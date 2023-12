La Cina vara una nuova campagna per incentivare il turismo invernale La Cina accende i riflettori sulla stagione invernale con il lancio da parte dell’Ufficio Nazionale del Turismo Cinese di Roma della nuova campagna “Ni Hao! China” – “Promozione del Turismo Invernale 2024 nel nord della Cina”. La campagna sarà diffusa sui social media nazionali e internazionali come Twitter, Facebook, Photo Wall, YouTube, Douyin International, WeChat e altre piattaforme di promozione online dei partner così come fra la stampa di settore. La stagione di promozione del turismo all’estero migliorerà ulteriormente la comprensione da parte degli italiani del marchio turistico “Ni Hao! China” e del turismo invernale in Cina ancora molto poco conosciuto all’estero. La promozione invernale del 2024 si concentra sul tema “Costruire sogni di ghiaccio e neve per il futuro” e mira a implementare il concetto di sviluppo del turismo cinese legato a ghiaccio e neve, ma anche sostenibile e di alta qualità. Durante la campagna, l’Ufficio Nazionale del Turismo di Roma continuerà a rilanciare risorse turistiche di alta qualità legate al mondo della cultura del ghiaccio e della neve, inoltre lancerà la mostra a tema con un’esposizione delle caratteristiche culturali e turistiche invernali della Cina settentrionale. Condividi

