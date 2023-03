La regione di Zara (Croazia) promuove l’enogastronomia e il territorio Si è tenuta alla scuola di Cucina italiana la presentazione della regione croata di Zara. Un evento molto gradevole con cibi e bevande della regione presentata. Erano presenti anche rappresentanti locali con i loro prodotti artigianali come il sale della storica salina di Nin, oppure il pecorino sempre artigianale dell’isola di Pag. Ovviamente i prodotti erano esposti e da assaggiare, il tutto accompagnato da vini sempre della regione croata. Il territorio zaratino è uno dei più diversificati che ci sia, si passa dalle spiagge sabbiose, alle isolette rocciose e scoscese. Una biodiversità che permette di avere prodotti di alta qualità e particolari. Un territorio unico Ha aggiunto Viviana Vukelic direttore dell’Ente nazionale croato per il turismo in Italia :«La regione di Zadar ha un potenziale enorme per la varietà del territorio. In un solo giorno puoi vedere paesaggi completamente diversi, fare esperienze come i tour nelle saline o nel museo del sale, girare in barca tra le isole oppure andare direttamente dai produttori nei caseifici a prendere il Paski Sir o formaggio di Pag». La serata è continuata con 5 portate tutte con prodotti zaratini, una gran cura dei piatti e delle loro composizioni, soprattutto con l’accompagnamento di vini che sono stati raccontati insieme al territorio da cui provengono.

[caption id="attachment_442850" align="alignnone" width="300"] A destra Viviana Vukelic[/caption] 