India: i voli diretti verso la Cina riprenderanno a settembre, dopo uno stop di 5 anni

I voli diretti tra India e Cina riprenderanno per la prima volta dal 2020, agevolando così il rilancio di turismo, commercio e viaggi d'affari tra i due Paesi. I collegamenti erano stati sospesi all'inizio della pandemia e non erano mai stati ripristinati, anche dopo che entrambi i governi avevano revocato le restrizioni relative al Covid-19. Secondo quanto riferisce il South China Morning Post il mese scorso l'India ha ripreso a rilasciare visti ai cittadini cinesi, mentre Pechino ha riaperto l'accesso ai pellegrini indiani per intraprendere il Kailash Mansarovar Yatra, un viaggio sacro nell'induismo, nel buddismo e nel giainismo. In questo contesto, i voli verso la Cina potrebbero riprendere entro un mese: l'annuncio è previsto durante la visita del primo ministro indiano Narendra Modi a Tianjin questa domenica per il vertice dell'Organizzazione di cooperazione di Shanghai, riferisce il Post.

In pratica, entro la fine di quest’anno, saranno 17.300 i nuovi membri del team, all'interno di 350 posizioni diverse. [post_title] => Emirates: appuntamento in 6 città italiane per selezionare personale di bordo [post_date] => 2025-08-29T12:51:41+00:00 [category] => Array ( [0] => trasporti ) [category_name] => Array ( [0] => Trasporti ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1756471901000 ) ) [1] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 496148 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => Sono 8,5 milioni gli italiani che hanno scelto di trascorrere almeno parte delle vacanze estive nel mese di settembre, approfittando della cosiddetta bassa stagione, favorevole dal punto di vista dei prezzi oltre che del ridotto affollamento nelle principali località di villeggiatura. È quanto emerge da una analisi Coldiretti/Ixè in occasione dell'ultimo weekend da bollino rosso dell'estate per il controesodo he vede sulle strade il passaggio di testimone tra la maggioranza di vacanzieri al rientro nelle città e le ultime partenze per le ferie. Con la fine di agosto i listini subiscono un calo che - sottolinea Coldiretti - può toccare anche il 30% su viaggi, soggiorni e attività di svago, un'occasione particolarmente interessante per chi non vuole rinunciare a viaggiare risparmiano qualcosa. Anche se il mare rimane la meta preferita, cresce l'interesse per il turismo nella natura - sottolinea Coldiretti - con più viaggiatori attratti da montagne, parchi e campagne, dove è possibile vivere esperienze tipiche di settembre come la vendemmia o le passeggiate nei boschi alla ricerca di porcini, finferli e trombette. La stagione dei funghi si sta, infatti, rivelando particolarmente fruttuosa per gli appassionati. [post_title] => Coldiretti: 8,5 milioni viaggiano a settembre grazie alla riduzione dei prezzi [post_date] => 2025-08-29T12:09:08+00:00 [category] => Array ( [0] => enti_istituzioni_e_territorio ) [category_name] => Array ( [0] => Enti, istituzioni e territorio ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1756469348000 ) ) [2] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 496142 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => Dopo la fine dell'estate, i voli tra Stati Uniti e Cuba saranno ridotti del 20% a partire da settembre, rispetto allo stesso periodo dell'anno scorso. Saranno operati 91 voli settimanali con una capacità totale di 13.965 posti tra i due Paesi. La diminuzione della disponibilità di posti tra settembre 2024 e settembre 2025 sarà del 16,1%. Le compagnie aeree che mantengono i collegamenti tra Stati Uniti e Cuba sono American Airlines, con 70 voli settimanali e 10.500 posti, che rappresentano il 77% delle frequenze e il 75% della capacità del mercato; Delta rimane con 14 voli e 2.240 posti, secondo Aviacionline. United Airlines Tuttavia, United ha annunciato che sospenderà la rotta Houston-L'Avana a partire dal 1° settembre, Southwest ridurrà la sua rotta Tampa-L'Avana a un volo giornaliero a partire dal 4 settembre e American ha richiesto una deroga temporanea al Dipartimento dei trasporti degli Stati Uniti (DOT) per la messa a terra invernale fino a marzo 2026. I voli sono concentrati sulle rotte da Miami e Tampa, con American Airlines che serve L'Avana, Camagüey, Holguín, Santa Clara, Santiago de Cuba e Varadero. Delta serve L'Avana da Miami, mentre Southwest opera solo la rotta Tampa-L'Avana. [post_title] => Cuba, da