La Giamaica stima una crescita dell’11% per il 2023, ripresa più veloce del previsto La Giamaica prevede un forte impulso alla ripresa del turismo nel 2023, stimando una crescita dell’11%. A contribuire a questa impennata è il mercato canadese, che dovrebbe registrare una crescita addirittura del +40%. Le previsioni indicano inoltre guadagni lordi in valuta estera per l’anno solare 2023 a quota 4,12 miliardi di dollari, con un aumento stimato del 13,3% rispetto al dato dell’anno precedente.

“Il turismo giamaicano è tornato e la nostra ripresa continua a superare le nostre precedenti previsioni”, ha dichiarato Edmund Bartlett, Ministro del Turismo. “Siamo ora in modalità di crescita e ottenere un aumento a due cifre per quest’anno è un risultato enorme. Significherà più posti di lavoro e più guadagni per i lavoratori e per l’economia dell’isola”. Il Canada, che ha avuto una ripresa più lenta rispetto agli altri principali mercati di provenienza, è posizionato per una crescita del 38,7%, mentre gli Stati Uniti mostrano una progressione costante del 7%. L’anno scorso la Giamaica ha accolto 3,3 milioni di visitatori e ha registrato una notevole ripresa dei guadagni rispetto a quelli del 2019, prima del Covid quindi, con entrate totali stimate attorno ai 3,63 miliardi di dollari. In base all’andamento attuale dei flussi, il Paese vede come concreta una piena ripresa, un anno prima di quanto previsto.

