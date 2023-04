Madeira mai così vicina all’Italia: al via la campagna promozionale Madeira e Milano mai così vicine: l’isola portoghese, la Perla dell’Atlantico, conta sempre di più sui flussi turistici provenienti dall’Italia anche grazie alla recente apertura del volo diretto easyJet da Malpensa a Funchal, che l’Isola promuove proprio in questi giorni con una campagna dedicata nel centro di Milano. Sara Marote, executive director del Madeira Promotion Bureau, insieme a Marcelo Rebanda, direttore del Turismo de Portugal a Milano, hanno messo a fuoco prodotto e punti di forza della destinazione che “tra gennaio e febbraio 2023 ha registrato 4.000 ospiti italiani nelle strutture ricettive – sottolinea Rebanda – per un totale di 15.000 pernottamenti e una permanenza media di quattro giorni. Dati che rappresentano una crescita intorno al 200% rispetto allo stesso periodo del 2022, come anche su quello del 2019 e che attualmente fanno dell’Italia il mercato che ha registrato la crescita percentuale maggiore“. “Vivi Madeira nella sua interezza” il meglio di un’offerta che vede la natura e il mare protagonisti ma anche il buon cibo e la possibilità di fare esperienze diverse, lungo tutto l’arco dell’anno. Situata a sole 3,5 ore di volo da Milano, più vicina all’Africa che all’Europa, Madeira (porta d’accesso all’arcipelago che include anche la ben nota isola di Porto Santo, che con Madeira è l’unica abitata) dallo scorso dicembre è collegata a Malpensa da due voli alla settimana “il martedì e la domenica – ricorda Protagonista della campagnail meglio di. Situata a sole 3,5 ore di volo da Milano, più vicina all’Africa che all’Europa, Madeira (porta d’accesso all’arcipelago che include anche la ben nota isola di Porto Santo, che con Madeira è l’unica abitata) dallo scorso dicembre è collegata a Malpensa da due voli alla settimana “il martedì e la domenica – ricorda Lorenzo Lagorio, country manager Italia di easyJet -; la rotta, che si aggiunge alle altre già operate da Milano verso il Portogallo, su Lisbona, Porto e Faro, ci ha visto trasportare da dicembre a oggi circa 10.000 passeggeri”. L’isola è collegata oltre che a Milano ad altri otto aeroporti del network easyJet: Berlino, Bristol, Lione, Lisbona, Londra Gatwick, Manchester, Parigi Cdg e Porto.

Articoli che potrebbero interessarti:

Array ( [0] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 443897 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => [caption id="attachment_443913" align="alignleft" width="300"] Da sinistra, Marcelo Rebanda, l'ambasciatore del Portogallo in Italia Bernardo Futscher Pereira e Sara Marote[/caption] Madeira e Milano mai così vicine: l'isola portoghese, la Perla dell'Atlantico, conta sempre di più sui flussi turistici provenienti dall'Italia anche grazie alla recente apertura del volo diretto easyJet da Malpensa a Funchal, che l'Isola promuove proprio in questi giorni con una campagna dedicata nel centro di Milano. Sara Marote, executive director del Madeira Promotion Bureau, insieme a Marcelo Rebanda, direttore del Turismo de Portugal a Milano, hanno messo a fuoco prodotto e punti di forza della destinazione che "tra gennaio e febbraio 2023 ha registrato 4.000 ospiti italiani nelle strutture ricettive - sottolinea Rebanda - per un totale di 15.000 pernottamenti e una permanenza media di quattro giorni. Dati che rappresentano una crescita intorno al 200% rispetto allo stesso periodo del 2022, come anche su quello del 2019 e che attualmente fanno dell'Italia il mercato che ha registrato la crescita percentuale maggiore". Protagonista della campagna "Vivi Madeira nella sua interezza" il meglio di un'offerta che vede la natura e il mare protagonisti ma anche il buon cibo e la possibilità di fare esperienze diverse, lungo tutto l'arco dell'anno. Situata a sole 3,5 ore di volo da Milano, più vicina all'Africa che all'Europa, Madeira (porta d'accesso all'arcipelago che include anche la ben nota isola di Porto Santo, che con Madeira è l'unica abitata) dallo scorso dicembre è collegata a Malpensa da due voli alla settimana "il martedì e la domenica - ricorda Lorenzo Lagorio, country manager Italia di easyJet -; la rotta, che si aggiunge alle altre già operate da Milano verso il Portogallo, su Lisbona, Porto e Faro, ci ha visto trasportare da dicembre a oggi circa 10.000 passeggeri". L'isola è collegata oltre che a Milano ad altri otto aeroporti del network easyJet: Berlino, Bristol, Lione, Lisbona, Londra Gatwick, Manchester, Parigi Cdg e Porto. [post_title] => Madeira mai così vicina all'Italia: al via la campagna promozionale [post_date] => 2023-04-18T12:25:45+00:00 [category] => Array ( [0] => estero ) [category_name] => Array ( [0] => Estero ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1681820745000 ) ) [1] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 443886 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => Turkish Airlines pensa in grande e punta a raddoppiare la flotta e la capacità di trasporto passeggeri nell'arco dei prossimi dieci anni. I piani del vettore prevedono infatti una flotta composta da 800 aeromobili nel 2033, rispetto ai 435 attuali, mentre il numero di passeggeri trasportati dovrebbe salire fino a 170 milioni. Il 2033 coincide con il centesimo anno dalla fondazione di Turkish Airlines: nell'ultimo decennio la compagnia aerea è già stata protagonista di una crescita significatativa e durante la pandemia è stato uno dei vettori più attivi. Il 2022 è stato chiuso con un utile netto di 2,7 miliardi di dollari, che però comprendeva 2,2 miliardi di dollari di imposte differite. Tra gli obiettivi fissati dal nuovo piano strategico decennale ci sono un fatturato consolidato di oltre 52,2 miliardi di dollari, rispetto ai 18,2 miliardi del 2022, con un ebitdar compreso tra il 20 e il 25% nel periodo 2023-2033. L'anno scorso il margine era stato del 29,2%. Turkish ambisce ad un ulteriore miglioramento dell'efficienza, "contenendo i costi e creando nuove opportunità per generare ulteriori ricavi al fine di sostenere la forte performance finanziaria". La flotta dovrebbe arrivare a 813 aeromobili entro il 2033, con un network ampliato a 400 destinazioni rispetto alle 350 di quest'anno, di cui 345 internazionali rispetto alle 295 attuali. La capacità passeggeri dovrebbe raddoppiare con un tasso di crescita medio del 7%, portando il numero di passeggeri trasportati da 85 a 171 milioni nei prossimi dieci anni. Turkish Airlines vuole anche aumentare la sua quota nel mercato cargo, "raddoppiando il volume di merci trasportate (da 1,6 a 3,9 milioni di tonnellate) e posizionando Turkish Cargo tra i primi tre vettori cargo a livello globale entro il 2033". [post_title] => Turkish Airlines pensa in grande e punta a raddoppiare le proprie dimensioni entro il 2033 [post_date] => 2023-04-18T11:24:53+00:00 [category] => Array ( [0] => trasporti ) [category_name] => Array ( [0] => Trasporti ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1681817093000 ) ) [2] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 443855 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => Grandi aspettative per l'estate italiana di easyJet: "Da giugno saremo al massimo delle nostre potenzialità, con volumi paragonabili a quelli pre-pandemia, anche se come anno saremmo ancora un po' indietro". Così Lorenzo Lagorio, country manager easyJet Italia, a margine della serata che ieri a Milano ha visto la compagnia presentare insieme a Visit Portugal il collegamento diretto da Milano Malpensa a Madeira. "Il trend della domanda di viaggio è molto positivo: noi abbiamo messo in pista un numero molto maggiore di posti e questa sarà la stagione della piena ripartenza". Salvo imprevisti, che potrebbero innescare disservizi per i passeggeri "come nel caso degli scioperi dei controllori di volo francesi. Noi però siamo ben organizzati e credo che anche il sistema in generale lo sia, rispetto alla scorsa estate". Intanto, è elevata l'attesa per la riapertura del Terminal 2 di Milano Malpensa (il prossimo 31 maggio), dove easyJet ha casa da sempre: "Malpensa resta il nostro hub più importante dopo quello di Londra Gatwick, e tutto è pronto: qui abbiamo 23 aeromobili basati, per la maggior parte A320, poi qualche A319 e anche tre A321neo. Questi ultimi non saranno impiegati su rotte dedicate, ma su diverse rotte in base all'andamento del traffico. Complessivamente voleremo verso 61 destinazioni, +30% sul 2022". Malgrado la "fortissima penetrazione low cost Italia, noi difendiamo e consolidiamo la nostra posizione, in primis a Malpensa, dove altri continuano a cambiare programmi e stanno ancora cercando di capire dove dirigersi". Certo, ammette Lagorio, "Siamo anche un po’ cambiati, siamo cresciuti molto a Milano e Napoli, ma decresciuti a Venezia". Presenza milanese anche sul city airport di Linate, "dove è fondamentale esserci e vorremmo anche aumentare la nostra presenza, ma come sappiamo la disponibilità di slot è limitata. Cerchiamo comunque di offrire il migliore prodotto per la clientela business, con frequenze multi giornaliere sulle rotte servite: ad esempio, abbiamo fino a 5 voli al giorno per Parigi". E proprio sul fronte corporate è maggiore la collaborazione con il trade: "Naturalmente con le agenzie di viaggio lavoriamo maggiormente sulla parte business, che resta per easyJet una componente importante del traffico. Ma vorremmo avere un rapporto costruttivo anche per la parte leisure, benché da sempre per questo segmento la nostra strategia è diretta al cliente finale". Il quadro generale Le previsioni positive del country manager Italia sono confermate anche dal quadro generale della compagnia, che ha rivisto al rialzo le previsioni di profitto per quest'anno dopo l'aumento delle prenotazioni estive e il ritorno del numero di passeggeri a Pasqua ai livelli pre-pandemici. Tra gennaio e marzo easyJet ha aumentato la capacità del 40% confermando per l'estate il ritorno ai livelli pre-pandemici. Nel primo trimestre il vettore ha trasportato 15,6 milioni di