fine estate diminuzione del 20% dei voli dagli Usa [post_date] => 2025-08-29T11:56:03+00:00 [category] => Array ( [0] => estero ) [category_name] => Array ( [0] => Estero ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1756468563000 ) ) [3] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 496138 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => Ryanair rafforza la sua posizione di compagnia aerea con i costi unitari più bassi in Europa, ampliando il divario sia con i suoi diretti concorrenti, Easyjet e Wizz Air, sia con i principali gruppi aerei del continente, IAG, Lufthansa e Air France-KLM. La compagnia aerea irlandese dichiara un costo totale di soli 35 euro per passeggero trasportato, ben al di sotto dei suoi concorrenti. All'altro estremo dello spettro si trova Air France-KLM, con una media di 253 euro, il 623% in più. EasyJet, il suo principale concorrente, ha un costo medio più alto del 143%, pari a 85 euro a passeggero. Wizz Air migliora questa cifra con una media di 62 €, il 77% in più rispetto a Ryanair. IAG e Lufthansa mostrano livelli comparabili. [post_title] => Ryanair, costi unitari più bassi. 35 euro a passeggero. Air France 253. [post_date] => 2025-08-29T11:45:38+00:00 [category] => Array ( [0] => trasporti ) [category_name] => Array ( [0] => Trasporti ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1756467938000 ) ) [4] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 496135 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => Sono più di 15.000 gli hotel che in tutta Europa hanno aderito alla class action contro Booking.com - sostenuta da Hotrec, Federalberghi e altre 30 associazioni nazionali degli albergatori - per chiedere il risarcimento dei danni provocati dalle clausole anticoncorrenziali sul miglior prezzo. Gli albergatori. come riferisce l'Agi, mirano a recuperare fino al 30% delle commissioni pagate a Booking.com tra il 2004 e il 2024, oltre agli interessi. L'Italia, con circa 3.000 hotel registrati, è il Paese con il maggior numero di partecipanti, seguita da Germania, Paesi Bassi, Grecia e Austria. Oggi, 29 agosto, è l'ultimo giorno utile per aderire. Tale scadenza riguarda solo la registrazione, che richiede solo pochi click sul sito www.mybookingclaim.com. Nelle prossime settimane, i dati degli hotel saranno consolidati e convalidati e verrà predisposta la dichiarazione di citazione. L'obiettivo è presentare la causa collettiva presso il Tribunale Distrettuale di Amsterdam entro la fine dell'anno. Sulla piattaforma si legge che "con la sentenza del 19 settembre 2024, la Corte di giustizia europea ha confermato che le clausole di parità utilizzate da Booking.com violano il diritto europeo della concorrenza. Queste clausole di parità hanno messo gli hotel in una posizione di svantaggio competitivo. Hanno paralizzato la concorrenza sui prezzi tra Booking.com e altre piattaforme di prenotazione online". [post_title] => Class action contro Booking.com: oggi è l'ultimo giorno a disposizione degli hotel per aderire [post_date] => 2025-08-29T11:35:54+00:00 [category] => Array ( [0] => enti_istituzioni_e_territorio ) [category_name] => Array ( [0] => Enti, istituzioni e territorio ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1756467354000 ) ) [5] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 496132 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => Settimana scintillante per l'Hilton Molino Stucky Venice, che rende i giorni dell'82ª Mostra Internazionale d’Arte Cinematografica di Venezia un momento speciale per soggiornare nella struttura. Gli ospiti potranno infatti godere di una serie di esperienze uniche, pensate per vivere la magia del cinema, tra proiezioni, degustazioni d’autore, cocktail iconici e momenti di benessere esclusivi. L’autenticità e la privacy della Giudecca, sulle cui sponde è collocato l’albergo, creano l’atmosfera perfetta per vivere l’evento cinematografico dell’anno in una location riservata e strategica. La grande novità di quest’anno è la Rooftop Movie Night – Cena & Cinema sotto le stelle, in programma per sabato 6 settembre. In questa occasione, il rooftop dell’hotel si trasformerà in un vero e proprio cinema sospeso su Venezia. Il viaggio sensoriale inizia con un menu di tre portate firmato dall’executive chef Ivan Fargnoli, accompagnato da vini e cocktail d’autore in abbinamento. La serata prosegue con la proiezione in modalità silent movie del film Nomadland