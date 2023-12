Malesia: nuove norme per l’ingresso dei visitatori stranieri dal prossimo 1° gennaio La Malesia, dal 1° gennaio 2024, introdurrà un nuovo sistema per l’ingresso nel Paese di tutti i turisti stranieri: il Dipartimento per l’immigrazione malese richiederà ai visitatori di compilare la Malaysia Digital Arrival Card prima del loro arrivo. Questa nuova procedura si applica a tutti i visitatori stranieri ad eccezione di: cittadini di Singapore; titolari di passaporto diplomatico e ufficiale; residenti permanenti malesi e titolari di pass a lungo termine; titolari di Certificato Generale di Identità (Gci) del Brunei Darussalam; titolari Brunei Malaysia Frequent Traveller Facility; titolari di Border Pass per la Thailandia; titolari di documenti di viaggio transfrontalieri (Plb) per l’Indonesia. La registrazione deve essere effettuata 3 giorni prima della data di arrivo in Malesia tramite questo link https://imigresen-online.imi.gov.my/mdac/main . Per completare il form è sufficiente accedere al sito, cliccare su ‘register’ e compilare tutti i campi richiesti. A registrazione avvenuta con successo viene rilasciato un pin. Non è necessario stampare nulla, mentre il resto della procedura di ingresso in Malesia rimane invariato. Condividi

