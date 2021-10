Le novità del Marocco, logo, voli, hotel e infrastrutture

Per rispondere al contesto eccezionale che ha arrestato il turismo mondiale, il team di ONMT – Office National Marocain du Tourisme si è mobilitato in Marocco e nel mondo e ha elaborato con energia la ripartenza. Un nuovo approccio e una nuova strategia che rinnova il piano operazionale dell’ufficio del turismo e rilancia la sua immagine, a partire dal nuovo logo, più giovane e accattivante, e annovera tanti progetti e infrastrutture assieme a nuovi voli e nuove prospettive per il Paese.

A TTG Experience, ONMT si presenta con sei partner: i due DMC Monarch Travel e Access Holidays & Events, tre gruppi alberghieri tra cui Atlas Hospitality, Pearl Hotels, Xaluxa e la compagnia di bandiera Royal Air Maroc.

“Per l’Ufficio Nazionale del Turismo del Marocco è un grande piacere essere qui a TTG e sostenere il comparto turistico in questa fase di ripresa mettendo a disposizione ogni possibile supporto per il successo della programmazione della stagione a venire – dichiara Aziz Mnii, Direttore Ente Nazionale del Turismo del Marocco in Italia – Abbiamo tanto entusiasmo e siamo pronti a ripartire più performanti che mai: abbiamo una nuova strategia, frutto di ricerche di mercato e sondaggi sul campo. Una nuova immagine e un claim « tourism in action » che ben denota la voglia di ripartire assieme a tutto il comparto dell’industria turistica che si è organizzato per accogliere i flussi internazionali con nuovi hotel e progetti di sviluppo, nuovi voli, eventi e novità”.

Già da qualche mese l’ONMT ha riorganizzato le proprie procedure, sostenuto la riapertura del Paese, lavorato per l’apertura di nuove rotte aeree, promosso nuovi progetti di sviluppo e riorganizzato il turismo domestico in attesa di ripartire con l’internazionale.

In primo piano, l’apertura della nuova base Rayanair ad Agadir e le nuove rotte sull’Italia di Wizzair che programma 5 voli settimanali per Marrakech da Milano Malpensa; sul fronte alberghiero l’apertura di sei nuovi hotel ad Agadir Taghazout.

L’accordo fra Ryanair e ONMT è stato siglato a Taghazout : la nuova base ad Agadirsarà operativa da novembre 2021. Beneficerà di due aerei con base all’aeroporto di Agadir Al Massira, di un investimento di 200 milioni di dollari e dalla creazione di 60 posti di lavoro diretti.

L’obiettivo finale è quello di valorizzare il posto del Marocco tra le dieci destinazioni più popolari al mondo e massimizzare le entrate del marchio turistico garantendone la promozione e distribuzione in tutto il mondo, nell’ambito della duplice missione di marketing e aumento dei flussi turistici.

L’intenso lavoro svolto dalle squadre dell’Ufficio Nazionale del Turismo del Marocco, sia in termini di marketing che a livello di rapporti commerciali con i partner esteri, è stato posto in essere per anticipare la fine della crisi.

Da ultimo, ma non meno importante, il brand “Ntla9awfbladna”, dedicato al mercato domestico, che sta riposizionando l’offerta su tutto il territorio. Spinto da un concetto creativo molto stimolante, rivolto ai marocchini in Marocco e in tutto il mondo, è supportato da una strategia digitale di nuova generazione, finalizzata a generare traffico verso il portale visitmorocco attraverso un forte “upgrade” qualitativo.

Anche il brand internazionale è cambiato e riflette il nuovo approccio di ONMT come facilitatore di settore, ben riassunto nel payoff “Tourism in action”.