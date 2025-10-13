La Polinesia di racconta al workshop French Overseas Territories La Polinesia Francese è una delle destinazioni che sono state raccontate nell’ambito del workshop French Overseas Territories che si è svolto recentemente a Parigi. Affascinante l’introduzione di Hironui Johnston, che, in rappresentanza di Tahiti Tourisme, ha descritto l’arcipelago come una perla, da valutare secondo 5 criteri: «la Dimensione è nella ricchezza delle esperienze possibili. La Forma è nella varietà dell’accoglienza. Il Colore è nell’essere aperti a ogni ospite: singoli viaggiatori, coppie in viaggio di nozze, famiglie, lgbtq e gruppi. Ci sono poi le Imperfezioni, che la rendono unica: per questo parliamo di inclusività e di sostenibilità. Vogliamo sostenere la popolazione della Polinesia, assecondando i suoi desideri: ogni isola può scegliere di rifiutare lo sviluppo turistico, perché è importante che la popolazione sia felice. Infine c’è la Qualità della perla e la sua capacità di riflettere l’autenticità della nostra cultura e della popolazione: è il Mana, l’energia, che avvolge la destinazione». La Polinesia è un arcipelago vasto quanto l’Europa, composto da 118 isole di cui 40 considerate turistiche e abitato da 280mila persone: quest’anno sono arrivati 264.000 turisti. «Abbiamo completato la nostra ripresa dal 2019. – prosegue Johnston – I nostri principali mercati sono quelli nordamericani, seguiti al 30% dalla Francia e al 13% dall’Europa. Dal punto di vista della stagionalità la bassa stagione va da novembre a marzo, l’altra stagione tra giugno e agosto. La Polinesia è servita da 10 aeroporti e da 9 linee aeree, con voli giornalieri provenienti dall’Europa e dall’America, con scalo a Los Angeles, Seattle e San Francisco. Si può arrivare in Polinesia anche dalle isole del Pacifico e dal Giappone. La Polinesia offre al suo interno 5 diverse destinazioni, ciascuna con la propria cultura e specificità in termini geografici: basti pensare alle lagune e agli atolli delle Isole Marchesi o alle popolate Isole della Società (tra cui Tahiti, Moorea, Bora Bora e Raiatea) con le loro bianche spiagge, la ricca tradizione culturale e la possibilità di dedicarsi alle attività marine. Oppure alla splendida Mangareva, nota per la bellezza delle sue perle nere. Se a nord dell’arcipelago ci sono le affascinanti Isole Marchesi, patrimonio dell’Unesco, anche nella parte meridionale del paese abbiamo isole famose per la barriera corallina e la vibrante cultura e tradizione. Per spostarsi tra le isole si possono usare le linee aeree domestiche, i catamarani e i super-yacht. Abbiamo 4 compagnie che offrono crociere nella Polinesia francese – tra cui Aranui Cruises, Windstar Cruises e Variety Cruises – che hanno in programma un aumento delle navi e della disponibilità». Importante la ricchezza dell’accoglienza: «In Polinesia ci sono 42 hotel. 7 sono 5*, come il Conrad, il St. Regis, il Westin, il Four Seasons e The Brando. 10 sono 4*, come InterContinental, Sofitel e Pearl Beach Resort. 15 sono 3* di catene locali come il Royal Polynesia Group. Si possono anche affittare ville prestigiose e sono molto famose le nostre 300 guest-house tradizionali, dove vivere un’esperienza più autentica. Tante le novità per i prossimi mesi: entro fine anno apriranno due nuovi hotel, a Papeete e sull’isola di Bora Bora. Inoltre nel 2026 è in programma l’apertura del Tahiti Lagoon Resort – con 238 camere. Si prevede che per il 2029, anche grazie a diverse ristrutturazioni, si arriverà a una disponibilità di 437 chiavi. In Polinesia è importante incontrare la cultura antica. – prosegue Johnston – Si può scoprire l’Heiwa: il festival culturale che si tiene ogni anno tra giugno e luglio e viene celebrato con danze, canti e sport tradizionali; oppure il Matavaa, un festival artistico e culturale tipico delle Isole Marchesi. Dal punto di vista della sostenibilità – conclude – Tahiti Tourisme è impegnata nel preservare la biodiversità dell’arcipelago, che è il più grande santuario marino del mondo. Favoriamo iniziative per il ripristino della barriera corallina e utilizziamo lo Swat Dc, un innovativo metodo di condizionamento che utilizza le fredde acque di profondità. Offriamo inoltre ai nostri ospiti la possibilità di donare attraverso un’app specifica per sostenere diverse iniziative locali».