passeggeri, rispetto agli 11,5 milioni dell'anno precedente. Il load factor è salito all'88% rispetto al precedente 78%. Per il primo semestre easyJet prevede di realizzare ricavi per 2,7 miliardi di sterline (alla fine di marzo9, a fronte di costi per 3,1 milioni di sterline, con una perdita semestrale prima delle imposte compresa tra 405 e 425 milioni di sterline. [post_title] => EasyJet, Lagorio: "L'estate ci vedrà al massimo delle nostre potenzialità" [post_date] => 2023-04-18T10:24:02+00:00 [category] => Array ( [0] => trasporti ) [category_name] => Array ( [0] => Trasporti ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1681813442000 ) ) [3] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 443803 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => L'incontro tra i vertici di Federterme ha confermato un nuovo fondo del valore di 1 milione di euro a favore del termalismo nel Piemonte. La notizia è stata comunicata dall'assessora al turismo Vittoria Poggio e dal presidente della regione Alberto Cirio. Il fondo verrà diviso: 800 mila euro andranno come contributo una tantum a fondo perduto alle concessionarie delle fonti termali per sostenere le attività ordinarie mentre il resto quindi 200 mila euro andranno in buoni per i turisti, per continuare l'onda di successo che i voucher Vacanza Piemonte hanno portato durante la pandemia. Alberto Cirio ha commentato la questione e la riapertura delle terme di Acqui :«Un’ottima notizia dopo l’incertezza delle ultime settimane quando sembrava che non ci fossero margini per la ripartenza dell’attività termale ad Acqui prima di settembre. Auspichiamo poi che anche altre strutture termali piemontesi, che hanno attraversato o attraversano difficoltà provocate dai due anni di stop per il Covid, possano approfittare della misura regionale che stanzia un milione di euro per rilanciare la propria attività in un settore, quello termale». Chi può accedere al bando? La misura è stata inclusa in un emendamento alla Legge di bilancio, che il Consiglio regionale si appresta a licenziare entro il mese di aprile, ed è rivolta a tutte le 17 concessioni presenti a oggi in Piemonte. Per accedere al bando sarà necessario garantire l’apertura nel 2023 dei reparti di cure termali per almeno cinque mesi, nei casi degli impianti situati oltre i 1000 metri di altitudine si richiedono almeno due mesi. La regione ha anche previsto altri 150 mila euro a sostegno della ricerca di nuove fonti termali. [caption id="attachment_443807" align="alignnone" width="300"] Alberto Cirio[/caption] [post_title] => Piemonte: 1 milione di euro per la ripresa degli impianti termali [post_date] => 2023-04-17T12:56:12+00:00 [category] => Array ( [0] => enti_istituzioni_e_territorio ) [category_name] => Array ( [0] => Enti, istituzioni e territorio ) [post_tag] => Array ( [0] => nofascione ) [post_tag_name] => Array ( [0] => nofascione ) ) [sort] => Array ( [0] => 1681736172000 ) ) [4] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 443625 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => Si affida all'ironia Dirotta da Noi Tour Operator per la nuova campagna di brand awarenss dedicata alla prossima estate, stagione durante la quale l'operatore offrirà quattro strutture Dclub in esclusiva in Campania e in Calabria. Con il claim Non fare lo struzzo… Usa la testa, il concept si basa infatti su un approccio al messaggio dai toni spiritosi: alcune lettere della parola Struzzo vengono coperte da un'immagine di uno struzzo vero e proprio in stile cartoon, lasciando così allo spettatore la facoltà di interpretare l'espressione come "Non fare lo Str***o…Usa la Testa". "Il messaggio sottile che si cela dietro all'ironia del claim - spiega Mara Paparelli, cmo di Dirotta da Noi - è quello di incentivare il mercato a usare la testa nella scelta del giusto villaggio da proporre a un determinato cliente. Molte agenzie di viaggio hanno l'abitudine di imputare il fenomeno della disintermediazione a innumerevoli motivi, sottovalutando però tra questi il prodotto proposto: non a tutti i clienti che entrano in adv si possono infatti offrire villaggi sicuramente di qualità ma con un prezzo non accessibile a molti di loro. Parecchie agenzie, insomma, invece di usare la testa e individuare a quale operatore affidarsi per un prodotto di qualità, con un pricing inferiore adatto al proprio cliente, propongono sempre gli stessi prodotti, facendo appunto come gli struzzi, che nascondono la testa sotto la sabbia, non capendo che così facendo perdono potenziali clienti". “Questa campagna rappresenta per noi un'azione di brand awareness, con l’obiettivo di infondere un messaggio propositivo per tutto il mercato - aggiunge Giulio Clementini, product manager del to -: invitiamo gli agenti a non proporre solo i grandi gruppi alberghieri a qualsiasi target di clientela ma a scegliere anche operatori con villaggi in esclusiva che accontentino quei vacanzieri di fascia media, con un potere di spesa più basso, in modo da non perdere quote di mercato". La campagna è on air da oggi a livello radiofonico e digital, su Google, Youtube e Meta, oltre che sul sito www.dirottadanoi.net. [post_title] => Non fare lo struzzo… Usa la testa. Al via la nuova campagna 2023 Dirotta da Noi [post_date] => 2023-04-17T10:10:25+00:00 [category] => Array ( [0] => tour_operator ) [category_name] => Array ( [0] => Tour Operator ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1681726225000 ) ) [5] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 443757 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => Play ha trasportato lo scorso marzo 86.661 passeggeri con un load factor dell'80,6%, in crescita significativa rispetto al marzo dello scorso anno, quando il load factor era stato del 67% e i passeggeri trasportati 23.700. Complessivamente, durante il primo trimestre 2023, la compagnia ha trasportato 212.408 passeggeri con un riempimento del 78,4%. Il 26% dei passeggeri di marzo 2023 proveniva dall'Islanda, il 39% era diretto in Islanda e il 35% era in coincidenza. La low cost segnala una progressiva tendenza alla crescita dei ricevi medi e di quelli ancillary. Quest'anno Play volerà verso 37 destinazioni, tra cui 13 nuove, ampliando notevolmente il network: il vettore evidenzia una domanda particolarmente forte per le nuove destinazioni leisure come Porto, Lisbona, Atene e Bologna. "Stiamo entrando nel periodo più interessante dell'anno per Play - ha sottolineato il ceo Birgir Jonsson : daremo il benvenuto a circa 200 nuovi colleghi, accoglieremo in flotta quattro nuovi e lanceremo 13 nuove destinazioni. Il mercato risponde bene, come dimostra la costante crescita del nostro fatturato medio anche se abbiamo quasi raddoppiato la capacità offerta. Inoltre, registriamo vendite record mese dopo mese, il che si traduce in una sana posizione di cassa al termine di questo primo trimestre tradizionalmente difficile. Il load factor e il numero di passeggeri stanno crescendo in modo significativo e il trend delle prenotazioni per l'estate è molto forte". [post_title] => Play registra un aumento significativo dei ricavi. Bene la domanda estiva [post_date] => 2023-04-17T09:40:07+00:00 [category] => Array ( [0] => trasporti ) [category_name] => Array ( [0] => Trasporti ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1681724407000 ) ) [6] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 443742 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => La Norvegia è pronta ad accogliere i turisti italiani. In primo piano, oltre al fascino della destinazione, l’attenzione alla sostenibilità, i viaggi green con l’uso di traghetti elettrici lungo i fiordi e di treni e un sistema di collegamenti adatti