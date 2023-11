L’Arabia Saudita alza l’asticella: nel mirino 150 milioni di visitatori nel 2030 L’Arabia Saudita ha rivisto al rialzo i suoi obiettivi al 2030: nel mirino ci sono ora ben 150 milioni di visitatori, rispetto ai 100 milioni iniziali come spiegato dal ministro del turismo, Ahmed Al-Khateeb, durante il recente Future Investment Forum. «Penso che chiuderemo quest’anno con circa 100 milioni di visitatori e con un contributo del comparto turistico al Pil del 6%. Per questo il principe ereditario Mohammed bin Salman ci ha dato istruzioni di rivedere i nostri obiettivi a 150 milioni di visitatori». In base alle stime elaborate dal ministro, circa 75 milioni di visitatori saranno internazionali, mentre i restanti 75 milioni saranno viaggiatori domestici. Al-Khateeb ha inoltre confermato che nei prossimi dieci anni il ministero investirà oltre 800 miliardi di dollari a supporto dello sviluppo turistico del paese. L’Arabia prevede inoltre «il raddoppio degli arrivi internazionali entro il 2032» principalmente grazie all’espansione della classe media in India e in Cina. Tra i punti di forza della proposta turistica del Paese, oltre al patrimonio culturale, spicca l’offerta di «servizi emergenti e nuovi segmenti di turismo come quello legato al benessere – ha sottolineato il ministro -. Il turismo del benessere è oggi molto limitato e rappresenta circa l’1% del mercato totale, ma sta crescendo a doppia cifre e quindi ci aspettiamo che questo mercato diventi presto molto interessante». Spazio anche alla sostenibilità nei futuri piani di sviluppo: «Oggi, nel settore dei viaggi e del turismo, dobbiamo assicurarci che qualsiasi cosa costruiamo, qualsiasi cosa promuoviamo sia sostenibile. La sostenibilità riguarda l’ambiente, la società e l’economia» ha concluso il ministro. Condividi

