Array ( [0] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 442069 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => Il Sabah Tourism Board ha rinnovato il proprio brand che d'ora in poi includerà anche la parola Borneo: "Feel Sabah, North Borneo": idea suggerita dal Ministro Datuk Christina Liew che rimanda a ragioni "sentimentali e storiche". La volontà è quella di comunicare alla comunità internazionale che il Sabah si trova nella parte settentrionale dell'isola del Borneo, con l’obiettivo di mettere sul tavolo del mercato europeo un ulteriore elemento di fascinazione. “La denominazione ‘North Borneo’ (ora Sabah) suona esotica ed evoca sentimenti di nostalgia per questa destinazione. È anche di importanza storica, poiché lo stato era conosciuto come ‘North Borneo’ prima di ottenere la nostra indipendenza nel 1963. In molte parti del mondo, per quanto ne sappiamo, non si è mai parlato di Sabah nonostante decenni di promozione. Figuriamoci conoscere le nostre diverse attrazioni naturali e la fauna selvatica iconica. Siamo, inoltre, consapevoli che la menzione Borneo o Borneo settentrionale rappresenti un richiamo importante. Gli europei, in particolare, associano il Sabah al Borneo. Pertanto, siamo determinati a ribrandizzare la destinazione con ‘Feel Sabah, North Borneo’ per creare una nuova identità nel mercato dei viaggi", ha affermato Liew. “Sabah ospita spettacolari meraviglie naturali come il Monte Kinabalu, il bacino del Maliau e la punta del Borneo”. Con la recente ripresa dei voli diretti internazionali, delle crociere e l'ottimismo sull'organizzazione di voli regolari o charter da nuove destinazioni, Liew ha affermato che Sabah punta a 2,2 milioni di arrivi per il 2023 e lavorerà per raggiungere 2.5 milioni di arrivi. "Se riusciamo a raggiungere la soglia dei 2.5 milioni, ciò indicherebbe un aumento del 45,35% rispetto ai 1.72 milioni di arrivi nel 2022. Per l'Europa i nostri principali mercati sono Germania, Francia, Paesi Bassi e Italia". [post_title] => "Feel Sabah, North Borneo" è il nuovo brand del Sabah Tourism Board [post_date] => 2023-03-22T10:46:46+00:00 [category] => Array ( [0] => estero ) [category_name] => Array ( [0] => Estero ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1679482006000 ) ) [1] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 442062 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => [caption id="attachment_418126" align="alignright" width="300"] Uno scorcio di Firenze[/caption] Al via a breve la nona edizione di tourismA, il Salone dell’Archeologia e del Turismo Culturale organizzato da Archeologia Viva, che si terrà al Palazzo dei Congressi di Firenze dal 24 al 26 marzo prossimi. Decine di incontri, centinaia di relatori, stand, laboratori didattici, lezioni di geroglifico, mostre, cinema, premi internazionali, installazioni multimediali, musei digitali, archeodegustazioni di pietanze etrusco-romane. «Il salone è diventato il punto di riferimento dell’archeologia - commenta il presiente della Regione Toscana Eugenio Giani - Archeologia che ha riportato in vita i tesori di San Casciano dei Bagni: più di cento statue e oltre cinquemila monete che ho potuto ammirare a Grosseto, dove stanno lavorando in vista della mostra che si terrà al Quirinale il prossimo 14 giugno. Questo mi ha fatto capire il valore e la capacità di richiamo verso quei territori che può significare una straordinaria scoperta come questa. E lo stesso – ha proseguito - dicasi per tante altre zone della Toscana che hanno svelato altri tesori, come le statue etrusche rinvenute a Poggio Colla, vicino Vicchio del Mugello, esposte a Milano con grande successo di visitatori, o gli scavi che stiamo pensando di riattivare con risorse regionali nella piana pratese a Gonfienti, dove è stata scoperta la più grande città etrusca». Secondo l’assessore al turismo Leonardo Marras, tourismA «è un appuntamento che si consolida sempre di più, sicuramente uno dei più importanti a livello nazionale per questo tipo di offerta che peraltro si sposa benissimo con la Toscana. Proprio nel turismo culturale abbiamo visto che destinazioni meno conosciute, nel 2022, hanno registrato dinamiche davvero interessanti, spesso anche raggiungendo i livelli pre pandemia. A dimostrazione che c’è ancora tanto da lavorare sull’offerta, che non è soltanto quella tradizionale ma anche quella diffusa, come ad esempio quella che riguarda gli Etruschi». Il direttore di Toscana Promozione Turistica, Francesco Tapinassi, ha puntato sul lavoro che attende l’agenzia sul fronte del turismo culturale in Toscana. «Stiamo lavorando per organizzare in modo più innovativo il tema legato agli Etruschi. In primo luogo cercando di tirare le fila di un grande progetto regionale, il Pto terra etrusca, che vede il coinvolgimento di 50 Comuni coordinati dal quello di Chiusi. Allo stesso tempo, provando a costruire anche un progetto interregionale, con Toscana capofila. Inoltre all’interno di TourismA, sosteniamo un’altra iniziativa, ovvero la consegna del premio ACTA, Archeological & Cultural Tourism Award, riconoscimento prestigioso dedicato al turismo culturale e alle sue eccellenze internazionali, istituito dal GIST, il Gruppo Italiano Stampa Turistica, che avverrà domenica e che annovera candidature internazionali di primissimo livello». [post_title] => TourismA, dal 24 al 26 marzo a Firenze focus su archeologia e turismo culturale [post_date] => 2023-03-22T10:36:53+00:00 [category] => Array ( [0] => enti_istituzioni_e_territorio ) [category_name] => Array ( [0] => Enti, istituzioni e territorio ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1679481413000 ) ) [2] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 441910 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => Spostiamo il tiro: da sito web a sito… archeologico. Dove tutto è nato, dove trovare la chiave per comprendere il passato e leggere il presente. Kel 12 si connota leader dei viaggi culturali guidati da Esperti, spesso archeologi che collaborano alla stesura degli itinerari. Kel 12 partecipa a TourismA, il Salone di Archeologia e Turismo Culturale che si tiene a Firenze dal 24 al 26 marzo. L’appuntamento a Palazzo Congressi, libero e gratuito, consente di assistere anche alla conferenza di sabato 25 “Turismo Culturale Sostenibile” (Sala Limonaia, 14.30 -16.00), in cui si parla di come il turismo culturale sia driver di sviluppo sostenibile per comunità e destinazioni. Kel 12, certificata B Corp, sarà fra i relatori e porterà il suo contributo. Sempre il 25 marzo, presso Sala Limonaia, si terranno altre due conferenze. Alle ore 10:30 i due Archeologi Dante Bartoli e Luca Grassi presenteranno “Dall’Antico Egitto ai Faraoni Neri del Sudan: Storia e Archeologia lungo il Nilo”. Alle 12:30 percorreremo le tracce dei Nabatei: da Hegra a Petra con Fabio Bourbon, saggista ed Esperto Kel 12. Agli operatori che parteciperanno al Salone saranno illustrati i viaggi archeologici e l’occasione per conoscere il team di archeologi. Fra questi Dante Bartoli, Luca Grassi, Agnese Lojacono, oltre a Fabrizio Crusco, Fabio Bourbon, Fabio Coppo e Michele Milan. Studiosi con lauree in archeologia, esperienze di missioni di scavo, ricerca e ricognizione archeologica, autori di libri. Alcuni esempi di questi viaggi firmati Kel 12 sono in Campania, in Egitto, Sudan, Giordania, Arabia Saudita e Algeria (scopri tutti i viaggi archeologici sul sito Kel 12 al seguente LINK). [gallery columns="2" ids="441915,441914,441917,441916"] Un progetto speciale è “Vela & Archeologia” Dagli splendori di Amalfi all’isola di Tiberio, navigando dalla Salerno longobarda e normanna alle città sepolte dal Vesuvio. Un tour che, nell’arco di una settimana, combina la navigazione a bordo del Dream 1 – imbarcazione di proprietà di Kel 12 – e siti Patrimonio Unesco. Un viaggio ricchissimo alla riscoperta di veri e propri gioielli naturalistici e culturali che tutto il mondo ci invidia, raggiunti in tutta tranquillità via mare. Sono sei le partenze disponibili con imbarco da Napoli: dal 17 giugno al 26 agosto; e cinque con imbarco da Salerno dal 24 giugno al 19 agosto. Link: https://kel12.com/viaggi-archeologici/ [post_title] => Kel 12 - L'archeologia è la cosa più originale che ci sia [post_date] => 2023-03-22T09:19:40+00:00 [category] => Array ( [0] => informazione-pr ) [category_name] => Array ( [0] => Informazione PR ) [post_tag] => Array ( [0] => in-evidenza ) [post_tag_name] => Array ( [0] => In evidenza ) ) [sort] => Array ( [0] => 1679476780000 ) ) [3] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 441894 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => "Siete e sarete sempre i benvenuti qui": con queste parole la presidente di Lanzarote si è rivolta ai viaggiatori britannici, tentando di placare la querelle nata dalla decisione del governo dell'isola di ridurre la dipendenza dai flussi provenienti dal Regno Unito, a fronte di una situazione di 'over tourism' ormai al limite. A scatenare le reazioni inglesi il nuovo piano dell'isola che punta, tra l'altro ad attrarre un maggior numero di turisti da altri Paesi, come la Germania, a scapito di quelli britannici. Una decisione significativa, considerando che attualmente i turisti inglesi rappresentano la metà dei visitatori stranieri di Lanzarote. La presidente, Maria Dolores Corujo, ha però ribadito che attualmente la priorità deve essere quella che punta ad uno "sviluppo razionale e duraturo basato sulla qualità". Ma ha insistito, in una lettera aperta al quotidiano isolano La Voz de Lanzarote: "È assolutamente falso che a Lanzarote non vogliamo il turismo britannico o che vogliamo ridurre il numero di turisti britannici". [post_title] => Lanzarote, la presidente Corujo: "I turisti britannici sono e saranno sempre i benvenuti" [post_date] => 2023-03-20T14:32:06+00:00 [category] => Array ( [0] => estero ) [category_name] => Array ( [0] => Estero ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1679322726000 ) ) [4] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 441855 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => Il Vietnam punta ad abolire l'obbligo di visto turistico per un maggior numero di Paesi oltre a consentire un soggiorno più lungo ai viaggiatori internazionali: l'obiettivo è chiaramente quello di incentivare la ripresa dei flussi turistici, dopo che nel 2022 il Paese ha totalizzato solo 3,6 milioni di arrivi stranieri, pari ad appena il 20% dei livelli del 2019. Ma per il 2023 il governo mira a salire ad almeno 8 milioni di visitatori. Il Paese del sud-est asiatico sta anche valutando la possibilità di ampliare l'elenco dei Paesi che possono usufruire di visti elettronici, secondo quanto dichiarato il primo ministro Pham Minh Chinh. Ad oggi il Vietnam già esonera dall'obbligo di visto i turisti di 25 Paesi e concede un visto elettronico di un mese per un solo ingresso ai visitatori di 80 Paesi. Attualmente, solo i turisti provenienti da Cile e Panama sono esentati dal visto per 90 giorni, mentre ai cittadini della maggior parte dei Paesi dell'Asean (Associazione delle Nazioni del Sud-est asiatico) è concesso un soggiorno di 30 giorni senza visto turistico. Secondo i dati del Ministero della Cultura, dello Sport e del Turismo, nel 2019 il comparto del turismo ha rappresentato