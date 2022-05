La Thailandia rimuove la quarantena anche per i non vaccinati e punta ai 500.000 turisti al mese

La Thailandia eliminerà dal prossimo 1° giugno tutte le rimanenti misure di quarantena, una mossa che secondo l’Autorità per il Turismo della Thailandia (Tat) potrebbe incrementare gli arrivi turistici. La stessa Tat stima infatti che gli arrivi aumenteranno da 20.000 a 500.000 al mese, dopo l’abolizione della quarantena.

Ciò significa che i viaggiatori non vaccinati non avranno più bisogno di quarantena all’arrivo in Thailandia. Tuttavia, dovranno presentare un test negativo effettuato entro 72 ore dalla partenza.

Tutti i turisti stranieri dovranno comunque registrarsi per il Thailand Pass prima dell’ingresso e tutti i posti di controllo alle frontiere saranno riaperti entro il 1° giugno.

Tat stima inoltre che dei 500.000 arrivi stranieri al mese previsti da qui a settembre, la maggior parte arriverà da India, Medio Oriente e paesi Asean. Questo numero dovrebbe poi salire a 1 milione al mese nell’alta stagione di ottobre-dicembre, quando torneranno ad aumentare anche gli arrivi da Stati Uniti e da Europa. La speranza è riposta infine anche sul ritorno dei turisti cinesi,entro la fine dell’anno.