La tratta di circa 8 chilometri - operativa da dicembre 2025 - unirà quindi il centro città con lo scalo lagunare, come già accade per le località di Cagliari, Catania, Palermo, Roma Fiumicino, Trieste e Falconara. Un progetto che rappresenta «un esempio chiaro della strategia di multimodalità del Gruppo FS, per connettere varie forme di trasporto - ha commentato l’amministratore delegato di Ferrovie dello Stato Luigi Ferraris -. Parliamo di collegare sempre di più il trasporto aereo con la linea ferroviaria». Il tutto, in considerazione anche dei grandi flussi turistici in previsione sul territorio per le Olimpiadi invernali di Milano Cortina 2026. Circa 3,4 chilometri dell'intero tracciato saranno in galleria: il percorso partirà dalla linea Mestre-Trieste, affiancherà la bretella autostradale per l’aeroporto e, in galleria, arriverà al Marco Polo, dove sarà realizzata la stazione passante “Venezia – Aeroporto”, interrata a due binari e collegata al terminal aeroportuale. In uscita dalla stazione un binario singolo si ricongiungerà al tratto in superficie. «Rilanciare l’ammodernamento del nostro Paese significa dare forza al futuro delle nostre nuove generazioni - ha osservato il presidente dell'Enac Pierluigi Di Palma -. Sono tornato da Riyadh dove si respira energia che guarda al futuro e lì l’Enac ha chiuso molti accordi per il trasporto aereo, con particolare attenzione agli scali di Malpensa, Bergamo e Venezia, raddoppiando le possibilità di collegamenti: opportunità per sviluppare traffico ed economia. Noi abbiamo un grande passato ma dobbiamo guardare con più attenzione al futuro. Questa di Venezia è una importante e significativa ripartenza nell’ambito di una politica di integrazione intermodale della mobilità». [post_title] => Fs, al via i lavori per la Venezia-aeroporto: debutto nel dicembre 2025 [post_date] => 2023-12-12T09:35:43+00:00 [category] => Array ( [0] => trasporti ) [category_name] => Array ( [0] => Trasporti ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1702373743000 ) ) [7] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 457814 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => Anche Lot Polish Airlines decollerà sulle rotte verso l'Arabia Saudita: la compagnia aerea polacca inaugurerà infatti il 4 giugno 2024 il volo tra l'aeroporto di Varsavia Chopin e il King Khalid International di Riyadh. La tratta sarà servita con tre frequenze alla settimana operate da un Boeing 737-8. Lo scorso giugno l'Arabia Saudita ha aggiunto l'Unione europea al suo sistema di visti elettronici, una mossa che secondo Lot ha contribuito alla decisione di introdurre il nuovo collegamento. Come spiegato in una nota della Lot, il vettore "cerca di rafforzare la propria posizione nell'Europa centrale e orientale, questa volta... offrendo nuove opportunità commerciali nella penisola arabica". "L'espansione strategica del nostro network di rotte globali tiene conto delle esigenze e dei desideri dei nostri passeggeri. Per questo siamo felici che l'Arabia Saudita si stia aprendo al turismo, come dimostra la semplificazione dell'iter di ingresso per i cittadini dell'Unione europea - ha dichiarato Michał Fijoł, amministratore delegato di Lot -. Credo che Riyadh sarà una destinazione interessante per chi ama esplorare luoghi nuovi e diversi. Allo stesso tempo, grazie alla crescente cooperazione economica e al gran numero di investimenti, l'Arabia Saudita è un mercato promettente per le imprese polacche". [post_title] => Lot sbarca in Arabia Saudita con la rotta Varsavia-Riyadh, dal giugno 2024 [post_date] => 2023-12-12T09:15:01+00:00 [category] => Array ( [0] => trasporti ) [category_name] => Array ( [0] => Trasporti ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1702372501000 ) ) [8] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 457810 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => Taglio del nastro alla stazione di Roma Termini per la nuova lounge Italo Club: uno spazio di oltre 300 metri quadrati al piano superiore della stazione, dove i viaggiatori potranno trovare assistenza e attendere il loro treno in totale comfort, utilizzando i servizi dedicati come wi-fi, quotidiani e ristorazione espressa. Una sala dove predomina il bianco come elemento di unione fra tutti gli altri colori, che accoglie gli elementi distintivi del brand Italo reinterpretati dalle innovative lastre di vetrite retroilluminate di rosso. Stile unito ad innovazione: le informazioni di viaggio appaiono dietro dei 'magic mirror' (specchi che consentono la retroproiezione di led ad alta risoluzione), il pavimento è in gress statuario oro e grigio cemento. Un servizio in più che Italo dedica ai viaggiatori, che da sempre apprezzano questi ambienti, come dimostrato dagli oltre 70.000 ingressi (di cui il 50% è rappresentato dalla clientela business) che la precedente lounge di Termini ha fatto registrare nei primi 11 mesi di quest'anno. L'inaugurazione della lounge va di pari passo con il lancio del nuovo orario invernale per la stagione 2023-24. Con l’ingresso nel network di Pavia, Voghera e Tortona diventano 62 le stazioni per un totale di 54 località collegate. «Italo è un’azienda giovane e di successo. La dimostrazione che la concorrenza, quando si riesce a realizzare, porta vantaggi a tutti - ha dichiarato Luca Cordero di Montezemolo, presidente Italo -. Abbiamo rappresentato la più importante liberalizzazione italiana dopo quella della televisione. Siamo partiti 11 anni fa, abbiamo rivoluzionato in positivo il modo di viaggiare degli italiani portando vantaggi per tutti i cittadini sia per la riduzione dei prezzi che per il miglioramento del servizio. Sembrava una scommessa azzardata, oggi rappresentiamo una storia industriale di successo. Con l’arrivo di Msc come azionista di maggioranza diamo vita al primo gruppo intermodale in Europa, per offrire un reale servizio di mobilità integrata: treno, autobus e a breve nave. Agevoleremo gli spostamenti a viaggiatori e turisti, creando un servizio utile al Paes” afferma «Vogliamo rendere Italo un integratore di servizi, in grado di offrire al cliente soluzioni che arricchiscono e facilitano l’esperienza di viaggio. Per questo stiamo investendo nella creazione di una piattaforma integrata e stiamo sviluppando i nostri canali digitali con funzionalità che riescono ad integrare diversi mezzi e servizi per un’esperienza sempre più completa ed efficiente. Sempre in quest’ottica rientrano gli investimenti intermodali, offrendo combinazioni intelligenti tra il treno alta velocità ed altri mezzi di trasporto. Non vogliamo solo raggiungere il “door to door”, ma andare oltre per offrire un servizio sempre più completo e per soddisfare a pieno le esigenze dei nostri viaggiatori» ha concluso Gianbattista La Rocca, ad della società. [post_title] => Italo: taglio del nastro per la nuova lounge da oltre 300 mq a Roma Termini [post_date] => 2023-12-11T14:21:53+00:00 [category] => Array ( [0] => trasporti ) [category_name] => Array ( [0] => Trasporti ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1702304513000 ) ) ) { "size": 9, "query": { "filtered": { "query": { "fuzzy_like_this": { "like_text" : "malesia nuove norme per lingresso dei visitatori stranieri dal prossimo 1 gennaio" } }, "filter": { "range": { "post_date": { "gte": "now-2y", "lte": "now", "time_zone": "+1:00" } } } } }, "sort": { "post_date": { "order": "desc" } } }{"took":66,"timed_out":false,"_shards":{"total":5,"successful":5,"failed":0},"hits":{"total":2142,"max_score":null,"hits":[{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"457981","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Si comincia dai mercatini natalizi, must irrinunciabile del periodo invernale, per arrivare all'estate nel segno dello sport con i Campionati europei di calcio. Nel mezzo, molteplici opportunità di scoperta del Baden-Wurttemberg che ruota attorno al proprio capoluogo, Stoccarda.\r