il 9,2% del Pil del Paese, con un record di 18 milioni di arrivi internazionali e 720 mila miliardi di dong vietnamiti (30,2 miliardi di dollari) di entrate. Tra gennaio e febbraio di quest'anno, il Paese ha guadagnato 3,6 miliardi di dollari di entrate grazie a 1,8 milioni di arrivi stranieri e per l'intero 2023 punta a guadagnare 27,3 miliardi di dollari di entrate, pari al 90,3% dei livelli pre-pandemia. [post_title] => Il Vietnam rivede le norme sui visti per incentivare gli arrivi internazionali [post_date] => 2023-03-20T10:51:19+00:00 [category] => Array ( [0] => estero ) [category_name] => Array ( [0] => Estero ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1679309479000 ) ) [5] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 441828 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => Shiruq sarà di scena a Firenze e Biella per due occasioni diverse in cui parlare di turismo culturale ad agenti di viaggio e pubblico. Si comincia nel capoluogo toscano, dove il tour operator milanese incontrerà il trade durante la sesta edizione del workshop b2b Buy Cultural Tourism in programma venerdì 24 marzo all'interno della fiera TourismA, Salone dell’archeologia e del turismo culturale, che si svolgerà presso il palazzo dei Congressi: "Un'importante opportunità di confronto e divulgazione delle testimonianze del mondo antico, durante la quale presenteremo la nostra offerta sul tema e interessanti novità", spiega Luca Argelà, responsabile commerciale Shiruq. Il giorno seguente, all'interno della rassegna Viaggi di Cultura e Archeologia presso la sala Limonaia del palazzo, Shiruq firmerà poi due ulteriori appuntamenti: alle 11 l'archeologo Alessandro Fumagalli condurrà il pubblico in Algeria, attraverso memorie lontane, dal Mediterraneo alle oasi. La narrazione di Fumagalli proseguirà quindi alle 11.30, quando l'archeologo farà tappa in Arabia Saudita, per raccontare storie di antiche carovane, tra oasi e deserti. A Biella, invece, la quinta edizione del festival Viaggio - Orizzonti, Frontiere, Generazioni si terrà domenica 26 marzo alle 17 nella cornice di palazzo Ferrero. Qui, Shiruq presenterà le meraviglie archeologiche, naturalistiche ed etnografiche del Sudan, meta che si sta distinguendo nel panorama turistico internazionale, e dove il to milanese è presente dal 1999: Valentina Rubbi, tra le massime esperte della destinazione, e l'archeologo Alessandro Fumagalli, dialogheranno con la giornalista Irene Cabiati. [post_title] => Shiruq: doppio appuntamento a Firenze e Biella per raccontare il turismo culturale [post_date] => 2023-03-20T10:03:32+00:00 [category] => Array ( [0] => tour_operator ) [category_name] => Array ( [0] => Tour Operator ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1679306612000 ) ) [6] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 441755 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => Un Rendez-vous in Arabia Saudita, che lo scorso 7 marzo ha raccolto nell'oasi di AlUla i partecipanti a vari itinerari in corso nell'area con tanto di concerto del pianista e compositore di fama internazionale Alessandro Martire; un evento a cui hanno partecipato anche dieci agenti di viaggio, ospiti di un fam trip organizzato in collaborazione con Saudi Tourism Authority e Qatar Airways. E' la punta di diamante dell'anno di intenso lavoro che Kel 12 ha dedicato alla destinazione saudita con progetti ad hoc e tante nuove proposte, tra cui workshop nelle principali città italiane, presentazioni con approfondimenti sulla destinazione fino alla realizzazione, appunto, di viaggi evento. Oltre al momento del Rendez-vous, gli agenti presenti all’iniziativa, dopo un’interessante sosta a Doha, hanno visitato i principali highlights del paese: da Riyadh, la moderna capitale, hanno raggiunto i territori del Nord-Ovest, attraverso la Disah Valley (uno spettacolare percorso fra faraglioni di arenaria, sorgenti e palmeti) fino all’oasi appunto di AlUla, per poi proseguire alla volta di Medina, seconda città santa dell’Islam, godendo della possibilità di visitare questa meta ancora poco conosciuta, in quanto aperta al turismo da meno di un anno; infine, si è tenuta la visita di Jeddah con i suoi palazzi storici di corallo. “Abbiamo invitato le nostre agenzie partner al fam trip in Arabia Saudita a completamento del percorso di formazione dedicato alle adv fidelizzate - spiega la trade manager Kel 12, Daniela di Berardino -: un processo iniziato durante l'anno con i nostri Fotogrammi: appuntamenti dedicati al prodotto sempre arricchiti da un’esperienza. I colleghi agenti sono rimasti affascinati da questo paese dall'indiscutibile potenziale turistico”. “Siamo molto soddisfatti dell’esperienza vissuta in Arabia Saudita e di tutto il lavoro realizzato in questi anni, volto a creare una vasta e qualificata programmazione . aggiunge la head of sales, Sonia Di Gregorio -. Possiamo infatti vantare ben otto itinerari dedicati alla destinazione. Abbiamo costruito una relazione molto stretta con la Saudi Tourism Authority che ha portato, nel tempo, alla realizzazione di attività di formazione e di marketing, on e off line, rivolte sia alle agenzie sia ai viaggiatori. Qatar Airways, con cui abbiamo condiviso questo progetto di fam trip, è per noi un partner altrettanto strategico”. [post_title] => L'esperienza di un Rendez-vous ad AlUla cuore del fam trip saudita griffato Kel 12 [post_date] => 2023-03-17T11:22:56+00:00 [category] => Array ( [0] => tour_operator ) [category_name] => Array ( [0] => Tour Operator ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1679052176000 ) ) [7] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 