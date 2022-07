Il Qatar inaugura nuove attrazioni in vista dei Mondiali di calcio

Il Qatar, a un anno esatto dalla riapertura delle frontiere (12 luglio 2021), e in attesa dei prossimi Mondiali di calcio a novembre, vara una serie di nuove strutture in tutto il Paese. Dal Winter Wonderland in stile qatariota, al paradiso degli sport acquatici, ognuna di esse contribuirà in modo speciale all’eclettico mix di attrazioni e attività presenti in Qatar, per soddisfare tutti i tipi di viaggiatore.

Il Qatar punta a valorizzare il flusso in entrata di oltre un milione di visitatori previsto per la Fifa World Cup 2022™ e a mostrare al mondo prodotto e potenziale ancora inespresso.

“Il conto alla rovescia per la World Cup è già iniziato, ma sono molte le attrazioni di fama mondiale ad essere inaugurate prima dell’inizio della manifestazione sportiva – ha dichiarato Berthold Trenkel, chief operating officer di Qatar Tourism -. Ci aspettiamo che, nel più generale contesto di entusiasmo per l’evento, le nuove e all’avanguardia strutture del Qatar sappiano affascinare i visitatori e aumentare la sua attrattività. Per quanti sono alla ricerca di sole e mare ci sono a disposizione ampie e bianche spiagge, per i più avventurosi, parchi a tema e hotel per sport acquatici, mentre i visitatori che desiderano trascorrere una vacanza più rilassante hanno l’imbarazzo della scelta tra resort, spa e ristoranti”.

Questi i nuovi atout da non perdere: Winter Wonderland, Fuwairit Kite Beach, The Outpost Al Barari, Qetaifan Island North e il progetto West Bay North Beach.