La Catalogna partecipa alla Fiera italiana del Cicloturismo, a Milano il 12 e 13 marzo

Catalogna in bicicletta? Sì, grazie a 6.400 chilometri di percorsi per mountain bike e un’infinità di sentieri e itinerari pianeggianti, un vero paradiso per il cicloturismo, grazie anche ad un clima mite tutto l’anno e una geografia diversificata con sentieri che si snodano tra pianure, altopiani e catene montuose, con diversi livelli di difficoltà per incontrare ogni esigenza “atletica”.

Ecco allora che il Il Catalan Tourist Board parteciperà alla prima Fiera Italiana dedicata al Cicloturismo e al viaggiare in bicicletta che si terrà alla Fabbrica del Vapore di Milano il 12 e 13 marzo prossimi.

“Il cicloturismo per la Catalogna rappresenta un modo sostenibile e accessibile di accogliere i turisti – ha affermato Marta Teixidor, direttrice dell’Ente del Turismo della Catalogna in Italia -. Il perfetto esempio di questa visione è il complesso conosciuto come le Vies Verdes: la riqualificazione di vecchi tracciati ferroviari per un totale di 160 km, trasformati in sentieri ideali per il cicloturismo. Sono allo stesso tempo un modo che abbiamo per accompagnare i turisti nella natura e a contatto con la nostra storia più intima e un ottimo risultato di riqualificazione di un patrimonio dismesso. Inoltre, trattandosi di percorsi pensati per i treni sono in gran parte pianeggianti e quindi adatti a tutta la famiglia o a viaggiatori con mobilità ridotta o qualunque altra disabilità”.

Proprio alle Vies Verdes sarà dedicato l’intervento in fiera di Norbert Bes, Direttore dell’Ente per il Turismo della Costa Brava e i Pirenei di Girona. Lo speech, dal titolo “La Catalogna: i segreti delle Vies Verdes” sarà sabato 12 marzo alle 11.00.