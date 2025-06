Messico, un investimento di 22 miliardi in 5 anni nel turismo Il governo federale messicano sta preparando un investimento da 20,615 miliardi di dollari per il settore turistico nei prossimi cinque anni, con l’obiettivo di raggiungere il quinto posto nella graduatoria delle nazioni più visitate al mondo. Attualmente, questa posizione è occupata dalla Turchia (55,2 milioni di visitatori nel 2023), che a sua volta si colloca molto vicina all’Italia (quarta con 57,2 milioni), secondo i dati del Barometro dell’Organizzazione Mondiale del Turismo. Tenendo conto della crescita dei Paesi che lo precedono nel ranking, il Messico si è quindi posto l’obiettivo di aumentare il numero di turisti ricevuti di almeno il 40,5%, partendo dai 45 milioni registrati nel 2024, puntando a raggiungere i 63 milioni di arrivi entro il 2030. Progetti Il piano è stato presentato dalla ministra del turismo, Josefina Rodríguez, che ha sottolineato che sono previsti 282 progetti per il periodo 2025-2030 in 22 dei 32 stati del territorio. La funzionaria ha dichiarato che si stima che il 41,7% degli investimenti proverrà dall’estero e la parte restante sarà costituita da iniziative nazionali. Il progetto mira a diversificare il settore attraverso diverse azioni, tra cui la promozione del Treno Maya con l’obiettivo di aumentare i visitatori stranieri sulla tratta, attualmente servita per l’80% da passeggeri messicani. Il piano di diversificazione del comparto includerà uno sforzo per ampliare l’elenco dei mercati di origine, ovvero i Paesi da cui provengono i visitatori. Condividi