di Chloé Zhao, Leone d’Oro alla Mostra del Cinema di Venezia 2020. Un’esperienza intima ed esclusiva, organizzata in collaborazione con Campari, prende vita nella cornice mozzafiato dell’unica rooftop pool di Venezia. Per gli amanti della mixology per tutta la durata della Mostra, lo Skyline Rooftop Bar rende omaggio al Leone d’Oro, con Campari come protagonista, con un cocktail in edizione limitata, il Golden Lion’s Grove: ispirato al bagliore dorato del Lido di Venezia, è un brindisi simbolico agli autori, ai red carpet e alle storie che restano impresse. E poiché il cinema è sinonimo di bellezza non può mancare la proposta dell’eforea Spa, con i suoi trattamenti esclusivi ispirati alla Mostra, per affrontare in forma smagliante anche il red carpet più impegnativo con due rituali in edizione limitata. [post_title] => Hilton Molino Stucky: esperienze esclusive in occasione della Mostra del Cinema di Venezia [post_date] => 2025-08-29T11:23:29+00:00 [category] => Array ( [0] => alberghi ) [category_name] => Array ( [0] => Alberghi ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1756466609000 ) ) [6] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 496130 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => I voli diretti tra India e Cina riprenderanno per la prima volta dal 2020, agevolando così il rilancio di turismo, commercio e viaggi d'affari tra i due Paesi. I collegamenti erano stati sospesi all'inizio della pandemia e non erano mai stati ripristinati, anche dopo che entrambi i governi avevano revocato le restrizioni relative al Covid-19. Secondo quanto riferisce il South China Morning Post il mese scorso l'India ha ripreso a rilasciare visti ai cittadini cinesi, mentre Pechino ha riaperto l'accesso ai pellegrini indiani per intraprendere il Kailash Mansarovar Yatra, un viaggio sacro nell'induismo, nel buddismo e nel giainismo. In questo contesto, i voli verso la Cina potrebbero riprendere entro un mese: l'annuncio è previsto durante la visita del primo ministro indiano Narendra Modi a Tianjin questa domenica per il vertice dell'Organizzazione di cooperazione di Shanghai, riferisce il Post. [post_title] => India: i voli diretti verso la Cina riprenderanno a settembre, dopo uno stop di 5 anni [post_date] => 2025-08-29T11:09:40+00:00 [category] => Array ( [0] => estero ) [category_name] => Array ( [0] => Estero ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1756465780000 ) ) [7] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 496126 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => Debutto nei cieli il prossimo 18 settembre per il primo collegamento intercontinentale di Air Côte d’Ivoire: la compagnia aerea di bandiera della Costa d'Avorio volerà da Abidjan a Parigi, prima destinazione europea del vettore. Sulla rotta sarà operativo, con frequenze giornaliere, un nuovo Airbus A330-900neo, consegnato lo scorso 29 agosto, che è anche il primo wide-body mai acquistato da una compagnia aerea ivoriana. “Per la prima volta nella nostra storia, Air Côte d'Ivoire opererà un aereo a lungo raggio, in grado di effettuare viaggi intercontinentali. Lo consideriamo un regalo alla nazione durante le celebrazioni per la nostra indipendenza” ha commentato il ceo del vettore, Laurent Loukou. Il 2025 è stato un anno di crescita per Air Côte d'Ivoire, che ha rafforzato la sua presenza in Africa occidentale con frequenze aggiuntive sul corridoio Niamey-Ouagadougou. A gennaio è stato introdotto un collegamento combinato Abidjan-Niamey-Ouagadougou-Abidjan con due voli settimanali, che durante la primavera e l'estate è stato gradualmente aumentato fino a raggiungere un servizio quasi giornaliero a giugno. La compagnia aerea ha anche lanciato 3 servizi settimanali ad aprile su Abidjan - Bamako - Conakry. La compagnia è ora in attesa di un secondo A330-900neo che contribuirebbe a potenziare il network intercontinentale. [post_title] => Air Côte d’Ivoire: il 18 settembre decollerà il primo volo lungo raggio, verso Parigi [post_date] => 2025-08-29T10:54:03+00:00 [category] => Array ( [0] => trasporti ) [category_name] => Array ( [0] => Trasporti ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1756464843000 ) ) [8] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 496121 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => Torna Adriatico Mediterraneo Fest 2025 con i suoi oltre 30 eventi diffusi in dieci prestigiose location della città, fra