a ogni esigenza. «Dal 2016 al 2022 la maggior parte degli italiani si è recata in Norvegia nei mesi da giugno ad agosto: sono i più richiesti e raggiungono il 62% dei pernottamenti italiani negli alberghi del territorio - spiega Elisabeth Ones di Visit Norway -. Ma negli ultimi anni sono aumentati i viaggi fuori stagione, in particolare per vedere l’aurora boreale, la nostra attrazione principale. È un cambiamento in linea con la strategia dell’Ente del turismo di vendere la Norvegia tutto l’anno, promuovendo i city-break e le visite ai musei». Nel 2022 il paese nordico ha raggiunto il 97% del dato delle presenze italiane del 2019; di questo dato il 28% dei visitatori prenota tramite agenzia o to. Per questo Visit Norway lavora molto con il trade e promuove iniziative come il Nordic Workshop 2023, da anni in programma con Danimarca, Islanda e Finlandia. «Perché insieme siamo più forti! Riusciamo a presentare tutta la nostra offerta, proponendo attività, uffici turistici locali e regionali, alberghi singoli e catene, compagnie di navigazione e anche compagnie aeree». In primo piano, infatti, le connessioni di Finnair che, oltre a collegare Helsinki a Malpensa, opera quattro voli settimanali su Linate fino al termine della stagione estiva. E poi presenti le rotte estive di Sas e di Klm via Amsterdam, la low cost Norwegian, che quest’anno opererà un volo diretto tra Milano Bergamo e Bergen e, infine, la Wideroe con un volo diretto Firenze-Bergen su aerei più piccoli. «Molti voli arrivano a Oslo, dove i viaggiatori si fermano qualche giorno per scoprire una città in continuo rinnovamento- Il Governo ha investito tanto nell’architettura e nella cultura, con nuovi musei (tra i quali quello dedicato a Münch - aperto da circa un anno - e anche la nuova Galleria Nazionale) e iniziative come lo spostamento del traffico cittadino sotto il livello del mare, grazie a una rete di tunnel. In centro spicca il bianco edificio dell’Opera, in marmo di Carrara. Dopo la sosta nella capitale i turisti salgono al Nord o visitano i fiordi. Secondo i dati di una recente ricerca gli italiani sono attenti alla spesa: magari volano con una low cost, ma una volta arrivati in Norvegia vogliono dormire bene, partecipare alla vita locale e scoprire la cultura gastronomica norvegese. Il dato dei pernottamenti degli italiani in Norvegia mostra che la maggior parte si ferma in albergo, anche se sono numerosi gli amanti del camping, che poi si dedicano ad attività di hiking e trekking». [gallery ids="443747,443745,443746"] [post_title] => Gli italiani alla scoperta della Norvegia tra natura, cultura e gastronomia [post_date] => 2023-04-17T09:14:37+00:00 [category] => Array ( [0] => estero ) [category_name] => Array ( [0] => Estero ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1681722877000 ) ) [7] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 443669 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => Sarà inaugurato il prossimo 9 giugno, in piazza Augusto Imperatore, il nuovo indirizzo capitolino del brand Bulgari Hotels & Resorts, secondo in Italia dopo la struttura di Milano e nono in totale della collezione. L'albergo offrirà 114 camere, la maggior parte delle quali suite, nonché una proposta f&b declinata in cinque opzioni dining differenti, tutte curate dal tre volte stellato Michelino Niko Romito. All'interno dell'hotel ci sarà anche una biblioteca, aperta pure agli esterni su appuntamento, nonché un'area fitness e una Bulgari spa da 1.500 metri quadrati, che includerà tra le altre cose nove cabine per i trattamenti e una piscina da 25 metri. Il Bulgari Hotel Rome è stato ottenuto dalla conversione di un edificio realizzato tra il 1936 e il 1938 di fronte al mausoleo di Augusto dall'architetto Vittorio Ballio Morpurgo nel classico stile razionalista dell'epoca. Impreziosito da affreschi, mosaici e sculture, il palazzo è stato poi ufficialmente inaugurato dal presidente del Consiglio Alcide De Gasperi nel 1950. I lavori di restyling sono stati curati dallo studio Antonio Citterio Patricia Viel. "L'apertura di questo hotel è una vera pietra miliare della nostra storia - racconta il ceo di Bulgari, Jean-Christophe Babin -, perché ci permetterà finalmente di accogliere i nostri ospiti nella città natale della nostra maison". "E' un grande onore per me essere al timone della prima proprietà griffata Bulgari a Roma - gli fa eco il general manager della struttura, Vincenzo Falcone -. Con la sua invidiabile posizione nel cuore della città Eterna, il suo prezioso interior design, la sua offerta gastronomica curata da Niko Romito e le sue aree comuni che includono anche una straordinaria terrazza panoramica, sono sicuro che il Bulgari Hotel Rome abbia tutte le carte in regola per diventare uno dei migliori alberghi al mondo". [post_title] => Aprirà il prossimo 9 giugno il nuovo Bulgari Hotel Roma [post_date] => 2023-04-14T11:03:34+00:00 [category] => Array ( [0] => alberghi ) [category_name] => Array ( [0] => Alberghi ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1681470214000 ) ) [8] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 443675 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => [caption id="attachment_443677" align="alignleft" width="300"] Ilaria Sulis[/caption] Nuovo ingresso importante in Gattinoni Mice che potenzia l’healthCare con l’ingresso di Ilaria Sulis nel ruolo di head of healthCare, sarà lei a dirigere la divisione e una squadra composta da 14 professionisti. Tra le divisioni di Gattinoni Mice, l’healthCare ha l’ambizione di ricoprire un ruolo sempre più rilevante: l’obiettivo è il raddoppio del fatturato entro giugno 2024. «Sono entusiasta all’idea di entrare in Gattinoni e di portare con me la mia esperienza pluriventennale in ambito pharma & healthCare per affrontare questa sfida con energia e passione - ha dichiarato Ilaria Sulis -. Tuttavia, so che il successo dipende dalla forza di una squadra unita e determinata; mi dedicherò alla promozione dell’efficienza dei processi e alla ricerca dell’eccellenza nei risultati, mettendo sempre al primo posto le esigenze dei nostri clienti Il mondo pharma, con le sue leggi, dinamiche e modalità è strategico per chi si occupa di eventi. Sulis conosce in profondità il settore, anche in ambito internazionale. Il suo ingresso risponde agli obiettivi di crescita dell’area, in termini di fatturato e di numero di clienti. Elisa Presutti, managing director events così ha commentato il nuovo ingresso: «Con l'ingresso di Ilaria a capo della divisione healthCare, Gattinoni rafforza un ramo d’azienda già molto performante, con l'obiettivo di sviluppare il reparto sia in termini di competenze verticali, sia in termini di business. L'obiettivo è raddoppiare il fatturato entro il primo semestre del 2024, grazie all'acquisizione di importanti clienti e contratti quadro». [post_title] => Gattinoni Mice rafforza l’healthCare con l'ingresso di Italia Sulis [post_date] => 2023-04-14T10:52:54+00:00 [category] => Array ( [0] => mercato_e_tecnologie ) [category_name] => Array ( [0] => Mercato e tecnologie ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1681469574000 ) ) ) { "size": 9, "query": { "filtered": { "query": { "fuzzy_like_this": { "like_text" : "madeira mai cosi vicina allitalia al via la campagna promozionale" } }, "filter": { "range": { "post_date": { "gte": "now-2y", "lte": "now", "time_zone": "+1:00" } } } } }, "sort": { "post_date": { "order": "desc" } } }{"took":55,"timed_out":false,"_shards":{"total":5,"successful":5,"failed":0},"hits":{"total":2672,"max_score":null,"hits":[{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"443897","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"\r

