L’Oman conquista gli italiani: arrivi a +49,2%. Novità per aeroporti e ricettivo Un Oman che si ritaglia un ruolo sempre più da protagonista sul palcoscenico turistico internazionale, deciso però «a salvaguardare le proprie tradizioni», facendo anche tesoro dell’esperienza maturata dai ‘vicini’ Emirati. In questo quadro, il Sultanato ha saputo – negli anni – conquistare i favori dei viaggiatori italiani che «se nel 2010 erano poco più di 8.450 nel 2024 sono arrivati a 48.000, per una crescita del +460% – sottolinea Massimo Tocchetti, presidente Aigo e rappresentante in Italia del ministero del patrimonio culturale e del turismo dell’Oman -; addirittura con il dato dei crocieristi si sale a quota 72.000 arrivi dall’Italia, che si conferma secondo mercato dopo la Germania. Nel primo semestre 2025, i turisti italiani sono stati quasi 37.000, +49,2% rispetto all’analogo periodo del 2024». Un trend ascendente, favorito anche dall’apertura «dei voli Oman Air da Roma Fiumicino – in aggiunta a quelli già attivi da Milano Malpensa – che, con quattro frequenze alla settimana, hanno aperto al bacino del Centro-sud Italia». A questo operativo si affianca il nuovo volo targato Neos da Milano Malpensa per Muscat, attivo ogni venerdì dal prossimo 24 ottobre. Questo secondo volo settimanale si aggiunge ai voli già operativi per Salalah, da Milano Malpensa ogni venerdì e da Verona e Roma Fiumicino ogni domenica su base stagionale. Proprio il trasporto aereo è uno dei settori oggetto di forte sviluppo e attenzione da parte delle istituzioni omanite, «con la prevista apertura, entro il 2028, di un nuovo scalo internazionale nel Governatorato del Musandam; l’Autorità per l’Aviazione Civile del Sultanato ha inoltre programmato la realizzazione, nei prossimi cinque anni, di tre ulteriori aeroporti – Jabal Akhdar, Masirah e Sohar – con l’obiettivo di rendere più accessibili le aree chiave del territorio». Una meta «turistica d’eccellenza, capace di offrire esperienze autentiche e di alto livello», con un prodotto che fa perno su tradizione e cultura, natura e soft adventure, ecoturismo, luxury e lifestyle, conta anche sulla crescita della propria capacità ricettiva: due strutture di Envi Lodges, brand di lusso ecosostenibile debutteranno nel 2026 con l’Envi Al Sifah, un luxury beach camp resort sulla costa, e l’Envi Jabal Akhdar, tra le montagne dell’Hajar. The Malkai è un nuovo progetto con tre campi tendati di lusso che aprirà nell’autunno 2026 in diverse località dell’Oman: Barkaa (vicino a Muscat), nelle montagne di Al Hajar e nelle dune del deserto di Sharqiyah Sands. Infine, Anantara si prepara a inaugurare il prossimo anno il suo terzo resort nel Sultanato: Anantara Resort at Bandar Al Khairan a Muscat.