cui la Mole di Vanvitelli all’Anfiteatro Romano, dall’alba a notte inoltrata, un programma che spazia dai concerti ai talk, presentazioni di libri, degustazioni, laboratori, collaborazioni con enti ed associazioni nazionali ed internazionali, si conferma uno dei festival multidisciplinari più interessanti e variegati d’Italia. Un’edizione più lunga alla 19esima, in scena fino al 20 settembre ad Ancona. Un fitto cartellone costruito dal direttore artistico, Giovanni Seneca, per esplorare i nuovi confini della world music e che accoglie grandi artisti del genere e talenti emergenti, accostando alle sonorità tradizionali e popolari dell’Adriatico e del Mediterraneo, interpretate sempre in chiave innovativa, a ritmi caraibici, africani e sudamericani, alla scoperta dei “Sud del mondo”. Il festival prosegue quando sul palco del teatro delle Muse, saliranno, alle 21.30, Les Amazones d’Afrique, il collettivo che fa della musica non solo una forza creativa, ma anche una forma di lotta contro un’ancestrale violenza di genere e per la conquista dei dirittti delle donne e delle ragazze. 11 settembre. A Marina Dorica sabato 20 settembre con il velista ed esponente del “crosssport” Giancarlo Pedote. Adriatico Mediterraneo torna a Marina Dorica per un evento ” gratuito, sabato 20, vigilia della Regata del Conero. Il porto turistico ospiterà per un talk il poliedrico Giancarlo Pedote, personaggio di spicco e fuori dagli schemi della vela e dello sport italiano. Spazio come ogni anno anche agli approfondimenti geopolitici di attualità in relazione al paese a cui la XIX edizione di Adriatico Mediterraneo Festival è dedicata. È la Macedonia del Nord il protagonista del 2025 in omaggio alla presidenza di turno dell’iniziativa Adriatico Ionica, partner storico della kermesse dei due mari. Ma anche I concerti al Passetto: la musica all’alba di Adriatico Mediterraneo. Immancabili i concerti al tramonto con Sarita Schena con Giuseppe De Trizio e Claudio Carboni. Cultura classica, poesia ed arte tra Pinacoteca e Museo Archeologico Nazionale delle Marche. Tornano anche quest’anno gli attesissimi incontri organizzati in collaborazione con l’Associazione Italiana di Cultura Classica (Aicc). al Man Marche (Museo Archelogico nazionale delle Marche) con Lucia Floridi ne Una donna in guerra. Voci e silenzi di Briseide, schiava di Achille, da Omero a oggi. Si indaga il rapporto tra poesia, cinema e arte, nel cortile Pinacoteca civica “Francesco Podesti” con Gabriele Simongini, storico dell’arte e ordinario all’Accademia di Belle Arti di Roma con Valeriano Trubbiani. Racconti di terra e di mare, fra echi leopardiani e sogni felliniani. Introduce l’assessore alla Cultura del Comune di Ancona. Un’iniziativa nell'ambito di Ancona cultura aperta. Visioni, viaggi e identità per raccontare Ancona nel mondo a cura dell’assessorato alla Cultura del Comune di Ancona. (Ingresso gratuito fino a esaurimento posti). Durante i giorni del festival saranno possibili visite guidate all’Anfiteatro Romano, con partenza dal Man Marche (biglietto intero Anfiteatro+Museo L’Anfiteatro Romano è in ogni caso visitabile venerdì e sabato pomeriggio. Alla Mole Vanvitelliana, altra location di AdMed, durante i giorni del Festival continua ad essere aperta la mostra Giorgio Cutini. Canto delle stagioni. [post_title] => Adriatico Mediterraneo fest, 30 eventi in 10 prestigiose location di Ancona [post_date] => 2025-08-29T10:36:51+00:00 [category] => Array ( [0] => enti_istituzioni_e_territorio ) [category_name] => Array ( [0] => Enti, istituzioni e territorio ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1756463811000 ) ) ) { "size": 9, "query": { "filtered": { "query": { "fuzzy_like_this": { "like_text" : "india i voli diretti verso la cina riprenderanno a settembre dopo uno stop di 5 anni" } }, "filter": { "range": { "post_date": { "gte": "now-2y", "lte": "now", "time_zone": "+1:00" } } } } }, "sort": { "post_date": { "order": "desc" } } }{"took":83,"timed_out":false,"_shards":{"total":5,"successful":5,"failed":0},"hits":{"total":3623,"max_score":null,"hits":[{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"496154","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Emirates ha messo in calendario altri 6 appuntamenti in altrettante città d'Italia per il recruiting del personale di bordo, che seguono le già numerose giornate di selezione organizzate quest'anno dalla compagnia di Dubai nel nostro Paese.\r

