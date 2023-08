Norvegia, nuovo smalto per il sito Visitnorway.com: “Più coinvolgente e pratico” La Norvegia incentiva i viaggiatori ad approfondire la conoscenza della destinazione con un totale rinnovo del sito Visitnorway.com. Il portale include articoli su persone e luoghi unici in cui soggiornare, destinazioni, cibo, attrazioni, avventure e molto altro ancora, per fornire ai potenziali visitatori molte idee di viaggio e strumenti pratici di pianificazione. “Abbiamo lavorato molto duramente per ottimizzare il sito sia dal punto di vista visivo, sia da quello dei contenuti, sia da quello tecnico, in modo che i nostri utenti possano avere un’esperienza migliore ed essere ancora più incoraggiati a viaggiare ed esplorare la Norvegia – spiega Christine Baglo, direttore di Visitnorway.com -. Le destinazioni e i prodotti di viaggio appariranno ancora più attraenti e prenotabili di prima”, Disponibile in nove lingue, il sito punta ad essere molto più di una “normale” guida turistica. “Le immagini parlano più delle parole. Grazie ai nostri articoli e ai contenuti video altamente coinvolgenti e scorrevoli, siamo in grado di trattenere i lettori sul sito più a lungo. Con il nuovo design, speriamo anche di invogliare il lettore ad approfondire ed esplorare più pagine. Quando sarà disponibile il pianificatore di itinerari, gli utenti avranno a disposizione uno strumento di pianificazione nazionale molto pratico”. Condividi