Il gruppo Nicolaus si prepara ad archiviare un anno che l’amministratore delegato Giuseppe Pagliara non ha esitato a definire “straordinario”.\r

\r

In occasione della presentazione del nuovo “magalogue” dedicato alla programmazione invernale di Valtur, il manager torna sul progetto che ispira la crescita e il riposizionamento del brand all’insegna di quel lifestyle che rappresenta l’impronta distintiva di tutti i resort selezionati. “Tutti cinque stelle, a gestione diretta, per garantire il controllo della qualità e dei servizi in armonia con il territorio”.\r

\r

Accanto ai resort anche le ville raccolte nel brand Raro Villas: “A Cervinia proponiamo 28 chalet di charme per chi preferisce optare per questa formula di alloggio”.\r

\r

E fra i progetti in divenire, quello del veliero in Turchia, che durante la prossima estate effettuerà per 12 settimane crociere fra Bodrum e la Grecia.\r

\r

Sempre nuova è anche l’attenzione al segmento dell’open air: “Abbiamo già acquisito due campeggi e altri due sono in arrivo – spiega Pagliara -. Più che di glamping, parlerei di un nuovo concetto di soggiorno in sintonia con il territorio, in linea con quell’open air che sta ispirando i format proposti anche da alcuni grandi gruppi alberghieri come Marriott”.","post_title":"Gruppo Nicolaus, i conti tornano: fatturato a 183 milioni","post_date":"2025-10-10T15:31:34+00:00","category":["tour_operator"],"category_name":["Tour Operator"],"post_tag":["in-evidenza"],"post_tag_name":["In evidenza"]},"sort":[1760110294000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"498903","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Il mercato dei viaggi italiano chiude il 2025 con una crescita contenuta dell'1%, attestandosi a 38,2 miliardi di euro. È quanto emerge dai dati presentati in anteprima al convegno «Viaggi e viaggiatori nell'era degli Agenti» organizzato dall'Osservatorio Travel Innovation del Politecnico di Milano. Dopo il boom post-Covid, il comparto si stabilizza in un contesto di prezzi al consumo in aumento (+2,9% secondo Istat) e calo del potere d'acquisto che impatta sia sull'incoming, con contrazione del mercato tedesco, sia sul domestico.\r

\r

E-commerce in crescita, ma rallenta il ritmo\r

\r

Il B2C e-commerce registra +2% raggiungendo 21,7 miliardi di euro, pari al 57% del mercato totale. «Si consolida l'incidenza degli strumenti digitali per la prenotazione da parte dell'extra-alberghiero, che rafforza la propria presenza sulle OTA», ha spiegato Federica Russo, ricercatrice senior dell'Osservatorio Travel Innovation. Il comparto open air segna una stabilità con +0,3% rispetto all'anno scorso, mantenendo l'8% del mercato totale.\r

\r

Trasporti: dimezzata la crescita rispetto al 2024\r

\r

Il settore trasporti turistici rallenta, passando dal +10% del 2024 a un +5% nel 2025, per un valore di 19,3 miliardi di euro. L'e-commerce mantiene un'incidenza elevata al 70% sul totale del venduto. Il comparto aereo cresce del 5% con un aumento di passeggeri del 5,4% (periodo gennaio-luglio) e dei prezzi del 4,1%, con le tariffe dei voli domestici in rialzo più consistente rispetto agli intercontinentali. Il noleggio auto segna +7%, trainato principalmente dalla componente prezzo con un aumento dell'8,4%. I trasporti di terra crescono del 4% in un contesto di stabilità dei prezzi.\r

