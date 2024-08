Isole Marchesi nel Patrimonio mondiale Unesco, per il valore culturale e naturalistico Le isole Marchesi sono state ufficialmente inserite nella lista dei Patrimoni Mondiali Unesco per il loro valore culturale e naturalistico. Le isole Marchesi sono infatti un’importante testimonianza di un’antica civiltà giunta qui via mare intorno al 1000 dC e che ha visto il suo sviluppo tra il X ed il XIX secolo. Ancora oggi le isole presentano diversi elementi di grande valore per la cultura polinesiana, dalle sculture in pietra vulcanica emblema della cultura polinesiana, i “tiki”, come quelli di Taaoa sull’isola di Hiva Oa o quelli nella valle di Hatiheu sull’isola di Nuku Hiva, a veri e propri siti archeologici come quello di Upeke (Hiva Oa), Kamuihei (Nuku Hiva) o Tohua Manuia (Ua Pou). Le isole rappresentano inoltre un luogo unico per la biodiversità, che custodisce ecosistemi marini e terrestri insostituibili e conservati in maniera eccezionale, ospitando una variegata flora, diverse specie marine e una delle più grandi concentrazioni di diversi uccelli marini del Sud del Pacifico. “Ricevere questo riconoscimento rappresenta un’opportunità unica per mostrare l’eccezionale patrimonio culturale e ambientale dell’arcipelago delle Marchesi a livello internazionale e rafforzerà senza dubbio il posizionamento de Le Isole di Tahiti come destinazione turistica inclusiva e sostenibile”, ha affermato Jean-Marc Mocellin, ceo di Tahiti Tourisme. Condividi

Articoli che potrebbero interessarti:

