New York City: il rebranding, i nuovi ruoli e la continua, vivace evoluzione della città NYC & Company, l’ente ufficiale per la promozione della città di New York, con il rebranding “New York City Tourism + Convention”, presenta il suo nuovo svp Tourism Market Development per l’Europa Robert Beckham, che prende il posto di Reginald Charlot. Charlot, dopo 15 anni di supervisione dei mercati europei, diventa svp of Tourism Market Development nei segmenti Lusso e Lgbtq+ per Australia, Canada, Nuova Zelanda e Stati Uniti. Un cambiamento nel quale la soddisfazione per il percorso compiuto, si arricchisce del desiderio di vivere nuove sfide. Charlot ripercorre i mesi trascorsi: «Nel 2022 abbiamo avuto una ripresa economica evidente, con oltre 56 milioni di viaggiatori arrivati in città e una crescita del 72,5% rispetto al 2021. Sono stati anche realizzati oltre 1200 eventi mice, alla presenza di 4 milioni di delegati, raggiungendo l’85% dei livelli di visita record del 2019. Quest’anno NYC si prepara ad accogliere 63,3 milioni di visitatori, che potranno scoprire una metropoli in costante evoluzione e trasformazione. L’ospite italiano – aggiunge – si ferma più a lungo: prima trascorreva 3,4 notti a NYC , che era una tappa del suo viaggio negli Usa, oggi raggiunge la città utilizzando i numerosi collegamenti diretti in partenza da Milano, Roma, Venezia e Napoli, si ferma per 6,7 giorni e poi torna a casa». Frattanto, tramite la campagna social #WHATSGOODNYC, 8,5 milioni di newyorkesi stanno raccontando la bellezza della propria città e dei suoi cinque distretti. I dati raccolti verranno condivisi con viaggiatori e cittadini incoraggiandoli a esplorare tutto ciò che New York ha da offrire. E, mentre i 3 aeroporti limitrofi si ampliano con terminal di design, nascono nuovi ristoranti e hotels e aprono e crescono musei e istituzioni, come quelli dedicati a Broadway, a Louis Amstrong, all’Hip Hop nel 50esimo anniversario della sua nascita e anche alla comunità LGBTQ+ con l’apertura nel 2024 del The Stonewall National Monument Visitor Center e de The American LGBTQ+ Museum: la prima istituzione a parlare della storia della comunità. Innumerevoli gli eventi, le performances e le mostre in programma, da scoprire sul nuovo web site: nyctourism.com. Infine il mondo dell’industria dei viaggi sarà in primo piano dal 26 al 28 ottobre prossimi con il NY International Travel Show, organizzato presso il Javits Center di Manhattan, alla presenza di molti tra i 1800 partner di New York City Tourism + Convention.





Articoli che potrebbero interessarti:

Array ( [0] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 447781 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => Flibco.com ha inaugurato ieri la nuova linea che connette Torino Airport con la città: dalle ore 3 e 30 del mattino e fino a mezzanotte è ora possibile raggiungere la destinazione in soli 25 minuti, senza fermate intermedie. Sono 40 le corse giornaliere da e per l’aeroporto in programma ogni mezz’ora, tutti i giorni della settimana. La fermata del bus in città è situata all'autostazione di Corso Vittorio Emanuele II 131, davanti al Palagiustizia, mentre per le corse che partono dall’aeroporto, la fermata è a pochi metri dall'uscita degli arrivi; il capolinea delle corse che da Torino arrivano in aeroporto è invece posizionata al livello delle partenze. Flibco.com sta inoltre valutando la possibilità di attivare altre fermate in città, così da servire ulteriori zone strategiche del capoluogo piemontese e rendere ancora più fruibile il servizio, dai diversi punti di Torino. I bus offrono ampio spazio per passeggeri e bagagli, apposite pedane per facilitare l’accesso alle persone con ridotta mobilità e Wi-Fi gratuito. Ogni passeggero può cancellare e riprogrammare il proprio viaggio fino a 6 ore prima della partenza. Inoltre, il biglietto è valido anche per la corsa successiva rispetto a quella prenotata, un accorgimento che garantisce la totale tranquillità, anche in caso di ritardo dei voli. Le tariffe partono da 6,99 euro per una corsa semplice a 9,98 euro per un viaggio di andata e ritorno e sono acquistabili online sul sito, tramite l’app per smartphone o anche all’apposito desk in aeroporto e persino a bordo delle navette, ma con un leggero sovrapprezzo. [post_title] => Flibco.com è operativo sui collegamenti fra Torino città e l'aeroporto [post_date] => 2023-06-16T08:44:49+00:00 [category] => Array ( [0] => trasporti ) [category_name] => Array ( [0] => Trasporti ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1686905089000 ) ) [1] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 447746 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => L'Ungheria si affaccia ad una stagione estiva ricca di festival e celebrazioni musicali, spettacoli di danza e manifestazioni culturali. E' dunque fitto il calendario di eventi che parte da Budapest, il 22 giugno, con la parata per il 120° anniversario della nascita della famosa casa motociclistica Harley-Davidson. Una sfilata che riunisce migliaia di appassionati da tutto il mondo e che dimostra la posizione leader della Capitale come città ospitante di grandi eventi internazionali. Durante l'estate i turisti possono immergersi nella tradizione eterogenea del territorio ungherese e assistere sia a celebrazioni folkloristiche e religiose di piccoli villaggi sia ai grandi eventi musicali e culturali internazionali con artisti di fama mondiale. Balaton Sound: uno dei più grandi e colorati festival di musica elettronica all'aperto in Europa, con i DJ più famosi ed entusiasmanti che suonano dal vivo sulle rive del lago Balaton. Dal 28 giugno al 1° luglio, a Zamárdi, i partecipanti possono trascorrere le giornate alternando alla tintarella le nuotate e momenti di relax che contraddistinguono l’atmosfera sul lago più grande dell’Europa Centrale; mentre la sera si dà il via ai festeggiamenti e ai balli sotto le stelle con i concerti, suddivisi in più palchi e zone del parco, che animano la folla. EFOTT Festival: dal 12 al 16 luglio, a Sukoró, si svolge l'incontro nazionale degli studenti universitari riuniti in uno dei tradizionali eventi musicali estivi ungheresi. Il festival esiste da tempo e, in origine, veniva organizzato annualmente in una località diversa dell'Ungheria per donare agli studenti un’esperienza di campeggio come simbolo dell’inizio delle vacanze. Campus Festival: per il suo 15° compleanno nel 2023, la festa che avviene a Debrecen è uno dei maggiori eventi musicali e culturali popolari dell'Ungheria. Oltre a star mondiali come Parov Stelar, ZAZ e Robin Schulz, sono stati annunciati altri eccezionali artisti internazionali che daranno vita, dal 19 al 23 luglio, a quattro giorni di celebrazioni, tra due grandi palcoscenici e vari spettacoli di intrattenimento. Sziget Festival: nell’isola di Óbuda, il Sziget, nato nel 1993, è considerato uno dei più grandi festival musicali d'Europa. Dal 9 al 14 agosto, la grande manifestazione musicale regalerà a migliaia di visitatoti più di 1.000 esibizioni in 60 palchi diversi per 6 giorni e una vasta gamma di attività artistiche come spettacoli circensi, esibizioni di danza, scene teatrali, performance e luoghi creati appositamente per presentare progetti di arte visiva. [post_title] => Ungheria fra eventi e festival: gli appuntamenti di un'estate a pieno ritmo [post_date] => 2023-06-15T12:50:35+00:00 [category] => Array ( [0] => estero ) [category_name] => Array ( [0] => Estero ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1686833435000 ) ) [2] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 447722 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => Tra il 2024 e il 2026, almeno 15 nuovi porti si aggiungeranno a quelli già operativi per consentire alla flotta Msc Crociere di collegarsi alle reti elettriche a terra, così da rafforzare ulteriormente l’impegno e i progressi verso la decarbonizzazione, nonché da permettere di ridurre le emissioni mentre le navi sono ormeggiate nei porti. Si rafforzano i piani della compagnia per il cosiddetto cold ironing, la cui fruibilità, nel periodo 2024-2026, sarà estesa ad almeno cinque tra i principali porti italiani, su un totale di 15 scalati dalle navi Msc. Il tutto naturalmente a condizione che venga realizzato il progetto di elettrificazione delle banchine, varato dal governo italiano, che prevede il finanziamento delle opere a terra attraverso i fondi del Pnrr. Il piano comprende inoltre i seguenti scali: Barcellona e Valencia in Spagna, Stavanger e Norfjordied in Norvegia, Miami negli Usa, Copenaghen in Danimarca, Marsiglia in Francia, Rotterdam nei Paesi Bassi, La Valletta a Malta e Stoccolma in Svezia. Dal febbraio 2023 le navi di Msc Crociere hanno utilizzato con successo l'alimentazione da terra nei porti di Southampton, nel Regno Unito, e di Kristiansand, in Norvegia, e nel corso di quest'estate la compagnia testerà le strutture nel porto norvegese di Haugesund. Quest'anno sono inoltre previste altre iniziative in Europa per una serie di navi di a Bergen e Alesund in Norvegia e a Warnemunde in Germania. La compagnia utilizzerà l'energia elettrica da terra anche nei porti tedeschi di Amburgo quest'inverno e di Kiel nell'estate del 2024. Msc Crociere ha poi firmato lo scorso anno un memorandum d'intesa con Cruise Baltic per l'alimentazione a terra nell'area del mar Baltico. Dal 2017, infine, tutte le nuove navi della compagnia sono dotate di alimentazione da terra come standard. Insieme ai retrofit completati su altre unità, il 67% della flotta è oggi dotato di questa tecnologia. Ulteriori navi saranno dotate di questa tecnologia man mano che i porti dei loro itinerari di navigazione renderanno disponibile l'alimentazione da