[post_title] => Ras Al Khaimah Half Marathon: appuntamento al 24 febbraio con nuovi percorsi e gare [post_date] => 2023-12-15T08:48:26+00:00 [category] => Array ( [0] => estero ) [category_name] => Array ( [0] => Estero ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1702630106000 ) ) [2] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 458104 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => La Cina e i viaggi hanno un nome che tutti gli addetti ai lavori ricordano: Giancarlo Monaco, fondatore di Chinasia, scomparso poco più di dieci anni fa, volto noto del turismo per aver lanciato i viaggi verso la Cina negli anni 90 ed era anche uno studioso e un grande collezionista tra mappe, libri antichi e planisferi. La collezione di Giancarlo Monaco, su idea di Laura Grassi co-fondantrice Chinasia che dal 2013 guida da sola con il suo team il t.o. monoprodotto, oggi con la nuova veste con Chinasia by Idee per Viaggiare, è oggi custodita nella Biblioteca della Società Geografica Italiana come “Fondo Giancarlo Monaco-Donazione Chinasia”. "Credo che la donazione rappresenti il modo ideale per celebrare la passione per l'Oriente e la cultura di Monaco - ha commentato Laura Grassi, presentando l'iniziativa a Roma presso la sede della Società Geografica- sono certa che questa istituzione saprà valorizzarla al meglio". Confermato anche l'impegno per la ripartenza della destinazione potendo contare su una rete di fornitori e contatti."La programmazione attuale Chinasia by Idee per Viaggiare -spiega Grassi - è online sul sito ideeperviaggiare.it e a breve verrà ulteriormente arricchita. La proposta include tour di gruppo e viaggi individuali che permettono di scoprire le bellezze del Paese e più in là usciremo con un catalogo dedicato". Non nasconde l'entusiasmo anche Danilo Curzi, ceo di Idee per Viaggiare "volevo che nel nostro portfolio entrasse la Cina e lo staff completo Chinasia, con grande rispetto e non abbiamo mai voluto fagocitare nulla ma solo far rivivere un marchio che ha rappresentato la storia del viaggio in Cina sul nostro mercato - ha aggiunto Curzi - Non ho avuto la fortuna di conoscere Monaco in maniera approfondita, ma so che in questo luogo veniva per studiare e consultare documenti per costruire i suoi itinerari di viaggio, mi piace pensare che se lo incontrassi mi darebbe la sua approvazione per il percorso che stiamo affrontando”. [post_title] => Chinasia: la collezione di Giancarlo Monaco diventa il “Fondo Giancarlo Monaco-Donazione Chinasia” [post_date] => 2023-12-14T14:07:39+00:00 [category] => Array ( [0] => tour_operator ) [category_name] => Array ( [0] => Tour Operator ) [post_tag] => Array ( [0] => biblioteca-della-societa-geografica-italiana-come-fondo-giancarlo-monaco-donazione-chinasia [1] => chinasia-by-idee-per-viaggiare [2] => chinasia-idee-per-viaggiare [3] => cina-chinasia [4] => cina-idee-per-viaggiare [5] => collezione-libri-chinasia [6] => danilo-curzi-chinasia [7] => danilo-curzi-idee-per-viaggiare [8] => donazione-chinasia [9] => donazione-laura-grassi-chinasia [10] => fondo-giancarlo-monaco-donazione-chinasia [11] => giancarlo-monaco-chinasia [12] => idee-per-viaggiare-2 ) [post_tag_name] => Array ( [0] => Biblioteca della Società Geografica Italiana come “Fondo Giancarlo Monaco-Donazione Chinasia” [1] => chinasia by idee per viaggiare [2] => chinasia idee per viaggiare [3] => cina chinasia [4] => cina idee per viaggiare [5] => collezione libri chinasia [6] => danilo curzi chinasia [7] => danilo curzi idee per viaggiare [8] => donazione chinasia [9] => donazione laura grassi chinasia [10] => Fondo Giancarlo Monaco-Donazione Chinasia [11] => giancarlo monaco chinasia [12] => idee per viaggiare ) ) [sort] => Array ( [0] => 1702562859000 ) ) [3] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 458043 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => [caption id="attachment_458051" align="alignleft" width="300"] Da sinistra, Elena Valdata, Andrea Mele e Francesca Lorusso[/caption] Andrea Mele lo ha già dichiarato con chiarezza in occasione della conferenza con cui è stata annunciata l'acquisizione del to milanese: la Shiruq targata Mappamondo sarà nel segno della continuità. E non solo dal punto di vista del team, che si trasferirà presto negli uffici meneghini dell'operatore romano, ma anche da quello del prodotto. D'altronde l'intera chiave dell'operazione sta nella parola diversificazione. "E per me diversificare non ha mai significato semplicemente aggiungere una nuova destinazione - ha spiegato il ceo di Mappamondo -. Vuol dire invece muoversi verso nuovi orizzonti di mercato, rivolgersi a un segmento di clientela diverso. Ed è proprio quello che faremo con Shiruq". Il brand fondato da Elena Valdata conserverà insomma la propria identità specifica: "Non ci saranno doppioni - ha rimarcato Mele - Piuttosto, cercheremo della sinergie. Ci sforzeremo di sfruttare al massimo la forza di Mappamondo anche dal lato prodotto, inserendo tra le altre cose destinazioni che Shiruq faceva di meno o non faceva. Pensiamo per esempio all’Africa Australe ma certamente rafforzeremo pure il Sud-Est asiatico dove il nostro prodotto è già molto conosciuto sul mercato". La strategia è sufficientemente delineata: "Immaginiamo già le agenzie potenzialmente più adatte al prodotto Shiruq: sono quelle che vendono di più Mappamondo. Oltre alla nostra presenza alla prossima Bit di Milano, abbiamo peraltro già in programma due eventi ad hoc in Sicilia. Poi sarà il mercato a fornirci stimoli e risposte". Il prodotto Lato programmazione, Shiruq manterrà dunque sicuramente le destinazioni su cui era già forte la propria presenza: "Parliamo tra gli altri del Marocco con tour guidati e self drive - ha aggiunto la direttrice Francesca Lorusso -. Ma anche dell'Algeria con tre itinerari che diventeranno presto quattro, dedicati a deserto e archeologia. Non mancherà inoltre l'Egitto con due navigazioni: in dahabeya sul Nilo, da Luxor ad Assuan, e su una imbarcazione da quattro cabine sul lago Nasser". Continuerà inoltre la programmazione sull'Arabia Saudita, così come sulla Cina, "che ci è mancata moltissimo e che avevamo già riproposto quest'anno con un tour dal sapore classico arricchito da alcune chicche in esclusiva". Focus anche sull'Europa, tra paesi Baltici, Bulgaria, Malta e Albania. Non verrà tralasciato neppure il Medio Oriente, così come l'Africa Occidentale e l'America Centro-Meridionale. In Asia, come già accennato, si punterà su Sud-Est ed Estremo Oriente. "La loro conoscenza - ha proseguito Francesca Lorusso - ci aiuterà a perfezionare l'offerta su Thailandia e Vietnam, nonché a sviluppare Laos, Cambogia, Indonesia e Giappone". Proseguiranno inoltre le collaborazioni già avviate, come quella con il cantautore Jack Jaselli per il prodotto Mindfullness e con l'Istituto italiano di fotografia per i viaggi dedicati appunto alla fotografia. "In queste settimane abbiamo avuto già modo di confrontarci a lungo con Mappamondo - ha concluso Francesca Lorusso -. E abbiamo avvertito un'apertura senza resistenza. Per di più loro hanno già una linea, la Unique Trails, per viaggi fuori dalle rotte più turistiche: un accenno di Shiruq in Mappamondo prima del nostro arrivo". [post_title] => Mele: la Shiruq di Mappamondo? Nel segno della continuità [post_date] => 2023-12-14T10:04:00+00:00 [category] => Array ( [0] => tour_operator ) [category_name] => Array ( [0] => Tour Operator ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1702548240000 ) ) [4] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 457926 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => Il Romantik Hotel Friederikenhof di Lubecca (Germania) entra nella cooperazione internazionale Romantik Hotels & Restaurants, che espande così il proprio marchio nella Germania settentrionale. La nuova struttura è situata nella campagna appena fuori dall’importante città portuale, e offre un'esperienza culinaria in un'atmosfera accogliente e un rifugio dopo una giornata di attività a Lubecca e dintorni. «Il Friederikenhof - spiega il ceo di Romantik Hotels, Thomas Edelkamp - è perfetto per noi e condivide i nostri stessi valori. Lo storico maniero del diciottesimo secolo è oggi un affascinante insieme di edifici e offre ai nostri ospiti anche una fantastica esperienza culinaria». «I Romantik Hotels & Restaurants - aggiunge il direttore dell'hotel, Patrick Wulf - rappresentano una grande collaborazione. Penso che ci integreremo meravigliosamente e saremo felici di dare il benvenuto ai tanti ospiti interessanti ai quale si rivolge il marchio». L'ex tenuta del diciottesimo secolo colpisce per l'insieme armonioso di edifici e un parco ampio e curato. Lo chef Felix Lestrat e il suo team garantiscono inoltre eccellenti menu a più portate. L’hotel è anche parte integrante dell'annuale evento culinario Schleswig-Holstein Gourmet Festival, che celebra la ricca diversità culinaria della regione. L'area benessere del Friederikenhof comprende infine saune, cabina a infrarossi, vasche kneipp e una moderna sala relax. Dalla primavera del 2024 sarà inaugurata anche la sauna in giardino con vista panoramica sulla natura circostante. Massaggi e trattamenti rilassanti completano l'offerta spa dell'hotel, oltre alle lezioni di yoga e pilates, che aiutano a ridurre attivamente lo stress e a migliorare lo stato fisico e mentale. [post_title] => Romantik Hotels, il gruppo presenta il Friederikenhof, nuova struttura a Lubecca [post_date] => 2023-12-14T09:12:02+00:00 [category] => Array ( [0] => alberghi ) [category_name] => Array ( [0] => Alberghi ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1702545122000 ) ) [5] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 457981 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => Si comincia dai mercatini natalizi, must irrinunciabile del periodo invernale, per arrivare all'estate nel segno dello sport con i Campionati europei di calcio. Nel mezzo, molteplici