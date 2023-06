India: il turismo contribuirà all’economia del Paese per 200 mld di dollari nel 2023 Recupero ormai completo per l’industria del turismo indiano: le previsioni del World Travel and Tourism Council indicano che nel 2023 il settore contribuirà all’economia del Paese per 200 miliardi di dollari, in pratica solo il 3,5% in meno rispetto al 2019. Non solo: il settore è inoltre destinato a creare oltre 1,6 milioni di posti di lavoro in più quest’anno, ripristinando i livelli di occupazione persi durante la pandemia, per un totale di quasi 39 milioni di addetti. L’anno scorso la spesa dei visitatori nazionali è cresciuta dell’86%, raggiungendo oltre 150 miliardi di dollari, pari all’1% in meno rispetto ai livelli pre-pandemia. Il contributo del settore al Pil è aumentato di quasi il 90%, superando i 190 miliardi di dollari e rappresentando quasi il 6% dell’economia: decisamente vicino ai livelli del 2019, quando il dato si attestava al 7%. La resilienza del settore, che cresce a un tasso doppio rispetto al prodotto interno lordo non solo in India ma in tutti i Paesi del G20, è stata sottolineata da Julia Simpson, presidente e ceo del Wttc. L’anno scorso, i principali mercati di provenienza del turismo in entrata in India sono stati Bangladesh (12%), Stati Uniti (7%), Regno Unito (5%), Sri Lanka (2%) e Francia (2%). Elencando le destinazioni indiane più popolari in base agli arrivi internazionali, Simpson ha citato Delhi, Mumbai, Goa, Kolkata e Ahmedabad. Condividi

Recupero ormai completo per l'industria del turismo indiano: le previsioni del World Travel and Tourism Council indicano che nel 2023 il settore contribuirà all'economia del Paese per 200 miliardi di dollari, in pratica solo il 3,5% in meno rispetto al 2019. Non solo: il settore è inoltre destinato a creare oltre 1,6 milioni di posti di lavoro in più quest'anno, ripristinando i livelli di occupazione persi durante la pandemia, per un totale di quasi 39 milioni di addetti. L'anno scorso la spesa dei visitatori nazionali è cresciuta dell'86%, raggiungendo oltre 150 miliardi di dollari, pari all'1% in meno rispetto ai livelli pre-pandemia. Il contributo del settore al Pil è aumentato di quasi il 90%, superando i 190 miliardi di dollari e rappresentando quasi il 6% dell'economia: decisamente vicino ai livelli del 2019, quando il dato si attestava al 7%. La resilienza del settore, che cresce a un tasso doppio rispetto al prodotto interno lordo non solo in India ma in tutti i Paesi del G20, è stata sottolineata da Julia Simpson, presidente e ceo del Wttc. L'anno scorso, i principali mercati di provenienza del turismo in entrata in India sono stati Bangladesh (12%), Stati Uniti (7%), Regno Unito (5%), Sri Lanka (2%) e Francia (2%). Elencando le destinazioni indiane più popolari in base agli arrivi internazionali, Simpson ha citato Delhi, Mumbai, Goa, Kolkata e Ahmedabad. 