terra. "L'alimentazione da terra è un fattore importante nel nostro percorso verso operazioni a zero emissioni di gas serra - spiega la vp sustainability & esg di Msc Crociere, Linden Coppell -. Abbiamo investito molto nei sistemi ibridi di depurazione dei gas di scarico per ridurre in modo sostanziale le emissioni atmosferiche locali e ora abbiamo bisogno che un maggior numero di porti in tutta Europa e oltre introducano l'alimentazione da terra il più rapidamente possibile. Riducendo notevolmente le emissioni nei porti, stiamo adempiendo alla nostra responsabilità nei confronti delle città e delle comunità costiere che le nostre navi visitano e servono. Insieme all'utilizzo di combustibile gnl, al miglioramento dell'efficienza energetica, all'utilizzo di un trattamento innovativo delle acque reflue e al riciclaggio dei rifiuti, stiamo facendo passi avanti positivi nel contribuire ad affrontare il cambiamento climatico e proteggere la biodiversità degli oceani". [post_title] => Cresce il numero di porti in cui le navi Msc potranno sfruttare l'alimentazione da terra [post_date] => 2023-06-15T11:25:28+00:00 [category] => Array ( [0] => tour_operator ) [category_name] => Array ( [0] => Tour Operator ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1686828328000 ) ) [3] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 447716 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => Usa. Mai prima d'ora così tanti aerei hanno attraversato l'Atlantico come avviene oggi. Mai prima d'ora le vacanze negli Stati Uniti destinate all'Europa sono state vendute come adesso. E mai prima d'ora era stata sperimentata una "follia" come questa. Come la descrive la CNN in un servizio. Il canale televisivo americano è sorpreso dall'andamento delle vendite in Europa quest'estate. Molti agenti di viaggio intervistati confermano l'impressione: una cosa come quest'anno negli Usa non si è mai vista. Un'agenzia del New Jersey, specializzata in Spagna, Italia e Grecia, afferma di aver venduto oggi il 96% della sua capacità e che finirà tutto in pochi giorni. Prezzi La stessa tv cita la compagnia assicurativa Allianz Partners, che rileva un aumento del 55% degli americani che viaggiano in Europa, Londra su tutte. Un passeggero su quattro che attraversa l'Atlantico si reca nella capitale britannica, in particolare Heathrow, che è straripante. Vari portali di monitoraggio degli aeromobili indicano che l'Europa è al miglior livello da cinque anni. E questo si riflette nei prezzi, in media 300 dollari sopra i prezzi precedenti. I prezzi degli hotel aumentano. American Express conferma: più 10% a Parigi, 9% a Stoccolma, 8% a Dublino. Certo, non c'è più traccia di quello che tutti gli analisti Usa e europei avevano annunciato, che dopo il Covid niente sarebbe tornato al suo posto. O forse avevano ragione, perché il turismo sta crescendo molto più di prima. [post_title] => I turisti Usa pronti ad invadere l'Europa, nonostante i prezzi alle stelle [post_date] => 2023-06-15T10:38:27+00:00 [category] => Array ( [0] => trasporti ) [category_name] => Array ( [0] => Trasporti ) [post_tag] => Array ( [0] => topnews ) [post_tag_name] => Array ( [0] => Top News ) ) [sort] => Array ( [0] => 1686825507000 ) ) [4] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 447699 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => La start-up Fly Atlantic prevede di decollare nel 2025 sulle rotte dall'hub di Belfast verso Europa e Nord America, con una flotta di Airbus A321LR o Boeing 737-8. La nuova compagnia aerea nasce da un'intuizione di Andrew Pyne, ex ceo di Tus Airways, nonché manager di Wow air: forte dell'esperienza maturata proprio in quest'ultimo vettore, Pyne intende fare di Belfast un hub di collegamento per i voli a lungo raggio con velivoli a fusoliera stretta tra il Nord America e l'Europa. A differenza di Wow (fallita nel 2019), Fly Atlantic opererà un unico tipo di narrowbody a lungo raggio da una base a basso costo. Secondo quanto riferito da Aviation Week, Fly Atlantic decollerà con un proprio Coa (l'iter per l'ottenimento deve ancora iniziare e richiederà circa un anno) su un network di sei destinazioni, tre in Nord America e tre in Europa. La flotta iniziale comprenderà sei aeromobili che opereranno un'unica ondata giornaliera di voli in connessione, con l'obiettivo di raggiungere 16-17 ore di utilizzo giornaliero. Fonti che hanno familiarità con il progetto hanno suggerito che Fly Atlantic si rivolgerà inizialmente a città dell'Europa occidentale prive di collegamenti aerei transatlantici diretti, come Amburgo, Lione e Tolosa. Il raggio d'azione massimo per le prime destinazioni statunitensi sarà probabilmente Chicago, nel Midwest, o Charlotte, nella Carolina del Nord, a sud. Entro cinque anni, Fly Atlantic dovrebbe crescere fino a 20 aeromobili, servendo 15 punti in Nord America (di cui circa un terzo in Canada) e 20-25 destinazioni europee. Per allora, Fly Atlantic punta a trasportare 5 milioni di passeggeri all'anno. Sia l'A321LR che il 737-8 sono in fase di valutazione. "Entrambi i velivoli sono disponibili nell'arco di tempo che stiamo esaminando", ha dichiarato. La scelta finale dipenderà dai contatti di leasing disponibili quando Fly Atlantic sarà pronta a procedere. Quel che è certo è che Fly Atlantic andrà a inserirsi in uno dei mercati del trasporto aereo più competitivi al mondo, con una forte concorrenza da parte di compagnie come Aer Lingus, Play e Norse Atlantic. Malgrado ciò Pyne è ottimista su questo modello di business e prevede di raggiungere la redditività entro due anni. [post_title] => Fly Atlantic: la start-up debutterà sulle rotte transatlantiche nel 2025 con velivoli narrowbody [post_date] => 2023-06-15T10:01:09+00:00 [category] => Array ( [0] => trasporti ) [category_name] => Array ( [0] => Trasporti ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1686823269000 ) ) [5] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 447697 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => Finnair compie un balzo in avanti nella stagione estiva 2024 (31 marzo - 26 ottobre) con un aggiornamento dell'operativo in linea con l'aumento della domanda di viaggio che prevede un maggior numero di frequenze tra l'hub di Helsinki e le destinazioni dell'Europa settentrionale e centrale e del Giappone. Novità della summer sarà Wroclaw (Breslavia), operativa dal 2 aprile 2024. In Scandinavia, la compagnia aggiungerà frequenze per Tromsø e Trondheim in Norvegia e riporterà i voli che operava prima della pandemia tra Helsinki e Bergen con scalo a Stoccolma, Arlanda. Ci sarà anche un'ulteriore frequenza mattutina da Helsinki ad Arlanda, così come più frequenze per Billund, in Danimarca. In Germania, ci saranno più frequenze per Düsseldorf e Amburgo. Nel Regno Unito e in Irlanda, Finnair aggiungerà frequenze per Manchester, Dublino ed Edimburgo. Il vettore potenzierà anche le rotte verso Tokyo Narita e Osaka. In Polonia, oltre ad aumentare le frequenze per Cracovia, la compagnia reintrodurrà i voli per Danzica e introdurrà Wroclaw come nuova destinazione. La vivace città, conosciuta come la Silicon Valley polacca, ha un centro storico