opportunità di scoperta del Baden-Wurttemberg che ruota attorno al proprio capoluogo, Stoccarda. Durante le settimane dell'Avvento la regione di Stoccarda si immerge in una speciale atmosfera natalizia, con quasi 300 mercatini che attraggono i visitatori per piacevoli passeggiate e momenti di divertimento. Le oltre 160 casette del mercatino di Natale barocco di Ludwigsburg soddisfano ogni desiderio natalizio. Le illuminazioni non sono meno speciali della disposizione delle casette che riflette in questa città natalizia in miniatura la simmetria e le linee rette delle strade di Ludwigsburg e dei giardini del suo famoso palazzo barocco. Al mercatino medievale e natalizio di Esslingen, i mercanti in costumi storici vendono le loro merci proprio come si faceva centinaia di anni fa. Tintori, feltrai, fabbri e soffiatori di vetro dimostreranno le loro abilità artigiane mentre trampolieri, giocolieri, mangiafuoco e menestrelli si divertono tra le oltre 180 bancarelle. Stoccarda sarà l'anno prossimo una delle dieci città che ospiteranno i Campionati Europei di Calcio: all'insegna del motto "tutta la città è uno stadio" i tifosi vivranno quattro settimane speciali: non ci saranno infatti solo le cinque partite live disputate nella Stuttgart Arena, ma tutte le competizioni Uefa Euro 2024™ saranno trasmesse live dalla Schlossplatz nel cuore della città, in format Public Viewing. Con il Museo Mercedes-Benz e il Museo Porsche Stoccarda può vantare, come unica città al mondo, ben due musei dell'automobile. Il primo racconta la storia dell'automobile e quella del marchio Mercedes-Benz, mentre nel secondo i visitatori ripercorrono la storia del prodotto che esce dalle fucine dell'auto sportiva di Stoccarda. Centro culturale, metropoli vivace dove le novità futuristiche vanno a braccetto con i grandi capolavori, Stoccarda non delude neppure gli appasionati gourmand: sono otto i ristoranti stellati presenti in città (per un totale di 21 nell'intera regione). Ma le specialità della cucina sveva si gustano al meglio anche nelle numerose enoteche e taverne, dove abbinare i vini caratteristici della regione. E a proposito di vini, grazie alla posizione unica di Stoccarda, i vigneti si trovano anche nel centro della città: la viticoltura ha una lunga tradizione qui, ma è comunque aperta alle nuove tendenze. I giovani viticoltori della regione, alcuni di loro della seconda o terza generazione, hanno portato una ventata di aria fresca nel panorama vitivinicolo. [gallery ids="457989,457990,457991"] [post_title] => Stoccarda sotto i riflettori: dai mercatini di Natale agli Europei di Calcio 2024 [post_date] => 2023-12-13T12:16:46+00:00 [category] => Array ( [0] => estero ) [category_name] => Array ( [0] => Estero ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1702469806000 ) ) [6] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 457901 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => Nuove uniformi per il personale di Air India: realizzate dallo stilista indiano Manish Malhotra nel suo atelier di Mumbai, le divise sono caratterizzate da un'ampia gamma di colori e da un design senza tempo. «La collezione - spiega il vettore in un comunicato - rispecchia una rara e armoniosa fusione tra il ricco patrimonio indiano e l'estetica con lo stile, l'eleganza e il comfort del XXI secolo». L'introduzione delle nuove uniformi sarà portata avanti gradualmente, nei prossimi mesi, a partire dall'entrata in servizio del primo Airbus A350 di Air India. «Le uniformi dell'equipaggio di Air India sono tra le più ricche di storia dell'aviazione mondiale e siamo fermamente convinti che l'innovativo ensemble di Manish Malhotra scriverà un nuovo entusiasmante capitolo per la storia futura di Air India - ha commentato Campbell Wilson, chief executive officer e managing director della compagnia aerea indiana -. Cattura perfettamente l'essenza della nostra nuova identità, i principi del servizio e la nostra ricerca di stabilire nuovi punti di riferimento nell'aviazione globale». Lo stile indiano moderno di Malhotra si integra con la nuova identità globale del vettore, recentemente presentato come simbolo di una nuova India più sicura e progressista: «Air India è da tempo sotto i riflettori del mondo. Siamo certi che le nostre nuove uniformi saranno all'altezza delle accresciute aspettative, con una dichiarazione che definisce il meglio dell'eredità e dell'ospitalità indiana. I viaggiatori di tutti i continenti potranno riconoscere immediatamente queste uniformi come la nuova Air India». Malhotra ha realizzato le uniformi non solo per l'equipaggio di cabina e i piloti di Air India, ma anche per il personale di terra, gli ingegneri e il personale di sicurezza. Sostenibilità e qualità sono state le pietre miliari che hanno caratterizzato l'intero processo produttivo, rigorosamente made in India. [gallery ids="457911,457907,457912"] [post_title] => Air India: ecco le nuove divise, che accompagneranno il debutto del primo A350 [post_date] => 2023-12-13T09:25:34+00:00 [category] => Array ( [0] => trasporti ) [category_name] => Array ( [0] => Trasporti ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1702459534000 ) ) [7] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 457922 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => Si sono accese venerdì 8 dicembre le luci del Natale a Gardaland Resort, che, in occasione del ponte dell’Immacolata appena trascorso, ha dato ufficialmente il via all’edizione 2023 di Gardaland Magic Winter, quest'anno dedicato soprattutto ai piccoli ospiti. L’appuntamento invernale offrirà fino al 7 gennaio momenti di divertimento, magia, golosità e antiche tradizioni e sarà interamente dedicato al tema della gentilezza. I piccoli ospiti che visiteranno il Parco in occasione di Gardaland Magic Winter, oltre a divertirsi fra le tante attrazioni disponibili e gli show pensati ad hoc per il periodo, avranno infatti una missione: aiutare Prezzemolo a realizzare la nuova strofa che andrà ad arricchire la main song dell’edizione Winter 2024. Come? Scrivendo un loro personale “pensiero gentile”, una frase di positività e di incoraggiamento da dedicare al prossimo, sulle apposite cartoline natalizie distribuite all’ingresso e nei vari punti ristoro nel parco. Ciascun bimbo potrà poi inserire il proprio “pensiero gentile” all’interno del mega pacco regalo, simbolo dell’iniziativa, allestito, per l’occasione, nella piazza Jumanji. Lo scopo dell’iniziativa è di dare voce alle emozioni dei più piccoli (tramite Prezzemolo) che troveranno spazio non solo nella canzone del Welcome Show il prossimo anno, ma andranno anche a decorare per tutta la durata di questa edizione una parete del Villaggio di Babbo Natale che diventerà il Gardaland’s Wall of Kindness: un muro dove verranno appesi alcuni pensieri gentili. “Già nel primo weekend di apertura l’iniziativa si è rivelata un successo, segnando un ottimo inizio per Gardaland Magic Winter: tra venerdì 8 e domenica 10 sono stati infatti raccolti circa mille bigliettini che, a partire dal prossimo fine settimana, saranno selezionati da Prezzemolo e Babbo Natale in persona e saranno visibili sul Gardaland’s Wall of Kindness - spiega la ceo Sabrina de Carvalho -. L’edizione in corso di Gardaland Magic Winter è incentrata sui valori intramontabili della gentilezza, dell’amicizia, del coraggio e della speranza, valori fondamentali per gli adulti di oggi e del domani”. [post_title] => E' iniziato il Gardaland Magic Winter, quest'anno a tema gentilezza [post_date] => 2023-12-12T12:51:54+00:00 [category] => Array ( [0] => tour_operator ) [category_name] => Array ( [0] => Tour Operator ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1702385514000 ) ) [8] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 457920 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => [caption id="attachment_447846" align="alignleft" width="300"] Tom Jenkins[/caption] Si comincia il prossimo 24 maggio con il China European Marketplace organizzato a Shangay dalla European tourism association (Etoa) e si prosegue quindi dal 27 al 29 dello stesso mese, quando la European Travel Commission sarà presente con una stand proprioe all'Itb China, sempre a Shanghai. Una doppia iniziativa di co-marteking realizzata in partnership tra Etoa ed Etc per rilanciare il turismo tra il Vecchio continente e la Cina. "Per chiunque abbia investito nel mercato di questo paese orientale gli ultimi quattro anni sono stati indubitabilmente tempi di magra - racconta il ceo di Etoa, Tom Jenkins -. I membri della nostra associazione stanno però già registrando flussi pari quasi al 50% dei livelli pre-Covid del 2019, con un'accelerazione della domanda prevista per il prossimo anno. Molti ritengono che tra il 2025 e il 2026 si possano ragionevolmente raggiungere i volumi pre-pandemici. Di questo, e della pianificazione necessaria, si discuterà in particolare in occasione del China European Marketplace". [post_title] => Etoa in Cina insieme alla European Travel Commission per promuovere lo sviluppo turistico [post_date] => 2023-12-12T12:42:02+00:00 [category] => Array ( [0] => enti_istituzioni_e_territorio ) [category_name] => Array ( [0] => Enti, istituzioni e territorio ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1702384922000 ) ) ) { "size": 9, "query": { "filtered": { "query": { "fuzzy_like_this": { "like_text" : "la cina vara una nuova campagna per incentivare il turismo invernale" } }, "filter": { "range": { "post_date": { "gte": "now-2y", "lte": "now", "time_zone": "+1:00" } } } } }, "sort": { "post_date": { "order": "desc" } } }{"took":66,"timed_out":false,"_shards":{"total":5,"successful":5,"failed":0},"hits":{"total":1442,"max_score":null,"hits":[{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"458172","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"[caption id=\"attachment_431836\" align=\"alignleft\" width=\"300\"] Pier Ezhaya presidente Astoi[/caption]\r

