L’avanzata dell’Egitto: in aprile 1,35 milioni di turisti, il maggior numero di sempre in un mese Record di turisti in Egitto, lo scorso aprile. Secondo i dati rivelati dal ministro egiziano del Turismo e delle Antichità, Ahmed Issa, il Paese ha accolto circa 1,35 milioni di visitatori, in pratica il maggior numero di turisti di sempre registrato in un mese. E durante i primi cinque mesi del 2023, gli arrivi sono stati circa 7 milioni: l’obiettivo dichiarato, per l’intero anno in corso, è quello di raggiungere quota 15 milioni, con un’ulteriore crescita verso i 18-20 milioni per il prossimo anno. Il ministro aveva precedentemente evidenziato come i principali indicatori del rapporto “Barometro del Turismo” del Centro di Informazione e Supporto alle Decisioni, mostrassero l’ottimismo dei funzionari delle strutture turistiche riguardo alle prestazioni del comparto, nonché le loro prospettive positive sull’impatto delle procedure governative adottate nel settore turistico. La “Strategia nazionale per il turismo”, che mira ad attrarre 30 milioni di turisti entro il 2028, si focalizza sul miglioramento dei collegamenti aerei e dell’esperienza turistica, oltre che su nuovi incentivi agli investimenti e all’espansione della capacità ricettiva della destinazione.

Secondo i dati rivelati dal ministro egiziano del Turismo e delle Antichità, Ahmed Issa, il Paese ha accolto circa 1,35 milioni di visitatori, in pratica il maggior numero di turisti di sempre registrato in un mese.\r

\r

E durante i primi cinque mesi del 2023, gli arrivi sono stati circa 7 milioni: l'obiettivo dichiarato, per l'intero anno in corso, è quello di raggiungere quota 15 milioni, con un'ulteriore crescita verso i 18-20 milioni per il prossimo anno.\r

\r

Il ministro aveva precedentemente evidenziato come i principali indicatori del rapporto \"Barometro del Turismo\" del Centro di Informazione e Supporto alle Decisioni, mostrassero l'ottimismo dei funzionari delle strutture turistiche riguardo alle prestazioni del comparto, nonché le loro prospettive positive sull'impatto delle procedure governative adottate nel settore turistico.\r

\r

La \"Strategia nazionale per il turismo\", che mira ad attrarre 30 milioni di turisti entro il 2028, si focalizza sul miglioramento dei collegamenti aerei e dell'esperienza turistica, oltre che su nuovi incentivi agli investimenti e all'espansione della capacità ricettiva della destinazione.","post_title":"L'avanzata dell'Egitto: in aprile 1,35 milioni di turisti, il maggior numero di sempre in un mese","post_date":"2023-06-06T11:40:22+00:00","category":["estero"],"category_name":["Estero"],"post_tag":[]},"sort":[1686051622000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"447101","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Appuntamento con la storia sui binari di Trenord,il prossimo 11 giugno: la società riporterà infatti in servizio un convoglio d'epoca sulla tratta da Milano a Laveno Mombello, sulle sponde del lago Maggiore.\r

\r

I passeggeri potranno scoprire l’atmosfera di un viaggio negli anni Cinquanta sul treno composto da tre carrozze di prima classe che risalgono agli anni 1924-25: quella in calendario per l’11 giugno sarà la prima corsa del treno storico in esercizio commerciale; dopo l’estate saranno proposte nuove date.\r

\r

Il treno farà una corsa andata e ritorno fra le stazioni di Milano Cadorna e Laveno Mombello Lago, senza fermate intermedie. La prima corsa partirà da Milano Cadorna alle ore 9.40 e arriverà alle ore 12.22 alla stazione di Laveno Mombello Lago, situata a pochi passi dalla riva del lago. Da lì, la corsa di rientro partirà alle ore 15.50, con arrivo a Milano Cadorna alle ore 18.51.\r

