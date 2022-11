La Giordania di outdoor, avventura ed esperienze tra le mete ‘Best in Travel 2023’ La Giordania è tra le destinazioni presenti nella classifica ‘Best in Travel 2023’ firmata da Lonely Planet. “Un riconoscimento in linea con i piani di sviluppo del Jordan Tourism Board e del Ministero del Turismo e della Antichità” sottolinea una nota dell’ente giordano che definisce questo inserimento “un grande traguardo. Questa nomina giocherà un ruolo fondamentale per incrementare il numero di nuovi turisti in Giordania, per esplorare questa antica destinazione del Medio Oriente con un tocco moderno, e fungerà anche da stimolo per coloro che hanno già visitato il paese e desiderano tornarci. “Questo traguardo è in perfetta armonia con il piano di crescita e lo sviluppo del turismo in Giordania. La selezione della Giordania è legata principalmente all’impegno profuso per sviluppare il settore outdoor e offrire un’esperienza di avventura incredibile, rendendola però più fruibile per i viaggiatori”. Dopo la riapertura nel marzo 2022, l’Italia è tornata leader degli arrivi in Giordania come nel 2019: “Questo successo è stato reso possibile grazie alla massiccia campagna di investimenti da parte del Jordan Tourism Board e ai numerosi voli diretti che collegano la Giordania da Milano, Bergamo, Treviso, Venezia, Bologna e Roma, tra i quali la novità del ritorno della Royal Jordanian a volare da Milano Malpensa dopo otto anni”.