\r

[caption id=\"attachment_443913\" align=\"alignleft\" width=\"300\"] Da sinistra, Marcelo Rebanda, l'ambasciatore del Portogallo in Italia Bernardo Futscher Pereira e Sara Marote[/caption]\r

\r

Madeira e Milano mai così vicine: l'isola portoghese, la Perla dell'Atlantico, conta sempre di più sui flussi turistici provenienti dall'Italia anche grazie alla recente apertura del volo diretto easyJet da Malpensa a Funchal, che l'Isola promuove proprio in questi giorni con una campagna dedicata nel centro di Milano.\r

\r

\r

\r

\r

Sara Marote, executive director del Madeira Promotion Bureau, insieme a Marcelo Rebanda, direttore del Turismo de Portugal a Milano, hanno messo a fuoco prodotto e punti di forza della destinazione che \"tra gennaio e febbraio 2023 ha registrato 4.000 ospiti italiani nelle strutture ricettive - sottolinea Rebanda - per un totale di 15.000 pernottamenti e una permanenza media di quattro giorni. Dati che rappresentano una crescita intorno al 200% rispetto allo stesso periodo del 2022, come anche su quello del 2019 e che attualmente fanno dell'Italia il mercato che ha registrato la crescita percentuale maggiore\".\r

Protagonista della campagna \"Vivi Madeira nella sua interezza\" il meglio di un'offerta che vede la natura e il mare protagonisti ma anche il buon cibo e la possibilità di fare esperienze diverse, lungo tutto l'arco dell'anno. Situata a sole 3,5 ore di volo da Milano, più vicina all'Africa che all'Europa, Madeira (porta d'accesso all'arcipelago che include anche la ben nota isola di Porto Santo, che con Madeira è l'unica abitata) dallo scorso dicembre è collegata a Malpensa da due voli alla settimana \"il martedì e la domenica - ricorda Lorenzo Lagorio, country manager Italia di easyJet -; la rotta, che si aggiunge alle altre già operate da Milano verso il Portogallo, su Lisbona, Porto e Faro, ci ha visto trasportare da dicembre a oggi circa 10.000 passeggeri\". L'isola è collegata oltre che a Milano ad altri otto aeroporti del network easyJet: Berlino, Bristol, Lione, Lisbona, Londra Gatwick, Manchester, Parigi Cdg e Porto.\r

\r

","post_title":"Madeira mai così vicina all'Italia: al via la campagna promozionale","post_date":"2023-04-18T12:25:45+00:00","category":["estero"],"category_name":["Estero"],"post_tag":[]},"sort":[1681820745000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"443886","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Turkish Airlines pensa in grande e punta a raddoppiare la flotta e la capacità di trasporto passeggeri nell'arco dei prossimi dieci anni. I piani del vettore prevedono infatti una flotta composta da 800 aeromobili nel 2033, rispetto ai 435 attuali, mentre il numero di passeggeri trasportati dovrebbe salire fino a 170 milioni. \r

\r

Il 2033 coincide con il centesimo anno dalla fondazione di Turkish Airlines: nell'ultimo decennio la compagnia aerea è già stata protagonista di una crescita significatativa e durante la pandemia è stato uno dei vettori più attivi. Il 2022 è stato chiuso con un utile netto di 2,7 miliardi di dollari, che però comprendeva 2,2 miliardi di dollari di imposte differite.\r

\r

Tra gli obiettivi fissati dal nuovo piano strategico decennale ci sono un fatturato consolidato di oltre 52,2 miliardi di dollari, rispetto ai 18,2 miliardi del 2022, con un ebitdar compreso tra il 20 e il 25% nel periodo 2023-2033. L'anno scorso il margine era stato del 29,2%.\r

\r

Turkish ambisce ad un ulteriore miglioramento dell'efficienza, \"contenendo i costi e creando nuove opportunità per generare ulteriori ricavi al fine di sostenere la forte performance finanziaria\".\r

\r

La flotta dovrebbe arrivare a 813 aeromobili entro il 2033, con un network ampliato a 400 destinazioni rispetto alle 350 di quest'anno, di cui 345 internazionali rispetto alle 295 attuali. La capacità passeggeri dovrebbe raddoppiare con un tasso di crescita medio del 7%, portando il numero di passeggeri trasportati da 85 a 171 milioni nei prossimi dieci anni. Turkish Airlines vuole anche aumentare la sua quota nel mercato cargo, \"raddoppiando il volume di merci trasportate (da 1,6 a 3,9 milioni di tonnellate) e posizionando Turkish Cargo tra i primi tre vettori cargo a livello globale entro il 2033\".","post_title":"Turkish Airlines pensa in grande e punta a raddoppiare le proprie dimensioni entro il 2033","post_date":"2023-04-18T11:24:53+00:00","category":["trasporti"],"category_name":["Trasporti"],"post_tag":[]},"sort":[1681817093000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"443855","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Grandi aspettative per l'estate italiana di easyJet: \"Da giugno saremo al massimo delle nostre potenzialità, con volumi paragonabili a quelli pre-pandemia, anche se come anno saremmo ancora un po' indietro\". Così Lorenzo Lagorio, country manager easyJet Italia, a margine della serata che ieri a Milano ha visto la compagnia presentare insieme a Visit Portugal il collegamento diretto da Milano Malpensa a Madeira.\r

