La Tunisia guarda alle fiere di settore: gara d’appalto per la realizzazione degli stand La Tunisia investe sulla promozione attraverso la partecipazione alle principali fiere turistiche e, per prepararsi al meglio, l’Ente nazionale tunisino per il turismo ha indetto una gara d’appalto internazionale per incaricare una società specializzata nella costruzione di stand in occasione di fiere e saloni all’estero, per il triennio 2025-2026-2027. “Le persone giuridiche specializzate nella costruzione di stand – si legge in una nota dell’ente – capaci di impegnarsi e di presentare le garanzie e le referenze previste nel capitolato d’oneri e necessarie per la corretta esecuzione dei propri obblighi che desiderano partecipare al presente bando di gara, possono ottenere il fascicolo del bando di gara tramite il Sistema di acquisto pubblico online Tuneps (www.tuneps.tn). Le offerte devono pervenire online tramite Tuneps entro e non oltre il 18 dicembre 2024 alle ore 10.00. Qualsiasi offerta ricevuta dopo il termine ultimo per la ricezione delle offerte o che non comprende la cauzione provvisoria (o, se del caso, la prova del pagamento dell’importo della cauzione sul conto della rappresentanza dell’Ontt nel paese in cui si trova l’agenzia), o che non rispetti questa modalità di presentazione (da Tuneps), sarà respinta. La sessione pubblica di apertura dei documenti tecnici e finanziari avrà luogo il 18/12/2024 alle 12h00 presso la sala riunioni di 84, Avenue de la Liberté, 1001 Tunisi”. Tutti i dettagli sono disponibili qui. Condividi