intatto con musei d'arte, caffè, ristoranti e negozi vintage. Tutte le nuove frequenze europee, già in vendita, si collegano perfettamente con il network a lungo raggio di Finnair verso l'Asia e gli Stati Uniti. [post_title] => Finnair spicca il volo sull'estate 2024: più frequenze sulle rotte europee e verso il Giappone [post_date] => 2023-06-15T09:41:38+00:00 [category] => Array ( [0] => trasporti ) [category_name] => Array ( [0] => Trasporti ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1686822098000 ) ) [6] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 447676 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => Air Serbia ha inaugurato nei giorni scorso il nuovo collegamento estivo tra Belgrado e Corfù. La compagnia aerea opera voli per l'isola greca due volte a settimana: lunedì e venerdì. "La Serbia ha un legame indissolubile con questa isola greca, come dimostrano numerosi monumenti culturali e storici della prima guerra mondiale presenti ancora oggi a Corfù. La memoria di quegli eventi è conservata con cura nella "Serbian House", una sorta di museo nel centro della città. Nelle vicinanze si trova l'isola storicamente significativa di Vido. Se non avete ancora visitato Corfù con i nostri voli diretti, adesso potete raggiungerla in soli 75 minuti", ha dichiarato Boško Rupić, General Manager Commercial and Strategy di Air Serbia. Con l'aggiunta di Corfù al network, Air Serbia offre attualmente ai suoi passeggeri comodi collegamenti, via Belgrado, per raggiungere Amsterdam, Berlino, Bologna, Zurigo, Dusseldorf, Copenaghen, Amburgo, Francoforte, Parigi, Praga, Roma, Venezia, Lubiana, Zagabria, Podgorica e molte altre città. [post_title] => Air Serbia collega Belgrado a Corfù con due voli alla settimana [post_date] => 2023-06-15T09:10:14+00:00 [category] => Array ( [0] => trasporti ) [category_name] => Array ( [0] => Trasporti ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1686820214000 ) ) [7] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 447682 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => Si chiama Navigare Consapevoli ed è un progetto di educazione digitale lanciato dalla società di head hunting Kekyjob in collaborazione con il Centro Studi Famiglia. Sarà disponibile nel programma di intrattenimento dei camping Club del Sole della prossima estate, grazie a una nuova partnership ad hoc. L'iniziativa si declinerà da una parte in attività di formazione e nel coinvolgimento degli animatori per la creazione di giochi per bambini ad hoc, dall’altra in incontri formativi rivolti ai dipendenti dell’azienda, per rendere l’educazione digitale degli adulti un valore identificativo di Club del Sole. Il percorso è peraltro già iniziato. Con l’aiuto di psicologi specializzati sul tema e una formazione specifica degli animatori, sono stati rivisitati alcuni giochi tradizionali per trasmettere i concetti tramite le emozioni. Una novità che coinvolge tutte le strutture del gruppo dove, tra attività di miniclub e role playing, si cercherà di lanciare messaggi importanti ai giovani ospiti: proteggi te stesso, la tua immagine digitale ha valore; rispetta gli altri online, non seguire il cyber-bullo; ciò che vedi nel digitale non è detto che sia reale; il tempo online passa senza che tu te ne accorga; chiedi aiuto agli adulti anche sui problemi sorti online. “La partnership con Navigare Consapevoli rappresenta pienamente il nostro nuovo concetto Full Life Holidays – spiega il direttore generale di Club del Sole, Angelo Cartelli -: la promessa che facciamo ai nostri ospiti di vivere una vacanza che rappresenti la vita come dovrebbe essere sempre. Una vita piena di autenticità, di momenti di condivisione tra adulti e bambini, di libertà, nella quale la consapevolezza, in particolare quella digitale, assume un ruolo sempre più importante". [post_title] => Club del Sole porta l'educazione digitale in vacanza con il progetto Navigare Consapevoli [post_date] => 2023-06-14T12:54:01+00:00 [category] => Array ( [0] => alberghi ) [category_name] => Array ( [0] => Alberghi ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1686747241000 ) ) [8] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 447672 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => La notizia era già stata anticipata lo scorso gennaio, in occasione della presentazione alla stampa del nuovo soft brand di casa Accor, Handwritten Collection. Ma ora arriva l'ufficializzazione del rebranding. Il salentino relais San Martino è la prima struttura italiana della collezione. Situato nella località di Taviano, a circa 5 chilometri da Gallipoli, l'albergo è un edificio storico del 1700 ristrutturato nel rispetto della tradizione architettonica locale. Dispone di 31 camere, tra cui cinque suite, una junior suite e due residenze appartamento (superior e deluxe). Fa parte della struttura anche un’area wellness con piscina all’aperto, idromassaggio, fitness boutique e un agrumeto della meditazione. Presente pure un ulteriore spazio fitness situato sulla terrazza del relais. L'offerta f&b si declina nel ristorante A Casa Tu Martinu di Chiara Murra, che propone agli ospiti i piatti dell’autentica cucina pugliese. Dal 2021 è cominciata inoltre un’interessante sperimentazione, che prevede l'utilizzo dell'acqua di mare anche in cucina con un menu completo e comprensivo di dolci. Ciò ha permesso tra l'altro l'eliminazione del sale dalla preparazione dei piatti. Ma la pipeline italiana della Handwritten Collection prevede già un'ulteriore apertura nel 2024: l'hotel Savona di Alba è una struttura di 92 camere, che la proprietà, la famiglia Morra, ha dato in gestione alla white label company francese Atalante Hotels, anch'essa destinata a fare il proprio ingresso nella Penisola con l'albergo piemontese. L'hotel è attualmente in fase di ristrutturazione completa di camere, spazi meeting e area fitness. Nei piani c'è anche la creazione di un nuovo locale f&b. [post_title] => Debutto italiano ufficiale in Salento per la Handwritten Collection. Prossima tappa Piemonte [post_date] => 2023-06-14T12:23:00+00:00 [category] => Array ( [0] => alberghi ) [category_name] => Array ( [0] => Alberghi ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1686745380000 ) ) ) { "size": 9, "query": { "filtered": { "query": { "fuzzy_like_this": { "like_text" : "new york city il rebranding i nuovi ruoli e la continua vivace evoluzione della citta" } }, "filter": { "range": { "post_date": { "gte": "now-2y", "lte": "now", "time_zone": "+1:00" } } } } }, "sort": { "post_date": { "order": "desc" } } }{"took":95,"timed_out":false,"_shards":{"total":5,"successful":5,"failed":0},"hits":{"total":2900,"max_score":null,"hits":[{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"447781","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Flibco.com ha inaugurato ieri la nuova linea che connette Torino Airport con la città: dalle ore 3 e 30 del mattino e fino a mezzanotte è ora possibile raggiungere la destinazione in soli 25 minuti, senza fermate intermedie. Sono 40 le corse giornaliere da e per l’aeroporto in programma ogni mezz’ora, tutti i giorni della settimana.\r

