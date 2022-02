La Grecia punta a riportare il turismo ai livelli pre-crisi già nel 2022

La Grecia compie uno scatto in avanti e punta a riportare il turismo ai livelli del 2019, già da quest’anno. E’ Vassilis Kikilias, ministro del turismo greco, a sottolineare le ambizioni del Paese, la cui industria turistica contribuisce in maniera significativa all’economia nazionale ed è stata finora in grado di adattarsi alle nuove condizioni imposte dai due anni di pandemia.

Nel dicembre 2021, i dati pubblicati dall’European Travel and Council (ETC) hanno rivelato che il turismo negli stati membri dell’Unione europea ha segnato un calo del 77% rispetto ai livelli pre-pandemia: ma la Grecia è riuscita a evitare crolli drastici dei numeri, con una diminuzione dei pernottamenti limitata al -19% rispetto alle cifre del 2019.

Il ministro del turismo della Grecia ha sottolineato che gli obiettivi per quest’anno, tra gli altri, includono: il miglioramento delle principali infrastrutture turistiche; la creazione di una task force per la gestione della crisi; la digitalizzazione dell’industria turistica; assicurarsi che le opzioni di aggiornamento e riqualificazione siano disponibili per i professionisti del turismo.

Il ministero auspica inoltre l’allungamento della stagione turistica, così come ad attrarre mercati più alto spendenti e ulteriori investimenti turistici, alla promozione dei viaggi in crociera e alle buone pratiche di turismo sostenibile.