\r

Per viaggiare sul treno storico, Trenord propone il biglietto speciale dedicato, in vendita solo online sul sito e sull’app, che comprende il viaggio andata e ritorno fra Milano Cadorna e Laveno Mombello Lago sul convoglio d’epoca e un viaggio andata e ritorno da qualunque stazione della Lombardia a Milano a bordo di treni Trenord (escluso il collegamento aeroportuale Malpensa Express). Il biglietto ha un costo di 21 euro per gli adulti, mentre i ragazzi fino ai 13 anni viaggiano gratis. Sarà possibile acquistare i biglietti speciali fino a esaurimento posti.","post_title":"Trenord: viaggio da Milano al lago Maggiore a bordo di un convoglio d'epoca","post_date":"2023-06-06T11:07:58+00:00","category":["trasporti"],"category_name":["Trasporti"],"post_tag":[]},"sort":[1686049678000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"447102","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"[caption id=\"attachment_412626\" align=\"alignleft\" width=\"300\"] Fabrizio Gaggi[/caption]\r

Nell’ultimo anno, in un’era post covid, i viaggi e le vacanze hanno assunto un’importanza ancora maggiore per i consumatori divenendo un momento indimenticabile da concedersi. In questa cornice, assume un valore ancora più alto il punteggio che gli ospiti hanno riconosciuto complessivamente alle 52 strutture di Gruppo UNA su Booking.com, confermando così il loro alto apprezzamento per i suoi hotel, resort e residence caratterizzati da comfort, eleganza ed eccellente ospitalità italiana, pietre angolari della più grande catena alberghiera di proprietà italiana. Gli elevati punteggi delle recensioni delle singole strutture hanno permesso al Gruppo di essere insignito da Booking.com dell’ambito Traveller Review Awards 2023 con un punteggio di 8.5 su 10.\r

“Siamo molto fieri di questo riconoscimento, in quanto rende onore a tutto l’impegno che Gruppo UNA ha investito e investe quotidianamente, mettendo sempre al centro delle proprie attività il benessere dell’ospite”, commenta Fabrizio Gaggio, direttore generale di Gruppo UNA. “Tutte le attenzioni che riserviamo ai nostri ospiti, fornendo loro servizi di qualità, ci hanno premiato e reso un’opzione vincente agli occhi dei viaggiatori. Ringrazio di cuore tutte le colleghe e i colleghi delle strutture alberghiere, degli hotel affiliati e dell’organizzazione centrale per il costante impegno profuso, nella consapevolezza che insieme riusciremo a raggiungere nuovi ambiziosi traguardi”.\r

“Questo riconoscimento è la prova che si può offrire qualità in modo “consistente” e scalabile. Gruppo UNA ha l’obiettivo di continuare a crescere, senza perdere il focus sull’eccellenza del servizio e sul singolo ospite. Vogliamo affermarci come gruppo di riferimento italiano per l’ospitalità di fascia alta”, afferma Giorgio Marchegiani, amministratore delegato di Gruppo UNA.\r

La volontà della più grande catena alberghiera italiana è quella di migliorare sempre di più l’esperienza di soggiorno, dove le parole d’ordine restano qualità, sicurezza, pulizia e benessere. Dagli urban hotel alle strutture nelle località di mare, il servizio di Gruppo UNA è sempre di altissimo livello. Le strutture rappresentano uno spettro completo e autentico su tutto ciò che l’Italia può offrire con 52 hotel, resort e residence unici situati in 25 destinazioni distribuite in 13 regioni italiane.\r

Con Gruppo UNA è infatti possibile godere di un'esperienza italiana unica, assaporando la ricchezza della cultura, i paesaggi mozzafiato e la squisita cucina. I tre brand del Gruppo rappresentano tre modi di vivere l’ospitalità e soddisfano i desideri di ogni ospite in momenti e viaggi diversi: è possibile scegliere tra le raffinate location UNA Esperienze, dove il piacere è declinato in tutte le sue forme; il comfort e l’eleganza UNAHOTELS, dall’atmosfera genuinamente italiana; o gli hotel UNAWAY, soluzioni efficaci per soggiorni smart senza rinunciare alla qualità.","post_title":"Gruppo Una premiato da booking.com con il Traveller Review Awards 2023","post_date":"2023-06-06T11:03:40+00:00","category":["alberghi"],"category_name":["Alberghi"],"post_tag":[]},"sort":[1686049420000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"447099","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Norwegian tira dritto verso una stagione estiva di forte traffico, dopo aver chiuso il mese di maggio con 1,9 milioni di passeggeri e un load factor dell'84%. In particolare, sulle rotte prettamente leisure, il riempimento è stato del 90%.\r