A settembre si terranno i nuovi open day a Milano (1 settembre), Venezia (3 settembre), Cagliari (5 settembre), Roma ( 15 settembre e 30 settembre), Sorrento (17 settembre) e Napoli (28 settembre). \r

Nel 2024, il team di recruiting di Emirates ha ospitato eventi e giornate dedicate alla ricerca di personale di bordo in più di 460 città in sei continenti, con l’obiettivo di aumentare di un ulteriore 25% il numero degli attuali membri dell'equipaggio di cabina. Ad oggi fanno parte dell’equipaggio di cabina di Emirates oltre 24.500 membri, tra cui più di 860 italiani.\r

In pratica, entro la fine di quest’anno, saranno 17.300 i nuovi membri del team, all'interno di 350 posizioni diverse.","post_title":"Emirates: appuntamento in 6 città italiane per selezionare personale di bordo","post_date":"2025-08-29T12:51:41+00:00","category":["trasporti"],"category_name":["Trasporti"],"post_tag":[]},"sort":[1756471901000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"496148","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Sono 8,5 milioni gli italiani che hanno scelto di trascorrere almeno parte delle vacanze estive nel mese di settembre, approfittando della cosiddetta bassa stagione, favorevole dal punto di vista dei prezzi oltre che del ridotto affollamento nelle principali località di villeggiatura. È quanto emerge da una analisi Coldiretti/Ixè in occasione dell'ultimo weekend da bollino rosso dell'estate per il controesodo he vede sulle strade il passaggio di testimone tra la maggioranza di vacanzieri al rientro nelle città e le ultime partenze per le ferie.\r

\r

Con la fine di agosto i listini subiscono un calo che - sottolinea Coldiretti - può toccare anche il 30% su viaggi, soggiorni e attività di svago, un'occasione particolarmente interessante per chi non vuole rinunciare a viaggiare risparmiano qualcosa.\r

\r

Anche se il mare rimane la meta preferita, cresce l'interesse per il turismo nella natura - sottolinea Coldiretti - con più viaggiatori attratti da montagne, parchi e campagne, dove è possibile vivere esperienze tipiche di settembre come la vendemmia o le passeggiate nei boschi alla ricerca di porcini, finferli e trombette. La stagione dei funghi si sta, infatti, rivelando particolarmente fruttuosa per gli appassionati.","post_title":"Coldiretti: 8,5 milioni viaggiano a settembre grazie alla riduzione dei prezzi","post_date":"2025-08-29T12:09:08+00:00","category":["enti_istituzioni_e_territorio"],"category_name":["Enti, istituzioni e territorio"],"post_tag":[]},"sort":[1756469348000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"496142","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Dopo la fine dell'estate, i voli tra Stati Uniti e Cuba saranno ridotti del 20% a partire da settembre, rispetto allo stesso periodo dell'anno scorso. Saranno operati 91 voli settimanali con una capacità totale di 13.965 posti tra i due Paesi.\r

\r

La diminuzione della disponibilità di posti tra settembre 2024 e settembre 2025 sarà del 16,1%. Le compagnie aeree che mantengono i collegamenti tra Stati Uniti e Cuba sono American Airlines, con 70 voli settimanali e 10.500 posti, che rappresentano il 77% delle frequenze e il 75% della capacità del mercato; Delta rimane con 14 voli e 2.240 posti, secondo Aviacionline.\r

United Airlines\r

Tuttavia, United ha annunciato che sospenderà la rotta Houston-L'Avana a partire dal 1° settembre, Southwest ridurrà la sua rotta Tampa-L'Avana a un volo giornaliero a partire dal 4 settembre e American ha richiesto una deroga temporanea al Dipartimento dei trasporti degli Stati Uniti (DOT) per la messa a terra invernale fino a marzo 2026.\r