\r

Sono incoraggianti i dati che emergono dall’Osservatorio Astoi Confindustria Viaggi relativamente alle scelte degli italiani in occasione delle imminenti festività di fine anno, che coincidono con tempo a disposizione e propensione a spendere sempre più per i viaggi.\r

\r

Le prenotazioni registrate dagli associati Astoi relative alle festività di fine 2023 e inizio 2024 mostrano un incremento medio dei ricavi pari all’11% rispetto alla stagione 2022. Si torna a prenotare le vacanze con anticipo con un deciso incremento dell’Advance Booking rispetto al 2022, anno ancora interessato dalla coda Covid che spingeva i consumatori a rimandare le prenotazioni in prossimità della data di partenza. I viaggi o soggiorni hanno una durata media pari a 8.5 giorni, leggermente più lunga rispetto allo scorso anno.\r

\r

«Le prenotazioni per il periodo di altissima stagione vedono una crescita dei ricavi dell’11% sul 2022 e la quasi totalità delle destinazioni coinvolte mostra un trend positivo, sia per vacanze stanziali al mare sia per quelle più itineranti - commenta Pier Ezhaya, presidente Astoi Confindustria Viaggi - . Per quanto riguarda le mete preferite riscontriamo riconferme per alcune destinazioni classiche come Oceano Indiano, East Africa, Caraibi e Stati Uniti, ma anche Sudest asiatico, Argentina e Sudafrica. Molto bene anche le performance dei tour in Nord Europa e le crociere negli Emirati e nel Mediterraneo. Per il medio raggio, a seguito di quanto sta accadendo in Israele, la domanda si è in parte riconvertita su Canarie e Capo Verde, anche se l’ondata emotiva si sta attenuando e sono riprese le prenotazioni, oltre a essere diminuite le cancellazioni. Tutele, assistenza e qualità dei servizi del Turismo Organizzato assumono una rilevanza sempre più significativa, che i viaggiatori riconoscono e premiano in fase di prenotazione».\r

Destinazioni\r

Tra i viaggiatori che preferiscono restare in Italia la montagna resta sempre protagonista durante la stagione invernale, tanto che in alcuni casi registra volumi superiori fino al +29% rispetto all’anno scorso. Si evidenzia una propensione alla prenotazione anticipata, caratteristica di questa tipologia di vacanza e crescono anche i flussi provenienti dal mercato straniero. La durata media del soggiorno è di 5 notti, con un costo medio di 1.500 euro per persona.\r