Array ( [0] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 437852 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => Sono ben quattro le novità 2023 nella squadra di manager del gruppo Barceló in Italia, e in particolare in tre strutture capitoline, nonché negli uffici di Roma. Marco Cottone è quindi il nuovo direttore del Barceló Aran Mantegna: lavora nel gruppo alberghiero spagnolo dal 2013, dove ha ricoperto posizioni manageriali in diverse realtà della compagnia in Italia, a Milano e ancora Roma, nonché in Spagna, a Barcellona e a Siviglia. Responsabile della guida dell’Occidental Aurelia è invece Niccolò Piacenza: nel 2017 si trasferisce in Spagna, Paesi in cui sviluppa la propria carriera ricoprendo diverse posizioni operative a Madrid, alle isole Baleari e alle Canarie. Rientra quindi a Roma come responsabile per la gestione di questo albergo, che si trova in posizione particolarmente strategica, vicino a Città del Vaticano. Appena arrivato dalle isole Canarie, Alberto Lopez ricopre ora la direzione generale dell'hotel Occidental Aran Park. La sua esperienza pregressa include, tra le altre, attività nelle operazioni alberghiere di alberghi e resort nei Caraibi, a Cuba e nella Repubblica Dominicana. Infine, Leonardo Melro è stato nominato direttore commerciale. Melro proviene da esperienze internazionali in altre catene alberghiere come Accor, Melia e Marriott. Giunge in Italia dopo un’esperienza in America Latina, dove ha ricoperto l’incarico di strutturare la strategia commerciale, alla guida del team marketing, reservations, proactive sales e mice. “Il rafforzamento del nostro management in Italia dimostra il nostro impegno e l’interesse strategico nel continuare a far crescere le nostre operazioni nella Penisola”, sottolinea lo stess Cottone, neodirettore del Barceló Aran Mantegna. [post_title] => Il 2023 si apre con quattro novità nel management Barceló in Italia [post_date] => 2023-01-24T14:06:26+00:00 [category] => Array ( [0] => alberghi ) [category_name] => Array ( [0] => Alberghi ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1674569186000 ) ) [1] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 437847 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => Cambio di direzione al nuovo hotel La Palma. Non sarà più Fabio Datteroni a guidare la riapertura della struttura della Oetker Collection di Capri prevista per il 2023, ma Imelda Shllaku. Con una carriera quasi trentennale alle spalle, la futura general manager vanta numerose esperienze nel settore dell’ospitalità di lusso su scala globale. Dopo il suo primo ruolo come hotel manager presso il Sina The Gray di Milano, ha lavorato per il gruppo The Ritz Carlton dapprima a Dublino, poi sull’isola thailandese di Krabi. Successivamente, si è occupata per sette anni della gestione delle proprietà di Londra e Milano di Bulgari Hotel & Resorts, ricoprendo varie posizioni, per diventare, infine, director of rooms presso l’Armani Hotel di Dubai e il One & Only alle Maldive. Dopo un anno di pausa, nel quale si è occupata di consulenze per 15 importanti hotel di lusso, diventa quindi general manager del Baglioni Hotel London. Il suo ultimo ruolo prima di approdare a Capri, l’ha vista diventare global director of rooms & guest experiences per il gruppo Kerzner International. “Sono entusiasta del mio nuovo ruolo come general manager dell’hotel La Palma - commenta la stessa Imelda Shllaku -. Credo che la mia esperienza mi permetterà di guidare i vari team al meglio, per garantire agli ospiti un’esperienza impeccabile. Non vediamo l’ora di aprire le porte di questo luogo speciale e accogliere, sia i locali sia gli ospiti provenienti da ogni parte del mondo". La Palma, costruito nel 1822, e completamente ristrutturato dalla Oetker Collection, è il primo progetto di hôtellerie che porta la firma di Francis Sultana. L'interior designer ha collaborato con i migliori artigiani locali per rendere omaggio alla tradizione. A pochi passi dalla leggendaria Piazzetta, l’hotel offrirà un ristorante e un bar sulla terrazza, un beach club, una nuova piscina, una spa, un fitness centre e tre boutique. La ristorazione sarà curata da chef Gennaro Esposito. [post_title] => Imelda Shllaku al timone della Palma di Capri per la sua riapertura [post_date] => 2023-01-24T13:51:28+00:00 [category] => Array ( [0] => alberghi ) [category_name] => Array ( [0] => Alberghi ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1674568288000 ) ) [2] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 437844 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => Dopo un 2022 che ha registrato numeri pre-pandemia per tutte le destinazioni servite, con oltre 3,7 milioni di passeggeri trasportati, Corsica Sardinia Ferries inizia l’anno con una serie di nuovi progetti green. A cominciare dall'investimento in navi ro-ro a vela, grazie alla partnership con Neoline Armateur, che permetterà di sviluppare il progetto di una unità da carico lunga 136 metri alimentata principalmente dal vento. “Dopo aver limitato il più possibile la nostra impronta di carbonio in una fase iniziale, ora dobbiamo rivolgerci alle alternative ai combustibili fossili - spiega il presidente dell'operatore, Pierre Mattei -. Oggi si aprono nuove possibilità con l’idrogeno verde e la propulsione velica. Come società armatoriale responsabile abbiamo quindi il dovere di sostenere la transizione energetica appoggiando queste soluzioni lungimiranti, che sono veri e propri laboratori per la propulsione del trasporto marittimo di domani”. Il core business della compagnia delle Navi Gialle rimane comunque il trasporto passeggeri, per cui l'operatore conferma la programmazione per Corsica, Sardegna, Elba e Baleari, ottimizzando gli orari e la pianificazione delle rotte in base alle esigenze del mercato. Ma anche per ridurre le emissioni, con la “tensione costante a migliorare l’offerta commerciale e a essere sempre più green oriented”, conclude Mattei [post_title] => Corsica Sardinia Ferries, obiettivo sostenibilità: arriva la ro-ro a vela [post_date] => 2023-01-24T13:22:49+00:00 [category] => Array ( [0] => tour_operator ) [category_name] => Array ( [0] => Tour Operator ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1674566569000 ) ) [3] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 437837 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => Si chiamano Venezuela: lagune, cascate e spiagge incontaminate e Los Roques Ecoluxury i due nuovi programmi della linea Viaggi Imperdibili di Tour2000AmericaLatina, con cui il to marchigiano riapre finalmente i confini del Paese con capitale Caracas. Si tratta di itinerari a conferma immediata con minimo due partecipanti, partenze a date fisse con inclusi nella quota a persona voli intercontinentali e domestici, hotel e trasferimenti. Prima partenza il 4 aprile per Pasqua per il tour Venezuela: lagune, cascate e spiagge incontaminate, 11 