Array ( [0] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 472693 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => Sarà Porto ad ospitare il 64° Congresso Mondiale dell'Icca - International Congress and Convention Association, in calendario dal 9 al 12 novembre 2025, presso il Centro Congressi di Alfândega do Porto. Il Portogallo si distingue come una delle più attraenti destinazioni per lo svolgimento di grandi eventi, così come per visitare, investire, vivere e studiare e la realizzazione di questo congresso nella città di Porto riflette il lavoro di strutturazione e promozione del segmento Mice, che ora si concretizza nella candidatura presentata degli enti Turismo do Porto e Norte e Turismo de Portugal, in collaborazione con il Comune di Porto, il Centro di Conferenze della Alfandega do Porto e il Capítulo Ibérico dell'Icca. Secondo l’ultima edizione dell’Icca Business Analytics 2023 Country & City Rankings, il Portogallo occupa la 9ª posizione nella classifica mondiale, e si distingue per due città, Lisbona al 3ª e Porto al 23° posto. Nella stessa edizione e nella classifica europea, il Portogallo occupa il 7° posto, con le città di Lisbona e Porto, rispettivamente al 2° e 18° posto. Va notato che, rispetto al 2022, Porto è salito di quattro posizioni in ciascuna di queste classifiche, aspettativa che continua per 2024 con la conquista e svolgimento di questo evento. "Il nostro Paese è sempre più ambito per ospitare grandi eventi e congressi e questo congresso è la testimonianza vivente del nostro impegno per la qualità e della validità delle nostre strategie d’incentivo e captazione d’eventi in Portogallo - ha commentato Carlos Abade, presidente di Turismo de Portugal -. Gli eventi lasciano un’eredità positiva nei territori che li ospitano e contribuiscono a promuoverne il dinamismo economico”. [post_title] => Porto, culla del Mice: la città ospiterà nel 2025 il Congresso mondiale dell'Icca [post_date] => 2024-08-02T09:40:01+00:00 [category] => Array ( [0] => estero ) [category_name] => Array ( [0] => Estero ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1722591601000 ) ) [1] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 472688 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => Nuovo riconoscimento green per la Sassonia: la regione turistica rurale del Vogtland ha ottenuto la certificazione di sostenibilità dall'ente tedesco TourCert. Dopo un lungo processo di raccolta dati, analisi, formazione e misure di adeguamento, i risultati sono stati presentati in un rapporto sulla sostenibilità. L’audit ha evidenziato la significativa densità di aziende turistiche sensibilmente attente a trasmettere i valori della 'regionalità' e alla conservazione delle risorse culturali, naturali e dell’ambiente. Chi ha sempre desiderato sapere come si costruisce un violino, una tromba o un violoncello è nel posto giusto nell'angolo della musica del Vogtland. Un'area di grande valore culturale, a sud di Dresda, che si attraversa sulla Ciclovia dei Musicisti, lunga 108 chilometri. L’itinerario tocca i luoghi più importanti della tradizione artigianale degli strumenti musicali, che si tramanda ancora oggi da oltre 350 anni. I sentieri della bassa catena montuosa del Vogtland invogliano ad allontanarsi dalla folla per raggiungere luoghi di contemplazione interiore. Il paesaggio può essere esplorato in modo rilassato su oltre 3.000 chilometri di sentieri. Con viste spettacolari e percorsi variegati, particolarmente consigliato è il sentiero escursionistico di qualità Kammweg Erzgebirge-Vogtland, certificato per la quinta volta dall'Associazione escursionistica tedesca. I piccoli e pittoreschi villaggi del Vogtland, con le loro cascine, i campi di grano e i frutteti, incarnano l'idillio rurale. La storia della vita contadina all'inizio del XIX secolo rivive nei musei all'aperto del Vogtland di Eubabrunn e Landwüst, che accompagnano i visitatori in un viaggio nel passato. [post_title] => Sassonia sempre più green: nuova certificazione di sostenibilità per il Vogtland [post_date] => 2024-08-01T15:17:05+00:00 [category] => Array ( [0] => estero ) [category_name] => Array ( [0] => Estero ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1722525425000 ) ) [2] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 472674 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => Da oggi Venezia limita il numero di gruppi di turisti a 25 persone, nell'ultimo tentativo di ridurre l'impatto della folla sulla città lagunare. Le autorità locali vieteranno inoltre l'uso di altoparlanti alle guide turistiche, come misura volta a "proteggere la quiete dei residenti" e garantire ai pedoni una maggiore libertà di movimento. Saranno previste multe che vanno dai 25 ai 500 euro (da 21 a 422 sterline) per chi non rispetterà le misure, la cui entrata in vigore era originariamente prevista per giugno, ma è stata posticipata all'inizio di agosto. Le restrizioni riguardano il centro città e anche le isole di Murano, Burano e Torcello. Pagamento Ad aprile, Venezia è diventata la prima città al mondo a introdurre un sistema di pagamento per i visitatori. In un esperimento volto a dissuadere i turisti dall'arrivare nei periodi di punta. Il progetto pilota, seguito attentamente da altre mete turistiche europee, è durato 29 giorni e si è concluso a luglio, aprendo la strada a un periodo di consultazione per decidere come procedere con il progetto in futuro. Ci sono diverse eccezioni alle regole sui gruppi turistici. I bambini fino a due anni di età non sono inclusi nel conteggio e la limitazione è revocata per studenti in visita o per coloro che sono in viaggio di istruzione. [post_title] => Venezia: da oggi i gruppi non potranno superare le 25 persone [post_date] => 2024-08-01T12:28:58+00:00 [category] => Array ( [0] => enti_istituzioni_e_territorio ) [category_name] => Array ( [0] => Enti, istituzioni e territorio ) [post_tag] => Array ( [0] => in-evidenza ) [post_tag_name] => Array ( [0] => In evidenza ) ) [sort] => Array ( [0] => 1722515338000 ) ) [3] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 472650 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => [caption id="attachment_443822" align="alignleft" width="300"] Barbara Mazzali[/caption] Le previsioni sui flussi turistici per la stagione estiva 2024 in Lombardia stimano una crescita del 7,5% dei soggiorni, con un andamento superiore alla media nazionale. I dati sono stati diffusi dall'Osservatorio regionale per il turismo. “Un risultato che ci riempie di orgoglio e posiziona la nostra regione tra i territori più visitati” commenta l’assessore regionale al turismo, marketing territoriale e moda, Barbara Mazzali “Il 2024 – prosegue – è iniziato con un’ottima e prolungata stagione invernale. Abbiamo poi ottenuto buoni numeri per