\r

In Europa, Islanda e Norvegia sono le mete predilette. Nel periodo di Natale e Capodanno si registrano per queste mete incrementi superiori al 23% rispetto allo scorso anno. .\r

\r

Nel medio raggio, la preferenza verso Capo Verde e Canarie compensa in parte il calo dei flussi turistici verso il Medio Oriente ed il Nord Africa. In termini percentuali, l’impatto del conflitto in Medio Oriente si è registrato principalmente su Egitto (-13%) e Giordania (-49%); il dato appare più negativo se si considera che il trend, prima dell’attacco verso Israele, vedeva su entrambe le destinazioni una crescita rilevante. \r

\r

Il lungo raggio premia Oceano Indiano, East Africa, Oriente e Caraibi.\r

\r

Nel settore crocieristico, le partenze di Natale e Capodanno sono tra le più apprezzate nella programmazione annuale, perché si tratta di un periodo dell’anno speciale, in cui le persone desiderano particolarmente festeggiare a bordo. Tra le destinazioni preferite ci sono i Caraibi e gli Emirati Arabi, molto ambiti per una fuga al caldo nel pieno dell’inverno, ma anche il Mediterraneo riesce sempre ad affascinare grazie al mix di tradizioni, città d’arte e cultura. Nel Mediterraneo, oltre alle destinazioni classiche come Spagna, Francia e Italia, riscuotono grande apprezzamento Turchia, Grecia e Canarie.\r

Viaggiatori e turismo organizzato\r

I viaggiatori chiedono perciò viaggi più ricchi di esperienze, di significato. In Italia si nota un cambiamento nelle esigenze degli ospiti: la montagna non è più percepita solo come location per la settimana di sport sulle piste; si assiste alla riscoperta dei luoghi per rigenerarsi.\r

\r

In Europa chi si affida al turismo organizzato nella maggior parte di casi non è alla ricerca del city break o solamente di volo e hotel.\r

\r

I connazionali si rivolgono al turismo organizzato per trovare garanzie, tutele e assistenza. Il turista fai da te deve fronteggiare autonomamente improvvisi cambiamenti in assenza di tutele per cause imponderabili. Per contro, chi si affida al turismo organizzato trova interlocutori affidabili e multimodali che nelle situazioni di incertezza e preoccupazione, grazie alla professionalità e al know-how acquisito nel tempo, sono in grado di tutelare e offrire assistenza al viaggiatore.\r

\r

\r

\r

","post_title":"Astoi: in crescita le festività natalizie. Ricavi a + 11%","post_date":"2023-12-15T10:50:30+00:00","category":["enti_istituzioni_e_territorio"],"category_name":["Enti, istituzioni e territorio"],"post_tag":[]},"sort":[1702637430000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"458138","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"E' in calendario per il 24 febbraio 2024 la 17ª edizione della Ras Al Khaimah Half Marathon, che prevede con un nuovo percorso sull'isola di Al Marjan e, per la prima volta, sarà disponibile anche la 10 km Road Race.\r

\r

Con la collaborazione di Ras Al Khaimah Tourism Development Authority (Raktda), la kermesse sportiva vedrà alcuni tra i migliori corridori della lunga distanza al mondo competere nella mezza maratona di 21,1 km, mentre migliaia di appassionati potranno partecipare alle gare di 2 km o 10 km. \r

\r

La competizione sarà inoltre caratterizzata da un nuovo percorso con partenza e arrivo sull'isola di Al Marjan. Per il 2024, tutte e tre le gare si svolgeranno lungo le vie di questo iconico luogo dell’Emirato: quattro isole unite tra loro a forma di corallo in un arcipelago creato dall’uomo.\r

\r

\"Dal suo lancio 17 anni fa, l'evento si è creato una propria posizione nel mercato globale della corsa, puntando i riflettori dello sport su Ras Al Khaimah e attirando spettatori e concorrenti di tutte le età. La gara annuale continua a presentare campioni di livello internazionale, riunendo al contempo la comunità locale e internazionale\" ha commentato Raki Phillips, chief executive officer di Ras Al Khaimah Tourism Development Authority.\r

\r

Le iscrizioni per le tre gare sono aperte su questo link.","post_title":"Ras Al Khaimah Half Marathon: appuntamento al 24 febbraio con nuovi percorsi e gare","post_date":"2023-12-15T08:48:26+00:00","category":["estero"],"category_name":["Estero"],"post_tag":[]},"sort":[1702630106000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"458104","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"La Cina e i viaggi hanno un nome che tutti gli addetti ai lavori ricordano: Giancarlo Monaco, fondatore di Chinasia, scomparso poco più di dieci anni fa, volto noto del turismo per aver lanciato i viaggi verso la Cina negli anni 90 ed era anche uno studioso e un grande collezionista tra mappe, libri antichi e planisferi.\r

\r

\r

La collezione di Giancarlo Monaco, su idea di Laura Grassi co-fondantrice Chinasia che dal 2013 guida da sola con il suo team il t.o. monoprodotto, oggi con la nuova veste con Chinasia by Idee per Viaggiare, è oggi custodita nella Biblioteca della Società Geografica Italiana come “Fondo Giancarlo Monaco-Donazione Chinasia”. \r

\r

\"Credo che la donazione rappresenti il modo ideale per celebrare la passione per l'Oriente e la cultura di Monaco - ha commentato Laura Grassi, presentando l'iniziativa a Roma presso la sede della Società Geografica- sono certa che questa istituzione saprà valorizzarla al meglio\".\r

\r

\r

Confermato anche l'impegno per la ripartenza della destinazione potendo contare su una rete di fornitori e contatti.\"La programmazione attuale Chinasia by Idee per Viaggiare -spiega Grassi - è online sul sito ideeperviaggiare.it e a breve verrà ulteriormente arricchita. La proposta include tour di gruppo e viaggi individuali che permettono di scoprire le bellezze del Paese e più in là usciremo con un catalogo dedicato\".\r