giorni/nove notti alla scoperta del parco nazionale di Canaima, una delle zone geologiche più antiche della Terra, Patrimonio dell’umanità Unesco, dove si trova il Salto Angel, la cascata più alta del mondo. Il viaggio prosegue poi per l’arcipelago di Los Roques, con soggiorno sull’unica isola abitata in una semplice posada a diretto contatto con la natura. La proposta Los Roques Ecoluxury nove giorni/sette notti con partenze ogni 15 giorni dai principali aeroporti italiani è pensata invece per chi vuole trascorrere una settimana di relax in uno dei mari più belli del mondo ai Caraibi, per disconnettersi totalmente dalla vita frenetica dei nostri giorni. “Riaprire il Venezuela è per noi un momento unico ed emozionante, se pensiamo che fino a una decina di anni fa questo Paese era la nostra prima destinazione per fatturato", afferma Marino Pagni, general manager di Tour2000AmericaLatina. La programmazione è stata creata in collaborazione con Air Europa, top partner del to per i voli in Sud America. Tutti i voli sono operati dai nuovi Boeing 787 DreamLiner configurati con la nuova cabina di business ed economy class. In alternativa, è possibile acquistare la premium economy, laddove operi il Boeing 787 DreamLiner configurato con cabina premium. [post_title] => Tour2000AmericaLatina riapre il Venezuela con due pacchetti della linea Viaggi Imperdibili [post_date] => 2023-01-24T13:10:54+00:00 [category] => Array ( [0] => tour_operator ) [category_name] => Array ( [0] => Tour Operator ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1674565854000 ) ) [4] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 437833 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => Norse Atlantic Airways sbarca a Roma Fiumicino con un volo diretto per New York Jfk, che decollerà il prossimo 19 giugno con frequenze giornaliere. Il volo - che farà della Città Eterna la quinta capitale europea collegata dal vettore con servizi diretti al Jfk - partirà da Roma alle 19.30 e atterrerà al Jfk alle 23.00 mentre il volo di ritorno partirà da Jfk alle 01.00 e atterrerà a Roma alle 15.45. "I passeggeri su entrambe le sponde dell'Atlantico potranno godere di valore, eccellente servizio a bordo e comfort mentre viaggiano tra queste due città. L'aggiunta di Roma al nostro network fornirà un altro gateway per l'Europa e rafforzerà la nostra presenza a New York", ha affermato Bjorn Tore Larsen, ceo di Norse Atlantic Airways. "Questo nuovo volo diretto per New York Jfk completerà l'offerta complessiva tra le due città con un servizio in uscita serale che arricchirà le opzioni di viaggio dei nostri clienti - ha aggiunto Ivan Bassato, chief aviation officer di Aeroporti di Roma -. Scegliendo Roma Fiumicino, Norse è un'ulteriore nuova compagnia aerea che ha riconosciuto l'eccellenza operativa del nostro aeroporto e la grande attrattività del nostro mercato, come confermato dai flussi di traffico nordamericani che si prevede supereranno il livello pre-Covid”. Norse Atlantic opera esclusivamente con aerei Boeing 787 Dreamliner e due scelte di cabina, Economy e Premium: la configurazione della cabina di quest'ultima è caratterizzata da sedili con un'inclinazione di 43 pollici e una reclinazione di 12 pollici per consentire ai passeggeri di arrivare riposati a destinazione. I passeggeri possono scegliere tra le tariffe Light, Classic e Plus: le tariffe Light rappresentano l'opzione di valore di Norse, mentre le tariffe Plus includono la franchigia massima per il bagaglio, due servizi di ristorazione, un'esperienza in aeroporto e a bordo migliorata e una maggiore flessibilità dei biglietti. [post_title] => Norse Atlantic sbarca a Roma: voli giornalieri per New York Jfk dal 19 giugno [post_date] => 2023-01-24T12:57:01+00:00 [category] => Array ( [0] => trasporti ) [category_name] => Array ( [0] => Trasporti ) [post_tag] => Array ( [0] => in-evidenza ) [post_tag_name] => Array ( [0] => In evidenza ) ) [sort] => Array ( [0] => 1674565021000 ) ) [5] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 437822 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => Numeri importanti e davvero incoraggianti per Kel 12 che ha chiuso il bilancio 2021-22 allo scorso 30 settembre con un giro d'affari complessivo praticamente sui livelli del 2019: quasi a quota 13 milioni di euro, contro i 13,7 milioni registrati nell'anno pre-Covid. Ma quello che è forse più importante è il dato sui margini, che hanno raggiunto livelli persino superiori, grazie a tassi di riempimento davvero elevati. "L'ultimo bilancio è andato meglio di quanto ci aspettassimo dalla ripresa del mercato - racconta il presidente Kel 12, Massimo Grossi -. Abbiamo infatti chiuso con un ebit oltre i 500 mila euro (profitti ante-imposte e interessi, ndr), mentre gli utili netti si sono attestati sopra i 250 mila euro. Numeri apparentemente non enormi, ma chi conosce le marginalità medie del nostro settore sa quanto siano in realtà significativi". E il 2022/23 sta andando ancora meglio: "A oggi abbiamo già raggiunto i risultati del 2022 - rivela infatti l'amministratore delegato del to, Gianluca Rubino -. A parità di periodo siamo al 30% in più per entrambi i brand (Kel 12 e i Viaggi di Maurizio Levi acquisito in piena pandemia, ndr). Per la chiusura dell'anno finanziario prevediamo di toccare quota 22 milioni di euro di fatturato, contro i 19 milioni che i due marchi distinti hanno messo a segno in totale nel 2019". L'obiettivo è quindi di salire ulteriormente a 25 milioni nel giro di tre anni. "A prima vista potrebbe sembrare un traguardo poco sfidante, dati i trend di crescita attuali - aggiunge Rubino -. Ma occorre tener conto della nostra tipologia di prodotto, che non permette uno sviluppo esponenziale dell'offerta. Basti pensare al fatto che la nostra linea più importante (quella dei viaggi con esperti rappresenta l'80% del nostro business complessivo) nel periodo di Capodanno ha registrato un record di 51 partenze. Ed è davvero difficile anche solo pensare di aumentare ulteriormente il numero di archeologi, antropologi, biologi... coinvolti come esperti nei nostri viaggi". Per il prossimo futuro, l'operatore milanese pensa quindi a incrementare ulteriormente l'integrazione verticale del prodotto, tramite joint venture ad hoc con i partner locali, come per esempio è già avvenuto per le due dahabeye egiziane. "Si tratta di operazioni che ci consentono di aumentare ulteriormente la qualità dei nostri prodotti - sottolinea Rubino -. Prossimamente pensiamo ad altre iniziative simili in Algeria, Arabia Saudita, Namibia, e India". Per quanto riguarda i clienti finali, i piani sono di incrementare ulteriormente il già elevato livello di engagement dei viaggiatori. "Pochi mesi fa abbiamo lanciato un nostro programma fedeltà, il Travel Klab, in collaborazione con Europ Assistance, mentre per l'estate sarà pronta una app proprietaria, pensata per facilitare la fruizione dei nostri servizi in