\r

\"Il trend della domanda di viaggio è molto positivo: noi abbiamo messo in pista un numero molto maggiore di posti e questa sarà la stagione della piena ripartenza\". Salvo imprevisti, che potrebbero innescare disservizi per i passeggeri \"come nel caso degli scioperi dei controllori di volo francesi. Noi però siamo ben organizzati e credo che anche il sistema in generale lo sia, rispetto alla scorsa estate\". \r

\r

Intanto, è elevata l'attesa per la riapertura del Terminal 2 di Milano Malpensa (il prossimo 31 maggio), dove easyJet ha casa da sempre: \"Malpensa resta il nostro hub più importante dopo quello di Londra Gatwick, e tutto è pronto: qui abbiamo 23 aeromobili basati, per la maggior parte A320, poi qualche A319 e anche tre A321neo. Questi ultimi non saranno impiegati su rotte dedicate, ma su diverse rotte in base all'andamento del traffico. Complessivamente voleremo verso 61 destinazioni, +30% sul 2022\". \r

\r

Malgrado la \"fortissima penetrazione low cost Italia, noi difendiamo e consolidiamo la nostra posizione, in primis a Malpensa, dove altri continuano a cambiare programmi e stanno ancora cercando di capire dove dirigersi\". Certo, ammette Lagorio, \"Siamo anche un po’ cambiati, siamo cresciuti molto a Milano e Napoli, ma decresciuti a Venezia\". Presenza milanese anche sul city airport di Linate, \"dove è fondamentale esserci e vorremmo anche aumentare la nostra presenza, ma come sappiamo la disponibilità di slot è limitata. Cerchiamo comunque di offrire il migliore prodotto per la clientela business, con frequenze multi giornaliere sulle rotte servite: ad esempio, abbiamo fino a 5 voli al giorno per Parigi\". E proprio sul fronte corporate è maggiore la collaborazione con il trade: \"Naturalmente con le agenzie di viaggio lavoriamo maggiormente sulla parte business, che resta per easyJet una componente importante del traffico. Ma vorremmo avere un rapporto costruttivo anche per la parte leisure, benché da sempre per questo segmento la nostra strategia è diretta al cliente finale\".\r

\r

Il quadro generale\r

\r

Le previsioni positive del country manager Italia sono confermate anche dal quadro generale della compagnia, che ha rivisto al rialzo le previsioni di profitto per quest'anno dopo l'aumento delle prenotazioni estive e il ritorno del numero di passeggeri a Pasqua ai livelli pre-pandemici. Tra gennaio e marzo easyJet ha aumentato la capacità del 40% confermando per l'estate il ritorno ai livelli pre-pandemici. Nel primo trimestre il vettore ha trasportato 15,6 milioni di passeggeri, rispetto agli 11,5 milioni dell'anno precedente. Il load factor è salito all'88% rispetto al precedente 78%.\r

\r

Per il primo semestre easyJet prevede di realizzare ricavi per 2,7 miliardi di sterline (alla fine di marzo9, a fronte di costi per 3,1 milioni di sterline, con una perdita semestrale prima delle imposte compresa tra 405 e 425 milioni di sterline.","post_title":"EasyJet, Lagorio: \"L'estate ci vedrà al massimo delle nostre potenzialità\"","post_date":"2023-04-18T10:24:02+00:00","category":["trasporti"],"category_name":["Trasporti"],"post_tag":[]},"sort":[1681813442000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"443803","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"L'incontro tra i vertici di Federterme ha confermato un nuovo fondo del valore di 1 milione di euro a favore del termalismo nel Piemonte. La notizia è stata comunicata dall'assessora al turismo Vittoria Poggio e dal presidente della regione Alberto Cirio.\r

\r

Il fondo verrà diviso: 800 mila euro andranno come contributo una tantum a fondo perduto alle concessionarie delle fonti termali per sostenere le attività ordinarie mentre il resto quindi 200 mila euro andranno in buoni per i turisti, per continuare l'onda di successo che i voucher Vacanza Piemonte hanno portato durante la pandemia.\r

\r

Alberto Cirio ha commentato la questione e la riapertura delle terme di Acqui :«Un’ottima notizia dopo l’incertezza delle ultime settimane quando sembrava che non ci fossero margini per la ripartenza dell’attività termale ad Acqui prima di settembre. Auspichiamo poi che anche altre strutture termali piemontesi, che hanno attraversato o attraversano difficoltà provocate dai due anni di stop per il Covid, possano approfittare della misura regionale che stanzia un milione di euro per rilanciare la propria attività in un settore, quello termale».\r

Chi può accedere al bando?\r

La misura è stata inclusa in un emendamento alla Legge di bilancio, che il Consiglio regionale si appresta a licenziare entro il mese di aprile, ed è rivolta a tutte le 17 concessioni presenti a oggi in Piemonte. Per accedere al bando sarà necessario garantire l’apertura nel 2023 dei reparti di cure termali per almeno cinque mesi, nei casi degli impianti situati oltre i 1000 metri di altitudine si richiedono almeno due mesi. \r

\r

La regione ha anche previsto altri 150 mila euro a sostegno della ricerca di nuove fonti termali.\r

\r

[caption id=\"attachment_443807\" align=\"alignnone\" width=\"300\"] Alberto Cirio[/caption]\r