\r

Durante le settimane dell'Avvento la regione di Stoccarda si immerge in una speciale atmosfera natalizia, con quasi 300 mercatini che attraggono i visitatori per piacevoli passeggiate e momenti di divertimento. Le oltre 160 casette del mercatino di Natale barocco di Ludwigsburg soddisfano ogni desiderio natalizio.\r

\r

Le illuminazioni non sono meno speciali della disposizione delle casette che riflette in questa città natalizia in miniatura la simmetria e le linee rette delle strade di Ludwigsburg e dei giardini del suo famoso palazzo barocco. Al mercatino medievale e natalizio di Esslingen, i mercanti in costumi storici vendono le loro merci proprio come si faceva centinaia di anni fa. Tintori, feltrai, fabbri e soffiatori di vetro dimostreranno le loro abilità artigiane mentre trampolieri, giocolieri, mangiafuoco e menestrelli si divertono tra le oltre 180 bancarelle.\r

\r

Stoccarda sarà l'anno prossimo una delle dieci città che ospiteranno i Campionati Europei di Calcio: all'insegna del motto \"tutta la città è uno stadio\" i tifosi vivranno quattro settimane speciali: non ci saranno infatti solo le cinque partite live disputate nella Stuttgart Arena, ma tutte le competizioni Uefa Euro 2024™ saranno trasmesse live dalla Schlossplatz nel cuore della città, in format Public Viewing. \r

\r

\r

\r

Con il Museo Mercedes-Benz e il Museo Porsche Stoccarda può vantare, come unica città al mondo, ben due musei dell'automobile. Il primo racconta la storia dell'automobile e quella del marchio Mercedes-Benz, mentre nel secondo i visitatori ripercorrono la storia del prodotto che esce dalle fucine dell'auto sportiva di Stoccarda.\r

\r

\r

\r

Centro culturale, metropoli vivace dove le novità futuristiche vanno a braccetto con i grandi capolavori, Stoccarda non delude neppure gli appasionati gourmand: sono otto i ristoranti stellati presenti in città (per un totale di 21 nell'intera regione). Ma le specialità della cucina sveva si gustano al meglio anche nelle numerose enoteche e taverne, dove abbinare i vini caratteristici della regione.\r

\r

E a proposito di vini, grazie alla posizione unica di Stoccarda, i vigneti si trovano anche nel centro della città: la viticoltura ha una lunga tradizione qui, ma è comunque aperta alle nuove tendenze. I giovani viticoltori della regione, alcuni di loro della seconda o terza generazione, hanno portato una ventata di aria fresca nel panorama vitivinicolo.\r

\r

[gallery ids=\"457989,457990,457991\"]","post_title":"Stoccarda sotto i riflettori: dai mercatini di Natale agli Europei di Calcio 2024","post_date":"2023-12-13T12:16:46+00:00","category":["estero"],"category_name":["Estero"],"post_tag":[]},"sort":[1702469806000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"457914","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"La Malesia, dal 1° gennaio 2024, introdurrà un nuovo sistema per l’ingresso nel Paese di tutti i turisti stranieri: il Dipartimento per l'immigrazione malese richiederà ai visitatori di compilare la Malaysia Digital Arrival Card prima del loro arrivo.\r

\r

Questa nuova procedura si applica a tutti i visitatori stranieri ad eccezione di: cittadini di Singapore; titolari di passaporto diplomatico e ufficiale; residenti permanenti malesi e titolari di pass a lungo termine; titolari di Certificato Generale di Identità (Gci) del Brunei Darussalam; titolari Brunei Malaysia Frequent Traveller Facility; titolari di Border Pass per la Thailandia; titolari di documenti di viaggio transfrontalieri (Plb) per l'Indonesia.\r