le festività di Pasqua e oggi le prospettive per i mesi estivi vanno oltre le aspettative”. “Anche nel 2024 – aggiunge l’assessore – la Lombardia si conferma come destinazione turistica con una prevalenza di presenze straniere. Il patrimonio storico-artistico delle nostre città lombarde, le montagne, i laghi, ma anche i piccoli borghi diffusi su tutto il territorio regionale, attirano in maniera crescente. Sia per la loro bellezza che per l’offerta turistica differenziata, in grado di intercettare molteplici segmenti turistici nazionali e internazionali". Secondo i dati dell’Osservatorio regionale, il 2023 è stato un anno di grande crescita per il turismo in Lombardia. Ha infatti registrato un + 17% di presenze rispetto al 2019. Diventando, quindi, il nuovo anno di riferimento per le analisi dei flussi turistici. [post_title] => Lombardia, il turismo cresce del 7,5%. Mazzali: "Prevalenza presenze straniere" [post_date] => 2024-08-01T11:29:28+00:00 [category] => Array ( [0] => enti_istituzioni_e_territorio ) [category_name] => Array ( [0] => Enti, istituzioni e territorio ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1722511768000 ) ) [4] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 472614 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => Swiss Group International in partnership con il gsa Rep Air sarà operativo con una doppia frequenza settimanale (domenica e lunedì) da Napoli a Sharm El-Sheikh, tra il 4 agosto e il 2 settembre: i voli saranno effettuati da Red Sea Airlines e Star Est Airlines. “Siamo orgogliosi di questa sinergia con Rep Air che, come annunciato di recente, vedrà uno sviluppo importante anche per tutto il 2025 – dichiara Francesca Deborah Berthold, direttore commerciale del broker aereo con sede a Zurigo -. Una partnership di valore che sottolinea il nostro impegno nel fornire qualità e affidabilità a livello operativo.” Un'opportunità colta dal tour operator Viaggi Buy Bye di Castellammare di Stabia per assicurare al mercato leisure una disponibilità esclusiva dallo scalo di Napoli nelle settimane di altissima stagione con operativi decisamente competitivi. “Ci teniamo a ringraziare il presidente di Fiavet Campania Giuseppe Scanu ed il presidente di Aidit Campania Cesare Foà per il supporto a tutto campo con Regione Campania, Comune di Napoli e Gesac – commenta Giuseppe Scandurra, ceo di Rep Air Gsa – Siamo orgogliosi di rappresentare e gestire l’unica operazione charter sul Mar Rosso dall’aeroporto di Capodichino in agosto”. [post_title] => Swiss Group International: due voli settimanali per tutto agosto sulla Napoli-Sharm [post_date] => 2024-08-01T10:03:05+00:00 [category] => Array ( [0] => trasporti ) [category_name] => Array ( [0] => Trasporti ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1722506585000 ) ) [5] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 472596 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => Hertz ha annunciato una partnership con Verra Mobility Corporation, fornitore di soluzioni tecnologiche per la mobilità intelligente, per offrire ai suoi clienti in Italia il pagamento elettronico dei pedaggi. PlatePass, il servizio di gestione dei pedaggi fornito da Verra Mobility, consente di pagare il pedaggi in modo più sicuro, veloce e facile che è già disponibile in 10 punti di noleggio Hertz in quattro città italiane: Milano, Torino, Bergamo e Genova. L'Italia ha uno dei sistemi autostradali con pedaggio più vasto d'Europa ed è una delle principali destinazioni turistiche del mondo, con un traffico elevato, soprattutto, durante l'alta stagione. Grazie all'attivazione di PlatePass, i clienti possono utilizzare le "corsie preferenziali" dove i pedaggi vengono addebitati elettronicamente senza la necessità di fermarsi o di attendere in lunghe file, consentendo un'esperienza senza barriere più agevole ed ecologica. "Siamo entusiasti di estendere la nostra partnership con Verra Mobility e poter offrire PlatePass in Italia. Il servizio è un valore aggiunto molto apprezzato e gradito dai nostri clienti perché agevola il transito sulle strade a pedaggio e rende più piacevoli gli spostamenti soprattutto nell’alta stagione e durante i fine settimana. Il pagamento del pedaggio può rappresentare una scocciatura soprattutto quando si guida in posti non conosciuti, specialmente all'estero. Hertz è molto attenta allo sviluppo tecnologico e pronta ad adottare soluzioni sempre nuove che, abbinate al servizio premium che offriamo, possano rendere l’esperienza di noleggio dei nostri Ospiti semplice e piacevole", ha dichiarato Massimiliano Archiapatti, ad di Hertz Italia e vice president operations Europe. [post_title] => Hertz presenta PlatePass per il pagamento elettronico dei pedaggi [post_date] => 2024-07-31T11:56:41+00:00 [category] => Array ( [0] => mercato_e_tecnologie ) [category_name] => Array ( [0] => Mercato e tecnologie ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1722427001000 ) ) [6] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 472588 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => Nell'anno che celebra le radici italiane nel mondo, Ita Airways e la Farnesina fanno coppia e siglano una convenzione ad hoc che prevede tariffe agevolate per gli italiani residenti all'estero. "La firma di questa convenzione con il Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale è volta a promuovere il “Turismo delle Radici” – ha dichiarato Antonino Turicchi, presidente della compagnia aerea - e non solo rafforza i legami tra gli italiani residenti all'estero e la loro terra d'origine, ma offre anche vantaggi concreti per riscoprire le proprie radici. Ita supporta così un progetto significativo per garantire la connettività di tutte le comunità italiane, destinato a valorizzare il patrimonio culturale e storico del nostro Paese su scala globale, grazie al nostro network internazionale e intercontinentale che conta 41 destinazioni servite, oltre il doppio rispetto alla nostra partenza operativa di ottobre 2021”. “Sin dall’inizio del mio mandato ho voluto rafforzare il legame con le comunità italiane all’estero, ma anche i servizi ad essi dedicati, per incentivarne il turismo in Italia, alla scoperta dei luoghi di origine dei loro avi - ha commentato Antonio Tajani, vice presidente del Consiglio dei Ministri e ministro degli Affari Esteri -. Le agevolazioni che saranno offerte da Ita Airways rappresentano una dimostrazione del forte legame del tessuto produttivo italiano con i connazionali e gli italo-discendenti nel mondo”. Negoziata nel quadro del programma “Italea Card”, noto anche come “Passaporto delle radici”, la convenzione offrirà a italiani e italo-discendenti nel mondo tariffe agevolate sull’acquisto di biglietti aerei. Gli utenti potranno accedere alle tariffe agevolate attraverso il