\r

I voli sono concentrati sulle rotte da Miami e Tampa, con American Airlines che serve L'Avana, Camagüey, Holguín, Santa Clara, Santiago de Cuba e Varadero. Delta serve L'Avana da Miami, mentre Southwest opera solo la rotta Tampa-L'Avana.","post_title":"Cuba, da fine estate diminuzione del 20% dei voli dagli Usa","post_date":"2025-08-29T11:56:03+00:00","category":["estero"],"category_name":["Estero"],"post_tag":[]},"sort":[1756468563000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"496138","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Ryanair rafforza la sua posizione di compagnia aerea con i costi unitari più bassi in Europa, ampliando il divario sia con i suoi diretti concorrenti, Easyjet e Wizz Air, sia con i principali gruppi aerei del continente, IAG, Lufthansa e Air France-KLM.\r

\r

La compagnia aerea irlandese dichiara un costo totale di soli 35 euro per passeggero trasportato, ben al di sotto dei suoi concorrenti. All'altro estremo dello spettro si trova Air France-KLM, con una media di 253 euro, il 623% in più.\r

\r

EasyJet, il suo principale concorrente, ha un costo medio più alto del 143%, pari a 85 euro a passeggero. Wizz Air migliora questa cifra con una media di 62 €, il 77% in più rispetto a Ryanair.\r

\r

IAG e Lufthansa mostrano livelli comparabili. ","post_title":"Ryanair, costi unitari più bassi. 35 euro a passeggero. Air France 253.","post_date":"2025-08-29T11:45:38+00:00","category":["trasporti"],"category_name":["Trasporti"],"post_tag":[]},"sort":[1756467938000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"496135","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Sono più di 15.000 gli hotel che in tutta Europa hanno aderito alla class action contro Booking.com - sostenuta da Hotrec, Federalberghi e altre 30 associazioni nazionali degli albergatori - per chiedere il risarcimento dei danni provocati dalle clausole anticoncorrenziali sul miglior prezzo.\r

\r

Gli albergatori. come riferisce l'Agi, mirano a recuperare fino al 30% delle commissioni pagate a Booking.com tra il 2004 e il 2024, oltre agli interessi.\r

\r

L'Italia, con circa 3.000 hotel registrati, è il Paese con il maggior numero di partecipanti, seguita da Germania, Paesi Bassi, Grecia e Austria. Oggi, 29 agosto, è l'ultimo giorno utile per aderire. Tale scadenza riguarda solo la registrazione, che richiede solo pochi click sul sito www.mybookingclaim.com.\r

\r

Nelle prossime settimane, i dati degli hotel saranno consolidati e convalidati e verrà predisposta la dichiarazione di citazione. L'obiettivo è presentare la causa collettiva presso il Tribunale Distrettuale di Amsterdam entro la fine dell'anno.\r

Sulla piattaforma si legge che \"con la sentenza del 19 settembre 2024, la Corte di giustizia europea ha confermato che le clausole di parità utilizzate da Booking.com violano il diritto europeo della concorrenza. Queste clausole di parità hanno messo gli hotel in una posizione di svantaggio competitivo. Hanno paralizzato la concorrenza sui prezzi tra Booking.com e altre piattaforme di prenotazione online\".","post_title":"Class action contro Booking.com: oggi è l'ultimo giorno a disposizione degli hotel per aderire","post_date":"2025-08-29T11:35:54+00:00","category":["enti_istituzioni_e_territorio"],"category_name":["Enti, istituzioni e territorio"],"post_tag":[]},"sort":[1756467354000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"496132","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Settimana scintillante per l'Hilton Molino Stucky Venice, che rende i giorni dell'82ª Mostra Internazionale d’Arte Cinematografica di Venezia un momento speciale per soggiornare nella struttura.\r

Gli ospiti potranno infatti godere di una serie di esperienze uniche, pensate per vivere la magia del cinema, tra proiezioni, degustazioni d’autore, cocktail iconici e momenti di benessere esclusivi. L’autenticità e la privacy della Giudecca, sulle cui sponde è collocato l’albergo, creano l’atmosfera perfetta per vivere l’evento cinematografico dell’anno in una location riservata e strategica.\r

La grande novità di quest’anno è la Rooftop Movie Night – Cena & Cinema sotto le stelle, in programma per sabato 6 settembre. In questa occasione, il rooftop dell’hotel si trasformerà in un vero e proprio cinema sospeso su Venezia. \r

