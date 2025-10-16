La Réunion punta sui mercati europei: natura e cultura protagoniste La Réunion, dipartimento francese nell’oceano Indiano, è una destinazione dai forti contrasti nei suoi 2500 km2 di superficie: l’entroterra è vulcanico con il Piton des Neiges che supera i 3mila metri, poi ci sono le foreste tropicali, le spiagge affacciate sul mare azzurro e le barriere coralline. Un museo geologico a cielo aperto, patrimonio dell’Unesco e parco naturale per il 40%, abitato da circa 900.000 persone. «Nel 2024 abbiamo accolto più di 556.000 visitatori internazionali – afferma Karine Cadet, del Reunion Island Tourism Board – I nostri visitatori provengono perlopiù dal mercato francese, quindi dall’oceano Indiano (magari dopo aver visitato Mauritius) e poi dal mercato europeo, in particolare da Germania, Svizzera e Belgio. Ora ci rivolgiamo a Italia, Spagna e anche Norvegia e Scandinavia. Dato il suo clima tropicale si può visitare La Réunion in tutti i mesi dell’anno: nell’estate australe, la stagione calda e umida che va da novembre ad aprile, ma soprattutto durante l’inverno australe, ovvero da maggio a ottobre, quando le temperature sulla costa sono di circa 25°. Per l’accoglienza abbiamo diversi tipi di alloggio, dalle guest-house agli hotel 5*: siamo impegnati nello sviluppo della qualità. La Reunion è la destinazione ideale per persone attive, coppie, viaggiatori individuali e famiglie con bambini; sta anche crescendo il business travel. Il workshop French Overseas Territories 2025 che si è svolto a Parigi è stato l’opportunità per creare partnership favorevoli e per posizionare La Réunion come destinazione tropicale per il mercato europeo. La nostra isola è fortemente impegnata nel preservare il proprio habitat naturale e culturale. Vogliamo coinvolgere sia i locali che i turisti nel nostro impegno per la sostenibilità. La Réunion ha un aeroporto internazionale dove ogni giorno arrivano 4 voli diretti da Parigi. Dal prossimo mese di marzo Air France opererà un volo diretto quotidiano su La Rèunion dall’aeroporto Charles de Gaulle. Il volo dura 11 ore, ma d’estate ci sono solo 2h di differenza di fuso orario tra l’Europa e La Réunion, 3 nel periodo invernale. I voli arrivano al mattino e si può subito iniziare a visitare l’isola: è molto facile, è sufficiente utilizzare la propria carta d’identità e la moneta corrente è l’euro. A La Réunion si possono vivere esperienze indimenticabili: nuotare con i delfini, esplorare la barriera corallina e le diverse riserve oppure i vulcani, fare sport acquatici… Importanti la cultura creola, gli eventi che permettono di incontrare la musica locale (come il Tipala di Sakifu) e la ricca tradizione gastronomica. La Réunion è più di una destinazione, – conclude Cadet – È un ricco mosaico culturale dove le influenze creole, francesi, indiane e cinesi si uniscono creando un’identità vibrante».