L'Autorità nazionale anticorruzione ha risposto positivamente alle richieste di parere interpretativo avanzate da Fiavet, con un'importante semplificazione nelle procedure di affidamento dei viaggi di istruzione da parte degli istituti scolastici Essendo le scuole considerate amministrazioni pubbliche sub centrali, la soglia di affidamento diretto per gli appalti di servizi e forniture, come i viaggi di istruzione, sale da 143.000 a 221.000 euro. Sotto tale soglia, le scuole potranno trattare direttamente con le agenzie di viaggio, rispettando le procedure di affidamento diretto, senza utilizzare la complessa ed articolata procedura del bando di gara, come il pendente bando Consip. Per i corsi di lingua, addirittura, la soglia di rilevanza comunitaria è fissata in 750.000 euro. Un’ulteriore semplificazione riguarda la non cumulabilità degli affidamenti per servizi distinti come viaggi studio, corsi di lingua e campi scuola, rendendo possibili più esperienze didattiche nell'anno senza ricorrere a sistemi burocratici farraginosi o incorrere nel superamento del limite della soglia comunitaria, ricadendo nell’obbligo del bando di gara. «Questa risposta di Anac è una grande vittoria di buon senso e un passo avanti per tutto il mondo della scuola - commenta Giuseppe Ciminnisi, presidente di Fiavet Confcommercio -; semplifica la vita a dirigenti scolastici e famiglie e permette finalmente una programmazione più snella e veloce, garantendo agli studenti la possibilità di effettuare i loro viaggi di istruzione. Siamo molto soddisfatti, ma questo è solo il primo passo della nostra battaglia per garantire la sopravvivenza delle piccole e medie agenzie e la ricchezza dell'offerta formativa. Questa novità apre scenari per una rivalutazione degli effetti concreti del bando Consip per i viaggi sopra soglia, in relazione al quale abbiamo già pubblicamente esternato le nostre forti riserve. Valuteremo nel brevissimo se procedere nella impugnativa al Tar». Le richieste al governo Fiavet, che ha già scritto ai ministri dell’Istruzione e del Merito e del Turismo, chiede al governo un intervento normativo urgente per risolvere in via definitiva la crisi. Giunta la replica positiva di Anac, Fiavet è in attesa di una soluzione strutturale, che escluda i viaggi di istruzione dal codice degli Appalti pubblici, ideato per grandi bandi di gara per l’edilizia e inadatto al turismo scolastico. È peraltro una richiesta ragionevole, che potrebbe rientrare nel percorso di conversione del decreto legislativo attualmente in discussione. [post_title] => Fiavet, prima vittoria sui viaggi di istruzione: positiva la risposta di Anc [post_date] => 2025-10-14T09:08:44+00:00 [category] => Array ( [0] => enti_istituzioni_e_territorio ) [category_name] => Array ( [0] => Enti, istituzioni e territorio ) [post_tag] => Array ( [0] => in-evidenza ) [post_tag_name] => Array ( [0] => In evidenza ) ) [sort] => Array ( [0] => 1760432924000 ) ) [8] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 499019 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => [caption id="attachment_499020" align="alignleft" width="279"] Ttg Travel Experience[/caption] La partecipazione al Ttg Travel Experience di Rimini ha consentito alla società editrice Travel Open Day Srl, di ampliare la rete di contatti con operatori internazionali e stakeholder chiave, di raccogliere contenuti giornalistici esclusivi, rafforzando la visibilità del brand editoriale e il proprio posizionamento come punto di riferimento nell'informazione turistica professionale. [caption id="attachment_499152" align="alignleft" width="255"] Stand Travel Open Day Srl al Ttg Travel Experience[/caption] Con tale partecipazione, Travel Open Day S.r.l. ha promosso le proprie pubblicazioni, informato sulle novità dei suoi prodotti editoriali e contribuito concretamente all’attività di informazione e aggiornamento del mercato riguardo allo sviluppo e all’evoluzione del turismo internazionale. La fiera rappresenta un’occasione qualificata per instaurare nuove relazioni commerciali e concludere accordi finalizzati a sostenere la promozione del turismo internazionale. Con l'occasione, la società editrice ha presentato agli operatori di settore il nuovo formato di ItaliAbsolutely, testata b2b in lingua inglese rivolta ai buyer esteri, che ha riscosso grande successo, aggiornato sui prossimi eventi e fam trip in calendario. La partecipazione di Travel Open Day S.r.l., società titolare del marchio Travel Quotidiano, al Ttg Travel Experience è stata resa possibile grazie al contributo di € 15.240,00 per ciascuna fiera, erogato dalla Regione Lazio nell’ambito del Voucher Internazionalizzazione PMI 2025, iniziativa del Programma Regionale FESR Lazio 2021-2027 a sostegno della partecipazione delle PMI regionali a fiere internazionali, favorendo così l’accesso ai mercati esteri e la promozione dei relativi processi di internazionalizzazione. [post_title] => Travel Quotidiano e ItaliAbsolutely, successi e novità al Ttg Travel Experience [post_date] => 2025-10-13T16:07:42+00:00 [category] => Array ( [0] => mercato_e_tecnologie ) [category_name] => Array ( [0] => Mercato e tecnologie ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1760371662000 ) ) ) { "size": 9, "query": { "filtered": { "query": { "fuzzy_like_this": { "like_text" : "loman conquista gli italiani arrivi a 492 novita per aeroporti e ricettivo" } }, "filter": { "range": { "post_date": { "gte": "now-2y", "lte": "now", "time_zone": "+1:00" } } } } }, "sort": { "post_date": { "order": "desc" } } }{"took":82,"timed_out":false,"_shards":{"total":5,"successful":5,"failed":0},"hits":{"total":1889,"max_score":null,"hits":[{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"499158","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Dal volontariato ai programmi tematici su misura, passando per mete autentiche e campus high-tech: così il gruppo Astrolabio ridefinisce l’estate dei giovani viaggiatori. La vacanza studio si evolve e diventa un laboratorio di vita, dove l’apprendimento linguistico si intreccia con esperienze autentiche, sostenibilità e tecnologie digitali. È questa la visione di L’Astrolabio, operatore milanese specializzato nei soggiorni all’estero per ragazzi, che delinea le tendenze per l’estate 2026.\r

\r

«Oggi i giovani non cercano solo corsi di lingua – spiega Roberta Scarpa, booking manager – ma vogliono vivere un’esperienza completa che li aiuti a crescere, conoscere culture diverse e mettersi alla prova». L’offerta del gruppo spazia dalle mete anglofone come Stati Uniti, Canada e Sudafrica, fino a destinazioni emergenti come Dubai, scelta per la combinazione tra innovazione, multiculturalità e sicurezza.\r

\r

App e piattaforme di realtà virtuale arricchiranno i programmi, offrendo strumenti interattivi per approfondire la lingua e la cultura del Paese ospitante. Accanto a questi, si affermano i percorsi tematici che uniscono lingua e passioni – dallo sport alla musica, dal cinema alla moda – rendendo l’apprendimento più naturale e coinvolgente.\r

Le destinazioni più richieste, tra esperienze autentiche e comunità locali\r

Il 2026 sarà l’anno delle esperienze immersive. Dalle coste croate ai borghi irlandesi, gli studenti potranno vivere la quotidianità delle comunità ospitanti, alternando le lezioni a progetti di volontariato, attività outdoor e laboratori di cucina o arte. L’obiettivo è favorire autonomia e autostima, trasformando lo studio in un percorso di crescita personale. Berlino e Siviglia si confermano mete di tendenza in Europa, Malta resta una garanzia per la qualità dei corsi in inglese, mentre Dubai rappresenta la novità per chi cerca un contesto cosmopolita e tecnologico. Stati Uniti e Canada mantengono la leadership per programmi accademici e Stem, con proposte che uniscono lezioni e natura.\r