\r

La registrazione deve essere effettuata 3 giorni prima della data di arrivo in Malesia tramite questo link https://imigresen-online.imi.gov.my/mdac/main.\r

\r

Per completare il form è sufficiente accedere al sito, cliccare su 'register' e compilare tutti i campi richiesti. A registrazione avvenuta con successo viene rilasciato un pin. Non è necessario stampare nulla, mentre il resto della procedura di ingresso in Malesia rimane invariato. ","post_title":"Malesia: nuove norme per l'ingresso dei visitatori stranieri dal prossimo 1° gennaio","post_date":"2023-12-13T11:27:02+00:00","category":["estero"],"category_name":["Estero"],"post_tag":[]},"sort":[1702466822000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"457963","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Nuove nomine all'interno del Gruppo Lufthansa: Heike Birlenbach diventerà il nuovo chief commercial officer di Swiss International Air Lines, raccogliendo il testimone da Tamur Goudarzi Pour, che in futuro sarà responsabile della customer experience all'interno del gruppo oltre che di una taskforce di nuova costituzione. L'obiettivo di questa taskforce è quello di migliorare in modo sostenibile la stabilità operativa, la puntualità, il servizio clienti, la comunicazione con i clienti e i processi relativi ai bagagli entro il 2024.\r

\r

Heike Birlenbach assumerà la sua nuova carica dal 1° gennaio 2024: la manager - che ricordiamo era stata alla guida di Lufthansa Italia, tra il 2009 e il 2011 - è dal 2021 responsabile della customer experience per le compagnie aeree del gruppo tedesco. In precedenza, è stata cco di Lufthansa Airlines e responsabile delle vendite per le compagnie aeree hub in un doppio ruolo. Heike Birlenbach ha iniziato la sua carriera in Lufthansa nel 1990 e ha ricoperto diverse posizioni manageriali, principalmente nelle aree delle vendite e dello sviluppo dei prodotti a Londra, Amsterdam, Milano, Monaco e Francoforte. Ha conseguito un master in management presso la McGill University di Montreal, in Canada.","post_title":"Lufthansa Group: Heike Birlenbach è la nuova cco di Swiss, in carica dal 1° gennaio 2024","post_date":"2023-12-13T10:58:49+00:00","category":["trasporti"],"category_name":["Trasporti"],"post_tag":[]},"sort":[1702465129000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"457932","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"\r

La nona edizione del workshop France Méditerranée si è tenuta a Tolone ed è stata l’occasione per scoprire la regione Provenza-Alpi-Costa Azzurra: un territorio collinare e rigoglioso affacciato sul Mediterraneo dove si incontrano cittadine piene di charme, piccoli centri medievali, lagune e lunghe spiagge adatte alle attività sportive. Un luogo di grande bellezza, dove il clima è temperato tutto l’anno, con 300 giorni di sole che attirano ogni anno 4 milioni di visitatori. Una terra che testimonia lo scorrere della storia: popolata dai greci e poi dai romani sin dalla fine del II secolo a.C., entrò a far parte del Regno di Francia nel 1481. Nel 1793 Napoleone Bonaparte combatté la sua prima battaglia proprio nella grande baia di Tolone.\r

\r

Oggi la baia ospita la vasta cittadella della marina militare francese, dove lavorano 10mila persone ed è il porto di collegamento con la Corsica. Il ruolo marittimo è una delle cifre della città insieme con la grande passione degli abitanti per il rugby: uno sport fatto di lealtà, rispetto e coraggio, che ha il suo luogo deputato nel grande stadio costruito grazie al lascito del cantante locale Felix Mayol e a lui dedicato. Negli ultimi 15 anni Tolone ha vissuto un’importante opera di rigenerazione urbana e oggi è una città sicura, ricca di arte e cultura, con uno dei Teatri dell’opera più antichi della Francia, sorto nel 1860. La metropoli è un luogo dinamico, ideale per lo shopping - in particolare in questo tempo natalizio - e libero dal traffico, che scorre in percorsi sotterranei. I viali in stile haussmann e gli eleganti edifici possono essere ammirati dalla funivia che sale sul Monte Faron, luogo ideale per il trekking, l’hiking e le escursioni in famiglia. Tolone un’affascinante strada costiera collega 12 comuni della regione, ciascuno con proprie caratteristiche, dove vengono celebrati diversi festival e allestiti colorati mercatini nel periodo natalizio. Grande il fascino di Hyères, già fortificata nel XIV secolo, dove nel 1600 Luigi XIV fece piantare decine di alberi di limoni e arance e che nell’800 divenne famosa per le cure termali.\r