441733 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => Tourism Malaysia avanza lungo l'annunciato iter di formazione del trade italiano con la programmazione di quattro fam trip nei prossimi due mesi, in partenza tra maggio e giugno 2023, dedicati agli agenti di viaggio. Questi viaggi saranno organizzati insieme a quattro dmc: Malai Adventure, Lotus Asia Tours, Axys Travel e Top Team Travels, quest’ultimo in collaborazione con Naar Tour Operator. I fam trip per i partner italiani del trade quest'anno segnano il legame tra Malesia e vocazione sostenibile. Gli agenti toccheranno con mano i punti di forza di una destinazione che ha tante caratteristiche amate dagli italiani: spiagge, cultura, storia, natura e tradizioni. “L'Italia continua ad essere uno dei principali mercati europei per la Malesia. Speriamo che le esperienze di questi viaggi incoraggino gli agenti italiani a sperimentare la nostra offerta, e a promuovere le nostre nuove attrazioni con maggiore impegno e passione rispetto a quanto è già stato fatto molto bene in passato”, ha affermato Mohamad Libra Lee Haniff, direttore di Tourism Malaysia Parigi e responsabile dei mercati di Italia, Spagna e Portogallo. I partecipanti avranno l'opportunità di esplorare il paese grazie a quattro diversi itinerari che, naturalmente, partiranno dallo skyline di Kuala Lumpur per estendere il loro percorso verso una completa immersione nel patrimonio culturale, nella vita delle città e nelle attività di eco-avventura. Tra le tappe previste: Malacca, una delle attrazioni turistiche più irresistibili della Malesia per la sua illustre storia; le selvagge isole Perhentian nello stato di Terengganu; l'emozionante cocktail di culture asiatiche di Penang; le piantagioni di tè Emerald che si estendono attraverso le Cameron Highlands; la foresta pluviale tropicale di Belum Temenggor e i suoi oltre 130 milioni di anni di storia; l'arcipelago di Langkawi con più di 100 isole e isolotti sinonimo di coste sabbiose, valli ricoperte di giungla e shopping a buon mercato; e Sabah che occupa una parte relativamente piccola della terza isola più grande del mondo, il Borneo, ma contiene un tesoro di isole deserte bordate di turchese con barriere coralline brulicanti di biodiversità marina. [post_title] => Malesia: quattro fam trip per gli agenti di viaggio italiani tra maggio e giugno [post_date] => 2023-03-17T10:51:54+00:00 [category] => Array ( [0] => estero ) [category_name] => Array ( [0] => Estero ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1679050314000 ) ) [8] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 441688 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => Air France riporta il network ai livelli pre-pandemia con l'introduzione dell'orario estivo, in risposta all'aumento della domanda di viaggi aerei internazionali dopo anni di restrizioni e chiusura delle frontiere. La compagnia volerà fino a 835 volte al giorno, verso 191 destinazioni in 89 Paesi. In particolare, la rete di lungo raggio salirà fino a contare 85 destinazioni: il punto di svolta è rappresentato dalla ripresa dei collegamenti verso la Cina, con i voli verso Pechino, Shanghai e Hong Kong che aumenteranno gradualmente nel corso della primavera per raggiungere un volo giornaliero per destinazione entro il 1° luglio, cioè 21 voli settimanali. Sempre in Asia, Air France continuerà ad aumentare la capacità verso Tokyo, dove la compagnia serve entrambi gli aeroporti: fino a 11 voli settimanali per Haneda e 3 per Narita. Ulteriormente potenziato il network verso il Nord America con fino a 180 voli settimanali da/per 14 destinazioni statunitensi (compresi due aeroporti di New York: John F. Kennedy e Newark Liberty), oltre a 50 voli per 5 città canadesi. In Africa il vettore continuerà a operare una capacità di posti superiore ai livelli 2019: dal 12 giugno 2023, decolleranno i voli per Dar Es Salaam. Infine, nei Caraibi, Air France inaugurerà un nuovo volo il prossimo 5 maggio, che collegherà Cayenne (Guyana francese) e Belém (Brasile), una volta alla settimana con Airbus A320. In Francia ed Europa Air France volerà durante le summer fino a 650 volte al giorno verso 106 destinazioni; oltre alla programmazione regolare, saranno 66 le rotte stagionali in Francia e in Europa, decollando da Parigi e dagli aeroporti regionali francesi. Intanto, l'affiliata low cost del Gruppo Air France-Klm, Transavia France, opererà quest'estate quasi 200 rotte a breve e medio raggio verso 120 destinazioni, di cui 100 da/per Parigi-Orly. Ciò la renderà la principale compagnia aerea low-cost operante dagli aeroporti di Parigi. [post_title] => Air France decolla verso l'estate con un network globali ai livelli 2019 [post_date] => 2023-03-17T09:20:36+00:00 [category] => Array ( [0] => trasporti ) [category_name] => Array ( [0] => Trasporti ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1679044836000 ) ) ) { "size": 9, "query": { "filtered": { "query": { "fuzzy_like_this": { "like_text" : "lhong kong tourism board" } }, "filter": { "range": { "post_date": { "gte": "now-2y", "lte": "now", "time_zone": "+1:00" } } } } }, "sort": { "post_date": { "order": "desc" } } }{"took":44,"timed_out":false,"_shards":{"total":5,"successful":5,"failed":0},"hits":{"total":817,"max_score":null,"hits":[{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"442069","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Il Sabah Tourism Board ha rinnovato il proprio brand che d'ora in poi includerà anche la parola Borneo: \"Feel Sabah, North Borneo\": idea suggerita dal Ministro Datuk Christina Liew che rimanda a ragioni \"sentimentali e storiche\".\r