La fermata del bus in città è situata all'autostazione di Corso Vittorio Emanuele II 131, davanti al Palagiustizia, mentre per le corse che partono dall’aeroporto, la fermata è a pochi metri dall'uscita degli arrivi; il capolinea delle corse che da Torino arrivano in aeroporto è invece posizionata al livello delle partenze.\r

Flibco.com sta inoltre valutando la possibilità di attivare altre fermate in città, così da servire ulteriori zone strategiche del capoluogo piemontese e rendere ancora più fruibile il servizio, dai diversi punti di Torino.\r

I bus offrono ampio spazio per passeggeri e bagagli, apposite pedane per facilitare l’accesso alle persone con ridotta mobilità e Wi-Fi gratuito. Ogni passeggero può cancellare e riprogrammare il proprio viaggio fino a 6 ore prima della partenza. Inoltre, il biglietto è valido anche per la corsa successiva rispetto a quella prenotata, un accorgimento che garantisce la totale tranquillità, anche in caso di ritardo dei voli.\r

Le tariffe partono da 6,99 euro per una corsa semplice a 9,98 euro per un viaggio di andata e ritorno e sono acquistabili online sul sito, tramite l’app per smartphone o anche all’apposito desk in aeroporto e persino a bordo delle navette, ma con un leggero sovrapprezzo.","post_title":"Flibco.com è operativo sui collegamenti fra Torino città e l'aeroporto","post_date":"2023-06-16T08:44:49+00:00","category":["trasporti"],"category_name":["Trasporti"],"post_tag":[]},"sort":[1686905089000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"447746","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"L'Ungheria si affaccia ad una stagione estiva ricca di festival e celebrazioni musicali, spettacoli di danza e manifestazioni culturali. E' dunque fitto il calendario di eventi che parte da Budapest, il 22 giugno, con la parata per il 120° anniversario della nascita della famosa casa motociclistica Harley-Davidson. Una sfilata che riunisce migliaia di appassionati da tutto il mondo e che dimostra la posizione leader della Capitale come città ospitante di grandi eventi internazionali.\r

\r

Durante l'estate i turisti possono immergersi nella tradizione eterogenea del territorio ungherese e assistere sia a celebrazioni folkloristiche e religiose di piccoli villaggi sia ai grandi eventi musicali e culturali internazionali con artisti di fama mondiale.\r

\r

Balaton Sound: uno dei più grandi e colorati festival di musica elettronica all'aperto in Europa, con i DJ più famosi ed entusiasmanti che suonano dal vivo sulle rive del lago Balaton. Dal 28 giugno al 1° luglio, a Zamárdi, i partecipanti possono trascorrere le giornate alternando alla tintarella le nuotate e momenti di relax che contraddistinguono l’atmosfera sul lago più grande dell’Europa Centrale; mentre la sera si dà il via ai festeggiamenti e ai balli sotto le stelle con i concerti, suddivisi in più palchi e zone del parco, che animano la folla.\r

\r

EFOTT Festival: dal 12 al 16 luglio, a Sukoró, si svolge l'incontro nazionale degli studenti universitari riuniti in uno dei tradizionali eventi musicali estivi ungheresi. Il festival esiste da tempo e, in origine, veniva organizzato annualmente in una località diversa dell'Ungheria per donare agli studenti un’esperienza di campeggio come simbolo dell’inizio delle vacanze. \r

\r

Campus Festival: per il suo 15° compleanno nel 2023, la festa che avviene a Debrecen è uno dei maggiori eventi musicali e culturali popolari dell'Ungheria. Oltre a star mondiali come Parov Stelar, ZAZ e Robin Schulz, sono stati annunciati altri eccezionali artisti internazionali che daranno vita, dal 19 al 23 luglio, a quattro giorni di celebrazioni, tra due grandi palcoscenici e vari spettacoli di intrattenimento. \r