\r

A Hyères i monumenti medievali che richiamano la storia dei cavalieri templari, incontrano edifici della Belle Epoque. Poi lo sguardo si rivolge al mare, dove le prime strisce di sabbia accolgono centinaia di fenicotteri da novembre alla primavera e sono predilette anche dagli amanti del kyte-surf. Sullo sfondo si staglia il profilo delle isole di Hyères o Isole d’Oro, un paradiso naturale che ha la sua leggenda, naturalmente triste, che narra di quattro principesse abili nuotatrici che gli dei salvarono dai pirati trasformandole nelle tre isole che compongono l’arcipelago, Porquerolles, Port-Cros e Levant, insieme con la penisola di Gies. In queste settimane ogni città della regione allestisce il proprio presepe e offre agli ospiti accoglienza e prodotti a km.0: i noti saponi, l’olio d’oliva, il sale, i piatti tipici e anche “la cade”, la saporita versione locale della farinata di ceci.\r

\r

[gallery ids=\"457934,457942,457937\"]","post_title":"Alla scoperta della regione Provenza-Alpi-Costa Azzurra","post_date":"2023-12-13T10:31:41+00:00","category":["estero"],"category_name":["Estero"],"post_tag":[]},"sort":[1702463501000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"457881","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Per il lungo weekend dell’8 dicembre l’occupazione delle camere d’albergo a Genova si attesta attorno al 50%.\r

\r

«Un risultato impensabile fino a pochi anni fa, e particolarmente significativo se si pensa che, storicamente, il periodo a cavallo tra la fine dell’autunno e l’inizio dell’inverno, che coincide con l’avvio della stagione sciistica, il turismo in Liguria era praticamente inesistente – commenta il presidente della Regione Liguria Giovanni Toti – Oggi, grazie al lavoro di promozione e valorizzazione che portiamo avanti con decisione su diversi fronti, e grazie a una proposta culturale sempre più ampia, diffusa e coinvolgente, Genova è diventata una meta turistica 12 mesi l’anno, e tutto il resto della Liguria si sta avviando in questa direzione, in particolare grazie ai flussi di visitatori stranieri, che da gennaio ad agosto di quest’anno sono cresciuti dell’11,07% rispetto allo stesso periodo del 2022. Nel complesso, tenendo conto sia del turismo italiano che di quello estero, nello stesso periodo, la nostra regione ha visto oltre 12 milioni di presenze, il 3,65% in più rispetto allo stesso periodo di un anno, il 2022, che possiamo definire l’anno d’oro del turismo in Italia e in Europa».\r

\r

«Il turismo – aggiunge Toti – è un settore determinante per la nostra regione, e significa lavoro, sviluppo e crescita non solo per le persone e le imprese direttamente collegate come quelle alberghiere e della ristorazione, ma per un vasto indotto che comprende, solo a titolo di esempio, tutta la filiera enogastronomica e quella nautica. Solo per citare un singolo dato, nel 2022 gli occupati del settore ‘commercio, alberghi e ristoranti’ sono cresciuti del 10,3% rispetto al 2021, ben 13.246 unità in più».\r

\r

«Il turismo in Liguria è ormai una vera e propria industria, attiva e funzionante tutto l’anno, - aggiunge l’assessore al Turismo e grandi eventi Augusto Sartori - grazie da una parte ai visitatori delle regioni vicine, tradizionalmente legati alla Liguria e al turismo balneare, che continuano a scegliere le nostre riviere, ma anche grazie a un turismo internazionale sempre più forte, che arriva in Liguria attratto non solo dal mare, ma sempre di più da cultura, enogastronomia, città d’arte, possibilità legate alle attività outdoor. Lo dimostrano i numeri, che vedono come da tradizione la nostra regione premiata dai turisti tedeschi, francesi e svizzeri, ma sempre di più da australiani, statunitensi e cinesi».","post_title":"Genova cresce fuori stagione, occupazione camere del 50% nel week end dell'8 dicembre","post_date":"2023-12-12T11:31:03+00:00","category":["enti_istituzioni_e_territorio"],"category_name":["Enti, istituzioni e territorio"],"post_tag":[]},"sort":[1702380663000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"457879","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"L'assicurazione di viaggio rappresenta un elemento fondamentale nella pianificazione di un viaggio, sia per piacere che per lavoro. In un mondo sempre più globalizzato e interconnesso, le problematiche legate ai viaggi possono variare da inconvenienti minori a gravi emergenze. Questo rende cruciale la comprensione dell'importanza di questa forma di assicurazione, soprattutto in destinazioni dove il rischio può essere elevato, come il Messico o la Thailandia. In queste nazioni, una copertura assicurativa adeguata può effettivamente fare la differenza in caso di emergenze mediche o altre situazioni impreviste.\r