\r

\"Maggio è stato un altro mese forte per Norwegian per quanto riguarda il traffico passeggeri. Molti dei nostri clienti hanno approfittato dei lunghi weekend e delle vacanze di maggio per viaggiare verso le destinazioni balneari e le località più popolari d'Europa. Il nostro load factor su questi voli è stato del 90%\", ha dichiarato Geir Karlsen, ceo del vettore.\r

\r

Sempre a maggio, Norwegian ha operato una media di 74 aeromobili con una regolarità, ovvero una percentuale di voli programmati effettuati, del 99,7%. La puntualità è stata dell'84,9%. Questi risultati sono stati raggiunti nonostante i continui problemi di controllo del traffico aereo all'aeroporto di Copenhagen, che hanno causato quasi la metà dei ritardi e delle cancellazioni di questo mese.\r

\r

Lo scorso mese la compagnia ha anche ricevuto l'ultima consegna di aeromobili Boeing 737 Max 8 previsti per l'estate. Su un totale di 81 aeromobili, la flotta comprende ora 13 di questi aeromobili a basso consumo di carburante, a dimostrazione dell'impegno di Norwegian a ridurre le emissioni rinnovando la propria flotta.\r

\r

\"Sono molto soddisfatto che abbiamo preso in consegna tutti i nuovi aeromobili previsti per la stagione estiva, oltre ad aver dato il benvenuto a molti nuovi colleghi a bordo. Questo ci permette di servire i nostri passeggeri con aerei Norwegian e gestiti da personale Norwegian, piuttosto che approvvigionarci di capacità attraverso contratti di wet lease\".\r

\r

","post_title":"Norwegian: a maggio il load factor sulle rotte leisure ha raggiunto il 90%","post_date":"2023-06-06T10:52:58+00:00","category":["trasporti"],"category_name":["Trasporti"],"post_tag":[]},"sort":[1686048778000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"447091","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Emirates studia una ulteriore espansione della flotta in vista della crescita della domanda di viaggio per il 2030. L'anticipazione arriva dal presidente della compagnia aerea di Dubai, Tim Clark, che a margine dell'assemblea generale della Iata a Istanbul, ha dichiarato che il vettore potrebbe ordinare altri Airbus A350, Boeing 777X o 787.\r

\r

\"Stiamo valutando la possibilità di ordinare altri A350, altri 777-9 ed eventualmente la gamma 787\" ha affermato Clark pur non precisando il numero effettivo di velivoli. \"Tutto ciò che posso dire è che stiamo valutando l'acquisto di un certo numero di aeromobili in più\".\r

\r

Il Boeing 777X è una famiglia di due grandi aerei bimotore, tra cui il 777-9 da 400 posti e il più piccolo 777-8. La sua entrata in servizio è stata ritardata di diversi anni a causa di problemi di certificazione e di sviluppo dei motori.\r

\r

Clark ha inoltre sottolineato di essere \"forse un po' più fiducioso\" nella capacità di Boeing di lanciare il nuovo aereo, aggiungendo che si aspetta di ricevere il primo velivolo nell'ultimo trimestre del 2025.\r

