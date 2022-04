Malesia: riaprono i Four Seasons a Kuala Lumpur e Langkawi con promozioni di benvenuto

La Malesia ha riaperto i suoi confini ai viaggi internazionali lo scorso 1° aprile e, di pari passo, tornano a spalancare le porte ai turisti alcune delle principali strutture del Paese.

Tra le riaperture più significative, quella del Four Seasons Hotel Kuala Lumpur, che ha lanciato un’offerta speciale di bentornato che darà accesso ad uno sconto del 20% sulla tariffa della camera, colazione per due, sconti esclusivi su ristorazione e spa e tanto altro ancora: il pacchetto perfetto per tutti coloro che sono pronti a tornare a nutrire la propria voglia di viaggiare.

Nuovamente operativo anche il Four Seasons Resort Langkawi: immerso tra antiche foreste pluviali, su una spiaggia di sabbia bianca lunga un miglio, è uno spettacolare rifugio sull’isola costruito su 19 ettari di giardini, che ispirano un senso di libertà e benessere. Un ambiente sicuro e intimo, dove rinnovare la connessione famigliare condividendo esperienze memorabili, che si tratti di una festa attesa da tempo con la famiglia e gli amici, o di una vacanza rilassante per due. Il ritiro accoglierà i turisti internazionali conWelcome Back to Langkawi, che dà la possibilità di accedere a uno sconto del 30% sulla tariffa della camera.