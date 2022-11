New York, conto alla rovescia per la Nyc Hotel Week: -23% sulle tariffe di oltre 140 strutture New York guarda al 2023 e alla nuova edizione della Nyc Hotel Week, in calendario dal 3 gennaio al 12 febbraio prossimi: per l’occasione sarà possibile soggiornare in città con un risparmio del 23% sulle tariffe standard delle camere in più di 140 hotel in tutti e cinque i distretti. “La Nyc Hotel Week offre le migliori proposte dell’anno per i viaggiatori che desiderano visitare i cinque distretti o per i newyorkesi che si concedono un soggiorno – ha dichiarato Fred Dixon, presidente e ceo di NYC & Company -. Se combinate con le altre offerte della nostra più ampia Nyc Winter Outing – come la Nyc Restaurant Week, la Nyc Broadway Week e la Nyc Must-See Week – si possono ottenere enormi vantaggi praticamente su ogni aspetto di una visita a New York City a gennaio e febbraio, rendendo la stagione invernale incredibilmente attraente”. Le prenotazioni alberghiere sono già disponibili e invitiamo tutti a programmare una visita o a regalare un soggiorno a New York durante le festività natalizie. Intanto, la Grande Mela ha registrato una performance alberghiera stabile: la città continua a generare i più alti livelli di occupazione settimanale e tariffe medie giornaliere tra i 25 mercati principali, con la domanda alberghiera dell’autunno 2022 che recupera ogni settimana circa il 90% del benchmark del 2019. New York City conta oltre 124.000 camere d’albergo operative e si prevede che altre 11.000 camere entreranno in funzione nei prossimi tre anni.