\r

L’Astrolabio - che nel 2026 compirà 40 anni - si conferma osservatorio privilegiato sui nuovi modi di viaggiare per studiare. «Una vacanza studio – conclude Scarpa – è un investimento nel futuro dei ragazzi: un’esperienza che insegna non solo una lingua, ma un modo nuovo di guardare il mondo».","post_title":"Vacanze studio 2026: Astrolabio anticipa i trend","post_date":"2025-10-14T13:43:46+00:00","category":["tour_operator"],"category_name":["Tour Operator"],"post_tag":["estate-2026","vacanze-studio"],"post_tag_name":["estate 2026","vacanze studio"]},"sort":[1760449426000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"499105","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"I Territori francesi d'oltremare sono stati al centro del workshop organizzato a Parigi da Atout France, che ha riunito alcuno die principali operatori presenti sull'area.\r

\r

«Il workshop è stato l’occasione per rivedere alcuni partner storici e per conoscere alberghi di Martinica e Guadalupe che non abbiamo ancora in programmazione e potrebbero essere delle novità da inserire sul catalogo del 2026. Abbiamo incontrato i nostri partner di due destinazioni da esplorare, per le quali c’è una domanda significativa del mercato italiano. - ha affermato Valeria De Bonis, che si occupa dell'area dei Caraibi per America World -. Le due isole offrono un mare meraviglioso e, soprattutto, sono adatte a un viaggiatore che ama esplorare i luoghi che visita. Per farlo nel modo migliore e scoprire l’entroterra, consigliamo di noleggiare un'auto. Guadalupe è in parte coperta dalla foresta e ha una zona vulcanica selvaggia, molto bella da vedere. Poi ci sono i villaggi, i mercati … sono isole vivaci e la popolazione è accogliente. In queste destinazioni il turismo è più easy: non ci sono grandi resort di lusso come in altre isole dei Caraibi, ma è proprio questo che le caratterizza. America World tratta con piccoli alberghi di charme e abbiamo anche un contratto con i resort Club Med, che sono stati i primi a nascere sulle isole e sono stati edificati su due delle spiagge più belle. Proponiamo quindi pacchetti, anche abbinati a un tour o a un viaggio negli Stati Uniti - prosegue De Bonis -. La combinazione classica è il tour organizzato: un self drive negli Stati Uniti e poi il soggiorno mare. Invece, nel periodo invernale è richiesto il solo mare, quindi proponiamo pacchetti con il volo, l'hotel e il noleggio dell'auto. Ci appoggiamo anche a un corrispondente in loco che si occupa dei nostri clienti, organizza i trasferimenti, propone le escursioni. Le connessioni sono comode. Si arriva da qualsiasi aeroporto italiano via Parigi con Air France e con Air Caraïbes. Non è neppure necessario cambiare aeroporto a Parigi, quindi non ci sono notti di transito. Martinica e Guadalupe sono tra le isole più comode da raggiungere».\r

Il bello delle esperienze\r

Anche Carla De Negri, pm de I Viaggi dell'Airone, si è detta soddisfatta di aver rivisto partner storici di destinazioni come Martinica, Guadalupe, La Reunion e la Nuova Caledonia. «Abbiamo messo a punto nuovi prodotti che privilegiano l'esperienza e si arricchiscono di attività come il turismo enogastronomico offerto dalle destinazioni. Voliamo con Air France e questo ci consente di avere collegamenti da tutte le città italiane a tariffe speciali: sono già pronte le offerte per il prossimo Capodanno, con posti garantiti per Martinica e Guadalupe. Non si tratta solo di un prodotto mare, ma di un’offerta legata alla natura, con itinerari e percorsi di trekking volti a scoprire le isole da nuovi punti di vista. Le destinazioni d’oltremare, che sono in continuo sviluppo, sono adatte a un viaggiatore appassionato e vanno quindi raccontate nel modo giusto. Negli incontri come il workshop French Overseas Territories emergono sempre grandi novità. L’evoluzione dell’offerta luxury consente di offrire a un nuovo target un prodotto che fino ad oggi era legato al mondo dei viaggi di nozze e familiari. I clienti in Italia stanno aumentando e sono più scrupolosi e attenti; vogliono soprattutto vivere un’esperienza di scoperta in libertà e sicurezza».\r

(Chiara Ambrosioni)","post_title":"French Overseas Territories: America World e I Viaggi dell’Airone ci credono","post_date":"2025-10-14T12:11:03+00:00","category":["tour_operator"],"category_name":["Tour Operator"],"post_tag":[]},"sort":[1760443863000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"499132","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Un Oman che si ritaglia un ruolo sempre più da protagonista sul palcoscenico turistico internazionale, deciso però «a salvaguardare le proprie tradizioni», facendo anche tesoro dell'esperienza maturata dai 'vicini' Emirati.\r

