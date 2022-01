NYC Winter Outing: in scena la terza edizione, live, fino al prossimo 13 febbraio

Ha preso ufficialmente il via la terza edizione del NYC Winter Outing. L’iniziativa promossa da NYC & Company è in scena, live, fino al prossimo 13 febbraio e riunisce i programmi di punta dell’ente di promozione, destination marketing, convention and visitors bureau per i cinque distretti della città: NYC Restaurant Week, NYC Broadway Week, NYC Must-See Week e, per la prima volta in assoluto, NYC Hotel Week. Le offerte includono cene e pranzi a menù fisso sia per i residenti sia per i turisti in più di 500 ristoranti, biglietti 2×1 per 17 spettacoli di Broadway e sconti per oltre 45 musei, attrazioni, arti performative e tour, oltre al 22% di sconto per soggiorni in circa 130 hotel dei cinque distretti.



NYC Winter Outing è stato lanciato con una cerimonia ufficiale presso l’Empire State Building Observatory alla presenza del sindaco Eric Adams, del President & CEO di NYC & Company Fred Dixon, del Board Chair di NYC & Company Charles Flateman e i rappresentanti dei ristoranti, di Broadway, del mondo della cultura e dell’industria alberghiera.



Newyorkesi e turisti devono aderire alle linee guida del programma Key to NYC, e controllare i siti delle attività aderenti (disponibili su nycgo.com/winterouting) per verificare requisiti, protocolli da seguire, opzioni di biglietteria e molto altro.