Il viaggio sensoriale inizia con un menu di tre portate firmato dall’executive chef Ivan Fargnoli, accompagnato da vini e cocktail d’autore in abbinamento. La serata prosegue con la proiezione in modalità silent movie del film Nomadland di Chloé Zhao, Leone d’Oro alla Mostra del Cinema di Venezia 2020.\r

Un’esperienza intima ed esclusiva, organizzata in collaborazione con Campari, prende vita nella cornice mozzafiato dell’unica rooftop pool di Venezia. \r

Per gli amanti della mixology per tutta la durata della Mostra, lo Skyline Rooftop Bar rende omaggio al Leone d’Oro, con Campari come protagonista, con un cocktail in edizione limitata, il Golden Lion’s Grove: ispirato al bagliore dorato del Lido di Venezia, è un brindisi simbolico agli autori, ai red carpet e alle storie che restano impresse.\r

E poiché il cinema è sinonimo di bellezza non può mancare la proposta dell’eforea Spa, con i suoi trattamenti esclusivi ispirati alla Mostra, per affrontare in forma smagliante anche il red carpet più impegnativo con due rituali in edizione limitata. \r

","post_title":"Hilton Molino Stucky: esperienze esclusive in occasione della Mostra del Cinema di Venezia","post_date":"2025-08-29T11:23:29+00:00","category":["alberghi"],"category_name":["Alberghi"],"post_tag":[]},"sort":[1756466609000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"496130","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"I voli diretti tra India e Cina riprenderanno per la prima volta dal 2020, agevolando così il rilancio di turismo, commercio e viaggi d'affari tra i due Paesi.\r

\r

I collegamenti erano stati sospesi all'inizio della pandemia e non erano mai stati ripristinati, anche dopo che entrambi i governi avevano revocato le restrizioni relative al Covid-19.\r

\r

Secondo quanto riferisce il South China Morning Post il mese scorso l'India ha ripreso a rilasciare visti ai cittadini cinesi, mentre Pechino ha riaperto l'accesso ai pellegrini indiani per intraprendere il Kailash Mansarovar Yatra, un viaggio sacro nell'induismo, nel buddismo e nel giainismo.\r

\r

In questo contesto, i voli verso la Cina potrebbero riprendere entro un mese: l'annuncio è previsto durante la visita del primo ministro indiano Narendra Modi a Tianjin questa domenica per il vertice dell'Organizzazione di cooperazione di Shanghai, riferisce il Post.","post_title":"India: i voli diretti verso la Cina riprenderanno a settembre, dopo uno stop di 5 anni","post_date":"2025-08-29T11:09:40+00:00","category":["estero"],"category_name":["Estero"],"post_tag":[]},"sort":[1756465780000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"496126","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Debutto nei cieli il prossimo 18 settembre per il primo collegamento intercontinentale di Air Côte d’Ivoire: la compagnia aerea di bandiera della Costa d'Avorio volerà da Abidjan a Parigi, prima destinazione europea del vettore.\r

\r

Sulla rotta sarà operativo, con frequenze giornaliere, un nuovo Airbus A330-900neo, consegnato lo scorso 29 agosto, che è anche il primo wide-body mai acquistato da una compagnia aerea ivoriana.\r

\r

“Per la prima volta nella nostra storia, Air Côte d'Ivoire opererà un aereo a lungo raggio, in grado di effettuare viaggi intercontinentali. Lo consideriamo un regalo alla nazione durante le celebrazioni per la nostra indipendenza” ha commentato il ceo del vettore, Laurent Loukou.\r

\r

Il 2025 è stato un anno di crescita per Air Côte d'Ivoire, che ha rafforzato la sua presenza in Africa occidentale con frequenze aggiuntive sul corridoio Niamey-Ouagadougou. A gennaio è stato introdotto un collegamento combinato Abidjan-Niamey-Ouagadougou-Abidjan con due voli settimanali, che durante la primavera e l'estate è stato gradualmente aumentato fino a raggiungere un servizio quasi giornaliero a giugno. La compagnia aerea ha anche lanciato 3 servizi settimanali ad aprile su Abidjan - Bamako - Conakry.\r