\r

In questo quadro, il Sultanato ha saputo - negli anni - conquistare i favori dei viaggiatori italiani che «se nel 2010 erano poco più di 8.450 nel 2024 sono arrivati a 48.000, per una crescita del +460% - sottolinea Massimo Tocchetti, presidente Aigo e rappresentante in Italia del ministero del patrimonio culturale e del turismo dell'Oman -; addirittura con il dato dei crocieristi si sale a quota 72.000 arrivi dall'Italia, che si conferma secondo mercato dopo la Germania. Nel primo semestre 2025, i turisti italiani sono stati quasi 37.000, +49,2% rispetto all'analogo periodo del 2024».\r

\r

Un trend ascendente, favorito anche dall'apertura «dei voli Oman Air da Roma Fiumicino - in aggiunta a quelli già attivi da Milano Malpensa - che, con quattro frequenze alla settimana, hanno aperto al bacino del Centro-sud Italia». A questo operativo si affianca il nuovo volo targato Neos da Milano Malpensa per Muscat, attivo ogni venerdì dal prossimo 24 ottobre. Questo secondo volo settimanale si aggiunge ai voli già operativi per Salalah, da Milano Malpensa ogni venerdì e da Verona e Roma Fiumicino ogni domenica su base stagionale.\r

\r

Proprio il trasporto aereo è uno dei settori oggetto di forte sviluppo e attenzione da parte delle istituzioni omanite, «con la prevista apertura, entro il 2028, di un nuovo scalo internazionale nel Governatorato del Musandam; l’Autorità per l’Aviazione Civile del Sultanato ha inoltre programmato la realizzazione, nei prossimi cinque anni, di tre ulteriori aeroporti – Jabal Akhdar, Masirah e Sohar – con l’obiettivo di rendere più accessibili le aree chiave del territorio». \r

\r

Una meta «turistica d’eccellenza, capace di offrire esperienze autentiche e di alto livello», con un prodotto che fa perno su tradizione e cultura, natura e soft adventure, ecoturismo, luxury e lifestyle, conta anche sulla crescita della propria capacità ricettiva: due strutture di Envi Lodges, brand di lusso ecosostenibile debutteranno nel 2026 con l'Envi Al Sifah, un luxury beach camp resort sulla costa, e l'Envi Jabal Akhdar, tra le montagne dell’Hajar. The Malkai è un nuovo progetto con tre campi tendati di lusso che aprirà nell’autunno 2026 in diverse località dell’Oman: Barkaa (vicino a Muscat), nelle montagne di Al Hajar e nelle dune del deserto di Sharqiyah Sands. Infine, Anantara si prepara a inaugurare il prossimo anno il suo terzo resort nel Sultanato: Anantara Resort at Bandar Al Khairan a Muscat.\r

\r

Infine, nel 2028 sono invece attese l’apertura di Four Seasons Resort and Private Residences Muscat, prima struttura del gruppo in Oman, e del primo Club Med nel Sultanato, nel Governatorato del Musandam.\r

\r

«Nei prossimi mesi avvieremo nuove collaborazioni con i principali tour operator e network di agenzie. Parallelamente, ci rivolgiamo anche al consumatore finale: per tutto il mese di ottobre abbiamo attivato una campagna di comunicazione ‘out of home’ nelle aree centrali di Milano - Basilica di San Carlo, Corso Vittorio Emanuele, piazza Gae Aulenti e Largo La Foppa - e di Roma, in Corso Vittorio Emanuele, oltra a campagne online, in collaborazione con i tour operator attivi sulla destinazione e iniziative editoriali di grande spessore».","post_title":"L'Oman conquista gli italiani: arrivi a +49,2%. Novità per aeroporti e ricettivo","post_date":"2025-10-14T11:55:57+00:00","category":["estero"],"category_name":["Estero"],"post_tag":[]},"sort":[1760442957000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"499091","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"[caption id=\"attachment_499098\" align=\"alignleft\" width=\"300\"] Ada Miraglia[/caption]\r

\r

Bilancio positivo per CdsHotels, che si prepara a chiudere un anno finanziario in crescita dell'11% quanto a fatturato rispetto al 2024.\r

\r

«Il 2025 ha confermato la capacità del nostro gruppo di adattarsi alle esigenze di un mercato sempre più fluido - spiega Ada Miraglia, direttore commerciale -. La componente internazionale continua a crescere: francesi e svizzeri hanno conquistato il primo posto tra i nostri ospiti dall’estero, seguiti da tedeschi e inglesi. Ma la vera novità è stata la domanda americana, che in Sicilia, grazie anche all’onda lunga del successo televisivo di White Lotus, ha spinto in particolare il Baia Taormina».\r

\r

diversi i motivi all'origine della crescita: in primo piano la risposta all'early booking, che ha portato anche gli italiani a prenotare in anticipo. Inoltre, si è notata una tendenza alla destagionalizzazione, con flussi crescenti nei mesi di coda, da aprile a giugno e da settembre ai primi di novembre, e una tendenza a spezzare le ferie in più periodi. Infine, un mix tra prenotazioni last minute, che hanno premiato le strutture della Hotel Collection, e pianificazione familiare, che ha sostenuto i villaggi.\r