La volontà è quella di comunicare alla comunità internazionale che il Sabah si trova nella parte settentrionale dell'isola del Borneo, con l’obiettivo di mettere sul tavolo del mercato europeo un ulteriore elemento di fascinazione.\r

“La denominazione ‘North Borneo’ (ora Sabah) suona esotica ed evoca sentimenti di nostalgia per questa destinazione. È anche di importanza storica, poiché lo stato era conosciuto come ‘North Borneo’ prima di ottenere la nostra indipendenza nel 1963. In molte parti del mondo, per quanto ne sappiamo, non si è mai parlato di Sabah nonostante decenni di promozione. Figuriamoci conoscere le nostre diverse attrazioni naturali e la fauna selvatica iconica.\r

Siamo, inoltre, consapevoli che la menzione Borneo o Borneo settentrionale rappresenti un richiamo importante. Gli europei, in particolare, associano il Sabah al Borneo. Pertanto, siamo determinati a ribrandizzare la destinazione con ‘Feel Sabah, North Borneo’ per creare una nuova identità nel mercato dei viaggi\", ha affermato Liew. “Sabah ospita spettacolari meraviglie naturali come il Monte Kinabalu, il bacino del Maliau e la punta del Borneo”.\r

Con la recente ripresa dei voli diretti internazionali, delle crociere e l'ottimismo sull'organizzazione di voli regolari o charter da nuove destinazioni, Liew ha affermato che Sabah punta a 2,2 milioni di arrivi per il 2023 e lavorerà per raggiungere 2.5 milioni di arrivi. \"Se riusciamo a raggiungere la soglia dei 2.5 milioni, ciò indicherebbe un aumento del 45,35% rispetto ai 1.72 milioni di arrivi nel 2022. Per l'Europa i nostri principali mercati sono Germania, Francia, Paesi Bassi e Italia\".\r

","post_title":"\"Feel Sabah, North Borneo\" è il nuovo brand del Sabah Tourism Board","post_date":"2023-03-22T10:46:46+00:00","category":["estero"],"category_name":["Estero"],"post_tag":[]},"sort":[1679482006000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"442062","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"[caption id=\"attachment_418126\" align=\"alignright\" width=\"300\"] Uno scorcio di Firenze[/caption]\r

\r

Al via a breve la nona edizione di tourismA, il Salone dell’Archeologia e del Turismo Culturale organizzato da Archeologia Viva, che si terrà al Palazzo dei Congressi di Firenze dal 24 al 26 marzo prossimi. Decine di incontri, centinaia di relatori, stand, laboratori didattici, lezioni di geroglifico, mostre, cinema, premi internazionali, installazioni multimediali, musei digitali, archeodegustazioni di pietanze etrusco-romane.\r

\r

«Il salone è diventato il punto di riferimento dell’archeologia - commenta il presiente della Regione Toscana Eugenio Giani - Archeologia che ha riportato in vita i tesori di San Casciano dei Bagni: più di cento statue e oltre cinquemila monete che ho potuto ammirare a Grosseto, dove stanno lavorando in vista della mostra che si terrà al Quirinale il prossimo 14 giugno. Questo mi ha fatto capire il valore e la capacità di richiamo verso quei territori che può significare una straordinaria scoperta come questa. E lo stesso – ha proseguito - dicasi per tante altre zone della Toscana che hanno svelato altri tesori, come le statue etrusche rinvenute a Poggio Colla, vicino Vicchio del Mugello, esposte a Milano con grande successo di visitatori, o gli scavi che stiamo pensando di riattivare con risorse regionali nella piana pratese a Gonfienti, dove è stata scoperta la più grande città etrusca».\r

\r

Secondo l’assessore al turismo Leonardo Marras, tourismA «è un appuntamento che si consolida sempre di più, sicuramente uno dei più importanti a livello nazionale per questo tipo di offerta che peraltro si sposa benissimo con la Toscana. Proprio nel turismo culturale abbiamo visto che destinazioni meno conosciute, nel 2022, hanno registrato dinamiche davvero interessanti, spesso anche raggiungendo i livelli pre pandemia. A dimostrazione che c’è ancora tanto da lavorare sull’offerta, che non è soltanto quella tradizionale ma anche quella diffusa, come ad esempio quella che riguarda gli Etruschi».\r

\r

Il direttore di Toscana Promozione Turistica, Francesco Tapinassi, ha puntato sul lavoro che attende l’agenzia sul fronte del turismo culturale in Toscana. «Stiamo lavorando per organizzare in modo più innovativo il tema legato agli Etruschi. In primo luogo cercando di tirare le fila di un grande progetto regionale, il Pto terra etrusca, che vede il coinvolgimento di 50 Comuni coordinati dal quello di Chiusi. Allo stesso tempo, provando a costruire anche un progetto interregionale, con Toscana capofila. Inoltre all’interno di TourismA, sosteniamo un’altra iniziativa, ovvero la consegna del premio ACTA, Archeological & Cultural Tourism Award, riconoscimento prestigioso dedicato al turismo culturale e alle sue eccellenze internazionali, istituito dal GIST, il Gruppo Italiano Stampa Turistica, che avverrà domenica e che annovera candidature internazionali di primissimo livello».","post_title":"TourismA, dal 24 al 26 marzo a Firenze focus su archeologia e turismo culturale","post_date":"2023-03-22T10:36:53+00:00","category":["enti_istituzioni_e_territorio"],"category_name":["Enti, istituzioni e territorio"],"post_tag":[]},"sort":[1679481413000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"441910","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Spostiamo il tiro: da sito web a sito… archeologico. Dove tutto è nato, dove trovare la chiave per comprendere il passato e leggere il presente. Kel 12 si connota leader dei viaggi culturali guidati da Esperti, spesso archeologi che collaborano alla stesura degli itinerari.\r

