La Slovenia archivia un’estate più che positiva. L’outdoor resterà protagonista

Un’estate 2022 che ha tutto il sapore di una ripresa positiva: la Slovenia, pur mancando ancora i numeri decisivi del mese di agosto, anticipa un bilancio più che soddisfacente anche per l’intero anno. Come spiega Aljosa Ota, direttore dell’ente sloveno per il turismo in Italia: “Il trend è stato decisamente positivo, soprattutto a cominciare da giugno. Abbiamo riscontrato, in particolare, aumenti significativi dai mercati del Centro Europa, con Germania, Austria, Ungheria e Olanda che hanno addirittura superato i numeri del 2019”.

Bene anche i flussi dall’Italia “che si è riconfermata terzo mercato a livello globale per numero di arrivi stranieri”. Unico neo all’orizzonte, le possibili conseguenze sulla propensione al viaggio del costante rincaro dell’energia “che certamente impatterà sui prezzi dei viaggi e sarà un fattore che determinerà l’andamento della stagione invernale”.

Nel frattempo il focus della promozione resta concentrato sull’outdoor, “con tanti prodotti, tra cui 605 chilometri di sentieri da percorrere in bici, la Juliana Bike Trail”.