\r

","post_title":"Emirates pronta a effettuare un nuovo ordine di velivoli lungo raggio","post_date":"2023-06-06T10:26:25+00:00","category":["trasporti"],"category_name":["Trasporti"],"post_tag":[]},"sort":[1686047185000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"447084","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Ita Airways fa coppia con Turkish Airlines con la sigla di un codeshare che sarà effettivo dal prossimo luglio. L'accordo prevede che i codici di volo di Ita vengano applicati sui voli del vettore turco fra Roma e Istanbul; allo stesso tempo Turkish Airlines collocherà i suoi codici su nove destinazioni di Ita in Italia partendo da Roma, oltre a Brindisi, Bari, Catania, Firenze, Genova, Palermo, Lamezia Terme, Torino e Trieste.\r

\r

La partnership fornirà servizi migliori ai passeggeri di entrambe le compagnie aeree, garantendo con un solo biglietto una connettività completa a partire dal check-in dei passeggeri e dei bagagli fino all’arrivo a destinazione finale.\r

\r

\"Roma e Istanbul sono sempre state città eccezionali per attrarre e mettere in contatto le persone - ha commentato Bilal Ekşi, amministratore delegato di Turkish Airlines -. Sono fermamente convinto che questo accordo di codeshare tra Turkish Airlines e Ita Airways svilupperà il network già esistente, offrendo un numero ancora maggiore di destinazioni e favorirà la cooperazione e il traffico tra due Paesi ad alto potenziale. Inoltre, questa partnership è un passo importante per stimolare il turismo, espandere il bacino d’utenza di Turkish Airlines e migliorare i vantaggi per i clienti\".\r

\r

“Con l’accordo di codeshare con Turkish Airlines continua la nostra strategia commerciale di crescita, realizzata anche grazie alle partnership con i maggiori vettori mondiali - ha sottolineato Fabio Lazzerini, ad e direttore generale Ita Airways - Grazie all’accordo con Turkish Airlines, per tutti i passeggeri Ita si apre una via d’accesso privilegiata verso Istanbul, una delle città più affascinanti e ricche di storia al mondo. Questo accordo rappresenta il 32° codeshare della compagnia: un risultato eccellente che siamo riusciti a raggiungere in meno di due anni”.","post_title":"Ita Airways in codeshare con Turkish Airlines dal prossimo luglio","post_date":"2023-06-06T10:04:22+00:00","category":["trasporti"],"category_name":["Trasporti"],"post_tag":[]},"sort":[1686045862000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"446679","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"[caption id=\"attachment_446701\" align=\"aligncenter\" width=\"516\"] Shark Bay - Caribe Bay[/caption]\r

\r

Quote competitive e nessun vincolo sul minimum stay, anche in altissima stagione: è la proposta del parco acquatico a tema Caribe Bay per le agenzie di viaggi che desiderano prenotare soggiorni mare sull’Alto Adriatico ai loro clienti. Con l’avvio dell’estate, la celebre oasi caraibica a 45 minuti da Venezia e a 300 metri dalle spiagge di Jesolo ha aperto le vendite dei nuovi pacchetti parco + hotel, per un totale di oltre 6.600 room-nights in allotment.\r

\r

I pacchetti si prenotano online, sul sito caribebay.it, o tramite booking al numero 0421 371648: gli operatori possono chiedere a commerciale@caribebay.it l’attivazione del proprio codice per accedere alla piattaforma trade e alle offerte speciali riservate agli intermediari, con una tariffa netta scontata del 10%. \r

\r

[caption id=\"attachment_446703\" align=\"aligncenter\" width=\"516\"] Swing Circus - Caribe Bay[/caption]\r

\r

Le quote partono da 30 euro a persona a notte, comprensivi di due giorni a Caribe Bay: la scelta spazia tra hotel da 3 a 5 stelle, residence e camping village 3 e 4 stelle, tutti situati a Jesolo e nelle località limitrofe, come Cavallino Treporti ed Eraclea Mare. Si possono prenotare contemporaneamente fino a 4 camere e sono disponibili soluzioni abitative in grado di accogliere fino a 6 persone. Molte strutture prevedono servizi aggiuntivi, come animazione, piscina, posto in spiaggia e parcheggio.\r