sito italeacard.com, ove verrà inserito un apposito riquadro che rimanderà alla pagina dell’offerta sul sito della compagnia. La Convenzione consente inoltre di avviare attività promozionali congiunte tra Farnesina e Ita Airways, in modo da aumentare la visibilità delle iniziative legate al Turismo delle radici. [post_title] => Intesa Ita Airways e Farnesina sul turismo delle radici: tariffe speciali per italiani all'estero [post_date] => 2024-07-31T11:32:29+00:00 [category] => Array ( [0] => trasporti ) [category_name] => Array ( [0] => Trasporti ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1722425549000 ) ) [7] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 472586 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => Finnair amplia l'intesa con Travelport con la firma di un accordo sui contenuti multi-fonte che include sia quelli Ndc sia quelli tradizionali. I clienti delle agenzie Travelport avranno accesso a solidi contenuti multi-fonte di Finnair, compresi i servizi accessori. Le società stanno attualmente collaborando per la fornitura dei contenuti Ndc del vettore finlandese e delle capacità di servizio attraverso la piattaforma Travelport+. "Il nostro accordo con Travelport sottolinea la nostra comune attenzione a fornire più valore e migliori esperienze ai viaggiatori quando acquistano e prenotano Finnair - ha dichiarato Jenni Suomela, vicepresidente di global sales and channel management di Finnair - . Questa collaborazione con Travelport eleverà il nostro programma Ndc mentre continuiamo a scalare e a promuovere l'adozione tra le agenzie e i rivenditori di viaggi". "Questo accordo garantisce agli agenti che utilizzano Travelport+ l'accesso a contenuti rilevanti, personalizzati e arricchiti da più fonti di Finnair, in modo da poter presentare ai viaggiatori le migliori offerte disponibili -ha aggiunto Damian Hickey, global head of Air Partners di Travelport -. Ci impegniamo a fornire contenuti multi-fonte pronti per la vendita al dettaglio che i nostri clienti di agenzia possono facilmente vendere e gestire per partner come Finnair, perché la moderna vendita al dettaglio di viaggi deve funzionare senza problemi per tutti". [post_title] => Finnair ha siglato un nuovo accordo con Travelport sui contenuti multi-fonte [post_date] => 2024-07-31T11:19:45+00:00 [category] => Array ( [0] => mercato_e_tecnologie ) [category_name] => Array ( [0] => Mercato e tecnologie ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1722424785000 ) ) [8] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 472575 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => Visit Finland promuove le spiagge segrete per un viaggio Coast to Coast alla scoperta del Paese più felice del mondo. Spiagge incontaminate con sabbia finissima e acque cristalline, lontane dalle folle, accessibili senza stress anche in alta stagione. La Finlandia, con le sue spiagge senza fine e i laghi più grandi d’Europa è la destinazione ideale per sfuggire al caldo e alla folla di turisti che popola le mete balneari più battute nel periodo estivo. Per chi dunque è alla ricerca di una meta originale per una vacanza last minute, Visit Finland ha selezionato le migliori spiagge e località finlandesi che permettono di non rinunciare al mare, al relax e agli sport acquatici e non solo. Infinite distese di sabbia, sentieri di legno e dune dalle forme curiose plasmate dal vento sono i tratti distintivi di Yyteri, la spiaggia più lunga dei Paesi Nordici. Con un centro benessere, un hotel e persino un campo da golf, la spiaggia di Yyteri a Pori fa parte di una riserva naturale riconosciuta a livello internazionale, insignita della Bandiera Blu. Oltre a rilassarsi su queste spiagge adatte alle famiglie, è possibile praticare numerose altre attività, tra cui surf, paddle e persino bird watching. Perfino in Lapponia, in particolare a Ylläs, si trovano alcune delle spiagge più belle della Finlandia in cui è possibile fare delle nuotate indimenticabili immergendosi nelle acque artiche sotto il sole di mezzanotte. Durante l'estate, quando il sole non tramonta mai, è il momento migliore per fare il bagno di mezzanotte. Con un po' di fortuna si può anche avere una renna come compagna di nuoto. A due passi dalla città di Turku, questa pittoresca cittadina è una delle località estive più belle della Finlandia. Con il suo delizioso porticciolo animato da barche a vela e il centro storico ricco di case in legno colorate che ospitano negozietti artigianali e locali accoglienti, Naantali è il luogo ideale in cui godersi una vacanza rilassante. Da qui è possibile fare passeggiate incantevoli seguendo uno dei tanti sentieri immersi nella natura, ma anche island hopping, gite in barca e escursioni in kayak. Da non perdere assolutamente: Kultaranta, la residenza estiva del presidente finlandese, e per le famiglie una visita al magico parco tematico dei Mumin sull'isola di Kailo. Infine, per i foodlovers questo piccolo centro è la meta ideale: la promenade sul mare, infatti, è costellata da piccoli locali e ristorantini eccellenti, tra cui Amandis dove è possibile assaporare il miglior waffle della Finlandia. A soli 10 minuti da Helsinki, Pihlajasaari è un'isola molto apprezzata per trascorrere una piacevole giornata estiva in riva al mare. L'isola è famosa per le sue pittoresche spiagge sabbiose e rocciose, perfette per gli amanti della tintarella e del nuoto. Su Läntinen Pihlajasaari si trova un boschetto protetto, incastonato tra le rocce, ma anche verdi prati e numerosissime specie di uccelli. Un buon modo per esplorare la natura e la storia dell'isola è il sentiero naturalistico di due chilometri. Quest'isola è la meta perfetta per i picnic, ma anche per gustare le prelibatezze del ristorante Pihlajasaari. [post_title] => Finlandia, spiagge segrete per un viaggio coast to coast [post_date] => 2024-07-31T10:32:41+00:00 [category] => Array ( [0] => estero ) [category_name] => Array ( [0] => Estero ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1722421961000 ) ) ) { "size": 9, "query": { "filtered": { "query": { "fuzzy_like_this": { "like_text" : "isole marchesi nel patrimonio mondiale unesco per il valore culturale e naturalistico" } }, "filter": { "range": { "post_date": { "gte": "now-2y", "lte": "now", "time_zone": "+1:00" } } } } }, "sort": { "post_date": { "order": "desc" } } }{"took":89,"timed_out":false,"_shards":{"total":5,"successful":5,"failed":0},"hits":{"total":2464,"max_score":null,"hits":[{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"472693","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":" Sarà Porto ad ospitare il 64° Congresso Mondiale dell'Icca - International Congress and Convention Association, in calendario dal 9 al 12 novembre 2025, presso il Centro Congressi di Alfândega do Porto.\r