\r

Turismo organizzato: +5% con tour operator protagonisti\r

\r

Per la prima volta quantificato in modo strutturato, il mercato del turismo organizzato (agenzie leisure, tour operator e crociere) registra un bilancio positivo con +5%, attestandosi tra 6,2 e 6,5 miliardi di euro. I tour operator guidano la crescita con +7%, mentre le agenzie di viaggio raggiungono un valore compreso tra 5,2 e 5,4 miliardi. «Bilancio positivo guidato dai ponti favorevoli nel periodo primaverile, un'estate incerta con effetto last minute e un inverno che inizia ad essere prenotato», ha commentato Russo. Allerta sui prezzi: l'indice dei pacchetti cresce del 9,9%.\r

\r

L'era dell'intelligenza artificiale nel travel\r

\r

Il 33% dei viaggiatori italiani utilizza già strumenti di AI per attività legate ai viaggi, con il 76% che li considera utili. Ma la vera novità è che il 65% degli italiani dichiara che in futuro potrebbe considerare un agente AI come alternativa all'agenzia di viaggi tradizionale. «Il 43% afferma che l'AI ha dato supporto simile a un'agenzia di viaggio tradizionale», ha illustrato Eleonora Lorenzini, direttrice dell'Osservatorio Travel Innovation. L'AI Overview di Google è visualizzata dal 46% degli utenti, ma preferiscono poi verificare su siti specifici, mentre il 35% non la visualizza affatto.\r

\r

Si trasforma l'interazione con le agenzie: il 45% dei clienti ha interagito da remoto con la propria agenzia, di cui il 14% esclusivamente da remoto. Tra gli strumenti di prenotazione, le OTA dominano con il 55%, seguiti dai siti diretti dei fornitori (33%), agenzie tradizionali (12%) e agenti AI (2%).\r

\r

Gli operatori: «Necessario approccio industriale e flessibilità»\r

\r

«Il mercato richiede flessibilità nella composizione dell'offerta», ha affermato Angelo Cartelli, Club del Sole, sottolineando come la società chiuda con il 45% di mercato estero in crescita. «Dopo l'euforia post-Covid siamo ritornati nel mercato normale, molto più competitivo. I consumatori hanno diminuito il potere d'acquisto e mostrano maggiore resistenza al prezzo». L'alimentare ha registrato +20% sui prezzi con consumi in calo del 6%, segnale della pressione sul potere d'acquisto delle famiglie.\r

\r

«Serve un approccio industriale che è mancato sia da parte dei soggetti pubblici che delle aziende», ha dichiarato Domenico Pellegrino, CEO Bluvacanze. «Approccio industriale significa creare efficienza di filiera, non solo economia di scala. La personalizzazione diventa indispensabile: costruire soluzioni con quella flessibilità tale da incontrare le esigenze del consumatore».\r

\r

Sergio Testi, vicepresidente Gruppo Gattinoni, ha evidenziato: «È la riscossa del turismo organizzato con crescita media del 25%. La primavera ha rubato traffico all'estate. Il settore deve fare uno sforzo sulla diversificazione dell'offerta: oggi c'è ancora troppa offerta a pacchetti chiusi, il mercato vuole più personalizzazione».\r

\r

Rateizzazione e assicurazioni: leve commerciali strategiche\r

\r

La rateizzazione emerge come leva fondamentale: il 75% degli italiani dichiara di spendere di più se può rateizzare la spesa di viaggio, mentre il 90% acquista solo se è consentita la dilazione di pagamento. «Il settore turismo ha utilizzato pochissimo la dilazione di pagamento, dovremmo costruire meglio questa possibilità», ha sottolineato Testi.\r

\r

Sul fronte assicurazioni, il 56% le acquista solo con motivazioni specifiche, il 47% solo per viaggi complessi, mentre un italiano su quattro acquista sempre l'assicurazione viaggio.\r