\r

Il significato di un'assicurazione di viaggio\r

\r

Un'assicurazione di viaggio è una polizza progettata per offrire protezione contro una varietà di imprevisti che possono verificarsi durante un viaggio. Questo include situazioni come cancellazioni di voli, perdita di bagagli, infortuni, e malattie. La peculiarità di queste assicurazioni sta nella loro capacità di adattarsi a diversi bisogni e tipologie di viaggio, offrendo così una protezione su misura per ogni viaggiatore. Inoltre, le assicurazioni di viaggio possono variare notevolmente in termini di copertura e costo, il che richiede una valutazione attenta per scegliere quella più adatta alle proprie esigenze.\r

\r

Perché sottoscrivere un'assicurazione di viaggio\r

\r

Molti viaggiatori si chiedono se sia realmente necessario sottoscrivere un'assicurazione di viaggio. La risposta è spesso affermativa, specialmente in un contesto dove i costi inaspettati legati a cancellazioni, emergenze sanitarie o altri imprevisti possono essere significativi. Una polizza di assicurazione viaggio può ridurre notevolmente questi costi e fornire una tranquillità mentale indispensabile durante il viaggio. Questo tipo di assicurazione è particolarmente utile in paesi dove il sistema sanitario potrebbe essere differente da quello a cui si è abituati, o dove i costi sanitari per i turisti possono essere particolarmente elevati.\r

\r

Casi specifici: Messico e Thailandia\r

\r

Nel contesto delle destinazioni specifiche, è importante sottolineare l'importanza dell'assicurazione sanitaria viaggio Messico. Questa nazione, benché sia una meta turistica estremamente popolare, presenta alcune sfide uniche in termini di assistenza sanitaria, specialmente per i viaggiatori stranieri. In modo simile, l'assicurazione medica Thailandia è un aspetto cruciale da considerare. Questo paese, famoso per le sue splendide spiagge e la sua cultura ricca, può presentare rischi sanitari non trascurabili per i viaggiatori, compresa la possibilità di infortuni o malattie in luoghi remoti o meno accessibili.\r

\r

Tipologie di assicurazione di viaggio\r

\r

Esistono diverse tipologie di assicurazioni di viaggio, ognuna progettata per rispondere a esigenze specifiche. Queste possono variare da coperture di base che si limitano ad offrire assistenza in caso di emergenze mediche, a polizze più complete che includono anche copertura per cancellazioni di viaggio, ritardi, perdita di bagagli, e persino evacuazione medica d'emergenza. La scelta di una polizza deve tenere conto di diversi fattori, come la durata del viaggio, la destinazione, le attività previste e le condizioni di salute personali.\r

\r

Come scegliere la polizza giusta\r

\r

La scelta della polizza giusta per un viaggio dipende da una serie di fattori, tra cui la destinazione, la durata del viaggio, e le attività che si prevede di svolgere. È importante valutare attentamente i propri bisogni e leggere i termini e le condizioni di ogni polizza per assicurarsi che la copertura soddisfi pienamente le proprie esigenze. Inoltre, è consigliabile confrontare diverse offerte per trovare il miglior equilibrio tra costo e livello di copertura.\r

\r

L'assicurazione di viaggio e la pandemia\r

\r

La pandemia di COVID-19 ha messo in evidenza l'importanza dell'assicurazione di viaggio. Molti viaggiatori si sono trovati a fronteggiare cancellazioni, cambi di programma e, in alcuni casi, la necessità di assistenza medica in paesi stranieri. La pandemia ha trasformato il panorama delle assicurazioni di viaggio, con molte compagnie che hanno aggiornato le loro polizze per includere coperture specifiche legate al COVID-19, come la quarantena obbligatoria o la cancellazione del viaggio a causa di restrizioni di viaggio improvvisamente imposte.\r

