona. Il certificato digitale Covid dell’Ue attesta l’avvenuto vaccino, un test di screening o la guarigione dall’infezione da Covid-19 da meno di sei mesi.

Seguendo l’esempio di altri paesi europei e in risposta alla variante Omicron altamente trasmissibile, il Portogallo aveva richiesto dall’inizio di dicembre che i passeggeri sopra i 12 anni di età, anche quelli vaccinati contro il Covid-19, dovessero risultare negativi al test per entrare nel paese. Questa nuova decisione del governo portoghese segue le raccomandazioni dell’Ue per coordinare meglio le regole di viaggio all’interno degli stati membri.