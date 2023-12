Le Maldive frantumano ogni record: raggiunta quota 1,8 milioni di visitatori Le Maldive hanno superato ogni precedente record di arrivi accogliendo ieri, 20 dicembre, il turista che ha segnato quota 1,8 milioni di visitatori nel 2023: l’olandese Stefan Mathijs Hermans viaggiava con la sua famiglia a bordo del volo Emirates proveniente da Dubai. Per celebrare questo traguardo, Maldives Marketing and Public Relations Corporation ha organizzato una cerimonia speciale all’aeroporto internazionale Velana.



«Ogni visitatore che arriva alle Maldive rimane senza parole per la bellezza naturale della nostra nazione, per la calda ospitalità della nostra gente e per l’impareggiabile varietà di luoghi in cui soggiornare e di cose da fare – ha dichiarato Fathmath Thaufeeq, ceo e md di Mmprc. Siamo qui per far sì che tutti, ovunque si trovino nel mondo, sappiano che la vacanza perfetta li aspetta nel Sunny Side of Life”, La Maldives Marketing and Public Relations Corporation ha condotto diverse campagne di promozione nel 2023 attraverso strategie e attività coinvolgenti capaci di mettere in evidenza la bellezza e le esperienze che le Maldive hanno da offrire. Con un approccio di marketing integrato a 360 gradi, gli sforzi dell’ente hanno colpito il pubblico mondiale, riconfermando la visibilità delle Maldive come destinazione turistica, comunicando soprattutto a tutti i viaggiatori in cerca di esperienze indimenticabili. L’ente di promozione turistica ha condotto un totale di 349 campagne promozionali e di marketing nel 2023, con una reach complessiva di oltre 6.011.389.743. Le attività promozionali strategiche mirate ad aumentare il numero di visitatori durante la bassa stagione attraverso esperienze di turismo sostenibile hanno permesso alle Maldive di consolidare ulteriormente il loro posizionamento come migliore destinazione al mondo, raggiungendo oltre 1 milione di visitatori in soli sette mesi. Condividi