\r

Dunque, l'assicurazione di viaggio non è solamente una spesa aggiuntiva, ma un investimento nella propria sicurezza e serenità. Affrontare imprevisti minori o situazioni di emergenza senza una copertura adeguata può trasformare un piacevole viaggio in un'esperienza stressante e costosa. Con un mercato delle assicurazioni in continua evoluzione, è fondamentale restare informati sulle varie offerte per scegliere la copertura più adatta alle proprie esigenze di viaggio. Inoltre, con la crescente complessità dei viaggi internazionali, soprattutto in un contesto post-pandemico, una buona polizza di assicurazione di viaggio diventa un componente essenziale per viaggiare con tranquillità.\r

\r

i.p. ","post_title":"Assicurazione viaggio: perché è importante sottoscriverla?","post_date":"2023-12-12T11:12:06+00:00","category":["mercato_e_tecnologie"],"category_name":["Mercato e tecnologie"],"post_tag":["assicurazione-di-viaggio","assicurazione-medica-thailandia","assicurazione-sanitaria-viaggio-messico","assicurazione-viaggio-covid","polizza-di-assicurazione-viaggio","polizza-viaggio"],"post_tag_name":["assicurazione di viaggio","assicurazione medica Thailandia","assicurazione sanitaria viaggio Messico","assicurazione viaggio covid","polizza di assicurazione viaggio","polizza viaggio"]},"sort":[1702379526000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"457831","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Hanno preso il via i lavori per la realizzazione del collegamento ferroviario tra Venezia e il suo aeroporto Marco Polo. La tratta di circa 8 chilometri - operativa da dicembre 2025 - unirà quindi il centro città con lo scalo lagunare, come già accade per le località di Cagliari, Catania, Palermo, Roma Fiumicino, Trieste e Falconara.\r

\r

Un progetto che rappresenta «un esempio chiaro della strategia di multimodalità del Gruppo FS, per connettere varie forme di trasporto - ha commentato l’amministratore delegato di Ferrovie dello Stato Luigi Ferraris -. Parliamo di collegare sempre di più il trasporto aereo con la linea ferroviaria». Il tutto, in considerazione anche dei grandi flussi turistici in previsione sul territorio per le Olimpiadi invernali di Milano Cortina 2026.\r

\r

Circa 3,4 chilometri dell'intero tracciato saranno in galleria: il percorso partirà dalla linea Mestre-Trieste, affiancherà la bretella autostradale per l’aeroporto e, in galleria, arriverà al Marco Polo, dove sarà realizzata la stazione passante “Venezia – Aeroporto”, interrata a due binari e collegata al terminal aeroportuale. In uscita dalla stazione un binario singolo si ricongiungerà al tratto in superficie. \r

«Rilanciare l’ammodernamento del nostro Paese significa dare forza al futuro delle nostre nuove generazioni - ha osservato il presidente dell'Enac Pierluigi Di Palma -. Sono tornato da Riyadh dove si respira energia che guarda al futuro e lì l’Enac ha chiuso molti accordi per il trasporto aereo, con particolare attenzione agli scali di Malpensa, Bergamo e Venezia, raddoppiando le possibilità di collegamenti: opportunità per sviluppare traffico ed economia. Noi abbiamo un grande passato ma dobbiamo guardare con più attenzione al futuro. Questa di Venezia è una importante e significativa ripartenza nell’ambito di una politica di integrazione intermodale della mobilità».","post_title":"Fs, al via i lavori per la Venezia-aeroporto: debutto nel dicembre 2025","post_date":"2023-12-12T09:35:43+00:00","category":["trasporti"],"category_name":["Trasporti"],"post_tag":[]},"sort":[1702373743000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"457814","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Anche Lot Polish Airlines decollerà sulle rotte verso l'Arabia Saudita: la compagnia aerea polacca inaugurerà infatti il 4 giugno 2024 il volo tra l'aeroporto di Varsavia Chopin e il King Khalid International di Riyadh. La tratta sarà servita con tre frequenze alla settimana operate da un Boeing 737-8.\r

\r

Lo scorso giugno l'Arabia Saudita ha aggiunto l'Unione europea al suo sistema di visti elettronici, una mossa che secondo Lot ha contribuito alla decisione di introdurre il nuovo collegamento.\r

\r

Come spiegato in una nota della Lot, il vettore \"cerca di rafforzare la propria posizione nell'Europa centrale e orientale, questa volta... offrendo nuove opportunità commerciali nella penisola arabica\".\r