viaggio". Infine, lato distribuzione, il focus rimane decisamente sulla formazione. "Data la peculiarità del nostro prodotto, storicamente lavoriamo con un panel di agenzie selezionate che oggi sono circa 300-400 - conclude Rubino -. Con un centinaio di loro conduciamo anche operazioni di co-marketing, per esempio per l'organizzazione di eventi e incontri con i nostri esperti, soprattutto nelle località più lontane dalle nostre sedi, che fatichiamo a raggiungere da soli". [post_title] => Kel 12: fatturato a livelli pre-Covid; i margini persino meglio [post_date] => 2023-01-24T12:46:34+00:00 [category] => Array ( [0] => tour_operator ) [category_name] => Array ( [0] => Tour Operator ) [post_tag] => Array ( [0] => in-evidenza ) [post_tag_name] => Array ( [0] => In evidenza ) ) [sort] => Array ( [0] => 1674564394000 ) ) [6] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 437828 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => Fisco adv. Parte da febbraio del 2023 la dichiarazione precompilata dell'Iva. Entro il prossimo mese quindi l’Agenzia delle entrate metterà disposizione di circa 2,3 milioni di partite Iva, commercianti, artigiani, imprese e professionisti, la dichiarazione Iva precompilata 2023. La cosa potrebbe interessare anche le agenzie di viaggio. L’introduzione sperimentale della dichiarazione Iva precompilata è frutto degli obiettivi fissati dal Piano Nazionale Ripresa e Resilienza, alla voce “M1C1-109 – Riforma dell’amministrazione fiscale”. Dunque, da febbraio, alla dichiarazione dei redditi precompilata si affiancherà la dichiarazione Iva precompilata. Due Fasi In fase iniziale, la dichiarazione Iva precompilata, dovrebbe riguardare solo i soggetti Iva residenti e stabiliti in Italia che effettuano la liquidazione trimestrale dell’Iva per opzione. L’ulteriore condizione è quella della conferma del contenuto dei registri Iva precompilati rispetto al periodo d’imposta 2022. Successivamente ossia rispetto alle operazioni poste in essere dal 2023, la novità potrebbe essere estesa anche coloro che operano in regimi speciali ai fini Iva quindi anche le agenzie di viaggio. Oppure che adottano particolari regole di determinazione e versamento dell’imposta (ad esempio i commercianti al minuto con opzione per la c.d. ventilazione dei corrispettivi). [post_title] => Parte a febbraio l'Iva precompilata. Potrebbe interessare anche le adv [post_date] => 2023-01-24T12:26:48+00:00 [category] => Array ( [0] => enti_istituzioni_e_territorio ) [category_name] => Array ( [0] => Enti, istituzioni e territorio ) [post_tag] => Array ( [0] => topnews ) [post_tag_name] => Array ( [0] => Top News ) ) [sort] => Array ( [0] => 1674563208000 ) ) [7] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 437819 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => Karnataka Tourism Board approda in Italia con una promozione a 360 gradi per catalizzare il mercato leisure italiano che affiancherà il già consolidato traffico business. Sulla tabella di marcia, in programma la partecipazione agli eventi di turismo internazionale. “Siamo stati presenti alla Fitur di Madrid, ci saremo all’Itb di Berlino e alterneremo diversi road show in Europa, Emirati Arabi, Mosca, Tokyo per incontrare i professionisti del settore – spiega H. T. Ratnakar, adviser tourism and hospitality del Karnataka tourism board - Lo stato del Karnataka, nel sud dell’India, conta 31 provincie con Bangalore capitale, la Silicon Valley dell’Est, centro dell'industria tecnologica del Paese, rinomata anche per i suoi parchi e la vita notturna. Bangalore è l'hub del back office IT di tutto il mondo che da sola genera il 50% del traffico di turismo business”. La destinazione indiana si presenta come “un altro stato dell’India interessante da visitare” così definito da T. Ajungla Jamir console generale dell'India a Milano. La regione offre un variegato ventaglio di attrazioni turistiche: “È una terra benedetta dalla natura - spiega Kapil Mohan Ias, additional chef secretary tourism of Karnataka -, con la possibilità di vivere innumerevoli esperienze: avventura, natura, cultura, tradizioni, una gustosa cucina; turismo religioso, naturopatia e yoga per un turismo medicale”. I siti Unesco di Hampi, Pattadakal e la catena montuosa dei Ghati occidentali ricche di foreste pluviali, parchi nazionali, 320 km di costa, oltre 6 mila elefanti e più di 524 tigri; queste oltre alle piantagioni del rinomato caffè Coorg, sono solo alcuni dei punti di forza dell'area. E se nel 2019 i visitatori in India si stono attestati attorno ai 6 milioni, le aspettative puntano a superare questa quota per il prossimo anno. Dall’Europa, Londra Francoforte e Parigi collegano direttamente Bangalore. Dall’Italia, voli diretti da Milano a Delhi in connessione per Bangalore sono garantiti da Air India.I 2 aeroporti internazionali di Bangalore - che recentemente ha visto l'apertura del nuovo Terminal 2 - e Mengalore collegano Karnataka al resto del mondo con 29 voli internazionali al giorno; nello stato sono inoltre attivi 6 aeroporti per scali domestici. [post_title] => L'India accende i riflettori sul Karnataka: nuove opportunità per i flussi leisure [post_date] => 2023-01-24T12:12:01+00:00 [category] => Array ( [0] => estero ) [category_name] => Array ( [0] => Estero ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1674562321000 ) ) [8] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 437817 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => Forbes, una fra le più importanti riviste internazionali, posiziona la Basilicata fra le prime cinque destinazioni turistiche in Italia da raggiungere nel 2023. Nei giorni scorsi Vogue aveva inserito la Basilicata tra le 12 migliori destinazioni al mondo da visitare nel 2023 inserendola nella sua speciale short list insieme a Giappone, Scozia, Patagonia e Singapore. d esprimere un nuovo giudizio positivo oggi è il magazine più famoso al mondo su classifiche, cultura economica, leadership imprenditoriale, innovazione e lifestyle: Forbes. La giornalista della rivista Catherine Sabino riserva la sua attenzione ai due mari della Basilicata, dal Tirreno, con Maratea, alla costa Metapontina. Per il presidente della regione Basilicata, Vito Bardi, "l'impegno profuso per la promozione del brand Basilicata consta di azioni che giorno dopo giorno, come sistema regionale, stiamo mettendo in campo. è un lavoro sostenuto da risorse straordinarie mobilitate via via dai diversi dipartimenti, e che sta portando i suoi risultati grazie alla passione e competenza di tutti gli attori di un settore strategico come il turismo, e di cui tutti dobbiamo ritenerci orgogliosi". Marco Cottone è quindi il nuovo direttore del Barceló Aran Mantegna: lavora nel gruppo alberghiero spagnolo dal 2013, dove ha ricoperto posizioni manageriali in diverse realtà della compagnia in Italia, a Milano e ancora Roma, nonché in Spagna, a Barcellona e a Siviglia.\r