Entro la fine dell'anno fiscale 2025 (3 marzo 2025), Saa intende portare la flotta a 21 aeromobili, tra cui altri A320 e A330, oltre a un ulteriore A340. Nel medio termine il vettore punta ad assicurarsi A350 o 787 per poter espandere i suoi servizi a lungo raggio, mentre la flotta di A320 salirà a 14 aeromobili entro la fine dell'anno fiscale 2025. Quest'ultima sarà impiegata verso un maggior numero di destinazioni africane. Saa è attualmente di proprietà dello Stato e il processo di vendita di una quota del 51% al consorzio Takatso è stato molto ritardato. Lamola ha dichiarato di aspettarsi che il Parlamento sudafricano dia il via libera all'investimento privato entro la fine del primo trimestre del 2024. [post_title] => South African Airways pianifica l'ampliamento della flotta fino a 40 aeromobili [post_date] => 2023-12-21T10:37:58+00:00 [category] => Array ( [0] => trasporti ) [category_name] => Array ( [0] => Trasporti ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1703155078000 ) ) [1] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 458496 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => E' positivo il bilancio dell'Ente nazionale polacco per il turismo sui risultati del mercato italiano nel 2023: «I dati al momento sono ancora parziali - afferma Barbara Minczewa, direttrice dell’Ente nel nostro Paese -, mancando i numeri dell’ultimo trimestre 2023, quando numerosi sono i turisti italiani che raggiungono il nostro Paese in visita ai mercatini di Natale così come, in generale, quelli provenienti da tutta l’Unione europea». Ma se si guardano i numeri registrati nei primi nove mesi di quest’anno, gli italiani che hanno raggiunto la Polonia sono stati in totale 464.000, per una spesa complessiva nello stesso periodo di 353 milioni di euro. «In questo 2023 abbiamo puntato molto alla promozione sul mercato italiano di una Polonia meno scontata e più intima ed il nostro impegno ha portato al consolidamento delle richieste di mete fuori dalle tradizionali rotte: oggi il turista italiano, oltre a prediligere le città d’arte (Cracovia, Varsavia, Danzica e Breslavia fra tutte), apprezza sempre più la varietà paesaggistica, la natura, la gastronomia e la cultura che sappiamo garantire grazie anche ai numerosi collegamenti aerei oggi attivi dalle principali regioni italiane verso numerose località polacche». Un Paese che sa promuoversi con un approccio dinamico, fresco ed originale, presentandosi come destinazione non convenzionale, ma capace di stupire, superando le aspettative, che attrae sicuramente per il ricco patrimonio storico-culturale ma che oggi è in grado di rivelare al grande pubblico la sua incredibile bellezza naturalistica, la biodiversità, le possibilità legate all’outdoor e la squisita e raffinata offerta gastronomica. «Ci auguriamo che i dati relativi agli ultimi tre mesi dell'anno vadano a confermare un trend in ulteriore crescita essendo le festività natalizie un periodo che attrae numerosi visitatori provenienti sia dall’Italia che dal resto dell’Unione europea». [post_title] => Polonia: ancora in crescita i turisti dall'Italia, alla scoperta delle mete meno battute [post_date] => 2023-12-21T10:21:13+00:00 [category] => Array ( [0] => estero ) [category_name] => Array ( [0] => Estero ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1703154073000 ) ) [2] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 458460 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => Nei prossimi mesi la California diventerà “The Ultimate Playground”: un payoff che racconta la destinazione in modo nuovo. «Vogliamo descriverla come un vero proprio parco giochi, dove è possibile essere circondati dal lusso, vivere appassionanti road-trip e scoprire l’arte e il design - spiega Francesca Loquenzi, digital account manager di Visit California - Ogni tipo di audience potrà vivere un’esperienza a 360°: dalle avventure con amici o in famiglia alle honeymoon, ai viaggi individuali. La California è ripartita con successo quando, dopo la pandemia, sono ripresi i voli. Ita Arways offre due voli diretti da Roma sia su San Francisco che su Los Angeles, da dove si possono fare molte estensioni. La facilità di arrivare a destinazione rende il viaggio più interessante per il consumatore finale. Raggiungeremo prima del previsto i dati del 2019 perché la meta è variegata e offre l’opportunità di vedere innumerevoli cose in un unico viaggio. Nel 2022 la spesa di viaggio in California è stata di 134.4 miliardi di dollari - continua Loquenzi - Abbiamo già raggiunto i 154,4 mld nel 2023 (+107% sul 2019); le previsioni sono di arrivare a 166,2mld l’anno prossimo e fino a 190,8mld nel 2027, con una crescita del 132%. La destinazione vuole raggiungere questi target con diverse tipologie di marketing, come il racconto di giornalisti e di influencer. I nostri progetti ambassador hanno riguardato Los Angeles e l’area limitrofa e un road-trip tra San Francisco e LA». «The Ultimate Palyground è un payoff all’interno del quale il desiderio di star bene e di vivere una vacanza indimenticabile incontra una città vitale e ricca di opportunità, la bellezza della natura con spiagge e parchi nazionali, la realtà colorata degli Universal Studios, il mondo affascinante del cinema e la cultura contemporanea- aggiunge Mia Hezi, director manager Italy per Visit California -. Racconteremo la destinazione agli agenti in modo nuovo e divertente grazie a un ricco calendario di eventi che, iniziando a Milano e Roma, ci porteranno in giro per l’Italia a partire dall’aprile prossimo». Hezi riprende i tre focus della destinazione informando che: «È stata creata una brochure su un “prodotto lusso” californiano che non era stato ancora promosso sul mercato internazionale, ampliando la scelta degli operatori di settore e offrendo loro strumenti per targettizzare il segmento alto-spendente. La California è uno dei pochi luoghi dove in una giornata si può passare dal deserto, alle montagne, alla spiaggia: in 24h si può sciare, fare surf e stare nel deserto. Per questo l’esperienza road-trip è unica, si possono seguire le vie più esplorate lungo la costa, ma anche percorsi inediti verso l’interno, nei parchi, scoprendo la Death Valley o Mammoth Mountain». Anna Longhini, pr manager per Visit California, parla del terzo segmento di promozione: quello dell’arte e del design: «La grande novità per il 2024 è l’investimento che la California ha deciso di fare sul fronte dell’arte. A partire da settembre 2024 e per 5 mesi, la California meridionale sarà interessata dal PST ART, “Art & Science Collide”: un grande evento pensato dal Paul Getty Trust per far incontrare arte e scienza. Comprenderà più di 60 mostre sviluppate da organizzazioni artistiche e scientifiche internazionali, con la partecipazione di oltre 800 artisti che tratteranno temi che vanno dall'intelligenza artificiale alla giustizia ambientale. Dal punto di vista del Design: nel 2024 San Diego e Tihuana saranno World Design Capital ed è stata organizzata una serie di eventi pubblici con mostre e conferenze per mostrare la loro capacità di rivitalizzare le aree urbane con un design innovativo». Ricordando sempre che la California, “The Ultimate Playground”, è la terra di Hollywood e degli Universal Studios, dove si possono vivere meravigliose esperienze di gioco immersive, anche grazie al nuovissimo Super Nintendo World, adatto ai visitatori di ogni età. [gallery ids="458462,458464,458463"] [post_title] => La California diventa “The Ultimate Playground”: meta in crescita e da raggiungere con volo diretto [post_date] => 2023-12-20T12:12:25+00:00 [category] => Array ( [0] => estero ) [category_name] => Array ( [0] => Estero ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1703074345000 ) ) [3] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 458433 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => [caption id="attachment_458435" align="alignleft" width="300"] Elisa Presutti[/caption] Nel marzo scorso si era parlato di previsioni. Previsioni che potevano apparire azzardate, stimando di portare il fatturato del 2023 da 32,50 milioni a ben 50,20 milioni di euro. A fine anno le previsioni sono state non solo confermate, ma anche superate. La business unit Mice di Gattinoni si appresta infatti a chiudere il 2023 con un fatturato stimato