\r

Sziget Festival: nell’isola di Óbuda, il Sziget, nato nel 1993, è considerato uno dei più grandi festival musicali d'Europa. Dal 9 al 14 agosto, la grande manifestazione musicale regalerà a migliaia di visitatoti più di 1.000 esibizioni in 60 palchi diversi per 6 giorni e una vasta gamma di attività artistiche come spettacoli circensi, esibizioni di danza, scene teatrali, performance e luoghi creati appositamente per presentare progetti di arte visiva.","post_title":"Ungheria fra eventi e festival: gli appuntamenti di un'estate a pieno ritmo","post_date":"2023-06-15T12:50:35+00:00","category":["estero"],"category_name":["Estero"],"post_tag":[]},"sort":[1686833435000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"447722","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Tra il 2024 e il 2026, almeno 15 nuovi porti si aggiungeranno a quelli già operativi per consentire alla flotta Msc Crociere di collegarsi alle reti elettriche a terra, così da rafforzare ulteriormente l’impegno e i progressi verso la decarbonizzazione, nonché da permettere di ridurre le emissioni mentre le navi sono ormeggiate nei porti. Si rafforzano i piani della compagnia per il cosiddetto cold ironing, la cui fruibilità, nel periodo 2024-2026, sarà estesa ad almeno cinque tra i principali porti italiani, su un totale di 15 scalati dalle navi Msc. Il tutto naturalmente a condizione che venga realizzato il progetto di elettrificazione delle banchine, varato dal governo italiano, che prevede il finanziamento delle opere a terra attraverso i fondi del Pnrr. Il piano comprende inoltre i seguenti scali: Barcellona e Valencia in Spagna, Stavanger e Norfjordied in Norvegia, Miami negli Usa, Copenaghen in Danimarca, Marsiglia in Francia, Rotterdam nei Paesi Bassi, La Valletta a Malta e Stoccolma in Svezia.\r

\r

Dal febbraio 2023 le navi di Msc Crociere hanno utilizzato con successo l'alimentazione da terra nei porti di Southampton, nel Regno Unito, e di Kristiansand, in Norvegia, e nel corso di quest'estate la compagnia testerà le strutture nel porto norvegese di Haugesund. Quest'anno sono inoltre previste altre iniziative in Europa per una serie di navi di a Bergen e Alesund in Norvegia e a Warnemunde in Germania. La compagnia utilizzerà l'energia elettrica da terra anche nei porti tedeschi di Amburgo quest'inverno e di Kiel nell'estate del 2024.\r

\r

Msc Crociere ha poi firmato lo scorso anno un memorandum d'intesa con Cruise Baltic per l'alimentazione a terra nell'area del mar Baltico. Dal 2017, infine, tutte le nuove navi della compagnia sono dotate di alimentazione da terra come standard. Insieme ai retrofit completati su altre unità, il 67% della flotta è oggi dotato di questa tecnologia. Ulteriori navi saranno dotate di questa tecnologia man mano che i porti dei loro itinerari di navigazione renderanno disponibile l'alimentazione da terra.\r

\r

\"L'alimentazione da terra è un fattore importante nel nostro percorso verso operazioni a zero emissioni di gas serra - spiega la vp sustainability & esg di Msc Crociere, Linden Coppell -. Abbiamo investito molto nei sistemi ibridi di depurazione dei gas di scarico per ridurre in modo sostanziale le emissioni atmosferiche locali e ora abbiamo bisogno che un maggior numero di porti in tutta Europa e oltre introducano l'alimentazione da terra il più rapidamente possibile. Riducendo notevolmente le emissioni nei porti, stiamo adempiendo alla nostra responsabilità nei confronti delle città e delle comunità costiere che le nostre navi visitano e servono. Insieme all'utilizzo di combustibile gnl, al miglioramento dell'efficienza energetica, all'utilizzo di un trattamento innovativo delle acque reflue e al riciclaggio dei rifiuti, stiamo facendo passi avanti positivi nel contribuire ad affrontare il cambiamento climatico e proteggere la biodiversità degli oceani\".","post_title":"Cresce il numero di porti in cui le navi Msc potranno sfruttare l'alimentazione da terra","post_date":"2023-06-15T11:25:28+00:00","category":["tour_operator"],"category_name":["Tour Operator"],"post_tag":[]},"sort":[1686828328000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"447716","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Usa. Mai prima d'ora così tanti aerei hanno attraversato l'Atlantico come avviene oggi. Mai prima d'ora le vacanze negli Stati Uniti destinate all'Europa sono state vendute come adesso. E mai prima d'ora era stata sperimentata una \"follia\" come questa. Come la descrive la CNN in un servizio. Il canale televisivo americano è sorpreso dall'andamento delle vendite in Europa quest'estate.\r

\r

Molti agenti di viaggio intervistati confermano l'impressione: una cosa come quest'anno negli Usa non si è mai vista. Un'agenzia del New Jersey, specializzata in Spagna, Italia e Grecia, afferma di aver venduto oggi il 96% della sua capacità e che finirà tutto in pochi giorni.\r

Prezzi\r

La stessa tv cita la compagnia assicurativa Allianz Partners, che rileva un aumento del 55% degli americani che viaggiano in Europa, Londra su tutte. Un passeggero su quattro che attraversa l'Atlantico si reca nella capitale britannica, in particolare Heathrow, che è straripante.\r