\r

Turismo di prossimità in crescita\r

\r

Il 17% degli italiani non viaggia, il 41% effettua da 1 a 3 viaggi l'anno. Su 4 viaggi medi, 2,5 sono brevi e 1,5 lunghi. L'86% ha fatto gite fuori porta nell'ultimo anno una o più volte al mese, con particolare focus su esperienze ed enogastronomia. «C'è un trend crescente di turismo di prossimità, le persone vogliono scoprire territori vicino casa», ha confermato Leonardo Cesarini, CCO Trenord, annunciando guide specifiche dedicate anche all'enogastronomia.\r

\r

\r

\r

\r

\r

","post_title":"Viaggiare nel 2025: l'AI entra nel journey del 33% dei turisti","post_date":"2025-10-10T15:26:11+00:00","category":["mercato_e_tecnologie"],"category_name":["Mercato e tecnologie"],"post_tag":[]},"sort":[1760109971000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"498861","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"\r

\r

\r

\r

\r

\r

\r

\r

Mangia’s Resorts annuncia l’apertura di Costa Ragusa Borgo & Resort, un progetto ambizioso e visionario che segna un nuovo capitolo per l’ospitalità italiana.\r

Frutto di un ingente investimento realizzato dal Gruppo Arrow Global, con il supporto della controllata advisor italiana Europa Investimenti, che ha avviato per questa operazione una collaborazione con il Gruppo Mangia’s (Aeroviaggi S.p.A.), il complesso aprirà nell’estate 2026, affermandosi come una destinazione d’eccellenza del turismo mediterraneo di lusso.\r

«Con Costa Ragusa Borgo & Resort vogliamo ridefinire l’ospitalità mediterranea, offrendo un’esperienza che unisce il patrimonio naturale e culturale del territorio a una nuova idea di benessere contemporaneo» – dichiara Marcello Mangia, presidente e ceo di Mangia’s. – «È un progetto che nasce dalla nostra terra e guarda al futuro, con l’ambizione di attrarre un pubblico internazionale, senza mai perdere quell’autenticità italiana che da oltre cinquant’anni rappresenta la firma Mangia’s.»\r

Immerso in un’area di 67 ettari di natura incontaminata lungo la costa sud-orientale della Sicilia, Costa Ragusa si sviluppa tra gli uliveti secolari e il mare cristallino, incorniciato dal patrimonio culturale della Val di Noto, riconosciuto dall’UNESCO. Non è solo un luogo da visitare, ma un’esperienza totale, da vivere pienamente attraverso un equilibrio tra tradizione e innovazione, benessere e cultura, design e natura.\r

\r

La struttura si articola in due anime complementari: il Resort 5*L, con 105 camere e suite, destinato a ospiti alla ricerca di un soggiorno esclusivo e raffinato, e il Borgo 5*, con 434 residenze che riproducono l’atmosfera dei tipici borghi marinari siciliani, pensato per famiglie cosmopolite e viaggiatori che desiderano immergersi nella cultura locale. Entrambe le realtà condividono una visione comune: offrire un’autentica vacanza italiana, capace di coniugare lusso contemporaneo e autenticità mediterranea.\r

Innovazione e ricerca dell’eccellenza guidano ogni dettaglio del progetto. Le swim-up pool, le spiagge private, i ristoranti à la carte e i concept restaurant con vista panoramica, dove vivere vere e proprie esperienze gourmet, si affiancano a una Luxury Spa e a spazi dedicati al benessere.\r

Un ruolo centrale è dedicato alla vocazione sportiva del resort: i campi da tennis in terra rossa, le aree polifunzionali, la palestra e gli ampi spazi open-air fanno di Costa Ragusa una destinazione ideale per appassionati e professionisti, ma anche per chi cerca il giusto equilibrio tra relax e attività fisica.\r

Il respiro internazionale di Costa Ragusa Borgo & Resort si riflette anche nella sua dimensione business. Con una sala conferenze fino a 800 posti e spazi modulabili per meeting ed eventi aziendali, Costa Ragusa si propone come nuovo hub MICE nel Mediterraneo, capace di accogliere con la stessa cura e qualità tanto i grandi eventi quanto i ritiri aziendali su misura.\r