intorno ai 60 milioni di euro, con un incremento di oltre il 20% rispetto alle previsioni. L’obiettivo 2023 non era solamente economico ma anche strutturale; la nomina di Elisa Presutti in veste di managing director puntava tra gli altri obiettivi, a potenziare l’ufficio comunicazione all’interno della business unit Mice, inserendo risorse con esperienza e forti skills, tra cui art director, copy, project manager e producer. I risultati sono arrivati, la Live communication ha raddoppiato i volumi e il team si è aggiudicato l’oro all’edizione 2023 del Bea Awards, la manifestazione dedicata all’eccellenza degli eventi e della Live communication, nella categoria “Eventi B2B” con Lamborghini Revuelto “From Now On” per Lamborghini Italia. Il riconoscimento sottolinea anche il maturato know-how nel settore automotive, tanto che è stato destinato un team dedicato a gestire gli specifici clienti. Il cambio di marcia della business unit va di pari passo con lo sviluppo importante del segmento dei grandi eventi. Nel 2023, circa il 35% del fatturato arriva da operazioni superiori a 1 milione di euro, di questi il 20% è rappresentato da viaggi incentive, il resto sono eventi. I risultati raggiunti sono il preludio alla trasformazione e al renaming da Gattinoni Mice a Gattinoni Events, che diventa anche una società a tutti gli effetti. Commenta Elisa Presutti: “Chiamare così la nuova società del Gruppo Gattinoni è una scelta di campo, che definisce in modo puntuale il nostro posizionamento e la nostra specializzazione”. Nel 2023 la vocazione ai Grandi Eventi è letteralmente esplosa in seno al Gruppo e per il primo semestre del 2024 sono già state capitalizzate nuove conferme. L’obiettivo è di riconfermare i successi di quest’anno e aggiungervi un occhio più internazionale in tema di clientela prospect all’estero”. Alle ottime performance raggiunte quest’anno ha concorso in maniera importante il segmento Healthcare con un risultato più che raddoppiato, grazie alla fiducia del mondo Pharma che ha affidato a Gattinoni numerosi progetti. Il segmento Incentive ha riconfermato gli ottimi livelli dello scorso anno chiudendo il 2023 sostanzialmente in pari rispetto al 2022. Questi risultati così significativi sono intrinsecamente legati al potenziamento e alla valorizzazione delle risorse umane. Nel 2023 all’interno di Gattinoni MICE sono state assunte 24 persone. Commenta Elisa Presutti: “Il mio ringraziamento all’intero team non è puramente formale. Questi risultati non sarebbero stati possibili senza l’impegno, la dedizione e la professionalità di ogni elemento. Il senso di appartenenza, l’esperienza di chi era in azienda da anni, la motivazione dei nuovi ingressi, hanno generato una grande energia. Tutti si sono spesi in creatività e tecnica, formazione sulle nuove tecnologie, attenzione al cliente. Desidero esprimere la mia gratitudine, si tratta di un successo totalmente condiviso”. [post_title] => Gattinoni Mice si trasforma in Gattinoni Events. Fatturato a quota 60 milioni [post_date] => 2023-12-20T10:19:38+00:00 [category] => Array ( [0] => mercato_e_tecnologie ) [category_name] => Array ( [0] => Mercato e tecnologie ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1703067578000 ) ) [4] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 458410 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => Si chiamerà ibis Styles Reykjavik il primo indirizzo islandese del gruppo Accor. La novità è frutto dell'accordo con il partner Icelandic Hotels & Resorts / Hotels & Resorts - Investment & Development e prevede il rebranding e la ristrutturazione dell'attuale Hótel Múli, in programma per il secondo trimestre del prossimo anno. La struttura, situata nella capitale del Paese, dispone di 57 camere ed è ben collegata al centro città e all'aeroporto internazionale. Con questa new entry sale a quota due il portfolio Accor nei paesi nordici. L'albergo di Reykjavik fa infatti seguito all'inaugurazione dell'ibis Styles Copenhagen Ørestad nella primavera del 2023. "Con la firma di questo progetto, siamo orgogliosi di debuttare con il primo hotel di Accor in Islanda - spiega Jan Birkelund, Accor development & operations Nordics -. Insieme al nostro partner Icelandic Hotels & Resorts / Hotels & Resorts - Investment & Development non vediamo l'ora di accogliere i nostri ospiti con la tipica e calorosa accoglienza degli abitanti del luogo". [post_title] => Accor raddoppia nei paesi nordici con l'ibis Styles Reykjavik [post_date] => 2023-12-20T09:37:48+00:00 [category] => Array ( [0] => alberghi ) [category_name] => Array ( [0] => Alberghi ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1703065068000 ) ) [5] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 458386 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => La brasiliana Azul ha siglato un ordine fermo per quattro ulteriori A330-900 destinati all'ampliamento del network internazionale, sulla base di un contratto di acquisto firmato a giugno 2023. L'A330neo è dotato della cabina Airspace, che offre ai passeggeri grande comfort, atmosfera e design: garantisce maggiore spazio individuale, cappelliere più grandi, un nuovo sistema di illuminazione e l'accesso ai più recenti sistemi di intrattenimento e connettività in volo. Azul Linhas Aereas ha avviato le operazioni nel 2008 e da allora è cresciuta fino a diventare una delle maggiori compagnie aeree in Brasile, servendo oltre 160 destinazioni in Brasile, Stati Uniti, Europa e Sud America. Il vettore ha ricevuto il primo A330neo delle Americhe nel 2019 e opera attualmente 12 aeromobili della Famiglia A330. L'A330neo è il più recente aeromobile widebody di Airbus. Alimentato da motori Rolls-Royce Trent 7000 di ultima generazione: l'A330-900 è in grado di volare per 7.200 mn / 13.300 km senza scalo. A fine novembre 2023 la Famiglia A330 aveva totalizzato oltre 1.800 ordini fermi da parte di più di 130 clienti in tutto il mondo. Airbus ha venduto oltre 1.150 aeromobili in America Latina e nei Caraibi: oltre 750 sono in funzione in tutta la regione, circa 500 sono in portafoglio ordini, e rappresentano una quota di mercato del 58% degli aeromobili passeggeri in servizio. Dal 1994 Airbus si è assicurata il 75% degli ordini netti nella regione. [post_title] => Azul vuole crescere sul lungo raggio: ordine fermo per altri 4 Airbus A330-900 [post_date] => 2023-12-20T09:15:07+00:00 [category] => Array ( [0] => trasporti ) [category_name] => Array ( [0] => Trasporti ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1703063707000 ) ) [6] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 458395 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => L’inflazione pesa sulla stagione invernale che rischia di assistere a una contrazione della spesa turistica complessiva. Se i numeri dei tour operator tricolori sono decisamente positivi, come rivelano le ultime stime Astoi, non altrettanto si può invece dire del turismo italiano considerato nella sua totalità. Secondo i dati più recenti elaborati dall’istituto di ricerca Demoskopika, i prossimi mesi dovrebbero infatti registrare una riduzione dei flussi nel Paese: poco più di 23,2 milioni di arrivi e quasi 72 milioni di presenze, con una flessione rispettivamente pari al 6,1% e allo 0,4% rispetto allo stesso periodo dell’anno precedente, segnato da quasi 25 milioni di arrivi e poco meno di 72,2 milioni di pernottamenti. Inevitabili ripercussioni anche sulla spesa turistica, che sarebbe destinata a registrare una sforbiciata di oltre 1,3 miliardi di euro. L'incoming però regge Tra i motivi condizionanti, c’è in particolare l’andamento dei prezzi, con l’inflazione turistica che si stima possa mostrare una crescita tendenziale dell’1,8%, per un differenziale inflazionistico pari a un punto percentuale in più rispetto alla variazione dell’indice generale calcolato dall’Istat allo 0,8%. In tale contesto, tiene però l’incoming, sostanzialmente stabile rispetto alla passata stagione: +0,5% per gli arrivi e -0,6% per i pernottamenti. Anche se, a oggi, oltre il 60% di turisti provenienti dall’estero è mediamente concentrato prevalentemente in alcune realtà regionali, con in vetta Veneto e Lazio. Serve una distribuzione dei flussi più equilibrata “Tra i numerosi interventi da mettere in campo per evitare l’effetto gambero – suggerisce allora