\r

Kel 12 partecipa a TourismA, il Salone di Archeologia e Turismo Culturale che si tiene a Firenze dal 24 al 26 marzo. L’appuntamento a Palazzo Congressi, libero e gratuito, consente di assistere anche alla conferenza di sabato 25 “Turismo Culturale Sostenibile” (Sala Limonaia, 14.30 -16.00), in cui si parla di come il turismo culturale sia driver di sviluppo sostenibile per comunità e destinazioni. Kel 12, certificata B Corp, sarà fra i relatori e porterà il suo contributo. Sempre il 25 marzo, presso Sala Limonaia, si terranno altre due conferenze. Alle ore 10:30 i due Archeologi Dante Bartoli e Luca Grassi presenteranno “Dall’Antico Egitto ai Faraoni Neri del Sudan: Storia e Archeologia lungo il Nilo”. Alle 12:30 percorreremo le tracce dei Nabatei: da Hegra a Petra con Fabio Bourbon, saggista ed Esperto Kel 12.\r

\r

Agli operatori che parteciperanno al Salone saranno illustrati i viaggi archeologici e l’occasione per conoscere il team di archeologi. Fra questi Dante Bartoli, Luca Grassi, Agnese Lojacono, oltre a Fabrizio Crusco, Fabio Bourbon, Fabio Coppo e Michele Milan. Studiosi con lauree in archeologia, esperienze di missioni di scavo, ricerca e ricognizione archeologica, autori di libri.\r

\r

Alcuni esempi di questi viaggi firmati Kel 12 sono in Campania, in Egitto, Sudan, Giordania, Arabia Saudita e Algeria (scopri tutti i viaggi archeologici sul sito Kel 12 al seguente LINK).\r

\r

[gallery columns=\"2\" ids=\"441915,441914,441917,441916\"]\r

\r

Un progetto speciale è “Vela & Archeologia” Dagli splendori di Amalfi all’isola di Tiberio, navigando dalla Salerno longobarda e normanna alle città sepolte dal Vesuvio. Un tour che, nell’arco di una settimana, combina la navigazione a bordo del Dream 1 – imbarcazione di proprietà di Kel 12 – e siti Patrimonio Unesco. Un viaggio ricchissimo alla riscoperta di veri e propri gioielli naturalistici e culturali che tutto il mondo ci invidia, raggiunti in tutta tranquillità via mare.\r

Sono sei le partenze disponibili con imbarco da Napoli: dal 17 giugno al 26 agosto; e cinque con imbarco da Salerno dal 24 giugno al 19 agosto.\r

\r

Link: https://kel12.com/viaggi-archeologici/\r

\r

","post_title":"Kel 12 - L'archeologia è la cosa più originale che ci sia","post_date":"2023-03-22T09:19:40+00:00","category":["informazione-pr"],"category_name":["Informazione PR"],"post_tag":["in-evidenza"],"post_tag_name":["In evidenza"]},"sort":[1679476780000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"441894","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"\"Siete e sarete sempre i benvenuti qui\": con queste parole la presidente di Lanzarote si è rivolta ai viaggiatori britannici, tentando di placare la querelle nata dalla decisione del governo dell'isola di ridurre la dipendenza dai flussi provenienti dal Regno Unito, a fronte di una situazione di 'over tourism' ormai al limite.\r

\r

A scatenare le reazioni inglesi il nuovo piano dell'isola che punta, tra l'altro ad attrarre un maggior numero di turisti da altri Paesi, come la Germania, a scapito di quelli britannici. Una decisione significativa, considerando che attualmente i turisti inglesi rappresentano la metà dei visitatori stranieri di Lanzarote. \r

\r

La presidente, Maria Dolores Corujo, ha però ribadito che attualmente la priorità deve essere quella che punta ad uno \"sviluppo razionale e duraturo basato sulla qualità\". Ma ha insistito, in una lettera aperta al quotidiano isolano La Voz de Lanzarote: \"È assolutamente falso che a Lanzarote non vogliamo il turismo britannico o che vogliamo ridurre il numero di turisti britannici\".\r

\r

","post_title":"Lanzarote, la presidente Corujo: \"I turisti britannici sono e saranno sempre i benvenuti\"","post_date":"2023-03-20T14:32:06+00:00","category":["estero"],"category_name":["Estero"],"post_tag":[]},"sort":[1679322726000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"441855","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Il Vietnam punta ad abolire l'obbligo di visto turistico per un maggior numero di Paesi oltre a consentire un soggiorno più lungo ai viaggiatori internazionali: l'obiettivo è chiaramente quello di incentivare la ripresa dei flussi turistici, dopo che nel 2022 il Paese ha totalizzato solo 3,6 milioni di arrivi stranieri, pari ad appena il 20% dei livelli del 2019. Ma per il 2023 il governo mira a salire ad almeno 8 milioni di visitatori.\r

\r

Il Paese del sud-est asiatico sta anche valutando la possibilità di ampliare l'elenco dei Paesi che possono usufruire di visti elettronici, secondo quanto dichiarato il primo ministro Pham Minh Chinh. Ad oggi il Vietnam già esonera dall'obbligo di visto i turisti di 25 Paesi e concede un visto elettronico di un mese per un solo ingresso ai visitatori di 80 Paesi.\r

