La Svizzera promuove l’offerta autunnale a Milano: natura e tradizioni protagoniste delle novità

La Svizzera porta nel cuore di Milano il meglio della propria offerta autunnale. Da ieri, e per i prossimi giorni, Svizzera Turismo e i suoi partner sono presenti con un allestimento in grande stile presso il Brian&Barry Building di via Durini: «Un investimento significativo – sottolinea Piccarda Frulli, vicedirettrice Svizzera Turismo Roma – e per noi questa è un’opportunità molto importante e ci auguriamo che questo evento dia il via alla ripresa della normalità in tutti i settori. Il progetto è piaciuto ed ecco che dalla Svizzera sono numerosi i partner che vi hanno aderito: Ferrovia Retica, con Enrico Bernasconi, Cecilia Brenni di Ticino Turismo, Dimitri De Man, responsabile Swiss Travel System, Martina Frei di Lucerna Turismo, Renato Julier di Interlaken Turismo, Ilona Ott, rappresentante Italia del Trenino Verde, Laura Caduff per Pilatus e Lars Werner, Radisson Blu Andermatt».

Protagoniste della stagione autunnale sono certamente le tradizioni contadine, dalla transumanza alla viticoltura, passando dai tanti festival legati alla gastronomia locale, alle minuscole e originali sagre e soprattutto alle numerosissime proposte di escursionismo: l’autunno rappresenta un periodo particolarmente amato dagli appassionati della montagna, che possono oltretutto beneficiare dell’operatività per tutta la stagione degli impianti di risalita e dei trenini panoramici, questi ultimi attivi lungo tutto l’arco della stagione.

Nel segno di un «cauto ottimismo», Svizzera Turismo evidenzia previsioni positive da parte degli albergatori, che indicano una crescita del 2% per i pernottamenti rispetto all’anno scorso, con gli appartamenti di vacanza tra i principali beneficiari dell’aumento. Previsioni a +3% poi per i viaggi giornalieri, grazie alla riapertura degli eventi, in linea con l’allentamento delle restrizioni anti Covid.

Tutte le proposte e le novità della stagione autunnale alle porte sul sito dell’ente, Svizzera.it/autunno