\r

Non nasconde l'entusiasmo anche Danilo Curzi, ceo di Idee per Viaggiare \"volevo che nel nostro portfolio entrasse la Cina e lo staff completo Chinasia, con grande rispetto e non abbiamo mai voluto fagocitare nulla ma solo far rivivere un marchio che ha rappresentato la storia del viaggio in Cina sul nostro mercato - ha aggiunto Curzi - Non ho avuto la fortuna di conoscere Monaco in maniera approfondita, ma so che in questo luogo veniva per studiare e consultare documenti per costruire i suoi itinerari di viaggio, mi piace pensare che se lo incontrassi mi darebbe la sua approvazione per il percorso che stiamo affrontando”.","post_title":"Chinasia: la collezione di Giancarlo Monaco diventa il “Fondo Giancarlo Monaco-Donazione Chinasia”","post_date":"2023-12-14T14:07:39+00:00","category":["tour_operator"],"category_name":["Tour Operator"],"post_tag":["biblioteca-della-societa-geografica-italiana-come-fondo-giancarlo-monaco-donazione-chinasia","chinasia-by-idee-per-viaggiare","chinasia-idee-per-viaggiare","cina-chinasia","cina-idee-per-viaggiare","collezione-libri-chinasia","danilo-curzi-chinasia","danilo-curzi-idee-per-viaggiare","donazione-chinasia","donazione-laura-grassi-chinasia","fondo-giancarlo-monaco-donazione-chinasia","giancarlo-monaco-chinasia","idee-per-viaggiare-2"],"post_tag_name":["Biblioteca della Società Geografica Italiana come “Fondo Giancarlo Monaco-Donazione Chinasia”","chinasia by idee per viaggiare","chinasia idee per viaggiare","cina chinasia","cina idee per viaggiare","collezione libri chinasia","danilo curzi chinasia","danilo curzi idee per viaggiare","donazione chinasia","donazione laura grassi chinasia","Fondo Giancarlo Monaco-Donazione Chinasia","giancarlo monaco chinasia","idee per viaggiare"]},"sort":[1702562859000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"458043","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"[caption id=\"attachment_458051\" align=\"alignleft\" width=\"300\"] Da sinistra, Elena Valdata, Andrea Mele e Francesca Lorusso[/caption]\r

\r

Andrea Mele lo ha già dichiarato con chiarezza in occasione della conferenza con cui è stata annunciata l'acquisizione del to milanese: la Shiruq targata Mappamondo sarà nel segno della continuità. E non solo dal punto di vista del team, che si trasferirà presto negli uffici meneghini dell'operatore romano, ma anche da quello del prodotto. D'altronde l'intera chiave dell'operazione sta nella parola diversificazione. \"E per me diversificare non ha mai significato semplicemente aggiungere una nuova destinazione - ha spiegato il ceo di Mappamondo -. Vuol dire invece muoversi verso nuovi orizzonti di mercato, rivolgersi a un segmento di clientela diverso. Ed è proprio quello che faremo con Shiruq\".\r

\r

Il brand fondato da Elena Valdata conserverà insomma la propria identità specifica: \"Non ci saranno doppioni - ha rimarcato Mele - Piuttosto, cercheremo della sinergie. Ci sforzeremo di sfruttare al massimo la forza di Mappamondo anche dal lato prodotto, inserendo tra le altre cose destinazioni che Shiruq faceva di meno o non faceva. Pensiamo per esempio all’Africa Australe ma certamente rafforzeremo pure il Sud-Est asiatico dove il nostro prodotto è già molto conosciuto sul mercato\". La strategia è sufficientemente delineata: \"Immaginiamo già le agenzie potenzialmente più adatte al prodotto Shiruq: sono quelle che vendono di più Mappamondo. Oltre alla nostra presenza alla prossima Bit di Milano, abbiamo peraltro già in programma due eventi ad hoc in Sicilia. Poi sarà il mercato a fornirci stimoli e risposte\".\r

\r

Il prodotto\r

\r

Lato programmazione, Shiruq manterrà dunque sicuramente le destinazioni su cui era già forte la propria presenza: \"Parliamo tra gli altri del Marocco con tour guidati e self drive - ha aggiunto la direttrice Francesca Lorusso -. Ma anche dell'Algeria con tre itinerari che diventeranno presto quattro, dedicati a deserto e archeologia. Non mancherà inoltre l'Egitto con due navigazioni: in dahabeya sul Nilo, da Luxor ad Assuan, e su una imbarcazione da quattro cabine sul lago Nasser\".\r

\r

Continuerà inoltre la programmazione sull'Arabia Saudita, così come sulla Cina, \"che ci è mancata moltissimo e che avevamo già riproposto quest'anno con un tour dal sapore classico arricchito da alcune chicche in esclusiva\". Focus anche sull'Europa, tra paesi Baltici, Bulgaria, Malta e Albania. Non verrà tralasciato neppure il Medio Oriente, così come l'Africa Occidentale e l'America Centro-Meridionale. In Asia, come già accennato, si punterà su Sud-Est ed Estremo Oriente. \"La loro conoscenza - ha proseguito Francesca Lorusso - ci aiuterà a perfezionare l'offerta su Thailandia e Vietnam, nonché a sviluppare Laos, Cambogia, Indonesia e Giappone\".\r

\r

Proseguiranno inoltre le collaborazioni già avviate, come quella con il cantautore Jack Jaselli per il prodotto Mindfullness e con l'Istituto italiano di fotografia per i viaggi dedicati appunto alla fotografia. \"In queste settimane abbiamo avuto già modo di confrontarci a lungo con Mappamondo - ha concluso Francesca Lorusso -. E abbiamo avvertito un'apertura senza resistenza. Per di più loro hanno già una linea, la Unique Trails, per viaggi fuori dalle rotte più turistiche: un accenno di Shiruq in Mappamondo prima del nostro arrivo\".\r