\r

\r

\r

“La contrattazione anticipata e gli accordi in vuoto-pieno – dichiara Stefano Tamborino, direttore commerciale Caribe Bay – ci permettono di offrire disponibilità garantite, prezzi estremamente aggressivi rispetto a quanto presente sui principali portali e massima flessibilità, senza vincoli sulla durata del soggiorno e sui giorni di check-in e check-out. Da segnalare inoltre le condizioni riservate a chi viaggia con i bambini piccoli, gratis in hotel fino a 2 anni di età e a Caribe Bay fino a un metro di altezza”.\r

\r

Unica nel suo genere, la combinazione proposta da Caribe Bay permette di abbinare la rinomata offerta balneare dell’Alto Adriatico, con le sue pinete e le ampie spiagge sabbiose insignite anche quest’anno della Bandiera Blu, con un’esperienza immersiva nel cuore delle atmosfere e della cultura dei Caraibi. Il tutto, a pochi km da Venezia!\r

\r

[caption id=\"attachment_446700\" align=\"aligncenter\" width=\"516\"] Crazy River - Caribe Bay[/caption]\r

\r

Pluripremiato in Italia e all’estero, Caribe Bay offre un perfetto mix di divertimento, adrenalina e relax, con spiagge di sabbia fine orlate di palme, lagune trasparenti, chiringuitos e una ricca programmazione di spettacoli dal vivo all’insegna del ritmo, dei colori e della cultura delle terre più calienti d’America. Le emozioni sono assicurate dalle 27 attrazioni immerse nella vegetazione tropicale, tra cui Pirates’ Bay, ampia area dedicata alle famiglie, Captain Spacemaker, lo scivolo più alto d’Europa (42 metri) e Jungle Jump, un’impetuosa cascata pronta a catapultare nel vuoto i suoi audaci sfidanti!\r

\r

www.caribebay.it\r

Caribe Bay\r

via Michelangelo Buonarroti, 15\r

30016 Lido di Jesolo (VE)\r

Tel. 0421 371648;\r

E-mail: commerciale@caribebay.it\r

\r

\r

\r

","post_title":"Caribe Bay: i tropici di Venezia aprono le vendite al trade","post_date":"2023-06-06T08:00:01+00:00","category":["informazione-pr","mercato_e_tecnologie"],"category_name":["Informazione PR","Mercato e tecnologie"],"post_tag":["caribe-bay-venezia","lido-di-jesolo"],"post_tag_name":["caribe bay venezia","lido di jesolo"]},"sort":[1686038401000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"447014","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"EasyJet ha inaugurato la nuova rotta da Catania verso Edimburgo. Il nuovo collegamento, disponibile per tutta la stagione estiva con due voli settimanali ogni lunedì e venerdì, si aggiunge così al vasto network del vettore da Fontanarossa, che conta 17 destinazioni: dalle nazionali Milano Malpensa e Napoli Capodichino (due basi italiane di easyJet) alle numerose mete internazionali distribuite su tutto il continente, tra cui figurano Amsterdam, Berlino, Parigi, Nizza, Bordeaux, Londra, Manchester e Zurigo.\r

L’inedita Catania-Edimburgo si aggiunge alle oltre 220 rotte che la compagnia arancione opera da e verso 20 aeroporti italiani.\r

«Dall'inizio delle operazioni dall'aeroporto di Catania abbiamo già trasportato quasi 12 milioni di passeggeri e con il lancio di questa rotta inedita intendiamo rinnovare il nostro impegno e il nostro investimento per la Sicilia, aumentando il numero di destinazioni raggiungibili dai nostri passeggeri siciliani, ma anche contribuendo allo sviluppo turistico dell'isola\" ha dichiarato Lorenzo Lagorio, country manager easyJet Italia.\r