Il Portogallo si distingue come una delle più attraenti destinazioni per lo svolgimento di grandi eventi, così come per visitare, investire, vivere e studiare e la realizzazione di questo congresso nella città di Porto riflette il lavoro di strutturazione e promozione del segmento Mice, che ora si concretizza nella candidatura presentata degli enti Turismo do Porto e Norte e Turismo de Portugal, in collaborazione con il Comune di Porto, il Centro di Conferenze della Alfandega do Porto e il Capítulo Ibérico dell'Icca.\r

Secondo l’ultima edizione dell’Icca Business Analytics 2023 Country & City Rankings, il Portogallo occupa la 9ª posizione nella classifica mondiale, e si distingue per due città, Lisbona al 3ª e Porto al 23° posto.\r

Nella stessa edizione e nella classifica europea, il Portogallo occupa il 7° posto, con le città di Lisbona e Porto, rispettivamente al 2° e 18° posto. Va notato che, rispetto al 2022, Porto è salito di quattro posizioni in ciascuna di queste classifiche, aspettativa che continua per 2024 con la conquista e svolgimento di questo evento.\r

\"Il nostro Paese è sempre più ambito per ospitare grandi eventi e congressi e questo congresso è la testimonianza vivente del nostro impegno per la qualità e della validità delle nostre strategie d’incentivo e captazione d’eventi in Portogallo - ha commentato Carlos Abade, presidente di Turismo de Portugal -. Gli eventi lasciano un’eredità positiva nei territori che li ospitano e contribuiscono a promuoverne il dinamismo economico”. ","post_title":"Porto, culla del Mice: la città ospiterà nel 2025 il Congresso mondiale dell'Icca","post_date":"2024-08-02T09:40:01+00:00","category":["estero"],"category_name":["Estero"],"post_tag":[]},"sort":[1722591601000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"472688","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Nuovo riconoscimento green per la Sassonia: la regione turistica rurale del Vogtland ha ottenuto la certificazione di sostenibilità dall'ente tedesco TourCert.\r

\r

Dopo un lungo processo di raccolta dati, analisi, formazione e misure di adeguamento, i risultati sono stati presentati in un rapporto sulla sostenibilità. L’audit ha evidenziato la significativa densità di aziende turistiche sensibilmente attente a trasmettere i valori della 'regionalità' e alla conservazione delle risorse culturali, naturali e dell’ambiente.\r

\r

Chi ha sempre desiderato sapere come si costruisce un violino, una tromba o un violoncello è nel posto giusto nell'angolo della musica del Vogtland. Un'area di grande valore culturale, a sud di Dresda, che si attraversa sulla Ciclovia dei Musicisti, lunga 108 chilometri. L’itinerario tocca i luoghi più importanti della tradizione artigianale degli strumenti musicali, che si tramanda ancora oggi da oltre 350 anni.\r

\r

I sentieri della bassa catena montuosa del Vogtland invogliano ad allontanarsi dalla folla per raggiungere luoghi di contemplazione interiore. Il paesaggio può essere esplorato in modo rilassato su oltre 3.000 chilometri di sentieri. Con viste spettacolari e percorsi variegati, particolarmente consigliato è il sentiero escursionistico di qualità Kammweg Erzgebirge-Vogtland, certificato per la quinta volta dall'Associazione escursionistica tedesca. \r

\r

I piccoli e pittoreschi villaggi del Vogtland, con le loro cascine, i campi di grano e i frutteti, incarnano l'idillio rurale. La storia della vita contadina all'inizio del XIX secolo rivive nei musei all'aperto del Vogtland di Eubabrunn e Landwüst, che accompagnano i visitatori in un viaggio nel passato. \r