Fedele ai valori del brand, il progetto abbraccia un approccio sostenibile e innovativo, integrando elementi di biophilic design, attenzione all’ambiente e valorizzazione delle comunità locali. L’utilizzo di ingredienti a km zero, le energie rinnovabili e un forte investimento nel capitale umano si uniscono alla filosofia Mangia’s, che da cinquant’anni racconta l’autenticità della vacanza italiana.\r

\r

\r

\r

\r

\r

\r

\r

\r

\r

\r

","post_title":"Costa Ragusa Borgo & Resort: un nuovo orizzonte per l’ospitalità mediterranea","post_date":"2025-10-10T13:04:45+00:00","category":["alberghi"],"category_name":["Alberghi"],"post_tag":[]},"sort":[1760101485000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"498858","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"\"Diversificazione delle destinazioni vendute, beyond Francoforte, e diversificazione di coloro che vendono il prodotto Condor\": Lorna Dalziel, general manager Italia, identifica in questi due risultati il successo della compagnia aerea tedesca nel nostro paese, in parallelo al positivo andamento dei voli da Roma e Milano, cui si affiancherà a primavera il lancio dei collegamenti da Venezia.\r

\r

\"La maggiore penetrazione sul territorio italiano, che ora ci vede riconosciuti e venduti da Nord a Sud e anche dalle piccole realtà agenziali, ha portato con sè una nuova consapevolezza di quello che Condor è in grado di proporre attraverso le connessioni via Francoforte. Ben oltre le classiche destinazioni di New York, solo per citarne una, riscontriamo interesse verso mete quali Johannesburg, Cape Town, Phuket, Delhi, l'Alaska o Los Cabos\". Un'idea in più per una proposta in agenzia che può allargarsi alle aree limitrofe, \"grazie alle importanti partnership con le compagnie aeree dei diversi Paesi raggiunti dai voli di lungo raggio Condor\".\r

\r

Intanto, l'operativo vedrà Condor operare 9 voli al giorno dall'Italia a Francoforte: \"Siamo partiti con due voli da Milano e Roma, arriveremo nel 2026 a 3 voli giornalieri da ciascun aeroporto, inclusa Venezia\". Elevate le aspettative legate al debutto dal Marco Polo: \"Arrivare in Veneto ci consente di coprire un'area molto significativa, non solo per i flussi leisure ma anche per il traffico bt. Siamo già al lavoro con Tmc e anche operatori che si stanno ora affacciando al mondo corporate\".\r

\r

Un debutto atteso dal mercato, quello sul Triveneto, \"le vendite della rotta da Venezia stanno procedendo bene\". Un andamento positivo che si allarga al resto del network, \"con un buon advance booking per l'estate 2026\".","post_title":"Condor, Dalziel: \"Un successo la penetrazione sul mercato Italia. Ora tocca a Venezia\"","post_date":"2025-10-10T13:00:37+00:00","category":["trasporti"],"category_name":["Trasporti"],"post_tag":[]},"sort":[1760101237000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"498834","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Già registra un grande successo il Fam Trip di ItaliAbsolutely in Emilia Romagna e Marche organizzato da Travel Open Day Srl, ed ancora in corso di svolgimento, che ha accolto 40 buyers stranieri provenienti da Europa, USA, Canada, Brasile e Medio Oriente. Evento realizzato in collaborazione con Visit Emilia Romagna, il Comune di Gradara, Ferretti Hotels Group, Lindhberg Hotels & Resorts, Grotte di Frasassi.\r

\r

Dalle spiagge di Rimini alle meraviglie carsiche delle Grotte di Frasassi, il viaggio offre un ricco mix di arte, natura, gastronomia, benessere e storia, creando al contempo spazio per incontri significativi con DMC italiane, agenzie di viaggio e organizzazioni locali.\r

\r

I workshop che sono stati organizzati hanno offerto un momento di confronto tra gli espositori ed i buyer esteri interessati ad arricchire la propria conoscenza su aree finora poco conosciute ma potenzialmente molto interessanti.\r

