L’Oman punta i riflettori sulla rinnovata offerta culturale, dai siti Unesco alla via dei Forti L’Oman porta in primo piano la propria offerta culturale e, dopo l’apertura della Royal Opera House, mette in risalto rinnovi, ampliamenti e recenti lavori di restauro per dare il via alla nuova stagione 2022/2023. Il Sultanato offre ai viaggiatori un’ampia varietà di siti da visitare, molti dei quali fanno parte del Patrimonio Mondiale dell’Unesco, come i quattro siti dell’Antica Via dell’Incenso, il sito archeologico di Bat, Al Khutm e Al Ayn, il forte di Bahla e l’antico sistema di irrigazione degli aflaj. Il Paese vanta anche la via dei Forti, con più di 1000 forti che punteggiano il territorio da nord a sud. Riapre dopo 4 anni di lavori di restauro un gioiello di questo territorio, il Museo Bait Al Ghasham: situato a circa 45 minuti di auto dalla capitale Mascate, al suo interno si trovano originali torri di guardia, un affascinante cortile e un negozio di datteri. Il museo è utilizzato anche come forum che ospita eventi e serate artistiche, oltre che offrire un’autentica esperienza culinaria che vi farà sentire completamente immersi nella tradizione omanita. Quintessenza della cultura omanita è il Castello di Jabreen, all’interno del quale ha appena aperto un nuovo cafè – ristorante, per permettere ai visitatori di assaggiare delicatezze tradizionali dopo la visita del castello e del Forte. Il Castello di Jabreen fu edificato nel 17° secolo per ospitare un iman della dinastia Ya’Aruba; ciò che più sorprende è l’enorme torre centrale, che ha un diametro di 45 metri. Dalla sua sommità si gode della vista panoramica su tutta la città, e sulle tipiche palme che producono datteri, una delle prelibatezze del paese. A Nizwa, città forticata antica capitale dell’Oman, si trova il Forte di Nizwa, costruito durante il regno della dinastia Yarubi nel 17° secolo e restaurato nel 1998. La struttura si erge su una base di pietra, è alta circa 30 metri e presenta una stretta scala all’ingresso, che permette di accedere all’interno del Forte. Il piano terra ospita da poco uno spazio espositivo tutto dedicato al passato della antica capitale, del regno dell’Arabia Felix dal punto di vista storico e geologico. Ultimo ma non per importanza, il castello Husn Bait al Marah, situato nella provincia di Yanqul, è stato recentemente reso visitabile al pubblico. È il terzo edificio storico più grande dell’Oman, circondato da fattorie e antiche case locali, oltre che dal mercato wilayat. Caratteristica particolare di questa struttura è la sua forma rettangolare e le recinzioni di 8 metri che la circondano su tutti i lati; ha inoltre una sola porta che si apre verso l’esterno, chiamata Porta di Sabah.