\r

","post_title":"Sassonia sempre più green: nuova certificazione di sostenibilità per il Vogtland","post_date":"2024-08-01T15:17:05+00:00","category":["estero"],"category_name":["Estero"],"post_tag":[]},"sort":[1722525425000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"472674","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Da oggi Venezia limita il numero di gruppi di turisti a 25 persone, nell'ultimo tentativo di ridurre l'impatto della folla sulla città lagunare. Le autorità locali vieteranno inoltre l'uso di altoparlanti alle guide turistiche, come misura volta a \"proteggere la quiete dei residenti\" e garantire ai pedoni una maggiore libertà di movimento.\r

\r

Saranno previste multe che vanno dai 25 ai 500 euro (da 21 a 422 sterline) per chi non rispetterà le misure, la cui entrata in vigore era originariamente prevista per giugno, ma è stata posticipata all'inizio di agosto. Le restrizioni riguardano il centro città e anche le isole di Murano, Burano e Torcello.\r

Pagamento\r

Ad aprile, Venezia è diventata la prima città al mondo a introdurre un sistema di pagamento per i visitatori. In un esperimento volto a dissuadere i turisti dall'arrivare nei periodi di punta.\r

Il progetto pilota, seguito attentamente da altre mete turistiche europee, è durato 29 giorni e si è concluso a luglio, aprendo la strada a un periodo di consultazione per decidere come procedere con il progetto in futuro.\r

Ci sono diverse eccezioni alle regole sui gruppi turistici. I bambini fino a due anni di età non sono inclusi nel conteggio e la limitazione è revocata per studenti in visita o per coloro che sono in viaggio di istruzione.","post_title":"Venezia: da oggi i gruppi non potranno superare le 25 persone","post_date":"2024-08-01T12:28:58+00:00","category":["enti_istituzioni_e_territorio"],"category_name":["Enti, istituzioni e territorio"],"post_tag":["in-evidenza"],"post_tag_name":["In evidenza"]},"sort":[1722515338000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"472650","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"[caption id=\"attachment_443822\" align=\"alignleft\" width=\"300\"] Barbara Mazzali[/caption]\r

\r

Le previsioni sui flussi turistici per la stagione estiva 2024 in Lombardia stimano una crescita del 7,5% dei soggiorni, con un andamento superiore alla media nazionale. I dati sono stati diffusi dall'Osservatorio regionale per il turismo.\r

\r

“Un risultato che ci riempie di orgoglio e posiziona la nostra regione tra i territori più visitati” commenta l’assessore regionale al turismo, marketing territoriale e moda, Barbara Mazzali\r

\r

“Il 2024 – prosegue – è iniziato con un’ottima e prolungata stagione invernale. Abbiamo poi ottenuto buoni numeri per le festività di Pasqua e oggi le prospettive per i mesi estivi vanno oltre le aspettative”.\r

\r

“Anche nel 2024 – aggiunge l’assessore – la Lombardia si conferma come destinazione turistica con una prevalenza di presenze straniere. Il patrimonio storico-artistico delle nostre città lombarde, le montagne, i laghi, ma anche i piccoli borghi diffusi su tutto il territorio regionale, attirano in maniera crescente. Sia per la loro bellezza che per l’offerta turistica differenziata, in grado di intercettare molteplici segmenti turistici nazionali e internazionali\".\r

\r

Secondo i dati dell’Osservatorio regionale, il 2023 è stato un anno di grande crescita per il turismo in Lombardia. Ha infatti registrato un + 17% di presenze rispetto al 2019. Diventando, quindi, il nuovo anno di riferimento per le analisi dei flussi turistici.","post_title":"Lombardia, il turismo cresce del 7,5%. Mazzali: \"Prevalenza presenze straniere\"","post_date":"2024-08-01T11:29:28+00:00","category":["enti_istituzioni_e_territorio"],"category_name":["Enti, istituzioni e territorio"],"post_tag":[]},"sort":[1722511768000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"472614","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Swiss Group International in partnership con il gsa Rep Air sarà operativo con una doppia frequenza settimanale (domenica e lunedì) da Napoli a Sharm El-Sheikh, tra il 4 agosto e il 2 settembre: i voli saranno effettuati da Red Sea Airlines e Star Est Airlines.\r

“Siamo orgogliosi di questa sinergia con Rep Air che, come annunciato di recente, vedrà uno sviluppo importante anche per tutto il 2025 – dichiara Francesca Deborah Berthold, direttore commerciale del broker aereo con sede a Zurigo -. Una partnership di valore che sottolinea il nostro impegno nel fornire qualità e affidabilità a livello operativo.”\r

Un'opportunità colta dal tour operator Viaggi Buy Bye di Castellammare di Stabia per assicurare al mercato leisure una disponibilità esclusiva dallo scalo di Napoli nelle settimane di altissima stagione con operativi decisamente competitivi.\r

“Ci teniamo a ringraziare il presidente di Fiavet Campania Giuseppe Scanu ed il presidente di Aidit Campania Cesare Foà per il supporto a tutto campo con Regione Campania, Comune di Napoli e Gesac – commenta Giuseppe Scandurra, ceo di Rep Air Gsa – Siamo orgogliosi di rappresentare e gestire l’unica operazione charter sul Mar Rosso dall’aeroporto di Capodichino in agosto”.\r