\r

\r

\r

","post_title":"Mele: la Shiruq di Mappamondo? Nel segno della continuità","post_date":"2023-12-14T10:04:00+00:00","category":["tour_operator"],"category_name":["Tour Operator"],"post_tag":[]},"sort":[1702548240000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"457926","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Il Romantik Hotel Friederikenhof di Lubecca (Germania) entra nella cooperazione internazionale Romantik Hotels & Restaurants, che espande così il proprio marchio nella Germania settentrionale. La nuova struttura è situata nella campagna appena fuori dall’importante città portuale, e offre un'esperienza culinaria in un'atmosfera accogliente e un rifugio dopo una giornata di attività a Lubecca e dintorni. «Il Friederikenhof - spiega il ceo di Romantik Hotels, Thomas Edelkamp - è perfetto per noi e condivide i nostri stessi valori. Lo storico maniero del diciottesimo secolo è oggi un affascinante insieme di edifici e offre ai nostri ospiti anche una fantastica esperienza culinaria».\r

\r

«I Romantik Hotels & Restaurants - aggiunge il direttore dell'hotel, Patrick Wulf - rappresentano una grande collaborazione. Penso che ci integreremo meravigliosamente e saremo felici di dare il benvenuto ai tanti ospiti interessanti ai quale si rivolge il marchio». L'ex tenuta del diciottesimo secolo colpisce per l'insieme armonioso di edifici e un parco ampio e curato. Lo chef Felix Lestrat e il suo team garantiscono inoltre eccellenti menu a più portate. L’hotel è anche parte integrante dell'annuale evento culinario Schleswig-Holstein Gourmet Festival, che celebra la ricca diversità culinaria della regione.\r

\r

L'area benessere del Friederikenhof comprende infine saune, cabina a infrarossi, vasche kneipp e una moderna sala relax. Dalla primavera del 2024 sarà inaugurata anche la sauna in giardino con vista panoramica sulla natura circostante. Massaggi e trattamenti rilassanti completano l'offerta spa dell'hotel, oltre alle lezioni di yoga e pilates, che aiutano a ridurre attivamente lo stress e a migliorare lo stato fisico e mentale.\r

\r

\r

\r

","post_title":"Romantik Hotels, il gruppo presenta il Friederikenhof, nuova struttura a Lubecca","post_date":"2023-12-14T09:12:02+00:00","category":["alberghi"],"category_name":["Alberghi"],"post_tag":[]},"sort":[1702545122000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"457981","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Si comincia dai mercatini natalizi, must irrinunciabile del periodo invernale, per arrivare all'estate nel segno dello sport con i Campionati europei di calcio. Nel mezzo, molteplici opportunità di scoperta del Baden-Wurttemberg che ruota attorno al proprio capoluogo, Stoccarda.\r

\r

Durante le settimane dell'Avvento la regione di Stoccarda si immerge in una speciale atmosfera natalizia, con quasi 300 mercatini che attraggono i visitatori per piacevoli passeggiate e momenti di divertimento. Le oltre 160 casette del mercatino di Natale barocco di Ludwigsburg soddisfano ogni desiderio natalizio.\r

\r

Le illuminazioni non sono meno speciali della disposizione delle casette che riflette in questa città natalizia in miniatura la simmetria e le linee rette delle strade di Ludwigsburg e dei giardini del suo famoso palazzo barocco. Al mercatino medievale e natalizio di Esslingen, i mercanti in costumi storici vendono le loro merci proprio come si faceva centinaia di anni fa. Tintori, feltrai, fabbri e soffiatori di vetro dimostreranno le loro abilità artigiane mentre trampolieri, giocolieri, mangiafuoco e menestrelli si divertono tra le oltre 180 bancarelle.\r

\r

Stoccarda sarà l'anno prossimo una delle dieci città che ospiteranno i Campionati Europei di Calcio: all'insegna del motto \"tutta la città è uno stadio\" i tifosi vivranno quattro settimane speciali: non ci saranno infatti solo le cinque partite live disputate nella Stuttgart Arena, ma tutte le competizioni Uefa Euro 2024™ saranno trasmesse live dalla Schlossplatz nel cuore della città, in format Public Viewing. \r

\r

\r

\r

Con il Museo Mercedes-Benz e il Museo Porsche Stoccarda può vantare, come unica città al mondo, ben due musei dell'automobile. Il primo racconta la storia dell'automobile e quella del marchio Mercedes-Benz, mentre nel secondo i visitatori ripercorrono la storia del prodotto che esce dalle fucine dell'auto sportiva di Stoccarda.\r

\r

\r

\r

Centro culturale, metropoli vivace dove le novità futuristiche vanno a braccetto con i grandi capolavori, Stoccarda non delude neppure gli appasionati gourmand: sono otto i ristoranti stellati presenti in città (per un totale di 21 nell'intera regione). Ma le specialità della cucina sveva si gustano al meglio anche nelle numerose enoteche e taverne, dove abbinare i vini caratteristici della regione.\r

\r

E a proposito di vini, grazie alla posizione unica di Stoccarda, i vigneti si trovano anche nel centro della città: la viticoltura ha una lunga tradizione qui, ma è comunque aperta alle nuove tendenze. I giovani viticoltori della regione, alcuni di loro della seconda o terza generazione, hanno portato una ventata di aria fresca nel panorama vitivinicolo.\r

\r

[gallery ids=\"457989,457990,457991\"]","post_title":"Stoccarda sotto i riflettori: dai mercatini di Natale agli Europei di Calcio 2024","post_date":"2023-12-13T12:16:46+00:00","category":["estero"],"category_name":["Estero"],"post_tag":[]},"sort":[1702469806000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"457901","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Nuove uniformi per il personale di Air India: realizzate dallo stilista indiano Manish Malhotra nel suo atelier di Mumbai, le divise sono caratterizzate da un'ampia gamma di colori e da un design senza tempo. «La collezione - spiega il vettore in un comunicato - rispecchia una rara e armoniosa fusione tra il ricco patrimonio indiano e l'estetica con lo stile, l'eleganza e il comfort del XXI secolo».\r