\r

Responsabile della guida dell’Occidental Aurelia è invece Niccolò Piacenza: nel 2017 si trasferisce in Spagna, Paesi in cui sviluppa la propria carriera ricoprendo diverse posizioni operative a Madrid, alle isole Baleari e alle Canarie. Rientra quindi a Roma come responsabile per la gestione di questo albergo, che si trova in posizione particolarmente strategica, vicino a Città del Vaticano.\r

\r

Appena arrivato dalle isole Canarie, Alberto Lopez ricopre ora la direzione generale dell'hotel Occidental Aran Park. La sua esperienza pregressa include, tra le altre, attività nelle operazioni alberghiere di alberghi e resort nei Caraibi, a Cuba e nella Repubblica Dominicana.\r

\r

Infine, Leonardo Melro è stato nominato direttore commerciale. Melro proviene da esperienze internazionali in altre catene alberghiere come Accor, Melia e Marriott. Giunge in Italia dopo un’esperienza in America Latina, dove ha ricoperto l’incarico di strutturare la strategia commerciale, alla guida del team marketing, reservations, proactive sales e mice.\r

\r

“Il rafforzamento del nostro management in Italia dimostra il nostro impegno e l’interesse strategico nel continuare a far crescere le nostre operazioni nella Penisola”, sottolinea lo stess Cottone, neodirettore del Barceló Aran Mantegna.","post_title":"Il 2023 si apre con quattro novità nel management Barceló in Italia","post_date":"2023-01-24T14:06:26+00:00","category":["alberghi"],"category_name":["Alberghi"],"post_tag":[]},"sort":[1674569186000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"437847","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Cambio di direzione al nuovo hotel La Palma. Non sarà più Fabio Datteroni a guidare la riapertura della struttura della Oetker Collection di Capri prevista per il 2023, ma Imelda Shllaku. Con una carriera quasi trentennale alle spalle, la futura general manager vanta numerose esperienze nel settore dell’ospitalità di lusso su scala globale. Dopo il suo primo ruolo come hotel manager presso il Sina The Gray di Milano, ha lavorato per il gruppo The Ritz Carlton dapprima a Dublino, poi sull’isola thailandese di Krabi. Successivamente, si è occupata per sette anni della gestione delle proprietà di Londra e Milano di Bulgari Hotel & Resorts, ricoprendo varie posizioni, per diventare, infine, director of rooms presso l’Armani Hotel di Dubai e il One & Only alle Maldive. Dopo un anno di pausa, nel quale si è occupata di consulenze per 15 importanti hotel di lusso, diventa quindi general manager del Baglioni Hotel London. Il suo ultimo ruolo prima di approdare a Capri, l’ha vista diventare global director of rooms & guest experiences per il gruppo Kerzner International.\r

\r

“Sono entusiasta del mio nuovo ruolo come general manager dell’hotel La Palma - commenta la stessa Imelda Shllaku -. Credo che la mia esperienza mi permetterà di guidare i vari team al meglio, per garantire agli ospiti un’esperienza impeccabile. Non vediamo l’ora di aprire le porte di questo luogo speciale e accogliere, sia i locali sia gli ospiti provenienti da ogni parte del mondo\". La Palma, costruito nel 1822, e completamente ristrutturato dalla Oetker Collection, è il primo progetto di hôtellerie che porta la firma di Francis Sultana. L'interior designer ha collaborato con i migliori artigiani locali per rendere omaggio alla tradizione. A pochi passi dalla leggendaria Piazzetta, l’hotel offrirà un ristorante e un bar sulla terrazza, un beach club, una nuova piscina, una spa, un fitness centre e tre boutique. La ristorazione sarà curata da chef Gennaro Esposito.","post_title":"Imelda Shllaku al timone della Palma di Capri per la sua riapertura","post_date":"2023-01-24T13:51:28+00:00","category":["alberghi"],"category_name":["Alberghi"],"post_tag":[]},"sort":[1674568288000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"437844","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Dopo un 2022 che ha registrato numeri pre-pandemia per tutte le destinazioni servite, con oltre 3,7 milioni di passeggeri trasportati, Corsica Sardinia Ferries inizia l’anno con una serie di nuovi progetti green. A cominciare dall'investimento in navi ro-ro a vela, grazie alla partnership con Neoline Armateur, che permetterà di sviluppare il progetto di una unità da carico lunga 136 metri alimentata principalmente dal vento.\r