\r

Alcuni commenti degli operatori partecipanti:\r

\r

“Dopo l’esperienza positiva dell’anno scorso - spiega Massimo Zuccati, responsabile network Italia per Goopti - ho voluto cogliere anche questa occasione. I buyers hanno dimostrato grande interesse sia al prodotto dei trasferimenti condivisi per gli aeroporti sia al trasporto tailor made che prevede trasferimenti ed itinerari personalizzati. Si tratta di soluzioni molto ricercate soprattutto dagli americani”.\r

\r

Valentina Stracqualursi e Jose Manuel Cuevas dell’operatore romano Positive Tours hanno apprezzato l’accurata selezione dei buyer che hanno partecipato al workshop.\r

“E’ la prima volta che partecipiamo - commenta la general manager Stracqualursi - contiamo di rafforzare i contatti avviati durante il workshop\".\r

\r

[gallery columns=\"4\" ids=\"498844,498841,498837,498838,498839,498840,498842,498843,498845,498846,498847,498848,498849,498850,498852,498853\"]\r

\r

“Abbiamo riscontrato molto interesse per la Calabria - spiegano Calabria Anthony Macri, direttore creativo Calabria Food Fest, e Angela Donato di Sognare Insieme Viaggi - una destinazione quasi sconosciuta. Il 50% dei buyers non la conosce e speriamo di aver catturato l’attenzione soprattutto grazie al nostro Calabria Food Fest”.","post_title":"ItaliAbsolutely Fam Trip: 40 buyer tra Emilia Romagna e Marche","post_date":"2025-10-10T11:58:11+00:00","category":["mercato_e_tecnologie"],"category_name":["Mercato e tecnologie"],"post_tag":["in-evidenza"],"post_tag_name":["In evidenza"]},"sort":[1760097491000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"498827","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Parliamoci chiaro il bando Consip per i viaggi scolastici è costruito in modo impresentabile da lasciare sbigottiti.\r

\r

Una delle follie è questa: se un'agenzia Vince un bando diciamo di 4 milioni, il suo fatturati deve essere di almeno 4 milioni. E perché? Qual è il il motivo dietro a questa norma?\r

\r

Un motivo c'è. Questa è una disposizione che tende a valorizzare e quindi a far lavorare solo poche agenzie, quelle da fatturati alti. Mentre tutte le altre, che di solito sono quelle che vivono di turismo d'istruzione ma che non raggiungono determinati fatturati sono fatte fuori.\r

\r

Questo significa: perdita di posti di lavoro, probabile chiusura di agenzie di viaggio, mentre quelle ricche continuano a lavorare tranquillamente.\r

\r

Si tratta a ben vedere di una disposizione contra legem. Non garantisce la libera partecipazione a tutte le agenzia, limita la capacità di partecipazione al bando. \r

\r

Insomma un disastro. Per non parlare della fideiussione per partecipare al bando e dell'altra fideiussione una volta vinto il bando. \r

\r

Infine la regola più incomprensibile. Ci sarà uno stuolo di ispettori che controlleranno che tutti i costi e il mark up siano a posto.\r

\r

Questa vicenda ci rafforza nell'idea che questo governo continui a rafforzare posizione ben acquisite e a lasciare per strada chi lavora con dignità senza raggiungere fatturato astronomici. \r

\r

Spero che la questione venga presentata al Tat, al Garante, insieme ai consumatori.\r

\r

Consip ha adottato lo schema degli appalti pubblici, ma senza considerare che in questo caso i soldi sono privati: famiglie, genitori, eccetera.\r