\r

","post_title":"Piemonte: 1 milione di euro per la ripresa degli impianti termali","post_date":"2023-04-17T12:56:12+00:00","category":["enti_istituzioni_e_territorio"],"category_name":["Enti, istituzioni e territorio"],"post_tag":["nofascione"],"post_tag_name":["nofascione"]},"sort":[1681736172000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"443625","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Si affida all'ironia Dirotta da Noi Tour Operator per la nuova campagna di brand awarenss dedicata alla prossima estate, stagione durante la quale l'operatore offrirà quattro strutture Dclub in esclusiva in Campania e in Calabria. Con il claim Non fare lo struzzo… Usa la testa, il concept si basa infatti su un approccio al messaggio dai toni spiritosi: alcune lettere della parola Struzzo vengono coperte da un'immagine di uno struzzo vero e proprio in stile cartoon, lasciando così allo spettatore la facoltà di interpretare l'espressione come \"Non fare lo Str***o…Usa la Testa\".\r

\r

\"Il messaggio sottile che si cela dietro all'ironia del claim - spiega Mara Paparelli, cmo di Dirotta da Noi - è quello di incentivare il mercato a usare la testa nella scelta del giusto villaggio da proporre a un determinato cliente. Molte agenzie di viaggio hanno l'abitudine di imputare il fenomeno della disintermediazione a innumerevoli motivi, sottovalutando però tra questi il prodotto proposto: non a tutti i clienti che entrano in adv si possono infatti offrire villaggi sicuramente di qualità ma con un prezzo non accessibile a molti di loro. Parecchie agenzie, insomma, invece di usare la testa e individuare a quale operatore affidarsi per un prodotto di qualità, con un pricing inferiore adatto al proprio cliente, propongono sempre gli stessi prodotti, facendo appunto come gli struzzi, che nascondono la testa sotto la sabbia, non capendo che così facendo perdono potenziali clienti\".\r

\r

“Questa campagna rappresenta per noi un'azione di brand awareness, con l’obiettivo di infondere un messaggio propositivo per tutto il mercato - aggiunge Giulio Clementini, product manager del to -: invitiamo gli agenti a non proporre solo i grandi gruppi alberghieri a qualsiasi target di clientela ma a scegliere anche operatori con villaggi in esclusiva che accontentino quei vacanzieri di fascia media, con un potere di spesa più basso, in modo da non perdere quote di mercato\". La campagna è on air da oggi a livello radiofonico e digital, su Google, Youtube e Meta, oltre che sul sito www.dirottadanoi.net.","post_title":"Non fare lo struzzo… Usa la testa. Al via la nuova campagna 2023 Dirotta da Noi","post_date":"2023-04-17T10:10:25+00:00","category":["tour_operator"],"category_name":["Tour Operator"],"post_tag":[]},"sort":[1681726225000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"443757","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Play ha trasportato lo scorso marzo 86.661 passeggeri con un load factor dell'80,6%, in crescita significativa rispetto al marzo dello scorso anno, quando il load factor era stato del 67% e i passeggeri trasportati 23.700. Complessivamente, durante il primo trimestre 2023, la compagnia ha trasportato 212.408 passeggeri con un riempimento del 78,4%. \r

\r

Il 26% dei passeggeri di marzo 2023 proveniva dall'Islanda, il 39% era diretto in Islanda e il 35% era in coincidenza. La low cost segnala una progressiva tendenza alla crescita dei ricevi medi e di quelli ancillary. \r

\r

Quest'anno Play volerà verso 37 destinazioni, tra cui 13 nuove, ampliando notevolmente il network: il vettore evidenzia una domanda particolarmente forte per le nuove destinazioni leisure come Porto, Lisbona, Atene e Bologna.\r

\r

\"Stiamo entrando nel periodo più interessante dell'anno per Play - ha sottolineato il ceo Birgir Jonsson : daremo il benvenuto a circa 200 nuovi colleghi, accoglieremo in flotta quattro nuovi e lanceremo 13 nuove destinazioni. Il mercato risponde bene, come dimostra la costante crescita del nostro fatturato medio anche se abbiamo quasi raddoppiato la capacità offerta. Inoltre, registriamo vendite record mese dopo mese, il che si traduce in una sana posizione di cassa al termine di questo primo trimestre tradizionalmente difficile. Il load factor e il numero di passeggeri stanno crescendo in modo significativo e il trend delle prenotazioni per l'estate è molto forte\".","post_title":"Play registra un aumento significativo dei ricavi. Bene la domanda estiva","post_date":"2023-04-17T09:40:07+00:00","category":["trasporti"],"category_name":["Trasporti"],"post_tag":[]},"sort":[1681724407000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"443742","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"La Norvegia è pronta ad accogliere i turisti italiani. In primo piano, oltre al fascino della destinazione, l’attenzione alla sostenibilità, i viaggi green con l’uso di traghetti elettrici lungo i fiordi e di treni e un sistema di collegamenti adatti a ogni esigenza.\r

\r

«Dal 2016 al 2022 la maggior parte degli italiani si è recata in Norvegia nei mesi da giugno ad agosto: sono i più richiesti e raggiungono il 62% dei pernottamenti italiani negli alberghi del territorio - spiega Elisabeth Ones di Visit Norway -. Ma negli ultimi anni sono aumentati i viaggi fuori stagione, in particolare per vedere l’aurora boreale, la nostra attrazione principale. È un cambiamento in linea con la strategia dell’Ente del turismo di vendere la Norvegia tutto l’anno, promuovendo i city-break e le visite ai musei».\r

\r

Nel 2022 il paese nordico ha raggiunto il 97% del dato delle presenze italiane del 2019; di questo dato il 28% dei visitatori prenota tramite agenzia o to. Per questo Visit Norway lavora molto con il trade e promuove iniziative come il Nordic Workshop 2023, da anni in programma con Danimarca, Islanda e Finlandia. «Perché insieme siamo più forti! Riusciamo a presentare tutta la nostra offerta, proponendo attività, uffici turistici locali e regionali, alberghi singoli e catene, compagnie di navigazione e anche compagnie aeree». In primo piano, infatti, le connessioni di Finnair che, oltre a collegare Helsinki a Malpensa, opera quattro voli settimanali su Linate fino al termine della stagione estiva. E poi presenti le rotte estive di Sas e di Klm via Amsterdam, la low cost Norwegian, che quest’anno opererà un volo diretto tra Milano Bergamo e Bergen e, infine, la Wideroe con un volo diretto Firenze-Bergen su aerei più piccoli.\r