\r

“Dopo aver limitato il più possibile la nostra impronta di carbonio in una fase iniziale, ora dobbiamo rivolgerci alle alternative ai combustibili fossili - spiega il presidente dell'operatore, Pierre Mattei -. Oggi si aprono nuove possibilità con l’idrogeno verde e la propulsione velica. Come società armatoriale responsabile abbiamo quindi il dovere di sostenere la transizione energetica appoggiando queste soluzioni lungimiranti, che sono veri e propri laboratori per la propulsione del trasporto marittimo di domani”.\r

\r

Il core business della compagnia delle Navi Gialle rimane comunque il trasporto passeggeri, per cui l'operatore conferma la programmazione per Corsica, Sardegna, Elba e Baleari, ottimizzando gli orari e la pianificazione delle rotte in base alle esigenze del mercato. Ma anche per ridurre le emissioni, con la “tensione costante a migliorare l’offerta commerciale e a essere sempre più green oriented”, conclude Mattei","post_title":"Corsica Sardinia Ferries, obiettivo sostenibilità: arriva la ro-ro a vela","post_date":"2023-01-24T13:22:49+00:00","category":["tour_operator"],"category_name":["Tour Operator"],"post_tag":[]},"sort":[1674566569000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"437837","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Si chiamano Venezuela: lagune, cascate e spiagge incontaminate e Los Roques Ecoluxury i due nuovi programmi della linea Viaggi Imperdibili di Tour2000AmericaLatina, con cui il to marchigiano riapre finalmente i confini del Paese con capitale Caracas. Si tratta di itinerari a conferma immediata con minimo due partecipanti, partenze a date fisse con inclusi nella quota a persona voli intercontinentali e domestici, hotel e trasferimenti.\r

\r

Prima partenza il 4 aprile per Pasqua per il tour Venezuela: lagune, cascate e spiagge incontaminate, 11 giorni/nove notti alla scoperta del parco nazionale di Canaima, una delle zone geologiche più antiche della Terra, Patrimonio dell’umanità Unesco, dove si trova il Salto Angel, la cascata più alta del mondo. Il viaggio prosegue poi per l’arcipelago di Los Roques, con soggiorno sull’unica isola abitata in una semplice posada a diretto contatto con la natura. La proposta Los Roques Ecoluxury nove giorni/sette notti con partenze ogni 15 giorni dai principali aeroporti italiani è pensata invece per chi vuole trascorrere una settimana di relax in uno dei mari più belli del mondo ai Caraibi, per disconnettersi totalmente dalla vita frenetica dei nostri giorni.\r

\r

“Riaprire il Venezuela è per noi un momento unico ed emozionante, se pensiamo che fino a una decina di anni fa questo Paese era la nostra prima destinazione per fatturato\", afferma Marino Pagni, general manager di Tour2000AmericaLatina. La programmazione è stata creata in collaborazione con Air Europa, top partner del to per i voli in Sud America. Tutti i voli sono operati dai nuovi Boeing 787 DreamLiner configurati con la nuova cabina di business ed economy class. In alternativa, è possibile acquistare la premium economy, laddove operi il Boeing 787 DreamLiner configurato con cabina premium.\r

\r

\r

\r

","post_title":"Tour2000AmericaLatina riapre il Venezuela con due pacchetti della linea Viaggi Imperdibili","post_date":"2023-01-24T13:10:54+00:00","category":["tour_operator"],"category_name":["Tour Operator"],"post_tag":[]},"sort":[1674565854000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"437833","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Norse Atlantic Airways sbarca a Roma Fiumicino con un volo diretto per New York Jfk, che decollerà il prossimo 19 giugno con frequenze giornaliere. Il volo - che farà della Città Eterna la quinta capitale europea collegata dal vettore con servizi diretti al Jfk - partirà da Roma alle 19.30 e atterrerà al Jfk alle 23.00 mentre il volo di ritorno partirà da Jfk alle 01.00 e atterrerà a Roma alle 15.45.\r

\r

\"I passeggeri su entrambe le sponde dell'Atlantico potranno godere di valore, eccellente servizio a bordo e comfort mentre viaggiano tra queste due città. L'aggiunta di Roma al nostro network fornirà un altro gateway per l'Europa e rafforzerà la nostra presenza a New York\", ha affermato Bjorn Tore Larsen, ceo di Norse Atlantic Airways.\r

\r

\"Questo nuovo volo diretto per New York Jfk completerà l'offerta complessiva tra le due città con un servizio in uscita serale che arricchirà le opzioni di viaggio dei nostri clienti - ha aggiunto Ivan Bassato, chief aviation officer di Aeroporti di Roma -. Scegliendo Roma Fiumicino, Norse è un'ulteriore nuova compagnia aerea che ha riconosciuto l'eccellenza operativa del nostro aeroporto e la grande attrattività del nostro mercato, come confermato dai flussi di traffico nordamericani che si prevede supereranno il livello pre-Covid”.\r

\r

Norse Atlantic opera esclusivamente con aerei Boeing 787 Dreamliner e due scelte di cabina, Economy e Premium: la configurazione della cabina di quest'ultima è caratterizzata da sedili con un'inclinazione di 43 pollici e una reclinazione di 12 pollici per consentire ai passeggeri di arrivare riposati a destinazione.\r