\r

Che immensa tristezza. ","post_title":"Tutte le magagne del bando Consip sui viaggi d'istruzione","post_date":"2025-10-10T11:21:15+00:00","category":["enti_istituzioni_e_territorio"],"category_name":["Enti, istituzioni e territorio"],"post_tag":["topnews"],"post_tag_name":["Top News"]},"sort":[1760095275000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"498775","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"“La parte enogastronomica rappresenta, oggi, più del 60% della motivazione al viaggio, in particolare per i turisti stranieri”. Così la Presidente Enit Alessandra Priante introduce il tema del turismo esperienziale, in occasione della conferenza \"Il risveglio dell'Italian countryside\" che si è tenuta al Ttg Travel Experience di Rimini. “La motivazione è l’essenza del turismo oggi: non si parla più di turismo verso una destinazione ma per una motivazione e questo ci dà infinite possibilità che si imperniano sulle eccellenze delle realtà imprenditoriali e territoriali italiane micro, piccole e medie”. La Presidente sottolinea che il Paese è sulla strada giusta e ricorda inoltre che è grazie ai giovani se l’Italia è la destinazione numero uno in Europa per il turismo all’aria aperta: “Dobbiamo smettere di guardare ai modelli e al turista tradizionale e cominciare ad ascoltare i giovani di oggi parlando a loro e pensando al futuro”.\r

\r

Il vicepresidente nazionale di Terranostra Diego Scaramuzza insiste sullo slow tourism “Campagna e turismo si stanno intrecciando per promuovere un turismo a tuttotondo che l’Italia è in grado di offrire. Noi oggi siamo qui per promuovere questo: un turismo di emozioni”.\r

\r

Anche l’economista, consulente e docente esperto in agriturismo e multifunzionalità Francesco Fratto insiste sul turismo lento: “Secondo il World Travel&Tourism Council il 90% del turismo si concentra nel 4% del territorio italiano. Il restante 96% del territorio è presieduto in buona parte dalle aziende agricole, con il 31% degli agriturismi in zone montane. L’Italia è, inoltre, il Paese in Europa con la più alta presenza di alloggi in aree rurali.”\r

\r

Fondazione Campagna Amica e Terranostra presentano inoltre, per la prima volta, un catalogo con la più ampia rete di aziende agricole con 350 esperienze turistiche nelle aree rurali d’Italia.\r

\r

\r

\r

Emerge come turismo e agricoltura siano due facce della stessa medaglia e si evidenzia la necessità di lavorare in sinergia verso un obiettivo comune, visti anche i dati sempre più incoraggianti relativi all’agriturismo.\r

\r

Intervenuti anche: Guido Cardelli Masini Palazzi - Presidente Coldiretti Rimini, Carmelo Troccoli - Direttore Generale Campagna Amica.\r

\r

\r

\r

\r

\r

Di Elisa Biagioli","post_title":"Priante, Enit: l'enogastronomia al centro della motivazione a viaggiare","post_date":"2025-10-10T10:57:12+00:00","category":["enti_istituzioni_e_territorio"],"category_name":["Enti, istituzioni e territorio"],"post_tag":[]},"sort":[1760093832000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"498780","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Un mix di itinerari iconici, destinazioni emergenti e nuove linee di viaggio per il 2026-27: Guiness torna alla ribalta con l’imminente pubblicazione di 10 nuovi cataloghi monografici. \r

\r

I cataloghi comprendono destinazioni iconiche e novità assolute: Giappone, Cina e Indocina, Indonesia e Filippine, Stati Uniti e Canada, Africa, Sudamerica, India, Nepal e Sri Lanka, oltre ai Best Seller Europa e Mondo. Particolare attenzione è dedicata al nuovo prodotto Artemare, con 8 tour esclusivi che combinano relax e scoperta culturale, e alla linea Highlights, studiata per chi desidera viaggi di breve durata con la massima qualità e tariffe competitive, senza rinunciare a esperienze autentiche.\r

\r

Parte dei programmi contenuti nei monografici è già disponibile sul sito, in modo da permettere alle agenzie di visionare e prenotare in anteprima alcune proposte, con il supporto dello strumento cartaceo.\r

\r

“Con i monografici 26-27 vogliamo fornire alle agenzie strumenti chiari e aggiornati, capaci di rappresentare al meglio la varietà e la qualità della nostra offerta globale – commenta Maurizio Gaggianesi, direttore commerciale di Guiness – Ogni catalogo valorizza itinerari e destinazioni, offrendo idee di viaggio innovative per tutti i tipi di viaggiatori, dai più giovani agli amanti dell’approfondimento culturale”.\r