\r

Il mercato domestico ha continuato a mostrare il dinamismo del dopo pandemia. Le famiglie hanno approfittato delle promozioni invernali, mentre le coppie hanno scelto soggiorni brevi distribuiti lungo tutta l’estate. «Il risultato – osserva Miraglia – è un calendario più equilibrato, che ci permette di iniziare a livellare i prezzi durante la stagione e ridurre i picchi concentrati nei soli mesi di luglio e agosto».\r

Mice, booking sotto data\r

Il 2025 ha confermato anche la ripresa del segmento Mice che a lungo aveva mostrato incertezza. Oggi le aziende tornano a scegliere il Sud Italia come scenario per i loro appuntamenti, pur con una nuova modalità: prenotazioni sotto data, spesso last minute, a dimostrazione di una maggiore prudenza nei budget e nella pianificazione.\r

\r

«Il settore MICE è tornato a essere strategico – spiega Ada Miraglia –. Sempre più aziende vogliono unire lavoro ed esperienza, scegliendo location che offrono servizi congressuali ma anche proposte legate al benessere e alla scoperta del territorio».\r

\r

Il 2025 ha segnato anche la necessità di affrontare un tema comune all’intero settore: il reperimento del personale. «Nonostante un reparto hr con cinque addetti e l’adesione al contratto nazionale che garantisce tutele e benefit, continuiamo a incontrare difficoltà in due aree specifiche: la ristorazione, per i ruoli più faticosi come cucina, sala e plonge, e la manutenzione tecnica, dove servono competenze sempre più rare. Al contrario, per altri reparti non abbiamo avuto criticità, anzi resta molto alta la domanda di profili manageriali e di ricevimento».","post_title":"CdsHotels, la clientela internazionale traina l'estate","post_date":"2025-10-14T09:52:35+00:00","category":["alberghi"],"category_name":["Alberghi"],"post_tag":[]},"sort":[1760435555000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"499086","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Graziano Pennacchio, amministratore delegato di Visit Brescia - Brescia Tourism, ha raccontato a Travel Quotidiano l’andamento del turismo nel 2025, le prospettive per il 2026 e i nuovi progetti che accompagneranno la destinazione nei prossimi mesi.\r

«Ill 2025 si chiude sicuramente in maniera molto positiva – esordisce Pennacchio –. Abbiamo registrato un leggero incremento su tutti i mercati, con grosse soddisfazioni soprattutto dai mercati extra Europa, dove da qualche anno Visit Brescia ha iniziato la propria attività promozionale. Parliamo di USA, Canada e Medio Oriente, e dall’anno scorso abbiamo cominciato ad approcciare anche il mercato del sud del Brasile e la Turchia».\r

C’è un’unica eccezione: «Abbiamo un leggero calo, ma fisiologico, sul mercato tedesco. Non si tratta comunque di un calo importante, piuttosto di un andamento a macchie di leopardo che interessa alcune tipologie di strutture. Nel complesso, il turista tedesco nel 2025 ha comunque mostrato una ripresa rispetto al 2024».\r

Pennacchio parla di una stagione molto soddisfacente e guarda già avanti con fiducia: «Per quanto riguarda le previsioni dell’anno prossimo, direi che la montagna bresciana – quella di rilievo – è praticamente quasi sold out da dicembre 2025 ad aprile 2026. Qualche camera si trova ancora, ma chi cerca posti per gruppi fa ormai fatica a piazzarli. Le previsioni sono ottime anche per le strutture sul lago, che hanno già pubblicato le tariffe e cominciato a ricevere prenotazioni. Il 2026 promette molto bene».\r

\r

Un progetto di governance turistica per una DMO a 360°\r

Tra le novità in arrivo, Pennacchio cita il progetto avviato da Visit Brescia per strutturare una governance turistica più completa: «Da un paio d’anni abbiamo avviato un percorso che va oltre la semplice promozione della destinazione. Il progetto, partito due anni fa, vedrà la sua prima evoluzione con la creazione di un osservatorio nel 2026. L’obiettivo è realizzare uno strumento di riferimento per la provincia di Brescia, capace di abbracciare il turismo a 360 gradi: non solo promozione, ma anche formazione, branding identity e la costruzione di una DMO integrata».\r

Un lavoro reso possibile grazie alla collaborazione istituzionale: «Va un grosso ringraziamento al presidente Roberto Saccone e alla Camera di Commercio di Brescia, che sta credendo in maniera forte e concreta nel turismo».\r

\r

Crescita qualitativa e mercati alto-spendenti\r

Pennacchio sottolinea come i risultati raggiunti non si misurino soltanto in termini quantitativi: «Non mi attribuisco tutti i meriti, ma ogni anno abbiamo visto crescere i flussi. Tuttavia non peserei la nostra crescita esclusivamente sotto il numero delle presenze. Abbiamo lavorato per attrarre un turismo qualitativamente più spendente».\r

Il mercato americano si conferma il più performante, ma un ruolo sempre più rilevante arriva dal Medio Oriente. «Proprio oggi – racconta Pennacchio – abbiamo avuto un incontro con l’assessore al Turismo della Regione Lombardia, Barbara Mazzali, che ci ha confermato come, dai dati del loro osservatorio, il cliente più alto spendente in Lombardia provenga dai Paesi del Golfo. Questo ci rende particolarmente orgogliosi, perché già cinque anni fa Visit Brescia aveva deciso di investire su quel mercato, oltre che su USA e Canada».\r