\r

Attualmente, solo i turisti provenienti da Cile e Panama sono esentati dal visto per 90 giorni, mentre ai cittadini della maggior parte dei Paesi dell'Asean (Associazione delle Nazioni del Sud-est asiatico) è concesso un soggiorno di 30 giorni senza visto turistico.\r

\r

Secondo i dati del Ministero della Cultura, dello Sport e del Turismo, nel 2019 il comparto del turismo ha rappresentato il 9,2% del Pil del Paese, con un record di 18 milioni di arrivi internazionali e 720 mila miliardi di dong vietnamiti (30,2 miliardi di dollari) di entrate. Tra gennaio e febbraio di quest'anno, il Paese ha guadagnato 3,6 miliardi di dollari di entrate grazie a 1,8 milioni di arrivi stranieri e per l'intero 2023 punta a guadagnare 27,3 miliardi di dollari di entrate, pari al 90,3% dei livelli pre-pandemia.","post_title":"Il Vietnam rivede le norme sui visti per incentivare gli arrivi internazionali","post_date":"2023-03-20T10:51:19+00:00","category":["estero"],"category_name":["Estero"],"post_tag":[]},"sort":[1679309479000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"441828","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Shiruq sarà di scena a Firenze e Biella per due occasioni diverse in cui parlare di turismo culturale ad agenti di viaggio e pubblico. Si comincia nel capoluogo toscano, dove il tour operator milanese incontrerà il trade durante la sesta edizione del workshop b2b Buy Cultural Tourism in programma venerdì 24 marzo all'interno della fiera TourismA, Salone dell’archeologia e del turismo culturale, che si svolgerà presso il palazzo dei Congressi: \"Un'importante opportunità di confronto e divulgazione delle testimonianze del mondo antico, durante la quale presenteremo la nostra offerta sul tema e interessanti novità\", spiega Luca Argelà, responsabile commerciale Shiruq.\r

\r

Il giorno seguente, all'interno della rassegna Viaggi di Cultura e Archeologia presso la sala Limonaia del palazzo, Shiruq firmerà poi due ulteriori appuntamenti: alle 11 l'archeologo Alessandro Fumagalli condurrà il pubblico in Algeria, attraverso memorie lontane, dal Mediterraneo alle oasi. La narrazione di Fumagalli proseguirà quindi alle 11.30, quando l'archeologo farà tappa in Arabia Saudita, per raccontare storie di antiche carovane, tra oasi e deserti.\r

\r

A Biella, invece, la quinta edizione del festival Viaggio - Orizzonti, Frontiere, Generazioni si terrà domenica 26 marzo alle 17 nella cornice di palazzo Ferrero. Qui, Shiruq presenterà le meraviglie archeologiche, naturalistiche ed etnografiche del Sudan, meta che si sta distinguendo nel panorama turistico internazionale, e dove il to milanese è presente dal 1999: Valentina Rubbi, tra le massime esperte della destinazione, e l'archeologo Alessandro Fumagalli, dialogheranno con la giornalista Irene Cabiati.","post_title":"Shiruq: doppio appuntamento a Firenze e Biella per raccontare il turismo culturale","post_date":"2023-03-20T10:03:32+00:00","category":["tour_operator"],"category_name":["Tour Operator"],"post_tag":[]},"sort":[1679306612000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"441755","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Un Rendez-vous in Arabia Saudita, che lo scorso 7 marzo ha raccolto nell'oasi di AlUla i partecipanti a vari itinerari in corso nell'area con tanto di concerto del pianista e compositore di fama internazionale Alessandro Martire; un evento a cui hanno partecipato anche dieci agenti di viaggio, ospiti di un fam trip organizzato in collaborazione con Saudi Tourism Authority e Qatar Airways. E' la punta di diamante dell'anno di intenso lavoro che Kel 12 ha dedicato alla destinazione saudita con progetti ad hoc e tante nuove proposte, tra cui workshop nelle principali città italiane, presentazioni con approfondimenti sulla destinazione fino alla realizzazione, appunto, di viaggi evento.\r

\r

Oltre al momento del Rendez-vous, gli agenti presenti all’iniziativa, dopo un’interessante sosta a Doha, hanno visitato i principali highlights del paese: da Riyadh, la moderna capitale, hanno raggiunto i territori del Nord-Ovest, attraverso la Disah Valley (uno spettacolare percorso fra faraglioni di arenaria, sorgenti e palmeti) fino all’oasi appunto di AlUla, per poi proseguire alla volta di Medina, seconda città santa dell’Islam, godendo della possibilità di visitare questa meta ancora poco conosciuta, in quanto aperta al turismo da meno di un anno; infine, si è tenuta la visita di Jeddah con i suoi palazzi storici di corallo.\r

\r

“Abbiamo invitato le nostre agenzie partner al fam trip in Arabia Saudita a completamento del percorso di formazione dedicato alle adv fidelizzate - spiega la trade manager Kel 12, Daniela di Berardino -: un processo iniziato durante l'anno con i nostri Fotogrammi: appuntamenti dedicati al prodotto sempre arricchiti da un’esperienza. I colleghi agenti sono rimasti affascinati da questo paese dall'indiscutibile potenziale turistico”.\r