\r

In parallelo, a fine ottobre prenderà il via la nuova edizione del Roadshow “Ci vediamo da te – 100% Guiness Travel”, che quest’anno toccherà 150 località in tutta Italia, comprese le isole. \r

\r

“Ci vediamo da te” è l’occasione per essere vicini al trade, ascoltare le esigenze delle agenzie e supportarle con strumenti concreti per sviluppare le opportunità di business – conclude Gaggianesi – Questa edizione conferma la capacità di Guiness Travel di unire innovazione dei prodotti e presenza capillare sul territorio, offrendo esperienze di viaggio di qualità e consolidando il rapporto con le agenzie in tutta Italia”.\r

\r

Le prime due tappe del Roadshow avranno luogo il 29 e 30 ottobre, rispettivamente a Napoli e Bari, città che rappresentano poli significativi della programmazione accanto al principale hub di Roma Fiumicino.","post_title":"Guiness Travel rilancia con 10 nuovi cataloghi","post_date":"2025-10-10T10:20:29+00:00","category":["tour_operator"],"category_name":["Tour Operator"],"post_tag":[]},"sort":[1760091629000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"498795","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Si chiama Stylosophy e rappresenta il cuore dello sviluppo di Going. A confermarlo è Maurizio Casabianca, chief commercial & operations officer, che pone l’accento su una filosofia di viaggio che sta caratterizzando il nuovo corso dell’operatore e che contraddistingue tutte le linee di prodotto: Going Resort, Going Tailor Made, Going Lifestyle e Going4Cruise. “Il nuovo catalogo 2025-26 ha l’ambizione di delineare una serie di esperienze da vivere in diverse destinazioni, ponendo il cliente al centro della programmazione. Abbiamo rivisto e aggiornato la nostra offerta per proporre una panoramica completa sul medio e lungo raggio. Filo conduttore, l’accento su qualità e contenuti”.\r

A cominciare dalla sezione speciale dedicata a Disneyworld Florida, di cui Going è distributore ufficiale sul mercato italiano. “Si tratta di un prodotto versatile, che si presta a combinati con un viaggio negli States o con una crociera Msc operata da Going4Cruise”.\r

La sinergia fra i diversi marchi ha poi contribuito al positivo andamento della destinazione Stati Uniti anche in un anno in cui le difficoltà erano notevoli: “L’ampia disponibilità di posti volo messa in campo da molte compagnie ci ha permesso di cogliere buone opportunità, consentendo anche al brand Going2Italy di mettere a segno un incremento nell’ordine del 3-5%”.\r

La Stylosophy di Going guida trasversalmente tutte le proposte del t.o., indirizzate a un target di clientela elevato, che richiede una proposta tailor made e soluzioni alberghiere di livello.\r

“La risposta di Going Resort ad esempio, è frutto di un progetto di ampia portata, che ha nelle esperienze – dall’offerta gastronomica con il dine around all inclusive alle escursioni alla scoperta del territorio – il suo fulcro”.\r

In questo percorso di “trasformazione ed evoluzione”, come è stato definito dal responsabile vendite, Maria Grazia Verna, non potevano mancare le nuove proposte a lungo raggio in Cina, Sudafrica, Arabia Saudita, ma anche Australia, Polinesia e Giappone, solo per citarne alcune.\r

“L’obiettivo è quello di chiudere il 2025 con un fatturato intorno ai 43-44 milioni di euro – aggiunge Casabianca. Un risultato comunque importante, considerando che nel 2024 avevamo toccato i 33 milioni e che quest’anno è stato segnato da numerosi “stop & go” che hanno creato non poche difficoltà al mercato turistico”.","post_title":"Going, inverno all’insegna della “Stylosophy”","post_date":"2025-10-09T15:16:34+00:00","category":["tour_operator"],"category_name":["Tour Operator"],"post_tag":[]},"sort":[1760022994000]}]}}