Una scelta lungimirante, i cui risultati oggi sono evidenti: «Abbiamo lavorato su tutto il mercato del Medio Oriente, ottenendo ottimi riscontri. Sapevamo che non avremmo raggiunto i numeri di USA e Canada, ma avevamo intuito che si trattava di un mercato con potenzialità solide. È un turismo che si muove con continuità: i primi arrivi a marzo, gli ultimi a ottobre. Una presenza costante che contribuisce a un flusso alto-spendente».\r

Pennacchio tiene a precisare che non si parla solo di turismo di lusso estremo: «Non parliamo esclusivamente di famiglie reali o di viaggiatori extra-lusso. C’è anche una fascia medio-alta, con capacità di spesa elevata, che sta scoprendo e frequentando con piacere la nostra provincia».\r

Conclude con soddisfazione: «Il nostro obiettivo resta quello di consolidare questa crescita sostenibile, continuando a lavorare sulla qualità dell’offerta, sulla formazione degli operatori e sulla valorizzazione di tutte le anime del territorio bresciano».","post_title":"Pennacchio, Visit Brescia: «Estero in espansione e montagna quasi sold out»","post_date":"2025-10-14T09:40:16+00:00","category":["enti_istituzioni_e_territorio"],"category_name":["Enti, istituzioni e territorio"],"post_tag":["in-evidenza"],"post_tag_name":["In evidenza"]},"sort":[1760434816000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"499036","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Trent'anni e non sentirli. Idee per Viaggiare ha incontrato a Rimini gli operatori del settore durante una serata in stile anni Novanta, preparandosi a vivere «altri 30 anni di avventure e soddisfazioni». L'evento è stato realizzato un collaborazione con Emirates ed Europ Assistance, partner storici del t.o.\r

\r

E' il ceo Danilo Curzi a commentare i bilanci «sempre in attivo» chiusi nel corso degli anni, a conferma della correttezza di un progetto che ha saputo evolvere in linea con i trend del mercato. «Esiste un Idee per Viaggiare pre panedmia e un Idee per Viaggiare post - spiega il manager -. Durante il periodo di stop forzato abbiamo avuto modo di fermarci, riflettere e mettere a punto strategie di investimento ragionate».\r

\r

Il piano ha prodotto effetti positivi nei rapporti con il trade: «Vogliamo essere scelti dalle agenzie, che con noi stanno crescendo in volumi e qualità dell'offerta. Non bisogna improvvisarsi, ma offrire un valore aggiunto che possa portarci a costruire relazioni durature con la filiera».\r

\r

Per Curzi è fondamentale «saper offrire un buon prodotto e intervenire sulla velocità di esecuzione», sgravando l'adv da tutte quelle attività che sottraggono tempo alle relazioni e alla consulenza al cliente. «Abbiamo deciso di cambiare pelle, intraprendendo un anno fa un percorso di evoluzione tecnologica con Gp Solutions. Entro 8-10 mesi arriveremo definitivamente a regime, portando a termine quello sviluppo tecnologico che rappresenta uno dei motori della nostra azienda».\r

Dati al centro\r

In futuro, Idee per Viaggiare si concentrerà sull'analisi dei dati in modo tale da orientare correttamente la strategia di sviluppo di un'azienda che ha nell'alchimia fra la \"storicità\" del marchio e le nuove energie infuse dai collaboratori più giovani un punto di forza.\r

\r

«Al 31 ottobre chiuderemo un anno finanziario che è stato sfidante ma che alla fine dovrebbe portarci in cassa circa 150 milioni di giro d'affari, al 60% generato dal tour operator e al 40% dalla nostra attività di consolidatore. Lavoriamo con 2.200 punti vendita, con una media pratica per persona di 3.800 euro».\r

\r

Per mantenere il trend positivo, Curzi fa appello anche alle novità di prodotto, indispensabili tanto quanto lo sviluppo tecnologico per mantenere viva l'attenzione sul brand: «Stiamo reinserendo la Malesia e abbiamo aperto la Corea del sud. Fra le mete di maggior soddisfazione, l'Africa australe e l'Arabia Saudita».\r

\r

","post_title":"Idee per Viaggiare, Curzi: \"Vogliamo essere scelti»","post_date":"2025-10-14T09:23:11+00:00","category":["tour_operator"],"category_name":["Tour Operator"],"post_tag":["in-evdenza"],"post_tag_name":["in evdenza"]},"sort":[1760433791000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"499005","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Una Liguria all’insegna di un turismo innovativo, digitale e sostenibile. Questa la filosofia che accomuna 5 comuni del ponente ligure che si sono uniti puntando sulla rete e sulla collaborazione per rafforzare competitività e attrattività di un territorio\r

\r

La nuova era del turismo nella Riviera Ligure di Ponente passa attraverso una forte identità territoriale e una promozione digitale sempre più evoluta, grazie all’integrazione con il DMS – Destination Management System regionale: una piattaforma strategica capace di organizzare e valorizzare esperienze, eventi, informazioni e servizi, rendendoli immediatamente accessibili a visitatori e operatori.\r

\r

Per la prima volta insieme, Arenzano, Finale Ligure, Loano, Pietra Ligure, Varazze, grazie a identità locale, esperienze autentiche e strumenti digitali condivisi, diventano i pilastri di una strategia che guarda oltre i confini, puntando a nuovi mercati internazionali senza perdere di vista la centralità delle comunità e degli operatori locali.\r