","post_title":"Swiss Group International: due voli settimanali per tutto agosto sulla Napoli-Sharm","post_date":"2024-08-01T10:03:05+00:00","category":["trasporti"],"category_name":["Trasporti"],"post_tag":[]},"sort":[1722506585000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"472596","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"\r

Hertz ha annunciato una partnership con Verra Mobility Corporation, fornitore di soluzioni tecnologiche per la mobilità intelligente, per offrire ai suoi clienti in Italia il pagamento elettronico dei pedaggi. PlatePass, il servizio di gestione dei pedaggi fornito da Verra Mobility, consente di pagare il pedaggi in modo più sicuro, veloce e facile che è già disponibile in 10 punti di noleggio Hertz in quattro città italiane: Milano, Torino, Bergamo e Genova.\r

L'Italia ha uno dei sistemi autostradali con pedaggio più vasto d'Europa ed è una delle principali destinazioni turistiche del mondo, con un traffico elevato, soprattutto, durante l'alta stagione. Grazie all'attivazione di PlatePass, i clienti possono utilizzare le \"corsie preferenziali\" dove i pedaggi vengono addebitati elettronicamente senza la necessità di fermarsi o di attendere in lunghe file, consentendo un'esperienza senza barriere più agevole ed ecologica.\r

\"Siamo entusiasti di estendere la nostra partnership con Verra Mobility e poter offrire PlatePass in Italia. Il servizio è un valore aggiunto molto apprezzato e gradito dai nostri clienti perché agevola il transito sulle strade a pedaggio e rende più piacevoli gli spostamenti soprattutto nell’alta stagione e durante i fine settimana. Il pagamento del pedaggio può rappresentare una scocciatura soprattutto quando si guida in posti non conosciuti, specialmente all'estero. Hertz è molto attenta allo sviluppo tecnologico e pronta ad adottare soluzioni sempre nuove che, abbinate al servizio premium che offriamo, possano rendere l’esperienza di noleggio dei nostri Ospiti semplice e piacevole\", ha dichiarato Massimiliano Archiapatti, ad di Hertz Italia e vice president operations Europe.\r

\r

","post_title":"Hertz presenta PlatePass per il pagamento elettronico dei pedaggi","post_date":"2024-07-31T11:56:41+00:00","category":["mercato_e_tecnologie"],"category_name":["Mercato e tecnologie"],"post_tag":[]},"sort":[1722427001000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"472588","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Nell'anno che celebra le radici italiane nel mondo, Ita Airways e la Farnesina fanno coppia e siglano una convenzione ad hoc che prevede tariffe agevolate per gli italiani residenti all'estero. \r

\"La firma di questa convenzione con il Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale è volta a promuovere il “Turismo delle Radici” – ha dichiarato Antonino Turicchi, presidente della compagnia aerea - e non solo rafforza i legami tra gli italiani residenti all'estero e la loro terra d'origine, ma offre anche vantaggi concreti per riscoprire le proprie radici. Ita supporta così un progetto significativo per garantire la connettività di tutte le comunità italiane, destinato a valorizzare il patrimonio culturale e storico del nostro Paese su scala globale, grazie al nostro network internazionale e intercontinentale che conta 41 destinazioni servite, oltre il doppio rispetto alla nostra partenza operativa di ottobre 2021”.\r

“Sin dall’inizio del mio mandato ho voluto rafforzare il legame con le comunità italiane all’estero, ma anche i servizi ad essi dedicati, per incentivarne il turismo in Italia, alla scoperta dei luoghi di origine dei loro avi - ha commentato Antonio Tajani, vice presidente del Consiglio dei Ministri e ministro degli Affari Esteri -. Le agevolazioni che saranno offerte da Ita Airways rappresentano una dimostrazione del forte legame del tessuto produttivo italiano con i connazionali e gli italo-discendenti nel mondo”.\r

Negoziata nel quadro del programma “Italea Card”, noto anche come “Passaporto delle radici”, la convenzione offrirà a italiani e italo-discendenti nel mondo tariffe agevolate sull’acquisto di biglietti aerei. Gli utenti potranno accedere alle tariffe agevolate attraverso il sito italeacard.com, ove verrà inserito un apposito riquadro che rimanderà alla pagina dell’offerta sul sito della compagnia.\r

La Convenzione consente inoltre di avviare attività promozionali congiunte tra Farnesina e Ita Airways, in modo da aumentare la visibilità delle iniziative legate al Turismo delle radici.","post_title":"Intesa Ita Airways e Farnesina sul turismo delle radici: tariffe speciali per italiani all'estero","post_date":"2024-07-31T11:32:29+00:00","category":["trasporti"],"category_name":["Trasporti"],"post_tag":[]},"sort":[1722425549000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"472586","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Finnair amplia l'intesa con Travelport con la firma di un accordo sui contenuti multi-fonte che include sia quelli Ndc sia quelli tradizionali. \r

