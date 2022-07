Le Maldive scommettono sulle potenzialità del turismo Mice: business e relax al top

E’ il segmento Mice la nuova frontiera dello sviluppo turistico alle Maldive. La destinazione dell’oceano Indiano ridefinisce in tutte le sue declinazioni la propria offerta turistica, dal lusso alla luna di miele, dal diving ai viaggi d’avventura e culturali, senza neppure tralasciare le potenzialità di meeting e incentive. I viaggiatori business crescono di numero di anno in anno e si prevede che entro il 2025 si espanderanno in un settore di mercato di 1.500 miliardi di dollari.

Il cambiamento subito dall’organizzazione di eventi business, soprattutto a causa degli effetti globali della pandemia, hanno quasi reso impossibile separare il lavoro dal tempo libero. Oggi, la sede ideale per un evento Mice, è un luogo in cui poter parlare d’affari e allo stesso tempo beneficiare di momenti di relax.

Ecco che le Maldive, con la loro moltitudine di prodotti turistici, sono in grado di bilanciare business e leisure nel miglior modo possibile. I quattro principali prodotti turistici – resort, city hotel, boutique guesthouse e crociere – sono tutti dotati di servizi in grado di accogliere le esigenze del turismo Mice. Una tipica giornata di “workation” potrebbe includere una riunione di lavoro al mattino, una pausa per un’immersione o uno snorkeling a metà giornata e infine una serata di gala con premiazione. Le strutture offrono tutti i servizi di alto livello che un evento Mice richiede: sale meeting (alcune vista mare), servizi catering d’eccellenza, attività di team building ed escursioni in una delle destinazioni più lussuose al mondo.