\r

Le cinque destinazioni con una visione condivisa di sviluppo turistico si sono presentate in fiera a Rimini, con nuove progettualità e prospettive di collaborazione, per accrescere l’attrattività e la competitività.\r

\r

Arenzano ha anticipato al Ttg 2025 le linee guida del suo nuovo Piano di Comunicazione Turistica 2026–2027, curato da Studiowiki. L’obiettivo è valorizzare l’identità territoriale e raccontare la destinazione tra mare, montagna e cultura, posizionandola come meta autentica e sostenibile. L’offerta punta sulla stagionalizzazione e si arricchisce di due nuove proposte esperienziali: la Sea & Soul Experience, che unisce yoga in spiaggia ed escursioni in SUP, e l’Argentea Experience, trekking di due giorni nel Beigua Unesco Geopark, con pernottamento al Rifugio Argentea, a mille metri sul livello del mare.\r

\r

Finale Ligure ha presentato in anteprima la nuova “Holiday Collection 2025–2026”, un catalogo che raccoglie circa 20 pacchetti turistici esperienziali, da weekend brevi a soggiorni settimanali, modulabili per famiglie, coppie, gruppi o sportivi e presto disponibili sul portale VisitFinaleLigure.it e integrati con il DMS regionale. Nell’ambito del Piano Strategico per lo Sviluppo Turistico 2025-2027 varato dall’amministrazione comunale ed elaborato da DEDE Destination Design, il modello organizzativo della DMO (Destination Management Organization), la costruzione di nuovi prodotti turistici e il miglioramento dell’accoglienza puntano infatti a rafforzare la presenza nei Paesi di lingua tedesca (Germania, Austria, Svizzera) oltre che sul mercato italiano e ad espandersi verso i mercati emergenti dell’Est e del Nord Europa (in particolare in Danimarca).\r

\r

Loano si è soffermata sul nuovo portale VisitLoano.it, già collegato al Dms regionale, che rappresenta il cuore della sua strategia di marketing e comunicazione turistica. Realizzato da Edinet il sito propone la destinazione attraverso quattro temi vacanza: Sea&Sun, Outdoor&Nature, Food&Craft, Well-being&Sport. Un’offerta sempre più orientata a benessere, autenticità e qualità della vita è espressa anche dal nuovo brand turistico, abbinato al payoff “Loano, la vacanza che ti fa star bene”.\r

\r

Pietra Ligure ha portato la sua identità esperienziale con il progetto “Il mare è solo l’inizio”, evoluzione di una strategia decennale che ha saputo integrare esperienze autentiche e originali per adulti e famiglie. La campagna “Pietra Ligure Family Experience” e il catalogo di oltre 30 proposte esperienziali – dall’outdoor al food gourmet, dal trekking al sup, dai tour storici agli itinerari culturali e wellness – sono oggi il cuore della promozione della città. Un ruolo centrale è affidato all’Experience Point, sportello smart di accoglienza turistica, affiancato dal portale VisitPietraLigure.it e dal progetto editoriale Skymaps. Tra le novità anche il nuovo polo outdoor sul Lungomare di Levante Falcone Borsellino, spazio attrezzato e sostenibile dedicato alle attività marine ed educative, che unisce sport, educazione ambientale e divulgazione scientifica.\r

\r

Varazze ha presentato il nuovo brand “Varazze – All Season Holidays” e il portale Varazze.it, fulcro della strategia turistica biennale 2025–2026. Il marchio si ispira agli “orizzonti verticali”, mettendo in relazione mare e monti e trovando sintesi nel claim “La brezza della vacanza”. Il portale, realizzato da Kumbe e integrato nel DMS tramite lo strumento TOSC5 di Feratel, propone sei grandi temi vacanza: Outdoor & Natura, Mare & Spiagge, Cultura & Tradizioni, Gusto & Lifestyle, Wellness & Relax, Eventi & Sport. A supporto sono previsti un magazine bilingue e campagne digitali mirate.\r

\r

«Il fatto che cinque comuni scelgano di presentarsi insieme in un evento di portata internazionale, dimostra che il futuro del turismo ligure e nazionale si costruisce facendo squadra – ha sottolineato l’assessore regionale al Turismo, Luca Lombardi –. La Liguria ha avviato una nuova fase di governance turistica basata sulle DMO e sul DMS: strumenti che permettono di mettere in rete Comuni, operatori e istituzioni, creando un sistema coordinato, digitale ed efficiente. L’obiettivo è rendere la regione più sostenibile, competitiva sui mercati internazionali e più efficace nella comunicazione e nella promozione. Arenzano, Finale Ligure, Loano, Pietra Ligure e Varazze rappresentano, oggi, esempi concreti di come il DMS possa funzionare a livello locale».\r

\r

\r

\r

Maria Carniglia","post_title":"Liguria, 5 comuni insieme all’insegna del destination management system","post_date":"2025-10-14T09:15:43+00:00","category":["enti_istituzioni_e_territorio"],"category_name":["Enti, istituzioni e territorio"],"post_tag":[]},"sort":[1760433343000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"499054","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Una prima vittoria di Fiavet Confcommercio sullo spinoso tema dei viaggi di istruzione. L'Autorità nazionale anticorruzione ha risposto positivamente alle richieste di parere interpretativo avanzate da Fiavet, con un'importante semplificazione nelle procedure di affidamento dei viaggi di istruzione da parte degli istituti scolastici\r