\r

“Siamo molto soddisfatti dell’esperienza vissuta in Arabia Saudita e di tutto il lavoro realizzato in questi anni, volto a creare una vasta e qualificata programmazione . aggiunge la head of sales, Sonia Di Gregorio -. Possiamo infatti vantare ben otto itinerari dedicati alla destinazione. Abbiamo costruito una relazione molto stretta con la Saudi Tourism Authority che ha portato, nel tempo, alla realizzazione di attività di formazione e di marketing, on e off line, rivolte sia alle agenzie sia ai viaggiatori. Qatar Airways, con cui abbiamo condiviso questo progetto di fam trip, è per noi un partner altrettanto strategico”.\r

\r

","post_title":"L'esperienza di un Rendez-vous ad AlUla cuore del fam trip saudita griffato Kel 12","post_date":"2023-03-17T11:22:56+00:00","category":["tour_operator"],"category_name":["Tour Operator"],"post_tag":[]},"sort":[1679052176000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"441733","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Tourism Malaysia avanza lungo l'annunciato iter di formazione del trade italiano con la programmazione di quattro fam trip nei prossimi due mesi, in partenza tra maggio e giugno 2023, dedicati agli agenti di viaggio. Questi viaggi saranno organizzati insieme a quattro dmc: Malai Adventure, Lotus Asia Tours, Axys Travel e Top Team Travels, quest’ultimo in collaborazione con Naar Tour Operator.\r

\r

I fam trip per i partner italiani del trade quest'anno segnano il legame tra Malesia e vocazione sostenibile. Gli agenti toccheranno con mano i punti di forza di una destinazione che ha tante caratteristiche amate dagli italiani: spiagge, cultura, storia, natura e tradizioni.\r

\r

“L'Italia continua ad essere uno dei principali mercati europei per la Malesia. Speriamo che le esperienze di questi viaggi incoraggino gli agenti italiani a sperimentare la nostra offerta, e a promuovere le nostre nuove attrazioni con maggiore impegno e passione rispetto a quanto è già stato fatto molto bene in passato”, ha affermato Mohamad Libra Lee Haniff, direttore di Tourism Malaysia Parigi e responsabile dei mercati di Italia, Spagna e Portogallo.\r

\r

I partecipanti avranno l'opportunità di esplorare il paese grazie a quattro diversi itinerari che, naturalmente, partiranno dallo skyline di Kuala Lumpur per estendere il loro percorso verso una completa immersione nel patrimonio culturale, nella vita delle città e nelle attività di eco-avventura.\r

\r

Tra le tappe previste: Malacca, una delle attrazioni turistiche più irresistibili della Malesia per la sua illustre storia; le selvagge isole Perhentian nello stato di Terengganu; l'emozionante cocktail di culture asiatiche di Penang; le piantagioni di tè Emerald che si estendono attraverso le Cameron Highlands; la foresta pluviale tropicale di Belum Temenggor e i suoi oltre 130 milioni di anni di storia; l'arcipelago di Langkawi con più di 100 isole e isolotti sinonimo di coste sabbiose, valli ricoperte di giungla e shopping a buon mercato; e Sabah che occupa una parte relativamente piccola della terza isola più grande del mondo, il Borneo, ma contiene un tesoro di isole deserte bordate di turchese con barriere coralline brulicanti di biodiversità marina.","post_title":"Malesia: quattro fam trip per gli agenti di viaggio italiani tra maggio e giugno","post_date":"2023-03-17T10:51:54+00:00","category":["estero"],"category_name":["Estero"],"post_tag":[]},"sort":[1679050314000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"441688","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Air France riporta il network ai livelli pre-pandemia con l'introduzione dell'orario estivo, in risposta all'aumento della domanda di viaggi aerei internazionali dopo anni di restrizioni e chiusura delle frontiere.\r

\r

La compagnia volerà fino a 835 volte al giorno, verso 191 destinazioni in 89 Paesi. In particolare, la rete di lungo raggio salirà fino a contare 85 destinazioni: il punto di svolta è rappresentato dalla ripresa dei collegamenti verso la Cina, con i voli verso Pechino, Shanghai e Hong Kong che aumenteranno gradualmente nel corso della primavera per raggiungere un volo giornaliero per destinazione entro il 1° luglio, cioè 21 voli settimanali. Sempre in Asia, Air France continuerà ad aumentare la capacità verso Tokyo, dove la compagnia serve entrambi gli aeroporti: fino a 11 voli settimanali per Haneda e 3 per Narita. Ulteriormente potenziato il network verso il Nord America con fino a 180 voli settimanali da/per 14 destinazioni statunitensi (compresi due aeroporti di New York: John F. Kennedy e Newark Liberty), oltre a 50 voli per 5 città canadesi. \r

\r

In Africa il vettore continuerà a operare una capacità di posti superiore ai livelli 2019: dal 12 giugno 2023, decolleranno i voli per Dar Es Salaam. Infine, nei Caraibi, Air France inaugurerà un nuovo volo il prossimo 5 maggio, che collegherà Cayenne (Guyana francese) e Belém (Brasile), una volta alla settimana con Airbus A320.\r

In Francia ed Europa Air France volerà durante le summer fino a 650 volte al giorno verso 106 destinazioni; oltre alla programmazione regolare, saranno 66 le rotte stagionali in Francia e in Europa, decollando da Parigi e dagli aeroporti regionali francesi. \r

Intanto, l'affiliata low cost del Gruppo Air France-Klm, Transavia France, opererà quest'estate quasi 200 rotte a breve e medio raggio verso 120 destinazioni, di cui 100 da/per Parigi-Orly. Ciò la renderà la principale compagnia aerea low-cost operante dagli aeroporti di Parigi.","post_title":"Air France decolla verso l'estate con un network globali ai livelli 2019","post_date":"2023-03-17T09:20:36+00:00","category":["trasporti"],"category_name":["Trasporti"],"post_tag":[]},"sort":[1679044836000]}]}}