\r

L'introduzione delle nuove uniformi sarà portata avanti gradualmente, nei prossimi mesi, a partire dall'entrata in servizio del primo Airbus A350 di Air India.\r

\r

«Le uniformi dell'equipaggio di Air India sono tra le più ricche di storia dell'aviazione mondiale e siamo fermamente convinti che l'innovativo ensemble di Manish Malhotra scriverà un nuovo entusiasmante capitolo per la storia futura di Air India - ha commentato Campbell Wilson, chief executive officer e managing director della compagnia aerea indiana -. Cattura perfettamente l'essenza della nostra nuova identità, i principi del servizio e la nostra ricerca di stabilire nuovi punti di riferimento nell'aviazione globale».\r

\r

Lo stile indiano moderno di Malhotra si integra con la nuova identità globale del vettore, recentemente presentato come simbolo di una nuova India più sicura e progressista: «Air India è da tempo sotto i riflettori del mondo. Siamo certi che le nostre nuove uniformi saranno all'altezza delle accresciute aspettative, con una dichiarazione che definisce il meglio dell'eredità e dell'ospitalità indiana. I viaggiatori di tutti i continenti potranno riconoscere immediatamente queste uniformi come la nuova Air India».\r

\r

Malhotra ha realizzato le uniformi non solo per l'equipaggio di cabina e i piloti di Air India, ma anche per il personale di terra, gli ingegneri e il personale di sicurezza.\r

Sostenibilità e qualità sono state le pietre miliari che hanno caratterizzato l'intero processo produttivo, rigorosamente made in India.\r

\r

[gallery ids=\"457911,457907,457912\"]\r

\r

","post_title":"Air India: ecco le nuove divise, che accompagneranno il debutto del primo A350","post_date":"2023-12-13T09:25:34+00:00","category":["trasporti"],"category_name":["Trasporti"],"post_tag":[]},"sort":[1702459534000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"457922","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Si sono accese venerdì 8 dicembre le luci del Natale a Gardaland Resort, che, in occasione del ponte dell’Immacolata appena trascorso, ha dato ufficialmente il via all’edizione 2023 di Gardaland Magic Winter, quest'anno dedicato soprattutto ai piccoli ospiti. L’appuntamento invernale offrirà fino al 7 gennaio momenti di divertimento, magia, golosità e antiche tradizioni e sarà interamente dedicato al tema della gentilezza.\r

\r

I piccoli ospiti che visiteranno il Parco in occasione di Gardaland Magic Winter, oltre a divertirsi fra le tante attrazioni disponibili e gli show pensati ad hoc per il periodo, avranno infatti una missione: aiutare Prezzemolo a realizzare la nuova strofa che andrà ad arricchire la main song dell’edizione Winter 2024. Come? Scrivendo un loro personale “pensiero gentile”, una frase di positività e di incoraggiamento da dedicare al prossimo, sulle apposite cartoline natalizie distribuite all’ingresso e nei vari punti ristoro nel parco. Ciascun bimbo potrà poi inserire il proprio “pensiero gentile” all’interno del mega pacco regalo, simbolo dell’iniziativa, allestito, per l’occasione, nella piazza Jumanji.\r

\r

Lo scopo dell’iniziativa è di dare voce alle emozioni dei più piccoli (tramite Prezzemolo) che troveranno spazio non solo nella canzone del Welcome Show il prossimo anno, ma andranno anche a decorare per tutta la durata di questa edizione una parete del Villaggio di Babbo Natale che diventerà il Gardaland’s Wall of Kindness: un muro dove verranno appesi alcuni pensieri gentili.\r

\r

“Già nel primo weekend di apertura l’iniziativa si è rivelata un successo, segnando un ottimo inizio per Gardaland Magic Winter: tra venerdì 8 e domenica 10 sono stati infatti raccolti circa mille bigliettini che, a partire dal prossimo fine settimana, saranno selezionati da Prezzemolo e Babbo Natale in persona e saranno visibili sul Gardaland’s Wall of Kindness - spiega la ceo Sabrina de Carvalho -. L’edizione in corso di Gardaland Magic Winter è incentrata sui valori intramontabili della gentilezza, dell’amicizia, del coraggio e della speranza, valori fondamentali per gli adulti di oggi e del domani”.","post_title":"E' iniziato il Gardaland Magic Winter, quest'anno a tema gentilezza","post_date":"2023-12-12T12:51:54+00:00","category":["tour_operator"],"category_name":["Tour Operator"],"post_tag":[]},"sort":[1702385514000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"457920","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"[caption id=\"attachment_447846\" align=\"alignleft\" width=\"300\"] Tom Jenkins[/caption]\r

\r

Si comincia il prossimo 24 maggio con il China European Marketplace organizzato a Shangay dalla European tourism association (Etoa) e si prosegue quindi dal 27 al 29 dello stesso mese, quando la European Travel Commission sarà presente con una stand proprioe all'Itb China, sempre a Shanghai. Una doppia iniziativa di co-marteking realizzata in partnership tra Etoa ed Etc per rilanciare il turismo tra il Vecchio continente e la Cina.\r

\r

\"Per chiunque abbia investito nel mercato di questo paese orientale gli ultimi quattro anni sono stati indubitabilmente tempi di magra - racconta il ceo di Etoa, Tom Jenkins -. I membri della nostra associazione stanno però già registrando flussi pari quasi al 50% dei livelli pre-Covid del 2019, con un'accelerazione della domanda prevista per il prossimo anno. Molti ritengono che tra il 2025 e il 2026 si possano ragionevolmente raggiungere i volumi pre-pandemici. Di questo, e della pianificazione necessaria, si discuterà in particolare in occasione del China European Marketplace\".","post_title":"Etoa in Cina insieme alla European Travel Commission per promuovere lo sviluppo turistico","post_date":"2023-12-12T12:42:02+00:00","category":["enti_istituzioni_e_territorio"],"category_name":["Enti, istituzioni e territorio"],"post_tag":[]},"sort":[1702384922000]}]}}