Essendo le scuole considerate amministrazioni pubbliche sub centrali, la soglia di affidamento diretto per gli appalti di servizi e forniture, come i viaggi di istruzione, sale da 143.000 a 221.000 euro. Sotto tale soglia, le scuole potranno trattare direttamente con le agenzie di viaggio, rispettando le procedure di affidamento diretto, senza utilizzare la complessa ed articolata procedura del bando di gara, come il pendente bando Consip.\r

Per i corsi di lingua, addirittura, la soglia di rilevanza comunitaria è fissata in 750.000 euro. Un’ulteriore semplificazione riguarda la non cumulabilità degli affidamenti per servizi distinti come viaggi studio, corsi di lingua e campi scuola, rendendo possibili più esperienze didattiche nell'anno senza ricorrere a sistemi burocratici farraginosi o incorrere nel superamento del limite della soglia comunitaria, ricadendo nell’obbligo del bando di gara.\r

«Questa risposta di Anac è una grande vittoria di buon senso e un passo avanti per tutto il mondo della scuola - commenta Giuseppe Ciminnisi, presidente di Fiavet Confcommercio -; semplifica la vita a dirigenti scolastici e famiglie e permette finalmente una programmazione più snella e veloce, garantendo agli studenti la possibilità di effettuare i loro viaggi di istruzione. Siamo molto soddisfatti, ma questo è solo il primo passo della nostra battaglia per garantire la sopravvivenza delle piccole e medie agenzie e la ricchezza dell'offerta formativa. Questa novità apre scenari per una rivalutazione degli effetti concreti del bando Consip per i viaggi sopra soglia, in relazione al quale abbiamo già pubblicamente esternato le nostre forti riserve. Valuteremo nel brevissimo se procedere nella impugnativa al Tar».\r

\r

Le richieste al governo\r

Fiavet, che ha già scritto ai ministri dell’Istruzione e del Merito e del Turismo, chiede al governo un intervento normativo urgente per risolvere in via definitiva la crisi. Giunta la replica positiva di Anac, Fiavet è in attesa di una soluzione strutturale, che escluda i viaggi di istruzione dal codice degli Appalti pubblici, ideato per grandi bandi di gara per l’edilizia e inadatto al turismo scolastico. È peraltro una richiesta ragionevole, che potrebbe rientrare nel percorso di conversione del decreto legislativo attualmente in discussione.\r

","post_title":"Fiavet, prima vittoria sui viaggi di istruzione: positiva la risposta di Anc","post_date":"2025-10-14T09:08:44+00:00","category":["enti_istituzioni_e_territorio"],"category_name":["Enti, istituzioni e territorio"],"post_tag":["in-evidenza"],"post_tag_name":["In evidenza"]},"sort":[1760432924000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"499019","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"[caption id=\"attachment_499020\" align=\"alignleft\" width=\"279\"] Ttg Travel Experience[/caption]\r

\r

La partecipazione al Ttg Travel Experience di Rimini ha consentito alla società editrice Travel Open Day Srl, di ampliare la rete di contatti con operatori internazionali e stakeholder chiave, di raccogliere contenuti giornalistici esclusivi, rafforzando la visibilità del brand editoriale e il proprio posizionamento come punto di riferimento nell'informazione turistica professionale.\r

\r

[caption id=\"attachment_499152\" align=\"alignleft\" width=\"255\"] Stand Travel Open Day Srl al Ttg Travel Experience[/caption]\r

\r

\r

\r

Con tale partecipazione, Travel Open Day S.r.l. ha promosso le proprie pubblicazioni, informato sulle novità dei suoi prodotti editoriali e contribuito concretamente all’attività di informazione e aggiornamento del mercato riguardo allo sviluppo e all’evoluzione del turismo internazionale. La fiera rappresenta un’occasione qualificata per instaurare nuove relazioni commerciali e concludere accordi finalizzati a sostenere la promozione del turismo internazionale.\r

\r

Con l'occasione, la società editrice ha presentato agli operatori di settore il nuovo formato di ItaliAbsolutely, testata b2b in lingua inglese rivolta ai buyer esteri, che ha riscosso grande successo, aggiornato sui prossimi eventi e fam trip in calendario. \r

\r

\r

\r

La partecipazione di Travel Open Day S.r.l., società titolare del marchio Travel Quotidiano, al Ttg Travel Experience è stata resa possibile grazie al contributo di € 15.240,00 per ciascuna fiera, erogato dalla Regione Lazio nell’ambito del Voucher Internazionalizzazione PMI 2025, iniziativa del Programma Regionale FESR Lazio 2021-2027 a sostegno della partecipazione delle PMI regionali a fiere internazionali, favorendo così l’accesso ai mercati esteri e la promozione dei relativi processi di internazionalizzazione.\r

\r

","post_title":"Travel Quotidiano e ItaliAbsolutely, successi e novità al Ttg Travel Experience","post_date":"2025-10-13T16:07:42+00:00","category":["mercato_e_tecnologie"],"category_name":["Mercato e tecnologie"],"post_tag":[]},"sort":[1760371662000]}]}}