\r

Vari portali di monitoraggio degli aeromobili indicano che l'Europa è al miglior livello da cinque anni. E questo si riflette nei prezzi, in media 300 dollari sopra i prezzi precedenti.\r

\r

I prezzi degli hotel aumentano. American Express conferma: più 10% a Parigi, 9% a Stoccolma, 8% a Dublino.\r

\r

Certo, non c'è più traccia di quello che tutti gli analisti Usa e europei avevano annunciato, che dopo il Covid niente sarebbe tornato al suo posto. O forse avevano ragione, perché il turismo sta crescendo molto più di prima.","post_title":"I turisti Usa pronti ad invadere l'Europa, nonostante i prezzi alle stelle","post_date":"2023-06-15T10:38:27+00:00","category":["trasporti"],"category_name":["Trasporti"],"post_tag":["topnews"],"post_tag_name":["Top News"]},"sort":[1686825507000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"447699","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"La start-up Fly Atlantic prevede di decollare nel 2025 sulle rotte dall'hub di Belfast verso Europa e Nord America, con una flotta di Airbus A321LR o Boeing 737-8. La nuova compagnia aerea nasce da un'intuizione di Andrew Pyne, ex ceo di Tus Airways, nonché manager di Wow air: forte dell'esperienza maturata proprio in quest'ultimo vettore, Pyne intende fare di Belfast un hub di collegamento per i voli a lungo raggio con velivoli a fusoliera stretta tra il Nord America e l'Europa. A differenza di Wow (fallita nel 2019), Fly Atlantic opererà un unico tipo di narrowbody a lungo raggio da una base a basso costo.\r

\r

Secondo quanto riferito da Aviation Week, Fly Atlantic decollerà con un proprio Coa (l'iter per l'ottenimento deve ancora iniziare e richiederà circa un anno) su un network di sei destinazioni, tre in Nord America e tre in Europa. La flotta iniziale comprenderà sei aeromobili che opereranno un'unica ondata giornaliera di voli in connessione, con l'obiettivo di raggiungere 16-17 ore di utilizzo giornaliero.\r

\r

Fonti che hanno familiarità con il progetto hanno suggerito che Fly Atlantic si rivolgerà inizialmente a città dell'Europa occidentale prive di collegamenti aerei transatlantici diretti, come Amburgo, Lione e Tolosa. Il raggio d'azione massimo per le prime destinazioni statunitensi sarà probabilmente Chicago, nel Midwest, o Charlotte, nella Carolina del Nord, a sud.\r

\r

Entro cinque anni, Fly Atlantic dovrebbe crescere fino a 20 aeromobili, servendo 15 punti in Nord America (di cui circa un terzo in Canada) e 20-25 destinazioni europee. Per allora, Fly Atlantic punta a trasportare 5 milioni di passeggeri all'anno.\r

\r

Sia l'A321LR che il 737-8 sono in fase di valutazione. \"Entrambi i velivoli sono disponibili nell'arco di tempo che stiamo esaminando\", ha dichiarato. La scelta finale dipenderà dai contatti di leasing disponibili quando Fly Atlantic sarà pronta a procedere.\r

\r

Quel che è certo è che Fly Atlantic andrà a inserirsi in uno dei mercati del trasporto aereo più competitivi al mondo, con una forte concorrenza da parte di compagnie come Aer Lingus, Play e Norse Atlantic. Malgrado ciò Pyne è ottimista su questo modello di business e prevede di raggiungere la redditività entro due anni.\r

\r

","post_title":"Fly Atlantic: la start-up debutterà sulle rotte transatlantiche nel 2025 con velivoli narrowbody","post_date":"2023-06-15T10:01:09+00:00","category":["trasporti"],"category_name":["Trasporti"],"post_tag":[]},"sort":[1686823269000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"447697","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Finnair compie un balzo in avanti nella stagione estiva 2024 (31 marzo - 26 ottobre) con un aggiornamento dell'operativo in linea con l'aumento della domanda di viaggio che prevede un maggior numero di frequenze tra l'hub di Helsinki e le destinazioni dell'Europa settentrionale e centrale e del Giappone. Novità della summer sarà Wroclaw (Breslavia), operativa dal 2 aprile 2024.\r

\r

In Scandinavia, la compagnia aggiungerà frequenze per Tromsø e Trondheim in Norvegia e riporterà i voli che operava prima della pandemia tra Helsinki e Bergen con scalo a Stoccolma, Arlanda. Ci sarà anche un'ulteriore frequenza mattutina da Helsinki ad Arlanda, così come più frequenze per Billund, in Danimarca.\r

\r

In Germania, ci saranno più frequenze per Düsseldorf e Amburgo. Nel Regno Unito e in Irlanda, Finnair aggiungerà frequenze per Manchester, Dublino ed Edimburgo. Il vettore potenzierà anche le rotte verso Tokyo Narita e Osaka.\r

\r

In Polonia, oltre ad aumentare le frequenze per Cracovia, la compagnia reintrodurrà i voli per Danzica e introdurrà Wroclaw come nuova destinazione. La vivace città, conosciuta come la Silicon Valley polacca, ha un centro storico intatto con musei d'arte, caffè, ristoranti e negozi vintage.\r

\r

Tutte le nuove frequenze europee, già in vendita, si collegano perfettamente con il network a lungo raggio di Finnair verso l'Asia e gli Stati Uniti.\r