\r

I passeggeri possono scegliere tra le tariffe Light, Classic e Plus: le tariffe Light rappresentano l'opzione di valore di Norse, mentre le tariffe Plus includono la franchigia massima per il bagaglio, due servizi di ristorazione, un'esperienza in aeroporto e a bordo migliorata e una maggiore flessibilità dei biglietti.","post_title":"Norse Atlantic sbarca a Roma: voli giornalieri per New York Jfk dal 19 giugno","post_date":"2023-01-24T12:57:01+00:00","category":["trasporti"],"category_name":["Trasporti"],"post_tag":["in-evidenza"],"post_tag_name":["In evidenza"]},"sort":[1674565021000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"437822","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Numeri importanti e davvero incoraggianti per Kel 12 che ha chiuso il bilancio 2021-22 allo scorso 30 settembre con un giro d'affari complessivo praticamente sui livelli del 2019: quasi a quota 13 milioni di euro, contro i 13,7 milioni registrati nell'anno pre-Covid. Ma quello che è forse più importante è il dato sui margini, che hanno raggiunto livelli persino superiori, grazie a tassi di riempimento davvero elevati. \"L'ultimo bilancio è andato meglio di quanto ci aspettassimo dalla ripresa del mercato - racconta il presidente Kel 12, Massimo Grossi -. Abbiamo infatti chiuso con un ebit oltre i 500 mila euro (profitti ante-imposte e interessi, ndr), mentre gli utili netti si sono attestati sopra i 250 mila euro. Numeri apparentemente non enormi, ma chi conosce le marginalità medie del nostro settore sa quanto siano in realtà significativi\".\r

\r

E il 2022/23 sta andando ancora meglio: \"A oggi abbiamo già raggiunto i risultati del 2022 - rivela infatti l'amministratore delegato del to, Gianluca Rubino -. A parità di periodo siamo al 30% in più per entrambi i brand (Kel 12 e i Viaggi di Maurizio Levi acquisito in piena pandemia, ndr). Per la chiusura dell'anno finanziario prevediamo di toccare quota 22 milioni di euro di fatturato, contro i 19 milioni che i due marchi distinti hanno messo a segno in totale nel 2019\". L'obiettivo è quindi di salire ulteriormente a 25 milioni nel giro di tre anni. \"A prima vista potrebbe sembrare un traguardo poco sfidante, dati i trend di crescita attuali - aggiunge Rubino -. Ma occorre tener conto della nostra tipologia di prodotto, che non permette uno sviluppo esponenziale dell'offerta. Basti pensare al fatto che la nostra linea più importante (quella dei viaggi con esperti rappresenta l'80% del nostro business complessivo) nel periodo di Capodanno ha registrato un record di 51 partenze. Ed è davvero difficile anche solo pensare di aumentare ulteriormente il numero di archeologi, antropologi, biologi... coinvolti come esperti nei nostri viaggi\".\r

\r

Per il prossimo futuro, l'operatore milanese pensa quindi a incrementare ulteriormente l'integrazione verticale del prodotto, tramite joint venture ad hoc con i partner locali, come per esempio è già avvenuto per le due dahabeye egiziane. \"Si tratta di operazioni che ci consentono di aumentare ulteriormente la qualità dei nostri prodotti - sottolinea Rubino -. Prossimamente pensiamo ad altre iniziative simili in Algeria, Arabia Saudita, Namibia, e India\".\r

\r

Per quanto riguarda i clienti finali, i piani sono di incrementare ulteriormente il già elevato livello di engagement dei viaggiatori. \"Pochi mesi fa abbiamo lanciato un nostro programma fedeltà, il Travel Klab, in collaborazione con Europ Assistance, mentre per l'estate sarà pronta una app proprietaria, pensata per facilitare la fruizione dei nostri servizi in viaggio\". Infine, lato distribuzione, il focus rimane decisamente sulla formazione. \"Data la peculiarità del nostro prodotto, storicamente lavoriamo con un panel di agenzie selezionate che oggi sono circa 300-400 - conclude Rubino -. Con un centinaio di loro conduciamo anche operazioni di co-marketing, per esempio per l'organizzazione di eventi e incontri con i nostri esperti, soprattutto nelle località più lontane dalle nostre sedi, che fatichiamo a raggiungere da soli\".","post_title":"Kel 12: fatturato a livelli pre-Covid; i margini persino meglio","post_date":"2023-01-24T12:46:34+00:00","category":["tour_operator"],"category_name":["Tour Operator"],"post_tag":["in-evidenza"],"post_tag_name":["In evidenza"]},"sort":[1674564394000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"437828","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Fisco adv. Parte da febbraio del 2023 la dichiarazione precompilata dell'Iva. Entro il prossimo mese quindi l’Agenzia delle entrate metterà disposizione di circa 2,3 milioni di partite Iva, commercianti, artigiani, imprese e professionisti, la dichiarazione Iva precompilata 2023. La cosa potrebbe interessare anche le agenzie di viaggio.\r

\r

L’introduzione sperimentale della dichiarazione Iva precompilata è frutto degli obiettivi fissati dal Piano Nazionale Ripresa e Resilienza, alla voce “M1C1-109 – Riforma dell’amministrazione fiscale”. Dunque, da febbraio, alla dichiarazione dei redditi precompilata si affiancherà la dichiarazione Iva precompilata.\r