il presidente di Demoskopika, Raffaele Rio - risulta quanto mai necessaria, in primo luogo, una distribuzione dei flussi più equilibrata e strategica sull’intero territorio nazionale, con il conseguenziale beneficio di un incremento complessivo del livello di internazionalizzazione e di una riduzione del fenomeno dell’overtourism”. In Veneto, Lazio e Trentino la maggior parte degli arrivi internazionali Se è vero che, a livello complessivo, l’Italia presenta infatti un equilibrio tra quota italiana (51,4) e quota estera (48,6%) degli arrivi, risulta altrettanto vero che la maggior parte dei turisti provenienti dall’estero in media si dirige prevalentemente in sole sei realtà regionali su 20: Veneto (64,3%), Lazio (62,1%), Trentino Alto Adige (55,7%), Toscana (54,2%), Lombardia (54%) e Friuli Venezia Giulia (52,5%). [post_title] => Demoskopika: sull'inverno pesa l'inflazione. Ricavi turismo giù di 1,3 mld [post_date] => 2023-12-19T13:31:59+00:00 [category] => Array ( [0] => mercato_e_tecnologie ) [category_name] => Array ( [0] => Mercato e tecnologie ) [post_tag] => Array ( [0] => in-evidenza ) [post_tag_name] => Array ( [0] => In evidenza ) ) [sort] => Array ( [0] => 1702992719000 ) ) [7] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 458361 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => La Giordania non smette di affascinare i viaggiatori italiani che, malgrado i timori generati dal conflitto israelo-palestinese, fanno segnare l'ennesimo record di arrivi. Durante lo scorso novembre i turisti italiani sono stati 6.000, per un totale di 125.000 arrivi nel periodo compreso tra gennaio e novembre 2023: questo numero rappresenta un nuovo record storico per l'Italia. Intanto, il, secondo i dati del Jordan Tourism Board continua a sviluppare nuovi itinerari e migliorare i servizi turistici: l'ente lancia una serie di percorsi esperienziali per scoprire la biblica Madaba e annuncia la risistemazione del sito di Petra, liberato dalle attività commerciali abusive. Madaba, sorta sull’antico sito biblico di Medba o Medaba lungo la Via dei Re, circa 35 km a sud ovest di Amman, è conosciuta per i suoi raffinati mosaici bizantini. Su quello che fu uno degli insediamenti delle dodici tribù di Israele durante l'Esodo, verso l'850 a.C. il re moabita Mesha fece erigere la città per commemorare la sua vittoria sugli Israeliti. Conquistata dai Greci di Alessandro Magno, durante il governo dei Seleucidi passò sotto il dominio degli Ammoniti, poi degli Israeliti, ed infine dei Nabatei, fino all’arrivo dei Romani. Prosperò sotto i Bizantini, che eressero edifici adornati di mosaici dallo stile distintivo e ricercato, che le hanno valso il nome di Città dei mosaici. Il mosaico più visitato in assoluto è quello della mappa della Terra Santa, un’opera d’arte del VI secolo di inestimabile valore storico e artistico custodita nella Chiesa di San Giorgio. L’edificio fa parte del Parco Archeologico, diviso in due aree che comprendono le chiese bizantine, i resti della strada romana, il Palazzo Bruciato e la Chiesa dei Santi Martiri, che oltre a un impressionante mosaico con scene di caccia conserva colonne e capitelli di epoca romana. Il ridotto afflusso turistico di questo periodo ha permesso all'Autorità regionale per lo sviluppo e il turismo di Petra di lanciare, in collaborazione con tutte le autorità governative, una campagna per controllare e rimuovere le violazioni all'interno dell’area archeologica. L’intervento rientra nell'impegno a lungo termine a far rispettare la legge sulle antichità pubbliche e preservare l'integrità e l'unicità di Petra, garantendo servizi turistici di qualità e la sicurezza dei visitatori. [gallery ids="458366,458367,458368,458364,458365,458363"] [post_title] => Giordania: è ancora record per i flussi dall'Italia. Nuovi itinerari alla scoperta di Madaba [post_date] => 2023-12-19T11:23:03+00:00 [category] => Array ( [0] => estero ) [category_name] => Array ( [0] => Estero ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1702984983000 ) ) [8] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 458354 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => Bergamo e Brescia accoglieranno entro fine anno circa 11,6 milioni di visitatori - considerando i pernottamenti e gli escursionisti - provenienti da tutta Italia e da paesi esteri come Germania, Spagna, Svizzera, Francia, Uk, nonché da Usa, Cina e India. Si tratta di un aumento di circa il 40% rispetto allo stesso periodo del 2022. Numeri importanti che superano le aspettative dichiarate dalle due amministrazioni comunali all’interno del dossier di progettazione, dove era fissato come obiettivo il +20% di visitatori. Per quanto riguarda i soli pernottamenti – il dato attualmente disponibile è riferito ai primi tre trimestri 2023 -, le rilevazioni in linea con i numeri precedenti evidenziano un aumento dei pernottamenti complessivi nelle città pari al 41,7% rispetto allo stesso periodo nel 2022. Anche i numeri provenienti dagli Info Point turistici delle due città confermano l’accresciuto afflusso di accessi alle strutture: nel 2023 sono stati registrati quasi 164.700mila ingressi con un aumento medio del 100% rispetto all’anno 2019. I turisti e i visitatori di Bergamo e Brescia hanno dimostrato di apprezzare in modo particolare l’offerta culturale, museale e artistica proposta durante tutto l’arco dell’anno. In base agli ingressi registrati all’Accademia Carrara, alla GAMeC - Galleria D'Arte Moderna e Contemporanea di Bergamo, al Museo delle storie e al Museo di scienze Caffi a Bergamo e al Museo Santa Giulia e al Parco archeologico, alla Pinacoteca Tosio Martinengo e all’area del castello per quanto riguarda Brescia, si evidenzia che sono stati oltre 943mila i visitatori, con un aumento del 92% rispetto allo stesso periodo del 2019. Anche la proposta teatrale è stata particolarmente apprezzata: il Teatro Donizetti a Bergamo, il Centro Teatrale Bresciano e il Teatro Grande a Brescia hanno visto un incremento sia degli spettacoli proposti che degli spettatori: nelle due città si è superata quota 331.513 biglietti staccati, erano stati 252.348 nel 2019. Le presenze fisiche di turisti e visitatori hanno riempito le due città, ma anche il mondo virtuale ha vissuto un anno entusiasmante con una presenza costante sui social e sul sito web Bergamobrescia2023.it. I canali social appositamente creati (Facebook e Instagram) hanno raccolto oltre 66mila follower, sono stati pubblicati oltre 300 post dedicati alla promozione degli eventi e sono state sviluppate coperture live degli eventi più significativi BgBs2023 ha prodotto numeri entusiasmanti per quanto riguarda il turismo e la fruizione culturale. Ma, soprattutto, ha posto le basi per una collaborazione fra le due città e i due territori che è orientata al futuro. Il primo progetto che nel 2024 verrà inaugurato fra Brescia e Bergamo, e che legherà per sempre i due territori come già accaduto per il cammino La Via delle Sorelle, è la Ciclovia. Il percorso ciclopedonale, che unirà le due città attraversando 24 comuni fra le due province, è quasi pronto per essere ufficialmente inaugurato nel mese di aprile 2024. [post_title] => Bergamo Brescia 2023, 11,6 milioni di visitatori, il 40% in più sul 2022 [post_date] => 2023-12-19T10:55:33+00:00 [category] => Array ( [0] => enti_istituzioni_e_territorio ) [category_name] => Array ( [0] => Enti, istituzioni e territorio ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1702983333000 ) ) ) { "size": 9, "query": { "filtered": { "query": { "fuzzy_like_this": { "like_text" : "le maldive frantumano ogni record raggiunta quota 18 milioni di visitatori" } }, "filter": { "range": { "post_date": { "gte": "now-2y", "lte": "now", "time_zone": "+1:00" } } } } }, "sort": { "post_date": { "order": "desc" } } }{"took":86,"timed_out":false,"_shards":{"total":5,"successful":5,"failed":0},"hits":{"total":3528,"max_score":null,"hits":[{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"458509","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Ambiziosi piani di crescita per South African Airways che mira ad ampliare la propria flotta a circa 40 aeromobili nei prossimi anni - in pratica triplicarla - in linea con la strategia di riposizionamento quale principale compagnia aerea internazionale del Sudafrica.\r