\r

«Molti voli arrivano a Oslo, dove i viaggiatori si fermano qualche giorno per scoprire una città in continuo rinnovamento- Il Governo ha investito tanto nell’architettura e nella cultura, con nuovi musei (tra i quali quello dedicato a Münch - aperto da circa un anno - e anche la nuova Galleria Nazionale) e iniziative come lo spostamento del traffico cittadino sotto il livello del mare, grazie a una rete di tunnel. In centro spicca il bianco edificio dell’Opera, in marmo di Carrara. Dopo la sosta nella capitale i turisti salgono al Nord o visitano i fiordi. Secondo i dati di una recente ricerca gli italiani sono attenti alla spesa: magari volano con una low cost, ma una volta arrivati in Norvegia vogliono dormire bene, partecipare alla vita locale e scoprire la cultura gastronomica norvegese. Il dato dei pernottamenti degli italiani in Norvegia mostra che la maggior parte si ferma in albergo, anche se sono numerosi gli amanti del camping, che poi si dedicano ad attività di hiking e trekking».\r

\r

[gallery ids=\"443747,443745,443746\"]\r

\r

","post_title":"Gli italiani alla scoperta della Norvegia tra natura, cultura e gastronomia","post_date":"2023-04-17T09:14:37+00:00","category":["estero"],"category_name":["Estero"],"post_tag":[]},"sort":[1681722877000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"443669","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Sarà inaugurato il prossimo 9 giugno, in piazza Augusto Imperatore, il nuovo indirizzo capitolino del brand Bulgari Hotels & Resorts, secondo in Italia dopo la struttura di Milano e nono in totale della collezione. L'albergo offrirà 114 camere, la maggior parte delle quali suite, nonché una proposta f&b declinata in cinque opzioni dining differenti, tutte curate dal tre volte stellato Michelino Niko Romito. All'interno dell'hotel ci sarà anche una biblioteca, aperta pure agli esterni su appuntamento, nonché un'area fitness e una Bulgari spa da 1.500 metri quadrati, che includerà tra le altre cose nove cabine per i trattamenti e una piscina da 25 metri.\r

\r

Il Bulgari Hotel Rome è stato ottenuto dalla conversione di un edificio realizzato tra il 1936 e il 1938 di fronte al mausoleo di Augusto dall'architetto Vittorio Ballio Morpurgo nel classico stile razionalista dell'epoca. Impreziosito da affreschi, mosaici e sculture, il palazzo è stato poi ufficialmente inaugurato dal presidente del Consiglio Alcide De Gasperi nel 1950. I lavori di restyling sono stati curati dallo studio Antonio Citterio Patricia Viel.\r

\r

\"L'apertura di questo hotel è una vera pietra miliare della nostra storia - racconta il ceo di Bulgari, Jean-Christophe Babin -, perché ci permetterà finalmente di accogliere i nostri ospiti nella città natale della nostra maison\". \"E' un grande onore per me essere al timone della prima proprietà griffata Bulgari a Roma - gli fa eco il general manager della struttura, Vincenzo Falcone -. Con la sua invidiabile posizione nel cuore della città Eterna, il suo prezioso interior design, la sua offerta gastronomica curata da Niko Romito e le sue aree comuni che includono anche una straordinaria terrazza panoramica, sono sicuro che il Bulgari Hotel Rome abbia tutte le carte in regola per diventare uno dei migliori alberghi al mondo\".","post_title":"Aprirà il prossimo 9 giugno il nuovo Bulgari Hotel Roma","post_date":"2023-04-14T11:03:34+00:00","category":["alberghi"],"category_name":["Alberghi"],"post_tag":[]},"sort":[1681470214000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"443675","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"\r

\r

[caption id=\"attachment_443677\" align=\"alignleft\" width=\"300\"] Ilaria Sulis[/caption]\r

\r

Nuovo ingresso importante in Gattinoni Mice che potenzia l’healthCare con l’ingresso di Ilaria Sulis nel ruolo di head of healthCare, sarà lei a dirigere la divisione e una squadra composta da 14 professionisti. Tra le divisioni di Gattinoni Mice, l’healthCare ha l’ambizione di ricoprire un ruolo sempre più rilevante: l’obiettivo è il raddoppio del fatturato entro giugno 2024. \r

\r

\r

\r

«Sono entusiasta all’idea di entrare in Gattinoni e di portare con me la mia esperienza pluriventennale in ambito pharma & healthCare per affrontare questa sfida con energia e passione - ha dichiarato Ilaria Sulis -. Tuttavia, so che il successo dipende dalla forza di una squadra unita e determinata; mi dedicherò alla promozione dell’efficienza dei processi e alla ricerca dell’eccellenza nei risultati, mettendo sempre al primo posto le esigenze dei nostri clienti\r

\r

Il mondo pharma, con le sue leggi, dinamiche e modalità è strategico per chi si occupa di eventi. \r

Sulis conosce in profondità il settore, anche in ambito internazionale. Il suo ingresso risponde agli obiettivi di crescita dell’area, in termini di fatturato e di numero di clienti.\r

\r

Elisa Presutti, managing director events così ha commentato il nuovo ingresso: «Con l'ingresso di Ilaria a capo della divisione healthCare, Gattinoni rafforza un ramo d’azienda già molto performante, con l'obiettivo di sviluppare il reparto sia in termini di competenze verticali, sia in termini di business. L'obiettivo è raddoppiare il fatturato entro il primo semestre del 2024, grazie all'acquisizione di importanti clienti e contratti quadro».\r

\r

","post_title":"Gattinoni Mice rafforza l’healthCare con l'ingresso di Italia Sulis","post_date":"2023-04-14T10:52:54+00:00","category":["mercato_e_tecnologie"],"category_name":["Mercato e tecnologie"],"post_tag":[]},"sort":[1681469574000]}]}}