Due Fasi\r

In fase iniziale, la dichiarazione Iva precompilata, dovrebbe riguardare solo i soggetti Iva residenti e stabiliti in Italia che effettuano la liquidazione trimestrale dell’Iva per opzione. L’ulteriore condizione è quella della conferma del contenuto dei registri Iva precompilati rispetto al periodo d’imposta 2022.\r

\r

Successivamente ossia rispetto alle operazioni poste in essere dal 2023, la novità potrebbe essere estesa anche coloro che operano in regimi speciali ai fini Iva quindi anche le agenzie di viaggio. Oppure che adottano particolari regole di determinazione e versamento dell’imposta (ad esempio i commercianti al minuto con opzione per la c.d. ventilazione dei corrispettivi).","post_title":"Parte a febbraio l'Iva precompilata. Potrebbe interessare anche le adv","post_date":"2023-01-24T12:26:48+00:00","category":["enti_istituzioni_e_territorio"],"category_name":["Enti, istituzioni e territorio"],"post_tag":["topnews"],"post_tag_name":["Top News"]},"sort":[1674563208000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"437819","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":" Karnataka Tourism Board approda in Italia con una promozione a 360 gradi per catalizzare il mercato leisure italiano che affiancherà il già consolidato traffico business.\r

\r

Sulla tabella di marcia, in programma la partecipazione agli eventi di turismo internazionale. “Siamo stati presenti alla Fitur di Madrid, ci saremo all’Itb di Berlino e alterneremo diversi road show in Europa, Emirati Arabi, Mosca, Tokyo per incontrare i professionisti del settore – spiega H. T. Ratnakar, adviser tourism and hospitality del Karnataka tourism board - Lo stato del Karnataka, nel sud dell’India, conta 31 provincie con Bangalore capitale, la Silicon Valley dell’Est, centro dell'industria tecnologica del Paese, rinomata anche per i suoi parchi e la vita notturna. Bangalore è l'hub del back office IT di tutto il mondo che da sola genera il 50% del traffico di turismo business”.\r

\r

La destinazione indiana si presenta come “un altro stato dell’India interessante da visitare” così definito da T. Ajungla Jamir console generale dell'India a Milano.\r

\r

La regione offre un variegato ventaglio di attrazioni turistiche: “È una terra benedetta dalla natura - spiega Kapil Mohan Ias, additional chef secretary tourism of Karnataka -, con la possibilità di vivere innumerevoli esperienze: avventura, natura, cultura, tradizioni, una gustosa cucina; turismo religioso, naturopatia e yoga per un turismo medicale”. I siti Unesco di Hampi, Pattadakal e la catena montuosa dei Ghati occidentali ricche di foreste pluviali, parchi nazionali, 320 km di costa, oltre 6 mila elefanti e più di 524 tigri; queste oltre alle piantagioni del rinomato caffè Coorg, sono solo alcuni dei punti di forza dell'area.\r

\r

E se nel 2019 i visitatori in India si stono attestati attorno ai 6 milioni, le aspettative puntano a superare questa quota per il prossimo anno. Dall’Europa, Londra Francoforte e Parigi collegano direttamente Bangalore. Dall’Italia, voli diretti da Milano a Delhi in connessione per Bangalore sono garantiti da Air India.I 2 aeroporti internazionali di Bangalore - che recentemente ha visto l'apertura del nuovo Terminal 2 - e Mengalore collegano Karnataka al resto del mondo con 29 voli internazionali al giorno; nello stato sono inoltre attivi 6 aeroporti per scali domestici.\r

\r

","post_title":"L'India accende i riflettori sul Karnataka: nuove opportunità per i flussi leisure","post_date":"2023-01-24T12:12:01+00:00","category":["estero"],"category_name":["Estero"],"post_tag":[]},"sort":[1674562321000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"437817","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Forbes, una fra le più importanti riviste internazionali, posiziona la Basilicata fra le prime cinque destinazioni turistiche in Italia da raggiungere nel 2023. Nei giorni scorsi Vogue aveva inserito la Basilicata tra le 12 migliori destinazioni al mondo da visitare nel 2023 inserendola nella sua speciale short list insieme a Giappone, Scozia, Patagonia e Singapore.\r

\r

d esprimere un nuovo giudizio positivo oggi è il magazine più famoso al mondo su classifiche, cultura economica, leadership imprenditoriale, innovazione e lifestyle: Forbes. La giornalista della rivista Catherine Sabino riserva la sua attenzione ai due mari della Basilicata, dal Tirreno, con Maratea, alla costa Metapontina.\r

\r

Per il presidente della regione Basilicata, Vito Bardi, \"l'impegno profuso per la promozione del brand Basilicata consta di azioni che giorno dopo giorno, come sistema regionale, stiamo mettendo in campo. è un lavoro sostenuto da risorse straordinarie mobilitate via via dai diversi dipartimenti, e che sta portando i suoi risultati grazie alla passione e competenza di tutti gli attori di un settore strategico come il turismo, e di cui tutti dobbiamo ritenerci orgogliosi\". ","post_title":"Forbes: Basilicata fra le prime 5 destinazioni italiane nel 2023","post_date":"2023-01-24T11:31:18+00:00","category":["enti_istituzioni_e_territorio"],"category_name":["Enti, istituzioni e territorio"],"post_tag":[]},"sort":[1674559878000]}]}}