\r

\"L'espansione strategica del nostro network di rotte globali tiene conto delle esigenze e dei desideri dei nostri passeggeri. Per questo siamo felici che l'Arabia Saudita si stia aprendo al turismo, come dimostra la semplificazione dell'iter di ingresso per i cittadini dell'Unione europea - ha dichiarato Michał Fijoł, amministratore delegato di Lot -. Credo che Riyadh sarà una destinazione interessante per chi ama esplorare luoghi nuovi e diversi. Allo stesso tempo, grazie alla crescente cooperazione economica e al gran numero di investimenti, l'Arabia Saudita è un mercato promettente per le imprese polacche\".","post_title":"Lot sbarca in Arabia Saudita con la rotta Varsavia-Riyadh, dal giugno 2024","post_date":"2023-12-12T09:15:01+00:00","category":["trasporti"],"category_name":["Trasporti"],"post_tag":[]},"sort":[1702372501000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"457810","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Taglio del nastro alla stazione di Roma Termini per la nuova lounge Italo Club: uno spazio di oltre 300 metri quadrati al piano superiore della stazione, dove i viaggiatori potranno trovare assistenza e attendere il loro treno in totale comfort, utilizzando i servizi dedicati come wi-fi, quotidiani e ristorazione espressa.\r

\r

Una sala dove predomina il bianco come elemento di unione fra tutti gli altri colori, che accoglie gli elementi distintivi del brand Italo reinterpretati dalle innovative lastre di vetrite retroilluminate di rosso. Stile unito ad innovazione: le informazioni di viaggio appaiono dietro dei 'magic mirror' (specchi che consentono la retroproiezione di led ad alta risoluzione), il pavimento è in gress statuario oro e grigio cemento.\r

\r

Un servizio in più che Italo dedica ai viaggiatori, che da sempre apprezzano questi ambienti, come dimostrato dagli oltre 70.000 ingressi (di cui il 50% è rappresentato dalla clientela business) che la precedente lounge di Termini ha fatto registrare nei primi 11 mesi di quest'anno.\r

\r

L'inaugurazione della lounge va di pari passo con il lancio del nuovo orario invernale per la stagione 2023-24. Con l’ingresso nel network di Pavia, Voghera e Tortona diventano 62 le stazioni per un totale di 54 località collegate.\r

\r

«Italo è un’azienda giovane e di successo. La dimostrazione che la concorrenza, quando si riesce a realizzare, porta vantaggi a tutti - ha dichiarato Luca Cordero di Montezemolo, presidente Italo -. Abbiamo rappresentato la più importante liberalizzazione italiana dopo quella della televisione. Siamo partiti 11 anni fa, abbiamo rivoluzionato in positivo il modo di viaggiare degli italiani portando vantaggi per tutti i cittadini sia per la riduzione dei prezzi che per il miglioramento del servizio. Sembrava una scommessa azzardata, oggi rappresentiamo una storia industriale di successo. Con l’arrivo di Msc come azionista di maggioranza diamo vita al primo gruppo intermodale in Europa, per offrire un reale servizio di mobilità integrata: treno, autobus e a breve nave. Agevoleremo gli spostamenti a viaggiatori e turisti, creando un servizio utile al Paes” afferma \r

\r

«Vogliamo rendere Italo un integratore di servizi, in grado di offrire al cliente soluzioni che arricchiscono e facilitano l’esperienza di viaggio. Per questo stiamo investendo nella creazione di una piattaforma integrata e stiamo sviluppando i nostri canali digitali con funzionalità che riescono ad integrare diversi mezzi e servizi per un’esperienza sempre più completa ed efficiente. Sempre in quest’ottica rientrano gli investimenti intermodali, offrendo combinazioni intelligenti tra il treno alta velocità ed altri mezzi di trasporto. Non vogliamo solo raggiungere il “door to door”, ma andare oltre per offrire un servizio sempre più completo e per soddisfare a pieno le esigenze dei nostri viaggiatori» ha concluso Gianbattista La Rocca, ad della società.","post_title":"Italo: taglio del nastro per la nuova lounge da oltre 300 mq a Roma Termini","post_date":"2023-12-11T14:21:53+00:00","category":["trasporti"],"category_name":["Trasporti"],"post_tag":[]},"sort":[1702304513000]}]}}