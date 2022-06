Isole Fiji: tornano le navi da crociera internazionali, dopo oltre due anni

Le navi da crociera tornano a fare scalo alle isole Fiji, dopo uno stop durato più di due anni. La riapertura ai crocieristi internazionali giunge sei mesi dopo la ripresa dei viaggi aerei nel Paese, che nel frattempo hanno registrato 118.000 arrivi di turisti.

Come per i viaggi aerei internazionali, le crociere riprenderanno in linea con le condizioni di ingresso stabilite dal governo delle isole del Pacifico del Sud.

Il segmento crocieristico rappresenta uno dei punti chiave per la ripresa economica delle Fiji: il comparto in epoca pre-Covid portava nelle casse del Paese circa 44,2 milioni di dollari figiani (16,5 milioni di sterline).

Intanto, per garantire un ritorno sicuro delle crociere alle Fiji, il governo ha messo in atto misure aggiuntive: tutti i crocieristi e l’equipaggio devono essere completamente vaccinati; per scendere a terra è necessario effettuare un test rapido entro le 24 ore precedenti e dimostrare di avere un’assicurazione che preveda la copertura internazionale del Covid-19. Tutte le escursioni a terra seguiranno inoltre i protocolli di salute e sicurezza, tra cui il Care Fiji Commitment.