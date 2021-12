Malesia: ad Expo Dubai l’offerta turistica incentrata sull’ecoturismo

In tempi di oandemia non si può smettere di pensare al futuro. E infatti la Malesia, ad Expo Dubai, presenta la sua offerta per rilanciare il suo settore turistico dopo la pandemia: si tratta di una offerta incentrata sull’ecoturismo, per promuovere gli ecosistemi naturali e così diversificati del suo paese.

“Per la Malesia, l’ecoturismo è sempre stato il veicolo più importante dell’industria del turismo. Abbiamo flora e fauna così diversificate, che ci rendono uno dei paesi con la più grande biodiversità del mondo. Siamo una destinazione privilegiata per l’ecoturismo”, ha detto il Ministro del Turismo, delle Arti e della Cultura della Malesia Nancy Shukri ha lanciato il programma al Padiglione della Malesia, dove lei, insieme alla sua delegazione, ha ricevuto un tour dell’edificio.

Al Padiglione della Malesia si ospita la settimana dell’ecoturismo all’Expo di Dubai che terminerà col nuovo anno, con l’obiettivo di attirare agenzie turistiche e investitori. Il tema dell’eco-turismo è uno dei principali filoni dei paesi che puntano sul rilancio del turismo in Expo. Non solo la Malesia, ma anche la Bolivia con il suo commissario Raquel Orozco Tapia aveva sottolineato come il tema dell’ecoturismo è una delle principali aree di forza del Paese, che viene promosso in Expo. Ma anche in. Europa, Romania, Albania e Bulgaria hanno ampiamente promosso questa nicchia del settore turistico facendo leva sulle importanti risorse naturali e la diversità culturale e del proprio territorio.

Tra i principali progetti promossi in Malesia c’è quello della riforestazione della costa orientale di Sabah, chiamata Regrow Borneo