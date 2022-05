Le ambizioni di Abu Dhabi: destinazione cool che scommette sulla destagionalizzazione

Una destinazione giovane, in grado di preservare la sua identità da un lato ma con potenzialità tutte da esplorare dall’altro. Abu Dhabi riallaccia la relazione con il mercato italiano – seppur mai interrotta virtualmente – grazie ad un workshop che dopo la tappa milanese odierna si sposterà a Roma, con la partecipazione di Husain Ali AlHashmi, acting director, travel trade and market development Dct Abu Dhabi accompagnato da Mia Hezi, country manager Italy.

Se il punto di riferimento resta quello “della Vision 2030 che prevede il raddoppio degli arrivi per incrementare in maniera decisa il contributo del settore turismo all’economia nazionale” afferma AlHashmi, va ribadito “che Abu Dhabi non è una destinazione da turismo di massa e non lo diventerà. Ma abbiamo un prodotto estremamente vario e indicato per diversi target di viaggiatori che merita di essere capitalizzato al meglio, da tutti e in tutte le stagioni”.

Tradotto in numeri, i 13,3 milioni di visitatori leisure del 2019, cui si sommano 1,4 milioni di visite Mice, potrebbero raggiungere nel 203o quota 23 milioni totali. E in questo scenario si inserisce il mercato italiano, “che auspichiamo torni presto ai livelli pre-Covid in termini di arrivi. L’Italia è nella top ten dei bacini di riferimento internazionali, ma con un potenziale ancora da scoprire, per questo continuiamo ad essere presenti e investire”.

Un lavoro che coinvolge direttamente il trade, ma anche il viaggiatore: “Sicuramente non c’è un problema di brand awareness – osserva Mia Hezi – visto che Abu Dhabi è ormai ben conosciuta in Italia, ma forse è ancora una destinazione poco capita ed è quindi utile far comprendere quali viaggiatori vuole attrarre, quando e come. Per creare una vera domanda di mercato”. Ecco quindi l’obiettivo di posizionare l’emirato quale meta “cool e trendy e, fondamentale, destinazione ideale da visitare anche in estate“. Proprio la destagionalizzazione è protagonista per la prima volta in assoluto di una campagna promozionale “L’estate che desideri“, oltre che dell’iniziativa specifica “Abu Dhabi Summer Pass” che fino al 31 agosto prevede sconti fino al 30% sui soggiorni alberghieri e promozioni per fruire di esperienze, attività e attrazioni di intrattenimento per le famiglie”.