\r

Il vettore sta cercando di assicurarsi più aeromobili a breve e lungo raggio nel breve termine per poter crescere sia nei mercati regionali africani che in quelli a lungo raggio, ma il ceo, John Lamola, ha dichiarato che la forte carenza di aeromobili a livello globale sta intralciando i piani del vettore.\r

\r

Attualmente South African Airways opera con 13 aeromobili, tra cui un Airbus A330-300, un A340-300, otto A320 e due Boeing 737-800 presi in wet lease da SunExpress (joint venture Turkish Airlines-Lufthansa). Entro la fine dell'anno fiscale 2025 (3 marzo 2025), Saa intende portare la flotta a 21 aeromobili, tra cui altri A320 e A330, oltre a un ulteriore A340.\r

\r

Nel medio termine il vettore punta ad assicurarsi A350 o 787 per poter espandere i suoi servizi a lungo raggio, mentre la flotta di A320 salirà a 14 aeromobili entro la fine dell'anno fiscale 2025. Quest'ultima sarà impiegata verso un maggior numero di destinazioni africane.\r

\r

Saa è attualmente di proprietà dello Stato e il processo di vendita di una quota del 51% al consorzio Takatso è stato molto ritardato. Lamola ha dichiarato di aspettarsi che il Parlamento sudafricano dia il via libera all'investimento privato entro la fine del primo trimestre del 2024.","post_title":"South African Airways pianifica l'ampliamento della flotta fino a 40 aeromobili","post_date":"2023-12-21T10:37:58+00:00","category":["trasporti"],"category_name":["Trasporti"],"post_tag":[]},"sort":[1703155078000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"458496","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"E' positivo il bilancio dell'Ente nazionale polacco per il turismo sui risultati del mercato italiano nel 2023: «I dati al momento sono ancora parziali - afferma Barbara Minczewa, direttrice dell’Ente nel nostro Paese -, mancando i numeri dell’ultimo trimestre 2023, quando numerosi sono i turisti italiani che raggiungono il nostro Paese in visita ai mercatini di Natale così come, in generale, quelli provenienti da tutta l’Unione europea». Ma se si guardano i numeri registrati nei primi nove mesi di quest’anno, gli italiani che hanno raggiunto la Polonia sono stati in totale 464.000, per una spesa complessiva nello stesso periodo di 353 milioni di euro.\r

\r

«In questo 2023 abbiamo puntato molto alla promozione sul mercato italiano di una Polonia meno scontata e più intima ed il nostro impegno ha portato al consolidamento delle richieste di mete fuori dalle tradizionali rotte: oggi il turista italiano, oltre a prediligere le città d’arte (Cracovia, Varsavia, Danzica e Breslavia fra tutte), apprezza sempre più la varietà paesaggistica, la natura, la gastronomia e la cultura che sappiamo garantire grazie anche ai numerosi collegamenti aerei oggi attivi dalle principali regioni italiane verso numerose località polacche».\r

\r

Un Paese che sa promuoversi con un approccio dinamico, fresco ed originale, presentandosi come destinazione non convenzionale, ma capace di stupire, superando le aspettative, che attrae sicuramente per il ricco patrimonio storico-culturale ma che oggi è in grado di rivelare al grande pubblico la sua incredibile bellezza naturalistica, la biodiversità, le possibilità legate all’outdoor e la squisita e raffinata offerta gastronomica.\r

\r

«Ci auguriamo che i dati relativi agli ultimi tre mesi dell'anno vadano a confermare un trend in ulteriore crescita essendo le festività natalizie un periodo che attrae numerosi visitatori provenienti sia dall’Italia che dal resto dell’Unione europea».","post_title":"Polonia: ancora in crescita i turisti dall'Italia, alla scoperta delle mete meno battute","post_date":"2023-12-21T10:21:13+00:00","category":["estero"],"category_name":["Estero"],"post_tag":[]},"sort":[1703154073000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"458460","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"\r

Nei prossimi mesi la California diventerà “The Ultimate Playground”: un payoff che racconta la destinazione in modo nuovo. «Vogliamo descriverla come un vero proprio parco giochi, dove è possibile essere circondati dal lusso, vivere appassionanti road-trip e scoprire l’arte e il design - spiega Francesca Loquenzi, digital account manager di Visit California - Ogni tipo di audience potrà vivere un’esperienza a 360°: dalle avventure con amici o in famiglia alle honeymoon, ai viaggi individuali. La California è ripartita con successo quando, dopo la pandemia, sono ripresi i voli. Ita Arways offre due voli diretti da Roma sia su San Francisco che su Los Angeles, da dove si possono fare molte estensioni. La facilità di arrivare a destinazione rende il viaggio più interessante per il consumatore finale. Raggiungeremo prima del previsto i dati del 2019 perché la meta è variegata e offre l’opportunità di vedere innumerevoli cose in un unico viaggio.\r

\r

Nel 2022 la spesa di viaggio in California è stata di 134.4 miliardi di dollari - continua Loquenzi - Abbiamo già raggiunto i 154,4 mld nel 2023 (+107% sul 2019); le previsioni sono di arrivare a 166,2mld l’anno prossimo e fino a 190,8mld nel 2027, con una crescita del 132%. La destinazione vuole raggiungere questi target con diverse tipologie di marketing, come il racconto di giornalisti e di influencer. I nostri progetti ambassador hanno riguardato Los Angeles e l’area limitrofa e un road-trip tra San Francisco e LA».\r

