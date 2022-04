Ipw: conto alla rovescia per l’edizione 2022, dal 4 all’8 giugno a Orlando

Travel Comunica



Il Gruppo iH Hotels partecipa alla Bit , quest’anno con doppio stand, per incontrare gli operatori e promuovere la propria offerta turistica Made in Italy: city hotels e resort dislocati su tutto il territorio italiano, da Nord a Sud Italia, dalla montagna al mare passando per le principali città d’arte. Oltre 3 mila camere in alberghi leisure e business con spa e ristoranti.