\r

La compagnia è ora in attesa di un secondo A330-900neo che contribuirebbe a potenziare il network intercontinentale.","post_title":"Air Côte d’Ivoire: il 18 settembre decollerà il primo volo lungo raggio, verso Parigi","post_date":"2025-08-29T10:54:03+00:00","category":["trasporti"],"category_name":["Trasporti"],"post_tag":[]},"sort":[1756464843000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"496121","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Torna Adriatico Mediterraneo Fest 2025 con i suoi oltre 30 eventi diffusi in dieci prestigiose location della città, fra cui la Mole di Vanvitelli all’Anfiteatro Romano, dall’alba a notte inoltrata, un programma che spazia dai concerti ai talk, presentazioni di libri, degustazioni, laboratori, collaborazioni con enti ed associazioni nazionali ed internazionali, si conferma uno dei festival multidisciplinari più interessanti e variegati d’Italia. Un’edizione più lunga alla 19esima, in scena fino al 20 settembre ad Ancona. Un fitto cartellone costruito dal direttore artistico, Giovanni Seneca, per esplorare i nuovi confini della world music e che accoglie grandi artisti del genere e talenti emergenti, accostando alle sonorità tradizionali e popolari dell’Adriatico e del Mediterraneo, interpretate sempre in chiave innovativa, a ritmi caraibici, africani e sudamericani, alla scoperta dei “Sud del mondo”. \r

\r

Il festival prosegue quando sul palco del teatro delle Muse, saliranno, alle 21.30, Les Amazones d’Afrique, il collettivo che fa della musica non solo una forza creativa, ma anche una forma di lotta contro un’ancestrale violenza di genere e per la conquista dei dirittti delle donne e delle ragazze. 11 settembre.\r

\r

A Marina Dorica sabato 20 settembre con il velista ed esponente del “crosssport” Giancarlo Pedote.\r

\r

Adriatico Mediterraneo torna a Marina Dorica per un evento ” gratuito, sabato 20, vigilia della Regata del Conero. \r

\r

Il porto turistico ospiterà per un talk il poliedrico Giancarlo Pedote, personaggio di spicco e fuori dagli schemi della vela e dello sport italiano.\r

\r

Spazio come ogni anno anche agli approfondimenti geopolitici di attualità in relazione al paese a cui la XIX edizione di Adriatico Mediterraneo Festival è dedicata. È la Macedonia del Nord il protagonista del 2025 in omaggio alla presidenza di turno dell’iniziativa Adriatico Ionica, partner storico della kermesse dei due mari.\r

\r

Ma anche I concerti al Passetto: la musica all’alba di Adriatico Mediterraneo.\r

\r

Immancabili i concerti al tramonto con Sarita Schena con Giuseppe De Trizio e Claudio Carboni.\r

\r

Cultura classica, poesia ed arte tra Pinacoteca e Museo Archeologico Nazionale delle Marche.\r

\r

Tornano anche quest’anno gli attesissimi incontri organizzati in collaborazione con l’Associazione Italiana di Cultura Classica (Aicc). al Man Marche (Museo Archelogico nazionale delle Marche) con Lucia Floridi ne Una donna in guerra. Voci e silenzi di Briseide, schiava di Achille, da Omero a oggi.\r

\r

Si indaga il rapporto tra poesia, cinema e arte, nel cortile Pinacoteca civica “Francesco Podesti” con Gabriele Simongini, storico dell’arte e ordinario all’Accademia di Belle Arti di Roma con Valeriano Trubbiani. Racconti di terra e di mare, fra echi leopardiani e sogni felliniani. Introduce l’assessore alla Cultura del Comune di Ancona. Un’iniziativa nell'ambito di Ancona cultura aperta. Visioni, viaggi e identità per raccontare Ancona nel mondo a cura dell’assessorato alla Cultura del Comune di Ancona. (Ingresso gratuito fino a esaurimento posti).\r

\r

Durante i giorni del festival saranno possibili visite guidate all’Anfiteatro Romano, con partenza dal Man Marche (biglietto intero Anfiteatro+Museo\r

\r

L’Anfiteatro Romano è in ogni caso visitabile venerdì e sabato pomeriggio.\r

\r

Alla Mole Vanvitelliana, altra location di AdMed, durante i giorni del Festival continua ad essere aperta la mostra Giorgio Cutini. Canto delle stagioni.","post_title":"Adriatico Mediterraneo fest, 30 eventi in 10 prestigiose location di Ancona","post_date":"2025-08-29T10:36:51+00:00","category":["enti_istituzioni_e_territorio"],"category_name":["Enti, istituzioni e territorio"],"post_tag":[]},"sort":[1756463811000]}]}}