\r

«The Ultimate Palyground è un payoff all’interno del quale il desiderio di star bene e di vivere una vacanza indimenticabile incontra una città vitale e ricca di opportunità, la bellezza della natura con spiagge e parchi nazionali, la realtà colorata degli Universal Studios, il mondo affascinante del cinema e la cultura contemporanea- aggiunge Mia Hezi, director manager Italy per Visit California -. Racconteremo la destinazione agli agenti in modo nuovo e divertente grazie a un ricco calendario di eventi che, iniziando a Milano e Roma, ci porteranno in giro per l’Italia a partire dall’aprile prossimo».\r

\r

\r

Hezi riprende i tre focus della destinazione informando che: «È stata creata una brochure su un “prodotto lusso” californiano che non era stato ancora promosso sul mercato internazionale, ampliando la scelta degli operatori di settore e offrendo loro strumenti per targettizzare il segmento alto-spendente. La California è uno dei pochi luoghi dove in una giornata si può passare dal deserto, alle montagne, alla spiaggia: in 24h si può sciare, fare surf e stare nel deserto. Per questo l’esperienza road-trip è unica, si possono seguire le vie più esplorate lungo la costa, ma anche percorsi inediti verso l’interno, nei parchi, scoprendo la Death Valley o Mammoth Mountain».\r

\r

Anna Longhini, pr manager per Visit California, parla del terzo segmento di promozione: quello dell’arte e del design: «La grande novità per il 2024 è l’investimento che la California ha deciso di fare sul fronte dell’arte. A partire da settembre 2024 e per 5 mesi, la California meridionale sarà interessata dal PST ART, “Art & Science Collide”: un grande evento pensato dal Paul Getty Trust per far incontrare arte e scienza. Comprenderà più di 60 mostre sviluppate da organizzazioni artistiche e scientifiche internazionali, con la partecipazione di oltre 800 artisti che tratteranno temi che vanno dall'intelligenza artificiale alla giustizia ambientale. Dal punto di vista del Design: nel 2024 San Diego e Tihuana saranno World Design Capital ed è stata organizzata una serie di eventi pubblici con mostre e conferenze per mostrare la loro capacità di rivitalizzare le aree urbane con un design innovativo». Ricordando sempre che la California, “The Ultimate Playground”, è la terra di Hollywood e degli Universal Studios, dove si possono vivere meravigliose esperienze di gioco immersive, anche grazie al nuovissimo Super Nintendo World, adatto ai visitatori di ogni età.\r

\r

\r

\r

[gallery ids=\"458462,458464,458463\"]","post_title":"La California diventa “The Ultimate Playground”: meta in crescita e da raggiungere con volo diretto","post_date":"2023-12-20T12:12:25+00:00","category":["estero"],"category_name":["Estero"],"post_tag":[]},"sort":[1703074345000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"458433","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"[caption id=\"attachment_458435\" align=\"alignleft\" width=\"300\"] Elisa Presutti[/caption]\r

Nel marzo scorso si era parlato di previsioni. Previsioni che potevano apparire azzardate, stimando di portare il fatturato del 2023 da 32,50 milioni a ben 50,20 milioni di euro.\r

A fine anno le previsioni sono state non solo confermate, ma anche superate. La business unit Mice di Gattinoni si appresta infatti a chiudere il 2023 con un fatturato stimato intorno ai 60 milioni di euro, con un incremento di oltre il 20% rispetto alle previsioni.\r

L’obiettivo 2023 non era solamente economico ma anche strutturale; la nomina di Elisa Presutti in veste di managing director puntava tra gli altri obiettivi, a potenziare l’ufficio comunicazione all’interno della business unit Mice, inserendo risorse con esperienza e forti skills, tra cui art director, copy, project manager e producer. I risultati sono arrivati, la Live communication ha raddoppiato i volumi e il team si è aggiudicato l’oro all’edizione 2023 del Bea Awards, la manifestazione dedicata all’eccellenza degli eventi e della Live communication, nella categoria “Eventi B2B” con Lamborghini Revuelto “From Now On” per Lamborghini Italia. Il riconoscimento sottolinea anche il maturato know-how nel settore automotive, tanto che è stato destinato un team dedicato a gestire gli specifici clienti.\r

Il cambio di marcia della business unit va di pari passo con lo sviluppo importante del segmento dei grandi eventi. Nel 2023, circa il 35% del fatturato arriva da operazioni superiori a 1 milione di euro, di questi il 20% è rappresentato da viaggi incentive, il resto sono eventi.\r

I risultati raggiunti sono il preludio alla trasformazione e al renaming da Gattinoni Mice a Gattinoni Events, che diventa anche una società a tutti gli effetti.\r

Commenta Elisa Presutti: “Chiamare così la nuova società del Gruppo Gattinoni è una scelta di campo, che definisce in modo puntuale il nostro posizionamento e la nostra specializzazione”.\r

Nel 2023 la vocazione ai Grandi Eventi è letteralmente esplosa in seno al Gruppo e per il primo semestre del 2024 sono già state capitalizzate nuove conferme. L’obiettivo è di riconfermare i successi di quest’anno e aggiungervi un occhio più internazionale in tema di clientela prospect all’estero”.\r

Alle ottime performance raggiunte quest’anno ha concorso in maniera importante il segmento Healthcare con un risultato più che raddoppiato, grazie alla fiducia del mondo Pharma che ha affidato a Gattinoni numerosi progetti. Il segmento Incentive ha riconfermato gli ottimi livelli dello scorso anno chiudendo il 2023 sostanzialmente in pari rispetto al 2022.\r

Questi risultati così significativi sono intrinsecamente legati al potenziamento e alla valorizzazione delle risorse umane. Nel 2023 all’interno di Gattinoni MICE sono state assunte 24 persone.\r