\r

","post_title":"Finnair spicca il volo sull'estate 2024: più frequenze sulle rotte europee e verso il Giappone","post_date":"2023-06-15T09:41:38+00:00","category":["trasporti"],"category_name":["Trasporti"],"post_tag":[]},"sort":[1686822098000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"447676","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Air Serbia ha inaugurato nei giorni scorso il nuovo collegamento estivo tra Belgrado e Corfù. La compagnia aerea opera voli per l'isola greca due volte a settimana: lunedì e venerdì. \r

\"La Serbia ha un legame indissolubile con questa isola greca, come dimostrano numerosi monumenti culturali e storici della prima guerra mondiale presenti ancora oggi a Corfù. La memoria di quegli eventi è conservata con cura nella \"Serbian House\", una sorta di museo nel centro della città. Nelle vicinanze si trova l'isola storicamente significativa di Vido. Se non avete ancora visitato Corfù con i nostri voli diretti, adesso potete raggiungerla in soli 75 minuti\", ha dichiarato Boško Rupić, General Manager Commercial and Strategy di Air Serbia.\r

\r

Con l'aggiunta di Corfù al network, Air Serbia offre attualmente ai suoi passeggeri comodi collegamenti, via Belgrado, per raggiungere Amsterdam, Berlino, Bologna, Zurigo, Dusseldorf, Copenaghen, Amburgo, Francoforte, Parigi, Praga, Roma, Venezia, Lubiana, Zagabria, Podgorica e molte altre città.","post_title":"Air Serbia collega Belgrado a Corfù con due voli alla settimana","post_date":"2023-06-15T09:10:14+00:00","category":["trasporti"],"category_name":["Trasporti"],"post_tag":[]},"sort":[1686820214000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"447682","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Si chiama Navigare Consapevoli ed è un progetto di educazione digitale lanciato dalla società di head hunting Kekyjob in collaborazione con il Centro Studi Famiglia. Sarà disponibile nel programma di intrattenimento dei camping Club del Sole della prossima estate, grazie a una nuova partnership ad hoc. L'iniziativa si declinerà da una parte in attività di formazione e nel coinvolgimento degli animatori per la creazione di giochi per bambini ad hoc, dall’altra in incontri formativi rivolti ai dipendenti dell’azienda, per rendere l’educazione digitale degli adulti un valore identificativo di Club del Sole.\r

\r

Il percorso è peraltro già iniziato. Con l’aiuto di psicologi specializzati sul tema e una formazione specifica degli animatori, sono stati rivisitati alcuni giochi tradizionali per trasmettere i concetti tramite le emozioni. Una novità che coinvolge tutte le strutture del gruppo dove, tra attività di miniclub e role playing, si cercherà di lanciare messaggi importanti ai giovani ospiti: proteggi te stesso, la tua immagine digitale ha valore; rispetta gli altri online, non seguire il cyber-bullo; ciò che vedi nel digitale non è detto che sia reale; il tempo online passa senza che tu te ne accorga; chiedi aiuto agli adulti anche sui problemi sorti online.\r

\r

“La partnership con Navigare Consapevoli rappresenta pienamente il nostro nuovo concetto Full Life Holidays – spiega il direttore generale di Club del Sole, Angelo Cartelli -: la promessa che facciamo ai nostri ospiti di vivere una vacanza che rappresenti la vita come dovrebbe essere sempre. Una vita piena di autenticità, di momenti di condivisione tra adulti e bambini, di libertà, nella quale la consapevolezza, in particolare quella digitale, assume un ruolo sempre più importante\".","post_title":"Club del Sole porta l'educazione digitale in vacanza con il progetto Navigare Consapevoli","post_date":"2023-06-14T12:54:01+00:00","category":["alberghi"],"category_name":["Alberghi"],"post_tag":[]},"sort":[1686747241000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"447672","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"La notizia era già stata anticipata lo scorso gennaio, in occasione della presentazione alla stampa del nuovo soft brand di casa Accor, Handwritten Collection. Ma ora arriva l'ufficializzazione del rebranding. Il salentino relais San Martino è la prima struttura italiana della collezione. Situato nella località di Taviano, a circa 5 chilometri da Gallipoli, l'albergo è un edificio storico del 1700 ristrutturato nel rispetto della tradizione architettonica locale. Dispone di 31 camere, tra cui cinque suite, una junior suite e due residenze appartamento (superior e deluxe).\r

\r

Fa parte della struttura anche un’area wellness con piscina all’aperto, idromassaggio, fitness boutique e un agrumeto della meditazione. Presente pure un ulteriore spazio fitness situato sulla terrazza del relais. L'offerta f&b si declina nel ristorante A Casa Tu Martinu di Chiara Murra, che propone agli ospiti i piatti dell’autentica cucina pugliese. Dal 2021 è cominciata inoltre un’interessante sperimentazione, che prevede l'utilizzo dell'acqua di mare anche in cucina con un menu completo e comprensivo di dolci. Ciò ha permesso tra l'altro l'eliminazione del sale dalla preparazione dei piatti.\r

\r

Ma la pipeline italiana della Handwritten Collection prevede già un'ulteriore apertura nel 2024: l'hotel Savona di Alba è una struttura di 92 camere, che la proprietà, la famiglia Morra, ha dato in gestione alla white label company francese Atalante Hotels, anch'essa destinata a fare il proprio ingresso nella Penisola con l'albergo piemontese. L'hotel è attualmente in fase di ristrutturazione completa di camere, spazi meeting e area fitness. Nei piani c'è anche la creazione di un nuovo locale f&b.","post_title":"Debutto italiano ufficiale in Salento per la Handwritten Collection. Prossima tappa Piemonte","post_date":"2023-06-14T12:23:00+00:00","category":["alberghi"],"category_name":["Alberghi"],"post_tag":[]},"sort":[1686745380000]}]}}