«Il nuovo e attesissimo collegamento con Edimburgo, inedito per la Sicilia orientale mai collegata fino a oggi direttamente con la Scozia, è l'ennesima conferma del ruolo centrale del nostro aeroporto, anche per quanto riguarda i collegamenti con il nord Europa - ha sottolineato Nico Torrisi, ad della Sac -. La Scozia, meta ambita e molto richiesta, rappresenta una destinazione ricca di suggestioni per viaggiatori amanti della storia e della cultura, ma anche della natura. Inoltre, la nuova rotta permetterà ad ancora più turisti di raggiungere facilmente la Sicilia».","post_title":"EasyJet collega Catania a Edimburgo con due voli alla settimana","post_date":"2023-06-05T12:45:43+00:00","category":["trasporti"],"category_name":["Trasporti"],"post_tag":[]},"sort":[1685969143000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"446984","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Inaugurato alla Spezia il ricovero “Quintino Sella-Manzoni-Sant’Agostino” conosciuto come rifugio antiaereo Quintino Sella. L’opera di restauro si inserisce all’interno del progetto “La Spezia Forte”, attraverso il quale sono stati già precedentemente riqualificati il Parco delle Mura, il Parco della Rimembranza e la Batteria Valdilocchi. La galleria sarà aperta al pubblico che, attraverso un percorso multimediale ideato e realizzato dall’azienda di allestimenti museali ACME04 in stretta collaborazione con il Comune della Spezia e la Pro Loco del Golfo, potrà conoscere la storia della Città della Spezia dal Trecento al Novecento, attraverso la voce narrante di personaggi e le immagini di luoghi iconici del territorio.\r

\r

Un racconto avvincente sulla storia della Spezia, che passa da Simon Boccanegra al corsaro Gattilusio, da una monaca del perduto monastero delle Clarisse, da Domenico Chiodo all’affascinante Contessa di Castiglione, fino ad oggetti simbolo della città. Ricordi, testimonianze e memoria rievocano un passato del quale, spesso, non sono rimaste che poche tracce.\r

\r

La narrazione della storia della città si conclude con il ricordo dei fatti terribili della Seconda Guerra Mondiale. Il suono di una sirena antiaerea chiude il percorso e anticipa l’installazione dal titolo Sotto le bombe – La Spezia 18 aprile 1943. Qui è la galleria che diventa protagonista e si ripropone nel suo ruolo iniziale di Rifugio antiaereo, l’esperienza si fa interamente immersiva, voci smarrite e un baluginare di luci anticipano il bombardamento più violento che la città abbia mai subito.\r

\r

«Riconsegniamo a cittadini e turisti un pezzo di storia della Spezia - spiega il sindaco della Spezia, Pierluigi Peracchini - L’ex ricovero Quintino Sella è stato completamente recuperato al suo interno e lo rendiamo fruibile con un percorso multimediale che racconta il nostro passato e rievoca, con un’installazione molto suggestiva, il bombardamento del 18 aprile 1943. Da un lato è possibile conoscere e approfondire i fatti oggettivi che riguardano il nostro territorio, dall’altro teniamo viva la memoria di un episodio tragico della Seconda Guerra Mondiale, che ha segnato la nostra città. Vogliamo continuare a ridare vita ai nostri tesori nascosti e portare alla luce il patrimonio storico e culturale della storia della nostra città che è rimasto un’ombra per decenni».\r

\r

\r

\r

Il progetto di recupero, finanziato dalla Regione Liguria, nell’ambito del Fondo Strategico Regionale, è stato appaltato alla azienda Lacogeit nell’ottobre 2021. L’importo totale dell’intervento comprensivo di lavori, spese tecniche ed oneri ammonta a totali 900 mila euro.\r

\r

La Galleria Quintino Sella sarà aperta al pubblico gratuitamente fino all’11 giugno dalle ore 11 alle ore 18 (ultimo ingresso) e chiuderà alle 19, con la visione della rievocazione del bombardamento del 18 aprile 1943.\r

\r

","post_title":"La Spezia Forte, un nuovo percorso storico e multimediale all'interno di un Rifugio Antiaereo","post_date":"2023-06-05T11:37:19+00:00","category":["incoming"],"category_name":["Incoming"],"post_tag":[]},"sort":[1685965039000]}]}}