Commenta Elisa Presutti: “Il mio ringraziamento all’intero team non è puramente formale. Questi risultati non sarebbero stati possibili senza l’impegno, la dedizione e la professionalità di ogni elemento. Il senso di appartenenza, l’esperienza di chi era in azienda da anni, la motivazione dei nuovi ingressi, hanno generato una grande energia. Tutti si sono spesi in creatività e tecnica, formazione sulle nuove tecnologie, attenzione al cliente. Desidero esprimere la mia gratitudine, si tratta di un successo totalmente condiviso”.","post_title":"Gattinoni Mice si trasforma in Gattinoni Events. Fatturato a quota 60 milioni","post_date":"2023-12-20T10:19:38+00:00","category":["mercato_e_tecnologie"],"category_name":["Mercato e tecnologie"],"post_tag":[]},"sort":[1703067578000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"458410","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Si chiamerà ibis Styles Reykjavik il primo indirizzo islandese del gruppo Accor. La novità è frutto dell'accordo con il partner Icelandic Hotels & Resorts / Hotels & Resorts - Investment & Development e prevede il rebranding e la ristrutturazione dell'attuale Hótel Múli, in programma per il secondo trimestre del prossimo anno. La struttura, situata nella capitale del Paese, dispone di 57 camere ed è ben collegata al centro città e all'aeroporto internazionale. Con questa new entry sale a quota due il portfolio Accor nei paesi nordici. L'albergo di Reykjavik fa infatti seguito all'inaugurazione dell'ibis Styles Copenhagen Ørestad nella primavera del 2023.\r

\r

\"Con la firma di questo progetto, siamo orgogliosi di debuttare con il primo hotel di Accor in Islanda - spiega Jan Birkelund, Accor development & operations Nordics -. Insieme al nostro partner Icelandic Hotels & Resorts / Hotels & Resorts - Investment & Development non vediamo l'ora di accogliere i nostri ospiti con la tipica e calorosa accoglienza degli abitanti del luogo\".","post_title":"Accor raddoppia nei paesi nordici con l'ibis Styles Reykjavik","post_date":"2023-12-20T09:37:48+00:00","category":["alberghi"],"category_name":["Alberghi"],"post_tag":[]},"sort":[1703065068000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"458386","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"La brasiliana Azul ha siglato un ordine fermo per quattro ulteriori A330-900 destinati all'ampliamento del network internazionale, sulla base di un contratto di acquisto firmato a giugno 2023.\r

\r

L'A330neo è dotato della cabina Airspace, che offre ai passeggeri grande comfort, atmosfera e design: garantisce maggiore spazio individuale, cappelliere più grandi, un nuovo sistema di illuminazione e l'accesso ai più recenti sistemi di intrattenimento e connettività in volo.\r

\r

Azul Linhas Aereas ha avviato le operazioni nel 2008 e da allora è cresciuta fino a diventare una delle maggiori compagnie aeree in Brasile, servendo oltre 160 destinazioni in Brasile, Stati Uniti, Europa e Sud America. Il vettore ha ricevuto il primo A330neo delle Americhe nel 2019 e opera attualmente 12 aeromobili della Famiglia A330.\r

\r

L'A330neo è il più recente aeromobile widebody di Airbus. Alimentato da motori Rolls-Royce Trent 7000 di ultima generazione: l'A330-900 è in grado di volare per 7.200 mn / 13.300 km senza scalo. A fine novembre 2023 la Famiglia A330 aveva totalizzato oltre 1.800 ordini fermi da parte di più di 130 clienti in tutto il mondo. Airbus ha venduto oltre 1.150 aeromobili in America Latina e nei Caraibi: oltre 750 sono in funzione in tutta la regione, circa 500 sono in portafoglio ordini, e rappresentano una quota di mercato del 58% degli aeromobili passeggeri in servizio. Dal 1994 Airbus si è assicurata il 75% degli ordini netti nella regione.","post_title":"Azul vuole crescere sul lungo raggio: ordine fermo per altri 4 Airbus A330-900","post_date":"2023-12-20T09:15:07+00:00","category":["trasporti"],"category_name":["Trasporti"],"post_tag":[]},"sort":[1703063707000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"458395","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"L’inflazione pesa sulla stagione invernale che rischia di assistere a una contrazione della spesa turistica complessiva. Se i numeri dei tour operator tricolori sono decisamente positivi, come rivelano le ultime stime Astoi, non altrettanto si può invece dire del turismo italiano considerato nella sua totalità. Secondo i dati più recenti elaborati dall’istituto di ricerca Demoskopika, i prossimi mesi dovrebbero infatti registrare una riduzione dei flussi nel Paese: poco più di 23,2 milioni di arrivi e quasi 72 milioni di presenze, con una flessione rispettivamente pari al 6,1% e allo 0,4% rispetto allo stesso periodo dell’anno precedente, segnato da quasi 25 milioni di arrivi e poco meno di 72,2 milioni di pernottamenti. Inevitabili ripercussioni anche sulla spesa turistica, che sarebbe destinata a registrare una sforbiciata di oltre 1,3 miliardi di euro.\r

\r

L'incoming però regge\r

\r

Tra i motivi condizionanti, c’è in particolare l’andamento dei prezzi, con l’inflazione turistica che si stima possa mostrare una crescita tendenziale dell’1,8%, per un differenziale inflazionistico pari a un punto percentuale in più rispetto alla variazione dell’indice generale calcolato dall’Istat allo 0,8%. In tale contesto, tiene però l’incoming, sostanzialmente stabile rispetto alla passata stagione: +0,5% per gli arrivi e -0,6% per i pernottamenti. Anche se, a oggi, oltre il 60% di turisti provenienti dall’estero è mediamente concentrato prevalentemente in alcune realtà regionali, con in vetta Veneto e Lazio.\r

\r

Serve una distribuzione dei flussi più equilibrata\r

\r

“Tra i numerosi interventi da mettere in campo per evitare l’effetto gambero – suggerisce allora il presidente di Demoskopika, Raffaele Rio - risulta quanto mai necessaria, in primo luogo, una distribuzione dei flussi più equilibrata e strategica sull’intero territorio nazionale, con il conseguenziale beneficio di un incremento complessivo del livello di internazionalizzazione e di una riduzione del fenomeno dell’overtourism”.\r

\r

In Veneto, Lazio e Trentino la maggior parte degli arrivi internazionali\r

\r

Se è vero che, a livello complessivo, l’Italia presenta infatti un equilibrio tra quota italiana (51,4) e quota estera (48,6%) degli arrivi, risulta altrettanto vero che la maggior parte dei turisti provenienti dall’estero in media si dirige prevalentemente in sole sei realtà regionali su 20: Veneto (64,3%), Lazio (62,1%), Trentino Alto Adige (55,7%), Toscana (54,2%), Lombardia (54%) e Friuli Venezia Giulia (52,5%).","post_title":"Demoskopika: sull'inverno pesa l'inflazione. Ricavi turismo giù di 1,3 mld","post_date":"2023-12-19T13:31:59+00:00","category":["mercato_e_tecnologie"],"category_name":["Mercato e tecnologie"],"post_tag":["in-evidenza"],"post_tag_name":["In evidenza"]},"sort":[1702992719000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"458361","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"La Giordania non smette di affascinare i viaggiatori italiani che, malgrado i timori generati dal conflitto israelo-palestinese, fanno segnare l'ennesimo record di arrivi.\r