\r

I clienti delle agenzie Travelport avranno accesso a solidi contenuti multi-fonte di Finnair, compresi i servizi accessori. Le società stanno attualmente collaborando per la fornitura dei contenuti Ndc del vettore finlandese e delle capacità di servizio attraverso la piattaforma Travelport+. \r

\r

\"Il nostro accordo con Travelport sottolinea la nostra comune attenzione a fornire più valore e migliori esperienze ai viaggiatori quando acquistano e prenotano Finnair - ha dichiarato Jenni Suomela, vicepresidente di global sales and channel management di Finnair - . Questa collaborazione con Travelport eleverà il nostro programma Ndc mentre continuiamo a scalare e a promuovere l'adozione tra le agenzie e i rivenditori di viaggi\". \r

\r

\"Questo accordo garantisce agli agenti che utilizzano Travelport+ l'accesso a contenuti rilevanti, personalizzati e arricchiti da più fonti di Finnair, in modo da poter presentare ai viaggiatori le migliori offerte disponibili -ha aggiunto Damian Hickey, global head of Air Partners di Travelport -. Ci impegniamo a fornire contenuti multi-fonte pronti per la vendita al dettaglio che i nostri clienti di agenzia possono facilmente vendere e gestire per partner come Finnair, perché la moderna vendita al dettaglio di viaggi deve funzionare senza problemi per tutti\".","post_title":"Finnair ha siglato un nuovo accordo con Travelport sui contenuti multi-fonte","post_date":"2024-07-31T11:19:45+00:00","category":["mercato_e_tecnologie"],"category_name":["Mercato e tecnologie"],"post_tag":[]},"sort":[1722424785000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"472575","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Visit Finland promuove le spiagge segrete per un viaggio Coast to Coast alla scoperta del Paese più felice del mondo.\r

\r

Spiagge incontaminate con sabbia finissima e acque cristalline, lontane dalle folle, accessibili senza stress anche in alta stagione.\r

\r

La Finlandia, con le sue spiagge senza fine e i laghi più grandi d’Europa è la destinazione ideale per sfuggire al caldo e alla folla di turisti che popola le mete balneari più battute nel periodo estivo.\r

\r

Per chi dunque è alla ricerca di una meta originale per una vacanza last minute, Visit Finland ha selezionato le migliori spiagge e località finlandesi che permettono di non rinunciare al mare, al relax e agli sport acquatici e non solo.\r

\r

Infinite distese di sabbia, sentieri di legno e dune dalle forme curiose plasmate dal vento sono i tratti distintivi di Yyteri, la spiaggia più lunga dei Paesi Nordici. Con un centro benessere, un hotel e persino un campo da golf, la spiaggia di Yyteri a Pori fa parte di una riserva naturale riconosciuta a livello internazionale, insignita della Bandiera Blu. Oltre a rilassarsi su queste spiagge adatte alle famiglie, è possibile praticare numerose altre attività, tra cui surf, paddle e persino bird watching.\r

\r

Perfino in Lapponia, in particolare a Ylläs, si trovano alcune delle spiagge più belle della Finlandia in cui è possibile fare delle nuotate indimenticabili immergendosi nelle acque artiche sotto il sole di mezzanotte. Durante l'estate, quando il sole non tramonta mai, è il momento migliore per fare il bagno di mezzanotte. Con un po' di fortuna si può anche avere una renna come compagna di nuoto.\r

\r

A due passi dalla città di Turku, questa pittoresca cittadina è una delle località estive più belle della Finlandia. Con il suo delizioso porticciolo animato da barche a vela e il centro storico ricco di case in legno colorate che ospitano negozietti artigianali e locali accoglienti, Naantali è il luogo ideale in cui godersi una vacanza rilassante. Da qui è possibile fare passeggiate incantevoli seguendo uno dei tanti sentieri immersi nella natura, ma anche island hopping, gite in barca e escursioni in kayak. Da non perdere assolutamente: Kultaranta, la residenza estiva del presidente finlandese, e per le famiglie una visita al magico parco tematico dei Mumin sull'isola di Kailo. Infine, per i foodlovers questo piccolo centro è la meta ideale: la promenade sul mare, infatti, è costellata da piccoli locali e ristorantini eccellenti, tra cui Amandis dove è possibile assaporare il miglior waffle della Finlandia.\r

\r

A soli 10 minuti da Helsinki, Pihlajasaari è un'isola molto apprezzata per trascorrere una piacevole giornata estiva in riva al mare. L'isola è famosa per le sue pittoresche spiagge sabbiose e rocciose, perfette per gli amanti della tintarella e del nuoto. Su Läntinen Pihlajasaari si trova un boschetto protetto, incastonato tra le rocce, ma anche verdi prati e numerosissime specie di uccelli. Un buon modo per esplorare la natura e la storia dell'isola è il sentiero naturalistico di due chilometri. Quest'isola è la meta perfetta per i picnic, ma anche per gustare le prelibatezze del ristorante Pihlajasaari.\r

\r

\r

\r

","post_title":"Finlandia, spiagge segrete per un viaggio coast to coast","post_date":"2024-07-31T10:32:41+00:00","category":["estero"],"category_name":["Estero"],"post_tag":[]},"sort":[1722421961000]}]}}