\r

Durante lo scorso novembre i turisti italiani sono stati 6.000, per un totale di 125.000 arrivi nel periodo compreso tra gennaio e novembre 2023: questo numero rappresenta un nuovo record storico per l'Italia.\r

\r

Intanto, il, secondo i dati del Jordan Tourism Board continua a sviluppare nuovi itinerari e migliorare i servizi turistici: l'ente lancia una serie di percorsi esperienziali per scoprire la biblica Madaba e annuncia la risistemazione del sito di Petra, liberato dalle attività commerciali abusive. \r

\r

Madaba, sorta sull’antico sito biblico di Medba o Medaba lungo la Via dei Re, circa 35 km a sud ovest di Amman, è conosciuta per i suoi raffinati mosaici bizantini. Su quello che fu uno degli insediamenti delle dodici tribù di Israele durante l'Esodo, verso l'850 a.C. il re moabita Mesha fece erigere la città per commemorare la sua vittoria sugli Israeliti. Conquistata dai Greci di Alessandro Magno, durante il governo dei Seleucidi passò sotto il dominio degli Ammoniti, poi degli Israeliti, ed infine dei Nabatei, fino all’arrivo dei Romani. Prosperò sotto i Bizantini, che eressero edifici adornati di mosaici dallo stile distintivo e ricercato, che le hanno valso il nome di Città dei mosaici. Il mosaico più visitato in assoluto è quello della mappa della Terra Santa, un’opera d’arte del VI secolo di inestimabile valore storico e artistico custodita nella Chiesa di San Giorgio. L’edificio fa parte del Parco Archeologico, diviso in due aree che comprendono le chiese bizantine, i resti della strada romana, il Palazzo Bruciato e la Chiesa dei Santi Martiri, che oltre a un impressionante mosaico con scene di caccia conserva colonne e capitelli di epoca romana.\r

\r

Il ridotto afflusso turistico di questo periodo ha permesso all'Autorità regionale per lo sviluppo e il turismo di Petra di lanciare, in collaborazione con tutte le autorità governative, una campagna per controllare e rimuovere le violazioni all'interno dell’area archeologica. L’intervento rientra nell'impegno a lungo termine a far rispettare la legge sulle antichità pubbliche e preservare l'integrità e l'unicità di Petra, garantendo servizi turistici di qualità e la sicurezza dei visitatori.\r

\r

[gallery ids=\"458366,458367,458368,458364,458365,458363\"]","post_title":"Giordania: è ancora record per i flussi dall'Italia. Nuovi itinerari alla scoperta di Madaba","post_date":"2023-12-19T11:23:03+00:00","category":["estero"],"category_name":["Estero"],"post_tag":[]},"sort":[1702984983000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"458354","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Bergamo e Brescia accoglieranno entro fine anno circa 11,6 milioni di visitatori - considerando i pernottamenti e gli escursionisti - provenienti da tutta Italia e da paesi esteri come Germania, Spagna, Svizzera, Francia, Uk, nonché da Usa, Cina e India. Si tratta di un aumento di circa il 40% rispetto allo stesso periodo del 2022. Numeri importanti che superano le aspettative dichiarate dalle due amministrazioni comunali all’interno del dossier di progettazione, dove era fissato come obiettivo il +20% di visitatori.\r

\r

Per quanto riguarda i soli pernottamenti – il dato attualmente disponibile è riferito ai primi tre trimestri 2023 -, le rilevazioni in linea con i numeri precedenti evidenziano un aumento dei pernottamenti complessivi nelle città pari al 41,7% rispetto allo stesso periodo nel 2022. Anche i numeri provenienti dagli Info Point turistici delle due città confermano l’accresciuto afflusso di accessi alle strutture: nel 2023 sono stati registrati quasi 164.700mila ingressi con un aumento medio del 100% rispetto all’anno 2019.\r

\r

I turisti e i visitatori di Bergamo e Brescia hanno dimostrato di apprezzare in modo particolare l’offerta culturale, museale e artistica proposta durante tutto l’arco dell’anno. In base agli ingressi registrati all’Accademia Carrara, alla GAMeC - Galleria D'Arte Moderna e Contemporanea di Bergamo, al Museo delle storie e al Museo di scienze Caffi a Bergamo e al Museo Santa Giulia e al Parco archeologico, alla Pinacoteca Tosio Martinengo e all’area del castello per quanto riguarda Brescia, si evidenzia che sono stati oltre 943mila i visitatori, con un aumento del 92% rispetto allo stesso periodo del 2019.\r

\r

Anche la proposta teatrale è stata particolarmente apprezzata: il Teatro Donizetti a Bergamo, il Centro Teatrale Bresciano e il Teatro Grande a Brescia hanno visto un incremento sia degli spettacoli proposti che degli spettatori: nelle due città si è superata quota 331.513 biglietti staccati, erano stati 252.348 nel 2019. Le presenze fisiche di turisti e visitatori hanno riempito le due città, ma anche il mondo virtuale ha vissuto un anno entusiasmante con una presenza costante sui social e sul sito web Bergamobrescia2023.it. I canali social appositamente creati (Facebook e Instagram) hanno raccolto oltre 66mila follower, sono stati pubblicati oltre 300 post dedicati alla promozione degli eventi e sono state sviluppate coperture live degli eventi più significativi\r

\r

BgBs2023 ha prodotto numeri entusiasmanti per quanto riguarda il turismo e la fruizione culturale. Ma, soprattutto, ha posto le basi per una collaborazione fra le due città e i due territori che è orientata al futuro. Il primo progetto che nel 2024 verrà inaugurato fra Brescia e Bergamo, e che legherà per sempre i due territori come già accaduto per il cammino La Via delle Sorelle, è la Ciclovia. Il percorso ciclopedonale, che unirà le due città attraversando 24 comuni fra le due province, è quasi pronto per essere ufficialmente inaugurato nel mese di aprile 2024.","post_title":"Bergamo Brescia 2023, 11,6 milioni di visitatori, il 40% in più sul 2022","post_date":"2023-12-19T10:55:33+00:00","category":["enti_istituzioni_e_territorio"],"category_name":["Enti, istituzioni e territorio"],"post_tag":[]},"sort":[1702983333000]}]}}